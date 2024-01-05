Негатив от реформ, проблемные стройки: вызовы для команды Шумкова

URA.RU собрало топ-10 главных проблем, которые властям предстоит решить в 2024 году

04 января 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Команду губернатора Вадима Шумкова ждет работа на нескольких избирательных кампаниях Фото: Владимир Андреев © URA.RU Главная задача команды губернатора Курганской области Вадима Шумкова на 2024 год — показать, каких результатов достиг регион за пятилетний срок правления. От эффективных итогов будет зависеть дальнейшая политическая карьера губернатора. Но для реализации амбициозных задач — впереди череда вызовов. Нужно закончить крупнейшие стройки, запустить новые индустриальные парки и обеспечить регион врачами. URA.RU собрало топ-10 вызовов, с которыми команда губернатора столкнется в наступившем году. На выборах президента властям нужно будет достичь как минимум 62% явки избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 1. Выборы президента В политическом плане год стартует сразу с непростой задачи — успешной организации выборов президента с 15 по 17 марта. Как максимум регион ставит амбициозные показали — достичь явки и поддержки 75 на 75, как минимум — показать цифры не менее тех, которые были на выборах главы государства в 2018 году (62% — явка избирателей, и 73% за Владимира Путина). «Главная задача Шумкова, которую он уже успешно выполняет — консолидация политиков и элит. Результат будет зависеть от работы глав округов, представителей партии „Единая Россия“, депутатов госдумы, сенаторов. Насколько они обладают авторитетом, таким и будет результат выборов», — считает сенатор Сергей Муратов. 2. Губернаторские выборы Следующим вызовом для команды станут губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре. При этом политэлиты уверены, что у Шумкова есть все шансы выиграть их, если он решит выдвигать свою кандидатуру. «Если Шумков удачно пройдет президентскую кампанию, то он без труда изберется на губернаторских выборах. Потому что даже в первый раз, когда он был для региона малознаком, Шумков их выиграл с приличным отрывом (81% — у Шумкова и 10% у его ближайшего конкурента Якова Сидорова)», — объяснил политолог Александр Безделов. Также в 2024 году пройдут выборы в гордуму Кургана, однако, они не являются серьезным вызовом для правительства. «Это больше сфера ответственности политических партий, городских властей и мэрии. Но там больших сюрпризов не ожидается. Политическая борьба будет вполне предсказуема, и в рамках законодательства», — утверждают источники. В регионе с помощью нацпроектов на стройки выделяются миллиарды рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 3. Проблемы с крупными стройками Успешным кейсом для выборов всех категорий, уверены опрошенные URA.RU политики, станут нацпроекты. Деньги на них давало федеральное правительство. При этом Москва, видя освоение средств, выдала Кургану на 2,35 млрд рублей больше, чем была запланировано. Поэтому в 2024 году в регионе на нацпроекты потратят 12,312 млрд рублей. Завершение в этом году крупных строек школ, детсадов, поликлиник и дорог, будет восприниматься избирателями, как позитивные изменения и улучшение качества жизни. За успехами региона в этой сфере следят федеральные власти. Например, в ноябре 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил правительство региона за достижение наилучших показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам Хуснуллина, Курганская область всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся. Но с приходом нового губернатора (Шумкова — прим. URA.RU) произошел прорыв в сфере дорожного строительства. В 2023 году регион построил и отремонтировал более 330 км дорог. Курганские оборонные заводы регулярно отправляют продукцию для нужд армии Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 4. Гособоронзаказ Выполнение гособоронзаказа становится для региональной команды также важным вызовом. Властям в 2024 году надо будет помогать оборонным заводам ликвидировать дефицит кадров (более 3000 человек). Для помощи предприятиям власти уже ввели льготы на покупку недвижимости для работников оборонных заводов. Также правительство региона включило конструкторские бюро оборонных предприятий «Курганприбор» и «Курганмашзавод» в список нуждающихся в работниках. То есть центры занятости будут ориентировать на поиск сотрудников в первую очередь именно на эти заводы. Кроме того, специально под запросы оборонки кадры готовят и в вузах. В 2023 году «Курганмашзавод» отправлял на фронт партии БМП-3 и десантных бронемашин БТР-МДМ. «Курганприбор» обеспечивает армию ракетами. 5. Поддержка бойцов СВО Неотделимой от гособоронзаказа задачей для команды губернатора станет поддержка бойцов СВО. В последние два года власти региона отправляют помощь военным и поддерживают их семьи, предоставляют льготы. «Постоянно контактируем с нашими парнями, кто выполняет свой долг в рамках СВО. Стараемся закрывать все их запросы — от поставок транспорта до спецснаряжения и средств защиты. Наиболее часто высказываемая потребность — это все-таки квадрокоптеры, „броня“, тепловизионные прицелы, а также печки, бензопилы, утеплитель, инструменты, полиэтилен», — писал глава региона в 2023 году. Власти отправили десятки отремонтированных автомобилей УАЗ, которые востребованы на фронте. Поддержка продолжится и в 2024 году. В регионе уже было построено пять индустриальных парков Фото: Игорь Меркулов © URA.RU 6. Индустриальные парки — двигатель экономики В 2024 году команде губернатора надо будет доказать работоспособность проектов, которые Шумков уже запустил. Так, главным имиджевым кейсом Шумкова стали индустриальные парки. Создается сеть из девяти объектов, пять из которых уже запущены. В 2024 году планируют открыть новый индустриальный парк «Стальмонтаж» с инвестициями 1,2 млрд рублей. Бизнесу участие в проекте будет еще более выгодно. «Обсудили с коллегами вопрос введения налоговых льгот в отношении трех новых индустриальных парков, введенных в эксплуатацию после первого января 2021 года. Вопрос, как часто бывает, между пополнением бюджета и повышением эффективности экономики. Цена вопроса за пятилетний период действия льготы составит 100 млн рублей», — сообщал губернатор Шумков. В целом экономика показывает рост. За 10 месяцев 2023 года Курганская область заняла первое место в УрФО и 7-е место в России по индексу промышленного производства; второе место среди субъектов УрФО по индексу производства пищевых продуктов в АПК, а также второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев. Власти выделяют для перевозчиков субсидии на покупку автобусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 7. Автобусы помогут погасить негатив Другим вызовом станет окончание транспортной реформы и снижение градуса недовольства населения. Старт реформы в начале 2023 года вызвал череду скандалов с бизнесом и населением. 2024 год станет более результативным. Для ускорения переходного периода власти выдают перевозчикам субсидии, которые покрывают до 50% стоимости новых автобусов. «Автобусный парк перевозчики обновляют постепенно. В 2023 году ими приобретено 68 автобусов. До февраля следующего года поступит еще 37 КАВЗов большого класса. И в течение 2024 года — еще 27 автобусов», — уточняла глава Кургана Елена Ситникова. В прошлом году на покупку новых автобусов власти выделили перевозчикам 300 млн рублей. Число новых автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. 8. Экзамен от избирателей Шокированные весенними пожарами 2023 года курганцы ждут от правительства большей готовности к ЧС. Власти, понимая это, все лето и осень готовились к пожароопасному периоду, который станет буквально экзаменом. «Особо тщательно готовится Курган. Власти провели опашку десятков километров вокруг города, косили камыши и устанавливали пожарные гидранты. Достраиваются дома для погорельцев. Многие пострадавшие купили на сертификаты квартиры и переехали в многоквартирные дома. На этом печальном примере, люди увидели, что правительство помогло в беде. Но надеемся, что в 2024 году таких пожаров удастся избежать», — говорят источники. 9. Обновление ЖКХ и застройка города Правительство региона продвигает проект Минстроя комплексного развития территорий (КРТ). Оно подразумевает обновление сетей, формирование комфортной городской среды, в которой появляются жилые кварталы с собственными дворами и парковками, а также удобной инфраструктурой. В Кургане планируется комплексно развивать 13 территорий. В рамках комплексной жилой застройки планируется снос более 80 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины. «Совместно с правительством РФ выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023—2024 годах. В основном речь идет о реконструкции и капитальном ремонте 62 км коммунальных сетей в 8 муниципальных центрах Курганской области. В соответствии с планом работы по комплексной модернизации сетей будут проведены в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске, Лебяжье», — писал Шумков у себя в telegram-канале. Чиновники намерены, в том числе, искать врачей в других регионах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU 10. Медицина — триггерная точка Шумков поставил своей команде задачу по обеспечению региона в 2024 году врачами. Чиновники намерены хантить медперсонал из других регионов и лично выезжать в медвузы, чтобы заманивать студентов. В 2023 году Курганской области уже удалось подняться в рейтинге по обеспеченности медкадрами. Кроме того, регион может конкурировать по зарплатным предложениям. «На сегодняшний день заработная плата врачей в среднем составляет 83 тысячи рублей, рост на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. У среднего медперсонала зарплата в среднем составляет 39,8 тысячи рублей (рост на 8%), младший медперсонал — 35 тысяч рублей (рост на 8%). Таким образом, зарплата врачей и среднего медперсонала отвечает всем требованием майских указов президента РФ», — рассказал глава депздрава Алексей Сигидаев. По итогам 2023 года Курган вошел в пятерку лучших городов по качеству медобслуживания в России. Это установило исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главная задача команды губернатора Курганской области Вадима Шумкова на 2024 год — показать, каких результатов достиг регион за пятилетний срок правления. От эффективных итогов будет зависеть дальнейшая политическая карьера губернатора. Но для реализации амбициозных задач — впереди череда вызовов. Нужно закончить крупнейшие стройки, запустить новые индустриальные парки и обеспечить регион врачами. URA.RU собрало топ-10 вызовов, с которыми команда губернатора столкнется в наступившем году. 1. Выборы президента В политическом плане год стартует сразу с непростой задачи — успешной организации выборов президента с 15 по 17 марта. Как максимум регион ставит амбициозные показали — достичь явки и поддержки 75 на 75, как минимум — показать цифры не менее тех, которые были на выборах главы государства в 2018 году (62% — явка избирателей, и 73% за Владимира Путина). «Главная задача Шумкова, которую он уже успешно выполняет — консолидация политиков и элит. Результат будет зависеть от работы глав округов, представителей партии „Единая Россия“, депутатов госдумы, сенаторов. Насколько они обладают авторитетом, таким и будет результат выборов», — считает сенатор Сергей Муратов. 2. Губернаторские выборы Следующим вызовом для команды станут губернаторские выборы, которые состоятся в сентябре. При этом политэлиты уверены, что у Шумкова есть все шансы выиграть их, если он решит выдвигать свою кандидатуру. «Если Шумков удачно пройдет президентскую кампанию, то он без труда изберется на губернаторских выборах. Потому что даже в первый раз, когда он был для региона малознаком, Шумков их выиграл с приличным отрывом (81% — у Шумкова и 10% у его ближайшего конкурента Якова Сидорова)», — объяснил политолог Александр Безделов. Также в 2024 году пройдут выборы в гордуму Кургана, однако, они не являются серьезным вызовом для правительства. «Это больше сфера ответственности политических партий, городских властей и мэрии. Но там больших сюрпризов не ожидается. Политическая борьба будет вполне предсказуема, и в рамках законодательства», — утверждают источники. 3. Проблемы с крупными стройками Успешным кейсом для выборов всех категорий, уверены опрошенные URA.RU политики, станут нацпроекты. Деньги на них давало федеральное правительство. При этом Москва, видя освоение средств, выдала Кургану на 2,35 млрд рублей больше, чем была запланировано. Поэтому в 2024 году в регионе на нацпроекты потратят 12,312 млрд рублей. Завершение в этом году крупных строек школ, детсадов, поликлиник и дорог, будет восприниматься избирателями, как позитивные изменения и улучшение качества жизни. За успехами региона в этой сфере следят федеральные власти. Например, в ноябре 2023 года вице-премьер РФ Марат Хуснуллин отметил правительство региона за достижение наилучших показателей нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По словам Хуснуллина, Курганская область всегда была одной из дотационных и не самых динамично развивающихся. Но с приходом нового губернатора (Шумкова — прим. URA.RU) произошел прорыв в сфере дорожного строительства. В 2023 году регион построил и отремонтировал более 330 км дорог. 4. Гособоронзаказ Выполнение гособоронзаказа становится для региональной команды также важным вызовом. Властям в 2024 году надо будет помогать оборонным заводам ликвидировать дефицит кадров (более 3000 человек). Для помощи предприятиям власти уже ввели льготы на покупку недвижимости для работников оборонных заводов. Также правительство региона включило конструкторские бюро оборонных предприятий «Курганприбор» и «Курганмашзавод» в список нуждающихся в работниках. То есть центры занятости будут ориентировать на поиск сотрудников в первую очередь именно на эти заводы. Кроме того, специально под запросы оборонки кадры готовят и в вузах. В 2023 году «Курганмашзавод» отправлял на фронт партии БМП-3 и десантных бронемашин БТР-МДМ. «Курганприбор» обеспечивает армию ракетами. 5. Поддержка бойцов СВО Неотделимой от гособоронзаказа задачей для команды губернатора станет поддержка бойцов СВО. В последние два года власти региона отправляют помощь военным и поддерживают их семьи, предоставляют льготы. «Постоянно контактируем с нашими парнями, кто выполняет свой долг в рамках СВО. Стараемся закрывать все их запросы — от поставок транспорта до спецснаряжения и средств защиты. Наиболее часто высказываемая потребность — это все-таки квадрокоптеры, „броня“, тепловизионные прицелы, а также печки, бензопилы, утеплитель, инструменты, полиэтилен», — писал глава региона в 2023 году. Власти отправили десятки отремонтированных автомобилей УАЗ, которые востребованы на фронте. Поддержка продолжится и в 2024 году. 6. Индустриальные парки — двигатель экономики В 2024 году команде губернатора надо будет доказать работоспособность проектов, которые Шумков уже запустил. Так, главным имиджевым кейсом Шумкова стали индустриальные парки. Создается сеть из девяти объектов, пять из которых уже запущены. В 2024 году планируют открыть новый индустриальный парк «Стальмонтаж» с инвестициями 1,2 млрд рублей. Бизнесу участие в проекте будет еще более выгодно. «Обсудили с коллегами вопрос введения налоговых льгот в отношении трех новых индустриальных парков, введенных в эксплуатацию после первого января 2021 года. Вопрос, как часто бывает, между пополнением бюджета и повышением эффективности экономики. Цена вопроса за пятилетний период действия льготы составит 100 млн рублей», — сообщал губернатор Шумков. В целом экономика показывает рост. За 10 месяцев 2023 года Курганская область заняла первое место в УрФО и 7-е место в России по индексу промышленного производства; второе место среди субъектов УрФО по индексу производства пищевых продуктов в АПК, а также второе место в УрФО по экспорту сельхозпродукции по итогам 11 месяцев. 7. Автобусы помогут погасить негатив Другим вызовом станет окончание транспортной реформы и снижение градуса недовольства населения. Старт реформы в начале 2023 года вызвал череду скандалов с бизнесом и населением. 2024 год станет более результативным. Для ускорения переходного периода власти выдают перевозчикам субсидии, которые покрывают до 50% стоимости новых автобусов. «Автобусный парк перевозчики обновляют постепенно. В 2023 году ими приобретено 68 автобусов. До февраля следующего года поступит еще 37 КАВЗов большого класса. И в течение 2024 года — еще 27 автобусов», — уточняла глава Кургана Елена Ситникова. В прошлом году на покупку новых автобусов власти выделили перевозчикам 300 млн рублей. Число новых автобусов среднего и большого классов к концу 2027 года должно вырасти до 164 единиц. 8. Экзамен от избирателей Шокированные весенними пожарами 2023 года курганцы ждут от правительства большей готовности к ЧС. Власти, понимая это, все лето и осень готовились к пожароопасному периоду, который станет буквально экзаменом. «Особо тщательно готовится Курган. Власти провели опашку десятков километров вокруг города, косили камыши и устанавливали пожарные гидранты. Достраиваются дома для погорельцев. Многие пострадавшие купили на сертификаты квартиры и переехали в многоквартирные дома. На этом печальном примере, люди увидели, что правительство помогло в беде. Но надеемся, что в 2024 году таких пожаров удастся избежать», — говорят источники. 9. Обновление ЖКХ и застройка города Правительство региона продвигает проект Минстроя комплексного развития территорий (КРТ). Оно подразумевает обновление сетей, формирование комфортной городской среды, в которой появляются жилые кварталы с собственными дворами и парковками, а также удобной инфраструктурой. В Кургане планируется комплексно развивать 13 территорий. В рамках комплексной жилой застройки планируется снос более 80 домов. На их месте власти хотят построить высотные и среднеэтажные многоквартирные дома, а также магазины. «Совместно с правительством РФ выделяем более 700 млн рублей на модернизацию коммунальных объектов в 2023—2024 годах. В основном речь идет о реконструкции и капитальном ремонте 62 км коммунальных сетей в 8 муниципальных центрах Курганской области. В соответствии с планом работы по комплексной модернизации сетей будут проведены в Кургане, Шадринске, Каргаполье, Макушино, Куртамыше, Кетовском округе, Катайске, Лебяжье», — писал Шумков у себя в telegram-канале. 10. Медицина — триггерная точка Шумков поставил своей команде задачу по обеспечению региона в 2024 году врачами. Чиновники намерены хантить медперсонал из других регионов и лично выезжать в медвузы, чтобы заманивать студентов. В 2023 году Курганской области уже удалось подняться в рейтинге по обеспеченности медкадрами. Кроме того, регион может конкурировать по зарплатным предложениям. «На сегодняшний день заработная плата врачей в среднем составляет 83 тысячи рублей, рост на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. У среднего медперсонала зарплата в среднем составляет 39,8 тысячи рублей (рост на 8%), младший медперсонал — 35 тысяч рублей (рост на 8%). Таким образом, зарплата врачей и среднего медперсонала отвечает всем требованием майских указов президента РФ», — рассказал глава депздрава Алексей Сигидаев. По итогам 2023 года Курган вошел в пятерку лучших городов по качеству медобслуживания в России. Это установило исследование, проведенное Финансовым университетом при правительстве РФ.