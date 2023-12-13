Врачи США спасут малыша из Лесного, родившегося без ушей

Операция за 20 миллионов рублей поможет двухлетнему Степе услышать голос мамы

14 декабря 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Степан родился с тяжелой формой тугоухости Фото: Елена Соболева Российские врачи оказались бессильны вернуть слух двухлетнему Степе Соболеву из Лесного (Свердловская область), который родился с тугоухостью третьей степени и без ушных раковин. Медики заявили матери, что ее сын никогда не будет слышать. Женщина решила бороться и обратилась за помощью в зарубежные клиники. Американские доктора уверили, что восстановят русскому мальчику слух и оценили операцию в 20 миллионов рублей. История свердловского мальчика с патологией слуха — в материале URA.RU. Степан Соболев родился 24 мая 2021 года. Беременность у мамы мальчика Елены Соболевой протекала хорошо — рисков для здоровья матери и для ребенка врачи не наблюдали. Малыш был долгожданным. Однако на свет мальчик появился недоношенным. Беременность у Елены проходила без патологий Фото: Елена Соболева «Этот день, кажется, я помню по минутам. Срок беременности 32 недели и 5 дней. Утром я проснулась с неприятной болью в животе. В 10 утра я сама приехала в женскую консультацию, а там врачи приняли решение отправить меня в роддом на сохранение. При поступлении меня осмотрели, провели УЗИ. Все показатели были в норме», — вспоминает Елена. Ближе к вечеру состояние Соболевой стало ухудшаться. «Врачи сказали лежать и не вставать. КТГ снимали уже в палате. По количеству врачей и частоте их появления я поняла, что что-то не в порядке. Старалась быть спокойной, чтобы не напугать сыночка, гладила живот, разговаривала с ним. В 19:30 меня позвали в смотровую. Собрав все силы в кулак, я тогда сказала сыну, что совсем скоро буду обнимать и качать его на ручках. Нужно только чуть-чуть потерпеть», — рассказывает Соболева. Степа родился с весом всего лишь 1,4 кг Фото: Елена Соболева Женщину экстренно подготовили к кесареву сечению. «Я уже понимала, что все еще хуже, чем думала. Через 10 минут я была в операционной. Пока меня готовили к операции, неонатолог, чтобы отвлечь меня, спросила, а дала ли я имя ребенку. Степан — успела сказать я сквозь маску. И все. Свет потух. Удивительно, но всю беременность я планировала назвать сына Александром, в память о своем любимом отце», — поделилась Елена. Очнулась Соболева уже в палате и первым делом спросила врача о сыне. «Слышу шаги, открываю глаза, а там неонатолог. Нервно спрашиваю: где мой ребенок. Я ведь слышала, что он закричал. Волноваться я начала, так как вид у нее был растерянный. Она сказала, что сын родился всего 35 сантиметров и весом 1400 кг. Выдохнув, она добавила, что ушей нет. После услышанного мне стало плохо. Я не могла поверить в то, что у моего долгожданного сыночка нет ушек. Тогда меня охватил страх», — вспоминает свердловчанка. Муж стал опорой для Елены, когда жизнь разделилась на «до» и «после» Фото: Елена Соболева «В 6 утра у меня взяли кровь, но только с 13-го раза у них это получилось. Как только я увидела медперсонал, стала говорить о том, что мне нужно к ребенку. Первые 10 минут меня старались уговорить не вставать, но, поняв, что безуспешно, решили помочь дойти до палаты интенсивной терапии, где в кувезе с кучей датчиков лежал и ждал меня мой маленький сынок. Ты самый красивый на свете — подумала я и расплакалась», — делится воспоминаниями Соболева. Девушка стала узнавать о состоянии ребенка. «Я хотела знать правду, но боялась. Врачи сказали, что задышал он сам, но через три минуты стал втягивать ребра, задыхаться. Подключили дышать через аппарат. Еще сказали, что скоро приедет реанимация и заберет его в областную больницу, в Екатеринбург. Тут земля ушла из-под ног. Как заберут одного? А я? Мне тоже нужно. Он один не сможет. Заведующий отделением сказал мне о моей кровопотери и что меня не выпишут сейчас. Тогда я просто разревелась от своей беспомощности. Смотреть на своего ребенка через кувез, понимать, что не можешь прижать его к себе, очень больно. Через несколько часов приехала реанимация. Во время транспортировки Степу перевели на ИВЛ. Его забрали, а я осталась, захлебываясь слезами. Муж стал для меня по-настоящему опорой», — рассказывает Елена. Степе уже два года, и все это время он ведет борьбу за возможность услышать мир и голос мамы Фото: Елена Соболева Через семь дней Елена уже была вместе с сыном, но в разных палатах. Позже врачи перевели Степу к маме. «Помню свой первый день. Ребенок находится в палате интенсивной терапии, я в другой палате. Прошу забрать его к себе, но сразу не отдают. Говорят, что нужно научиться ухаживать. Степа кушал через зонд три раза в день, туда же нужно было вводить лекарство из шприца. Помню, как первый раз достала его из инкубатора, чтобы подмыть. Очень резво начала и, дойдя до раковины, встала в ступор. До меня только тогда дошло, какой он маленький на самом деле, помещается буквально в ладошках. Я разговаривала с сыном, пела колыбельную, а по щекам катились слезы», — вспоминает свердловчанка время в больнице. После больницы Елену с сыном выписали домой. Но на этом испытания для малыша Степы не были закончены. «Врачи при выписке сказали, что шанса на то, что сын сможет хоть что-то услышать, отсутствует. Но тогда я четко поняла, что буду бороться за сына до самого последнего. И если есть хоть минимальный шанс, то я от него не откажусь. Муж встал на мою сторону. После выписки мы начали окучивать российские клиники, и каждый раз получали отказ. И когда крупнейшие медцентры страны в один голос заявили о том, что вернуть слух не получится, меня охватила паника. Дело в том, что наши врачи только учатся, скажем так, делают первые шаги в данном направлении. Ждать мы не могли, поэтому начали писать в крупнейшие иностранные больницы. И также получали отказы. И когда надежды уже не было, на нашу ситуацию откликнулся медцентр из США», — рассказывает Соболева. Американские врачи дали гарантию, что смогут полностью вернуть слух Степе Фото: Анна Майорова © URA.RU Доктора клиники Global Hearing Inc в Калифорнии подтвердили, что они смогут сотворить чудо и вернуть Степе естественный и полноценный слух, ведь сейчас он слышит только в слуховых аппаратах костной проводимости. «Степану нужна операция по восстановлению слуха и реконструкции ушных раковин справа и слева. Это большое начало нашего пути. У Степы есть шанс быть здоровым и слышать полноценно. Американская клиника выставила счет на операцию — 20 миллионов рублей. Нам удалось собрать 15 миллионов. Чтобы закрыть сбор, осталось собрать всего лишь 5 миллионов рублей», — посетовала Елена. «Наш долгожданный и единственный сын Степан родился без ушек и слуховых проходов. Мы его очень сильно любим и хотим, чтобы он мог слышать мир сам своими ушками. При такой потере слуха он почти не слышит обычную человеческую речь. Мы просим каждого неравнодушного волшебника не пройти мимо нас. Ваша помощь приближает нас к заветной мечте — вернуть слух Степе!» — сказала мама двухлетнего малыша. Родители стараются максимально окружить Степу заботой и любовью Фото: Елена Соболева Помочь Степану Соболеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю

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Можно поддержать рублем Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Реквизиты для помощи Сбербанк: 2202 2062 3489 2235 (Оформлено на маму: Соболева Елена Александровна)

Сбербанк онлайн: +7 922-034-35-09 (Оформлено на маму: Соболева Елена Александровна)

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Российские врачи оказались бессильны вернуть слух двухлетнему Степе Соболеву из Лесного (Свердловская область), который родился с тугоухостью третьей степени и без ушных раковин. Медики заявили матери, что ее сын никогда не будет слышать. Женщина решила бороться и обратилась за помощью в зарубежные клиники. Американские доктора уверили, что восстановят русскому мальчику слух и оценили операцию в 20 миллионов рублей. История свердловского мальчика с патологией слуха — в материале URA.RU. Степан Соболев родился 24 мая 2021 года. Беременность у мамы мальчика Елены Соболевой протекала хорошо — рисков для здоровья матери и для ребенка врачи не наблюдали. Малыш был долгожданным. Однако на свет мальчик появился недоношенным. «Этот день, кажется, я помню по минутам. Срок беременности 32 недели и 5 дней. Утром я проснулась с неприятной болью в животе. В 10 утра я сама приехала в женскую консультацию, а там врачи приняли решение отправить меня в роддом на сохранение. При поступлении меня осмотрели, провели УЗИ. Все показатели были в норме», — вспоминает Елена. Ближе к вечеру состояние Соболевой стало ухудшаться. «Врачи сказали лежать и не вставать. КТГ снимали уже в палате. По количеству врачей и частоте их появления я поняла, что что-то не в порядке. Старалась быть спокойной, чтобы не напугать сыночка, гладила живот, разговаривала с ним. В 19:30 меня позвали в смотровую. Собрав все силы в кулак, я тогда сказала сыну, что совсем скоро буду обнимать и качать его на ручках. Нужно только чуть-чуть потерпеть», — рассказывает Соболева. Женщину экстренно подготовили к кесареву сечению. «Я уже понимала, что все еще хуже, чем думала. Через 10 минут я была в операционной. Пока меня готовили к операции, неонатолог, чтобы отвлечь меня, спросила, а дала ли я имя ребенку. Степан — успела сказать я сквозь маску. И все. Свет потух. Удивительно, но всю беременность я планировала назвать сына Александром, в память о своем любимом отце», — поделилась Елена. Очнулась Соболева уже в палате и первым делом спросила врача о сыне. «Слышу шаги, открываю глаза, а там неонатолог. Нервно спрашиваю: где мой ребенок. Я ведь слышала, что он закричал. Волноваться я начала, так как вид у нее был растерянный. Она сказала, что сын родился всего 35 сантиметров и весом 1400 кг. Выдохнув, она добавила, что ушей нет. После услышанного мне стало плохо. Я не могла поверить в то, что у моего долгожданного сыночка нет ушек. Тогда меня охватил страх», — вспоминает свердловчанка. «В 6 утра у меня взяли кровь, но только с 13-го раза у них это получилось. Как только я увидела медперсонал, стала говорить о том, что мне нужно к ребенку. Первые 10 минут меня старались уговорить не вставать, но, поняв, что безуспешно, решили помочь дойти до палаты интенсивной терапии, где в кувезе с кучей датчиков лежал и ждал меня мой маленький сынок. Ты самый красивый на свете — подумала я и расплакалась», — делится воспоминаниями Соболева. Девушка стала узнавать о состоянии ребенка. «Я хотела знать правду, но боялась. Врачи сказали, что задышал он сам, но через три минуты стал втягивать ребра, задыхаться. Подключили дышать через аппарат. Еще сказали, что скоро приедет реанимация и заберет его в областную больницу, в Екатеринбург. Тут земля ушла из-под ног. Как заберут одного? А я? Мне тоже нужно. Он один не сможет. Заведующий отделением сказал мне о моей кровопотери и что меня не выпишут сейчас. Тогда я просто разревелась от своей беспомощности. Смотреть на своего ребенка через кувез, понимать, что не можешь прижать его к себе, очень больно. Через несколько часов приехала реанимация. Во время транспортировки Степу перевели на ИВЛ. Его забрали, а я осталась, захлебываясь слезами. Муж стал для меня по-настоящему опорой», — рассказывает Елена. Через семь дней Елена уже была вместе с сыном, но в разных палатах. Позже врачи перевели Степу к маме. «Помню свой первый день. Ребенок находится в палате интенсивной терапии, я в другой палате. Прошу забрать его к себе, но сразу не отдают. Говорят, что нужно научиться ухаживать. Степа кушал через зонд три раза в день, туда же нужно было вводить лекарство из шприца. Помню, как первый раз достала его из инкубатора, чтобы подмыть. Очень резво начала и, дойдя до раковины, встала в ступор. До меня только тогда дошло, какой он маленький на самом деле, помещается буквально в ладошках. Я разговаривала с сыном, пела колыбельную, а по щекам катились слезы», — вспоминает свердловчанка время в больнице. После больницы Елену с сыном выписали домой. Но на этом испытания для малыша Степы не были закончены. «Врачи при выписке сказали, что шанса на то, что сын сможет хоть что-то услышать, отсутствует. Но тогда я четко поняла, что буду бороться за сына до самого последнего. И если есть хоть минимальный шанс, то я от него не откажусь. Муж встал на мою сторону. После выписки мы начали окучивать российские клиники, и каждый раз получали отказ. И когда крупнейшие медцентры страны в один голос заявили о том, что вернуть слух не получится, меня охватила паника. Дело в том, что наши врачи только учатся, скажем так, делают первые шаги в данном направлении. Ждать мы не могли, поэтому начали писать в крупнейшие иностранные больницы. И также получали отказы. И когда надежды уже не было, на нашу ситуацию откликнулся медцентр из США», — рассказывает Соболева. Доктора клиники Global Hearing Inc в Калифорнии подтвердили, что они смогут сотворить чудо и вернуть Степе естественный и полноценный слух, ведь сейчас он слышит только в слуховых аппаратах костной проводимости. «Степану нужна операция по восстановлению слуха и реконструкции ушных раковин справа и слева. Это большое начало нашего пути. У Степы есть шанс быть здоровым и слышать полноценно. Американская клиника выставила счет на операцию — 20 миллионов рублей. Нам удалось собрать 15 миллионов. Чтобы закрыть сбор, осталось собрать всего лишь 5 миллионов рублей», — посетовала Елена. «Наш долгожданный и единственный сын Степан родился без ушек и слуховых проходов. Мы его очень сильно любим и хотим, чтобы он мог слышать мир сам своими ушками. При такой потере слуха он почти не слышит обычную человеческую речь. Мы просим каждого неравнодушного волшебника не пройти мимо нас. Ваша помощь приближает нас к заветной мечте — вернуть слух Степе!» — сказала мама двухлетнего малыша. Помочь Степану Соболеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, перечислить любую посильную сумму можно следующими способами: Реквизиты для помощи URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Степе. Вместе мы сможем больше.