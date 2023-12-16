Шоколад «Аленка» как мягкая сила России в исламских странах СНГ

В решении Мишустина исполнить мечту с «Елки желаний» увидели еще один смысл

16 декабря 2023 в 22:25 Размер текста - 17 +

Мишустин исполнил мечту восьмилетней девочки с «Елки желаний» посетить фабрику по производству шоколада Фото: Георгий Бергал © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин перед Новым годом вновь исполнил мечту маленького жителя страны. Глава правительства снял с «Елки желаний» открытку, где мечтой восьмилетней Снежаны оказалось посещение шоколадной фабрики, на которой и побывали автор записки и премьер. Поскольку вместе с Мишустиным фабрику посетили и главы правительств стран СНГ, эксперты, опрошенные URA.RU, связывают событие не столько с политической точки зрения, сколько с экономической. Несколько дней назад, 13 декабря, премьер-министр снял с «Елки желаний» новогоднюю открытку, в которой восьмилетняя Снежана пожелала побывать на заводе по производству шоколада. 16 декабря председатель правительства вместе со Снежаной отправились на предприятие холдинга «Объединенные кондитеры». Мишустин в 2021 году исполнил новогоднее желание пятилетнего Миши — вместе они посетили кондитерскую фабрику Фото: официальный сайт правительства России В 2021 году Мишустин уже посещал кондитерскую фабрику «Красный октябрь». Тогда, в преддверии Нового года премьер вытянул с «Елки желаний» мечту пятилетнего Миши Спиридонова, который хотел попасть на завод по производству конфет. Несмотря на ковид и масочный режим, глава правительства решил исполнить мечту мальчика. Мишустин пригласил Мишу и его маму на фабрику. Они не только посмотрели, как производят конфеты, но и сами приготовили несколько сладостей. По окончании мероприятия премьер подарил мальчику игрушечного тигра, наполненного конфетами, и конструктор «Собор Василия Блаженного». В этот раз состав оказался шире. На фабрике в комнате для мастер-класса приезда премьера ждали более десятка юных сладкоежек. На их столах стояли подносы с растопленным шоколадом, мисочки с орехами и другие принадлежности для приготовления конфет. Ребятам предложили создать свою версию сладостей. Мишустин вместе с детьми побывал на предприятии холдинга «Объединенные кондитеры» Фото: Георгий Бергал © URA.RU Мишустин вошел в комнату достаточно неожиданно. Вместе с премьером появились и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прибывшие в Россию для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств СНГ. «Привет, ребята! Как настроение? Новогоднее?» — спросил глава правительства, и комната сразу оживилась. Мишустин порасспрашивал детей о том, какие именно конфеты они делают, поинтересовался, какие у них хобби. Мечтавшая попасть на шоколадную фабрику Снежана рассказала главе правительства о том, что учится во втором классе, а ее любимым занятием является плавание. После этого премьер пригласил всех присутствующих в цех, чтобы узнать, «как будут делать настоящий шоколад». «Ну что, все готовы? Вперед!» — скомандовал он и взял детей за руки. Мишустин, дети и главы делегаций стран СНГ попробовали российский шоколад прямо с конвейера Фото: Георгий Бергал © URA.RU В самом цеху юные сладкоежки могли прямо с конвейера попробовать шоколад «Аленка», конфеты «Птичье молоко» и «Мишка косолапый». Мишустин поддержал их в этом. Делегации из стран СНГ также не стали отказывать себе в удовольствии попробовать российские конфеты. После экскурсии по фабрике, детей и делегацию ожидало праздничное чаепитие. За столом Мишустин пообщался с детьми и их родителями. Свою благодарность высказала и мама Снежаны Дарья Захаренко. «Спасибо, что исполнили мечту моей дочери. Вы сделали для нас новогоднее чудо. Это настоящее новогоднее волшебство, мы это запомним на всю жизнь», — сказала она. Мишустин выразил надежду, что в этот день исполнилась мечта не только присутствующих детей и их родителей, но и представителей стран СНГ, которые в детстве тоже хотели побывать на шоколадной фабрике. Праздничное чаепитие продлилось недолго. В завершении «осуществления мечты» Мишустин поздравил всех с наступающим Новым годом: «Хочу сказать от всей души: наши культурные, исторические, духовные корни из Советского Союза, но сейчас у нас есть Содружество Независимых Государств. Мы продолжаем дружить. И вы дружите, — обратился Мишустин к детям. — Это очень важно. А мы в Москве вас всех любим и ждем». Премьер выразил надежду, что исполнилась мечта не только детей и их родителей, но и представителей стран СНГ, которые в детстве тоже хотели побывать на шоколадной фабрике Фото: Георгий Бергал © URA.RU Опрошенные URA.RU эксперты утверждают, что Мишустин поездкой на фабрику «выстрелил в двух зайцев» исполнив мечту восьмилетней девочки и продемонстрировав главам делегаций стран СНГ продукцию, которая в перспективе могла бы оказаться на прилавках их магазинов. Заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров пояснил, что: «Сладкий» акцент главы правительства на продукцию кондитерского холдинга — часть общей стратегической программы по развитию торгово-экономических отношений с государствами — членами СНГ. Текущие особенности внешнеэкономической конъюнктуры побуждают российский истеблишмент развивать существующие и находить новые рынки экспорта. Особое внимание обусловлено тем, что буквально в октябре часть продукции «Красный октябрь», входящая в холдинг «Объединенные кондитеры», получила сертификат «Халяль». Эксперты считают, что Мишустин поездкой на шоколадную фабрику «выстрелил в двух зайцев» Фото: Георгий Бергал © URA.RU А с учетом того, что многие страны содружества исповедуют ислам, у отечественной «Аленки» и другой сладкой продукции может появиться много новых поклонников». С мнением о продвижении Мишустиным отечественного шоколада и конфет на рынки СНГ согласен и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «Действительно, Россия начинает выпускать сладости по стандартам «Халяль». Это в первую очередь открывает новые рынки в Центральной Азии. В Узбекистане, Казахстане, Таджикистане, Казахстане, возможно, в Иране и Эмиратах российский шоколад может найти своего потребителя», — отметил он. Российский шоколад может стать частью «мягкой силы» страны Фото: Георгий Бергал © URA.RU Отечественный шоколад может стать частью «мягкой силой» России. При этом многое зависит от бренда, считает Калачев. В качестве позитивного примера эксперт привел отечественный мультфильм «Маша и медведь». «„Аленка“ тоже может стать таким брендом. Тем более на этикетке девочка в платочке, что в мусульманских странах очень даже в тему», — добавил он. Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков напомнил, что после 2014 года в России идет активный процесс переориентации на собственное производство. Однако в стране есть проблемы, не позволяющие конкурировать с производителями из Китая, стран Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Для этого нужны дополнительные рынки. «Попытка завоевывать рынки в первую очередь наших соседей — считаю, что это хороший тренд, который подчеркивает то, что путь индустриального технологического развития — это не временный момент, когда мы ограничены санкциями со стороны Запада, а магистральная политика правительства на долгие годы», — сказал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Премьер-министр России Михаил Мишустин перед Новым годом вновь исполнил мечту маленького жителя страны. Глава правительства снял с «Елки желаний» открытку, где мечтой восьмилетней Снежаны оказалось посещение шоколадной фабрики, на которой и побывали автор записки и премьер. Поскольку вместе с Мишустиным фабрику посетили и главы правительств стран СНГ, эксперты, опрошенные URA.RU, связывают событие не столько с политической точки зрения, сколько с экономической. Несколько дней назад, 13 декабря, премьер-министр снял с «Елки желаний» новогоднюю открытку, в которой восьмилетняя Снежана пожелала побывать на заводе по производству шоколада. 16 декабря председатель правительства вместе со Снежаной отправились на предприятие холдинга «Объединенные кондитеры». В 2021 году Мишустин уже посещал кондитерскую фабрику «Красный октябрь». Тогда, в преддверии Нового года премьер вытянул с «Елки желаний» мечту пятилетнего Миши Спиридонова, который хотел попасть на завод по производству конфет. Несмотря на ковид и масочный режим, глава правительства решил исполнить мечту мальчика. Мишустин пригласил Мишу и его маму на фабрику. Они не только посмотрели, как производят конфеты, но и сами приготовили несколько сладостей. По окончании мероприятия премьер подарил мальчику игрушечного тигра, наполненного конфетами, и конструктор «Собор Василия Блаженного». В этот раз состав оказался шире. На фабрике в комнате для мастер-класса приезда премьера ждали более десятка юных сладкоежек. На их столах стояли подносы с растопленным шоколадом, мисочки с орехами и другие принадлежности для приготовления конфет. Ребятам предложили создать свою версию сладостей. Мишустин вошел в комнату достаточно неожиданно. Вместе с премьером появились и главы делегаций из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана, прибывшие в Россию для участия в мероприятиях заседания Совета глав правительств СНГ. «Привет, ребята! Как настроение? Новогоднее?» — спросил глава правительства, и комната сразу оживилась. Мишустин порасспрашивал детей о том, какие именно конфеты они делают, поинтересовался, какие у них хобби. Мечтавшая попасть на шоколадную фабрику Снежана рассказала главе правительства о том, что учится во втором классе, а ее любимым занятием является плавание. После этого премьер пригласил всех присутствующих в цех, чтобы узнать, «как будут делать настоящий шоколад». «Ну что, все готовы? Вперед!» — скомандовал он и взял детей за руки. В самом цеху юные сладкоежки могли прямо с конвейера попробовать шоколад «Аленка», конфеты «Птичье молоко» и «Мишка косолапый». Мишустин поддержал их в этом. Делегации из стран СНГ также не стали отказывать себе в удовольствии попробовать российские конфеты. После экскурсии по фабрике, детей и делегацию ожидало праздничное чаепитие. За столом Мишустин пообщался с детьми и их родителями. Свою благодарность высказала и мама Снежаны Дарья Захаренко. «Спасибо, что исполнили мечту моей дочери. Вы сделали для нас новогоднее чудо. Это настоящее новогоднее волшебство, мы это запомним на всю жизнь», — сказала она. Мишустин выразил надежду, что в этот день исполнилась мечта не только присутствующих детей и их родителей, но и представителей стран СНГ, которые в детстве тоже хотели побывать на шоколадной фабрике. Праздничное чаепитие продлилось недолго. В завершении «осуществления мечты» Мишустин поздравил всех с наступающим Новым годом: «Хочу сказать от всей души: наши культурные, исторические, духовные корни из Советского Союза, но сейчас у нас есть Содружество Независимых Государств. Мы продолжаем дружить. И вы дружите, — обратился Мишустин к детям. — Это очень важно. А мы в Москве вас всех любим и ждем». Опрошенные URA.RU эксперты утверждают, что Мишустин поездкой на фабрику «выстрелил в двух зайцев» исполнив мечту восьмилетней девочки и продемонстрировав главам делегаций стран СНГ продукцию, которая в перспективе могла бы оказаться на прилавках их магазинов. Заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров пояснил, что: «Сладкий» акцент главы правительства на продукцию кондитерского холдинга — часть общей стратегической программы по развитию торгово-экономических отношений с государствами — членами СНГ. Текущие особенности внешнеэкономической конъюнктуры побуждают российский истеблишмент развивать существующие и находить новые рынки экспорта. А с учетом того, что многие страны содружества исповедуют ислам, у отечественной «Аленки» и другой сладкой продукции может появиться много новых поклонников». С мнением о продвижении Мишустиным отечественного шоколада и конфет на рынки СНГ согласен и руководитель политической экспертной группы Константин Калачев. «Действительно, Россия начинает выпускать сладости по стандартам «Халяль». Отечественный шоколад может стать частью «мягкой силой» России. При этом многое зависит от бренда, считает Калачев. В качестве позитивного примера эксперт привел отечественный мультфильм «Маша и медведь». «„Аленка“ тоже может стать таким брендом. Тем более на этикетке девочка в платочке, что в мусульманских странах очень даже в тему», — добавил он. Руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков напомнил, что после 2014 года в России идет активный процесс переориентации на собственное производство. Однако в стране есть проблемы, не позволяющие конкурировать с производителями из Китая, стран Юго-Восточной Азии, Европы и Америки. Для этого нужны дополнительные рынки. «Попытка завоевывать рынки в первую очередь наших соседей — считаю, что это хороший тренд, который подчеркивает то, что путь индустриального технологического развития — это не временный момент, когда мы ограничены санкциями со стороны Запада, а магистральная политика правительства на долгие годы», — сказал эксперт.