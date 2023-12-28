Когда в Кургане вырастут цены на квартиры

И что спровоцирует это в 2024 году

28 декабря 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

В случае повторения трагедии с весенними пожарами рынок отреагирует повышением цен на жилье Фото: Илья Московец © URA.RU Рынок недвижимости в Кургане и области ожидает рост спроса к весне 2024 года. Ипотека же, по версии специалистов агентств недвижимости, станет менее доступной. URA.RU собрало информацию о самых важных событиях на рынке недвижимости города Кургана и Курганской области, а также, что ожидает регион в будущем. Что произошло за 2023 год Однокомнатные квартиры у курганцев пользовались большой популярностью Фото: Размик Закарян © URA.RU Цены и спрос на недвижимость менялись под влиянием весенних пожаров, а затем из-за поднятия ипотечных ставок. Погорельцы получили государственные сертификаты на покупку нового жилья, что отразилось на его доступности. Специалисты связывали рост спроса именно с пожарами, а также отмечали, что из-за повышения доступности жилья выросли и цены. Затем, после повышения ключевой ставки ЦБ РФ, банки подняли ставки по ипотеке на вторичку, чем сменили вектор внимания покупателей на новостройки, которых с каждым годом становится больше. В результате под конец года специалисты отметили, что спрос на вторичное жилье упал до минимума, которого не бывало долгие годы. Также в 2023 году зафиксирован высокий спрос на аренду квартир. На фоне развития оборонной промышленности в регионе и в других сферах в Курган стали приезжать люди из других регионов, которым нужно снимать квартиру. Кроме того, на рынок аренды повлияли и пожары: погорельцам нужно было снимать жилье, пока строится новое или проходит ремонт в купленном. Некоторые молодые семьи отказывались от покупки жилья в пользу аренды из-за ежемесячного платежа. Как менялась стоимость квартир По графику изменения цен сайта Restate видно, что вторичное жилье в течение года росло в цене стабильно и планомерно, начиная с отметки 56,6 тысяч рублей за квадратный метр в декабре 2022 года, завершая год на уровне 87,5 тысяч рублей за квадратный метр. Снижение средней цены за «квадрат» наблюдалось только в конце июня и начале июля. В итоге прирост за год по «вторичке» составил 17,2 тысячи рублей. Квартиры в новых домах имели большие скачки. К началу года в среднем цена за квадрат была 87,5 тысяч рублей. Самая высокая точка цены на новостройки была в середине февраля — 96,5 тысяч рублей. Наиболее выгодные цены были с середины мая по начало июня — от 71,2 до 71,6 тысяч рублей. В конце года цены на новостройки вернулись примерно к показателям с начала года: прирост за весь год составил 16 рублей. Прогнозы специалистов на 2024 год «Прогнозируется сокращение рынка недвижимости на 20-30%. <…> Покупателей станет меньше, потому что кредиты станут менее доступны», — рассказал эксперт агентства недвижимости «Наш городок». Такой прогноз касается всех регионов России и, по словам экспертов, связан с повышением процентных ставок. Доступность жилья будет снижаться вместе с уровнем закредитованности населения. Еще специалисты ожидают, что будут сокращаться льготные программы ипотеки. По оставшимся льготам можно будет выбрать жилье только в новостройках, которые пройдут специальную аккредитацию для участия в госпрограммах. Застройщики, получившие такую аккредитацию, будут строить объекты, используя государственные субсидии. Меры ограничения господдержки населения позволят исключить с рынка спекулянтов, которые пользуются льготами для собственной материальной выгоды и не имеют острой необходимости в собственном жилье Фото: Илья Московец © URA.RU «Ожидаем повышения спроса на вторичное жилье к весне», — поделилась риелтор агентства «Полезные люди» Елена Безгодова. По словам Безгодовой, цены на новостройки в новом году будут расти в зависимости от степени готовности объекта. Кроме того, отмечено, что курганцы стали чаще покупать первичную недвижимость на ранних стадиях строительства. Как рассказали специалисты, горожане считают это удобным. Многие из таких покупателей живут в арендованной квартире, пока строится своя, купленная, в том числе в ипотеку. Платежи, как утверждают эксперты, при такой покупке минимальны и «не бьют по карману». Динамика средних цен в течение года по первичному и вторичному жилью График: сайт Restate Динамика цен по фактическим сделкам на вторичном рынке Курганской области График: сайт SberIndex Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Рынок недвижимости в Кургане и области ожидает рост спроса к весне 2024 года. Ипотека же, по версии специалистов агентств недвижимости, станет менее доступной. URA.RU собрало информацию о самых важных событиях на рынке недвижимости города Кургана и Курганской области, а также, что ожидает регион в будущем. Что произошло за 2023 год Цены и спрос на недвижимость менялись под влиянием весенних пожаров, а затем из-за поднятия ипотечных ставок. Погорельцы получили государственные сертификаты на покупку нового жилья, что отразилось на его доступности. Специалисты связывали рост спроса именно с пожарами, а также отмечали, что из-за повышения доступности жилья выросли и цены. Затем, после повышения ключевой ставки ЦБ РФ, банки подняли ставки по ипотеке на вторичку, чем сменили вектор внимания покупателей на новостройки, которых с каждым годом становится больше. В результате под конец года специалисты отметили, что спрос на вторичное жилье упал до минимума, которого не бывало долгие годы. Также в 2023 году зафиксирован высокий спрос на аренду квартир. На фоне развития оборонной промышленности в регионе и в других сферах в Курган стали приезжать люди из других регионов, которым нужно снимать квартиру. Кроме того, на рынок аренды повлияли и пожары: погорельцам нужно было снимать жилье, пока строится новое или проходит ремонт в купленном. Некоторые молодые семьи отказывались от покупки жилья в пользу аренды из-за ежемесячного платежа. Как менялась стоимость квартир По графику изменения цен сайта Restate видно, что вторичное жилье в течение года росло в цене стабильно и планомерно, начиная с отметки 56,6 тысяч рублей за квадратный метр в декабре 2022 года, завершая год на уровне 87,5 тысяч рублей за квадратный метр. Снижение средней цены за «квадрат» наблюдалось только в конце июня и начале июля. В итоге прирост за год по «вторичке» составил 17,2 тысячи рублей. Квартиры в новых домах имели большие скачки. К началу года в среднем цена за квадрат была 87,5 тысяч рублей. Самая высокая точка цены на новостройки была в середине февраля — 96,5 тысяч рублей. Наиболее выгодные цены были с середины мая по начало июня — от 71,2 до 71,6 тысяч рублей. В конце года цены на новостройки вернулись примерно к показателям с начала года: прирост за весь год составил 16 рублей. Прогнозы специалистов на 2024 год Такой прогноз касается всех регионов России и, по словам экспертов, связан с повышением процентных ставок. Доступность жилья будет снижаться вместе с уровнем закредитованности населения. Еще специалисты ожидают, что будут сокращаться льготные программы ипотеки. По оставшимся льготам можно будет выбрать жилье только в новостройках, которые пройдут специальную аккредитацию для участия в госпрограммах. Застройщики, получившие такую аккредитацию, будут строить объекты, используя государственные субсидии. «Ожидаем повышения спроса на вторичное жилье к весне», — поделилась риелтор агентства «Полезные люди» Елена Безгодова. По словам Безгодовой, цены на новостройки в новом году будут расти в зависимости от степени готовности объекта. Кроме того, отмечено, что курганцы стали чаще покупать первичную недвижимость на ранних стадиях строительства. Как рассказали специалисты, горожане считают это удобным. Многие из таких покупателей живут в арендованной квартире, пока строится своя, купленная, в том числе в ипотеку. Платежи, как утверждают эксперты, при такой покупке минимальны и «не бьют по карману».