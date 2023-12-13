Мэр Екатеринбурга отменил дела ради 2 тысяч человек

И откровенно с ними пообщался. Теперь чиновников ждет выволочка. Фото

13 декабря 2023 в 21:59 Размер текста - 17 +

Для Алексея Орлова это первый подобный прием волонтеров Фото: Илья Московец © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов расчистил свой рабочий график (почти три часа), чтобы отметить с волонтерами их «профессиональный» праздник в беспрецедентном формате: главная концертная площадка города — ККТ «Космос», — две тысячи человек в зале. И честный разговор, по итогам которого сразу нескольких чиновников, вероятно, ждут кулуарные разборки. Вообще, день волонтера отмечался 5 декабря, но в мэрии сразу понимали, что собрать всех в одном месте, привезти топового московского спикера — то есть сделать качественное мероприятие — удастся только 13-го. Едва ли кто-то из-за этого переноса расстроился. Некоторые сидевшие в зале обсуждали, как в срок, но якобы скромно их поздравила «область»: прием в одном из городских ЦК на несколько десятков человек. В зале было две тысячи человек — это невиданный масштаб Фото: Илья Московец © URA.RU Открыл концерт известный в городе ведущий Ярослав Бородин — личный конферансье Орлова и теперь уже телезвезда (сериал «Мама будет в топе», где он сыграл, несколько недель в федеральном топе). «С января 2024 года начнет свою работу городской волонтерский ресурсный центр, целью которого станет организационная поддержка и ресурсное обеспечение всех волонтеров города Екатеринбурга», — анонсировал Бородин. И запустил панельную дискуссию «Волонтерство как смысл жизни». В ней, помимо самого Орлова, участвовали актер, продюсер и юморист Андрей Рожков (говорят, он всегда с радостью откликается на подобные приглашения), олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, гонщик, депутат заксо Сергей Карякин и редактор екатеринбургской редакции URA.RU Денис Аллаяров (в роли модератора). Соведущий — звездный екатеринбуржец Андрей Рожков. Его шутки аудитории заходили Фото: Илья Московец © URA.RU «Уверен, что каждый доброволец чувствует особую ответственность. И за себя, и за того, кто рядом. За свой дом, район, город. За свою страну. <…> На вас можно положиться», — сказал в своей речи Орлов. Он также отметил, что в аномальные уральские морозы волонтеры помогали людям на дорогах горячим чаем и едой. Труненков рассказал про Всемирный фестиваль молодежи-2024 (он — его посол). Конкуренция за присутствие на этом форуме серьезнейшая — подано больше 300 тысяч заявок со всего мира (от Свердловской области — две тысячи), в «российскую» квоту попадут только десять тысяч человек. В России, кстати, сейчас пять миллионов волонтеров, и эта «семья» продолжает расти, подчеркнул Труненков. Спич Карякина был больше сентиментальным. «Когда ты понимаешь, что можно сделать хорошее и доброе не только для себя и близких, а для всего общества, понимаешь более глубокий смысл всего этого [движения], чувствуешь искреннее удовольствие. Вы очень крутые, нам всем есть чему у вас поучиться», — хвалил Карякин. А Аллаяров рассказывал волонтерам, как работать со СМИ, быть в повестке — чтобы делать добрые дела престижными, расширять количество неравнодушных россиян. По завершении дискуссии Орлов и Рожков записали поздравление для соцсетей Фото: Илья Московец © URA.RU Отвечая на вопросы из зала, Орлов (он в какой-то момент даже удивился, что спрашивают только у него) перечислил основные события 2024 года — в том числе президентские выборы, — объяснил свое отношение к нашумевшему сериалу «Слово пацана» (запрещать, считает, нельзя) и откликнулся на проблему. Не называя фамилий, представитель фонда «Вещь добра» поделилась, что есть район, который единственный отказал им в установке бокса, куда люди могут сдавать на благотворительность ненужные вещи. Орлову это не понравилось, прямо со сцены он анонсировал внутреннее расследование. После концерта выяснилось, что этот район — Чкаловский. Префекта Евгения Шипицына в зале корреспондент не заметил, в объектив фотокамеры попали вице-мэры Марина Фадеева (организатор вечера, куратор молодежной политики), Сергей Плахотин (политика и СМИ), Екатерина Сибирцева (культура и образование), Андрей Корюков (финансы), главы Ленинского (Элена Беруашвили), Кировского (Владимир Боликов) и Октябрьского (Игорь Костенко) районов. На награждение вышли десятки человек Фото: Илья Московец © URA.RU За дискуссией, общением в формате «вопрос-ответ» и поздравительным видео от ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова последовало награждение фронтменов городского волонтерского движения и работающих с ними чиновников — в пяти номинациях. В нем участвовал другой известный гость — Герой России Дамир Юсупов, пилот «Уральских авиалиний». А в перерыве на экран вывели самого известного шеф-повара России Константина Ивлева, которого Фадеева привозила в Екатеринбург в июле. Завершилась церемония нескучными номерами от школы детского чирлидинга «Огонь» и вокалистки УрГЮУ и «Студии экспериментального танца «Dance Family МР-5». Орлов, покинув главный зал, все не успокаивался — так его цепляют добрые истории. В VIP-комнате он за чашкой чая рассказывал Труненкову, как решил купить баян для талантливого подростка из многодетной семьи. Парень занимается в музыкальной школе, любит военные песни, а инструмента нет. «Вадим, — обратился Орлов к своему советнику Вадиму Чернопеневу, — ты обещал мне найти баян. Приди завтра ко мне». Выступление Орлова готовилось не один день Фото: Илья Московец © URA.RU Волонтеры-МЧСники Фото: Илья Московец © URA.RU На фото — награжденные медалью 300-летия Екатеринбурга Фото: Илья Московец © URA.RU У всех номинантов теперь есть с Орловым фото Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Фото: Илья Московец © URA.RU Закрывали вечер патриотические номера Фото: Илья Московец © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов расчистил свой рабочий график (почти три часа), чтобы отметить с волонтерами их «профессиональный» праздник в беспрецедентном формате: главная концертная площадка города — ККТ «Космос», — две тысячи человек в зале. И честный разговор, по итогам которого сразу нескольких чиновников, вероятно, ждут кулуарные разборки. Вообще, день волонтера отмечался 5 декабря, но в мэрии сразу понимали, что собрать всех в одном месте, привезти топового московского спикера — то есть сделать качественное мероприятие — удастся только 13-го. Едва ли кто-то из-за этого переноса расстроился. Некоторые сидевшие в зале обсуждали, как в срок, но якобы скромно их поздравила «область»: прием в одном из городских ЦК на несколько десятков человек. Открыл концерт известный в городе ведущий Ярослав Бородин — личный конферансье Орлова и теперь уже телезвезда (сериал «Мама будет в топе», где он сыграл, несколько недель в федеральном топе). «С января 2024 года начнет свою работу городской волонтерский ресурсный центр, целью которого станет организационная поддержка и ресурсное обеспечение всех волонтеров города Екатеринбурга», — анонсировал Бородин. И запустил панельную дискуссию «Волонтерство как смысл жизни». В ней, помимо самого Орлова, участвовали актер, продюсер и юморист Андрей Рожков (говорят, он всегда с радостью откликается на подобные приглашения), олимпийский чемпион по бобслею Дмитрий Труненков, гонщик, депутат заксо Сергей Карякин и редактор екатеринбургской редакции URA.RU Денис Аллаяров (в роли модератора). «Уверен, что каждый доброволец чувствует особую ответственность. И за себя, и за того, кто рядом. За свой дом, район, город. За свою страну. <…> На вас можно положиться», — сказал в своей речи Орлов. Он также отметил, что в аномальные уральские морозы волонтеры помогали людям на дорогах горячим чаем и едой. Труненков рассказал про Всемирный фестиваль молодежи-2024 (он — его посол). Конкуренция за присутствие на этом форуме серьезнейшая — подано больше 300 тысяч заявок со всего мира (от Свердловской области — две тысячи), в «российскую» квоту попадут только десять тысяч человек. В России, кстати, сейчас пять миллионов волонтеров, и эта «семья» продолжает расти, подчеркнул Труненков. Спич Карякина был больше сентиментальным. «Когда ты понимаешь, что можно сделать хорошее и доброе не только для себя и близких, а для всего общества, понимаешь более глубокий смысл всего этого [движения], чувствуешь искреннее удовольствие. Вы очень крутые, нам всем есть чему у вас поучиться», — хвалил Карякин. А Аллаяров рассказывал волонтерам, как работать со СМИ, быть в повестке — чтобы делать добрые дела престижными, расширять количество неравнодушных россиян. Отвечая на вопросы из зала, Орлов (он в какой-то момент даже удивился, что спрашивают только у него) перечислил основные события 2024 года — в том числе президентские выборы, — объяснил свое отношение к нашумевшему сериалу «Слово пацана» (запрещать, считает, нельзя) и откликнулся на проблему. Не называя фамилий, представитель фонда «Вещь добра» поделилась, что есть район, который единственный отказал им в установке бокса, куда люди могут сдавать на благотворительность ненужные вещи. Орлову это не понравилось, прямо со сцены он анонсировал внутреннее расследование. После концерта выяснилось, что этот район — Чкаловский. Префекта Евгения Шипицына в зале корреспондент не заметил, в объектив фотокамеры попали вице-мэры Марина Фадеева (организатор вечера, куратор молодежной политики), Сергей Плахотин (политика и СМИ), Екатерина Сибирцева (культура и образование), Андрей Корюков (финансы), главы Ленинского (Элена Беруашвили), Кировского (Владимир Боликов) и Октябрьского (Игорь Костенко) районов. За дискуссией, общением в формате «вопрос-ответ» и поздравительным видео от ректора РАНХиГС Алексея Комиссарова последовало награждение фронтменов городского волонтерского движения и работающих с ними чиновников — в пяти номинациях. В нем участвовал другой известный гость — Герой России Дамир Юсупов, пилот «Уральских авиалиний». А в перерыве на экран вывели самого известного шеф-повара России Константина Ивлева, которого Фадеева привозила в Екатеринбург в июле. Завершилась церемония нескучными номерами от школы детского чирлидинга «Огонь» и вокалистки УрГЮУ и «Студии экспериментального танца «Dance Family МР-5». Орлов, покинув главный зал, все не успокаивался — так его цепляют добрые истории. В VIP-комнате он за чашкой чая рассказывал Труненкову, как решил купить баян для талантливого подростка из многодетной семьи. Парень занимается в музыкальной школе, любит военные песни, а инструмента нет. «Вадим, — обратился Орлов к своему советнику Вадиму Чернопеневу, — ты обещал мне найти баян. Приди завтра ко мне».