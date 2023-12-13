Мэр Екатеринбурга вступился за создателей «Слово пацана». Видео

13 декабря 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Сериал вышел в начале ноября и вызвал бурные обсуждения Фото: пресс-служба «Ростелеком» Сериал «Слово пацана» имеет возрастные ограничения, поэтому нет смысла его запрещать. К тому же сюжет не нужно воспринимать как инструкцию по применению, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на приеме в ККТ «Космос», посвященном Дню волонтера. «Новый сериал не смотрел, но много слышал о нем, идут дебаты, надо ли его запрещать. Но, во-первых, там есть возрастные ограничения 18+. Во-вторых, сериал — это мнение сценариста и актеров, которые в этом сериале сыграли. Это на их совести. Все, что показано, касается отдельного города и отрезка времени, так себе представляет те события автор сценария», — отметил Орлов, отвечая на вопрос из зала. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на видеосервисе Wink. Картину критиковали детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец за романтизацию бандитизма, глава республики Рустам Минниханов и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Не обошла вниманием сериал председатель комитета Гордумы по вопросам семьи Нина Останина: она пожаловалась на «Слово пацана» в СКР и Роскомнадзор. Последнее ведомство провело проверку и 9 декабря сообщило, что не выявил нарушений закона и пропаганды бандитизма

Сериал «Слово пацана» имеет возрастные ограничения, поэтому нет смысла его запрещать. К тому же сюжет не нужно воспринимать как инструкцию по применению, заявил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов на приеме в ККТ «Космос», посвященном Дню волонтера. «Новый сериал не смотрел, но много слышал о нем, идут дебаты, надо ли его запрещать. Но, во-первых, там есть возрастные ограничения 18+. Во-вторых, сериал — это мнение сценариста и актеров, которые в этом сериале сыграли. Это на их совести. Все, что показано, касается отдельного города и отрезка времени, так себе представляет те события автор сценария», — отметил Орлов, отвечая на вопрос из зала. Сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» вышел 9 ноября на видеосервисе Wink. Картину критиковали детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец за романтизацию бандитизма, глава республики Рустам Минниханов и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. Не обошла вниманием сериал председатель комитета Гордумы по вопросам семьи Нина Останина: она пожаловалась на «Слово пацана» в СКР и Роскомнадзор. Последнее ведомство провело проверку и 9 декабря сообщило, что не выявил нарушений закона и пропаганды бандитизма