Самые красивые пермские елки украшают кораблями и крендельками

Одна из самых красивых — пермская Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В преддверии Нового года на центральных площадях и улицах городов Пермского края появляются главные символы грядущего праздника — нарядные елки. Некоторые администрации неформально соревнуются между собой в том, кто лучше украсит праздничное дерево. URA.RU собрало самые красивые и нарядные елки со всего края — по крайней мере, на вкус редакции.

Чусовой

Вместо звезды верхушку чусовской елки украшает герб города Администрация Чусового в vk.com (https://vk.com/glavachus?z=photo-85617966_457709663%2Fwall-85617966_147784)

Самой красивой и нарядной в Пермском крае, по мнению редакции, стала елка в Чусовом. Оформление праздничного дерева тесно связано с городом: вместо звезды верхушку елки украшает герб города — золотой струг с парусом. От верхушки к креплениям внизу идут разноцветные гирлянды, а сами крепления выполнены в виде парусов с красными флагами, что тоже отсылает к гербу Чусового. Елку в несколько рядов украсили большими светодиодными лампами в виде шара со звездой

Пермь

Пермскую елку должны подсветить 30 декабря Читатель URA.RU

Шикарная и богатая елка украшает Эспланаду в Перми. Высокое сооружение в виде ели, от верхушки которого по кругу вниз расходятся множество нитей золотых гирлянд. Из-за необычного вида горожане прозвали это сооружение куполом. На самой елке повесили красивые и симметричные гирлянды в виде крестов.

Чайковский

Чайковскую елку украшают золотые звезды Администрация Чайковского округа в vk.com (https://vk.com/chaikokrug?w=wall-165669126_21710)

Постарались и власти в Чайковском, там на центральной площади красуется высокая елка с ярко-золотой звездой на верхушке. С верхней части вниз расходятся золотые гирлянды, по примеру пермской коллеги, а по всей длине самого сооружения повешены золотые звезды.

Березниковский двор

Елка в Березниковском дворе выглядит лучше, чем центральные елки некоторых муниципалитетов Администрация Березников в vk.com (https://vk.com/brz_official?z=photo-173907682_457277708%2Fwall-173907682_49935)

Симпатичную ель поставили в одном из дворов Березников. Там настоящее дерево украсили огромной красной пятиконечной звездой на верхушке, а внизу на охрану поставили Деда Мороза. Сам Дедушка подсвечен яркими огнями и держит в одной руке мешок с подарками, а в другой — посох.

Верещагино

В Верещагино елку сторожат Дед Мороз и Снегурочка Администрация Верещагино в vk.com (https://vk.com/ver_adm?w=wall-179945354_22581)

Жители Верещагино тоже не остались в этом соревновании в стороне и постарались украсить свой главный символ года. Верещагинская елка соблюдает заданный тренд и тоже использует золотые гирлянды, которые вьются от верхушки к земле. На верху ели красуется золотой крест, от которого к низу по елке идут нити красных, зеленых и фиолетовых гирлянд, что делает ель разноцветной. Внизу на страже новогоднего украшения стоят Дед Мороз и Снегурочка, но уже без подсветки. Сами фигуры сказочных персонажей ограждены лентой — видимо, на всякий случай.

Суксун

Елку украшают крендельки Администрация Суксунского округа в vk.com (https://vk.com/public179503913?w=wall-179503913_9131)

В Суксуне есть новогодняя елка, которая, на первый взгляд, кажется заурядной и не очень красочной. Настоящая ель не имеет богатого и шикарного украшения или золотых нитей гирлянд, которые формируют купол, однако жители подошли оригинально к украшению главного новогоднего символа. Вместо обычных гирлянд на елку повесили большие игрушки в виде крендельков.