Главные лица и события 2023-го: фотоитоги года

Президент России Владимир Путин уверенно входит в новый 2024 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Прошедший 2023 год оказался насыщенным. Россия продолжала отстаивать свой суверенитет и выстраивать многополярный мир вместе со своими ближайшими соседями и совсем далекими государствами. На фронтах СВО российские бойцы проявляли мужество и героизм, а безоружные защитники интересов страны боролись с теми, кто дискредитировал армию в тылу. Президент Владимир Путин и премьер-министр Михаил Мишустин провели этот год в многочисленных встречах и поездках. Самые яркие кадры собрали фотографы URA.RU.

Экипаж танка Т-80 «Алеша» стал настоящей легендой спецоперации. В июне в одном бою танкисты уничтожили два танка Т-72Б и восемь бронемашин. За этот подвиг Алексей Неутроев и Филипп Евсеев удостоены звания Героя России, а командир танкового взвода Александр Леваков (на фото — ближний) — звания Героя России, Героя ДНР и Героя Приморского края. Звезды танкистам в день победы на Курской дуге вручал лично президент Владимир Путин, а после они несколько часов общались за чашкой чая в Кремле. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В апреле 2023 года в Санкт-Петербурге был убит военкор Владлен Татарский (Максим Фомин). Теракт совершила Дарья Трепова, завербованная украинскими спецслужбами. Бомба была спрятана в статуэтке, которую Дарья презентовала журналисту. Военкора похоронили с воинскими почестями. Президент Владимир Путин наградил Фомина Орденом мужества посмертно. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

24 июня 2023 года в России была совершена попытка вооруженного мятежа. Бойцы группы «Вагнер» взяли под контроль штаб в Ростове-на-Дону и колонной выдвинулись в сторону Москвы. Жителям столицы власти рекомендовали без необходимости не выходить на улицу. Силовые структуры были приведены в полную готовность. Но колонну «Вагнеров» удалось остановить после нескольких часов переговоров. До Москвы они не дошли. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На встрече с представителями африканских стран, которые в июне 2023 года приехали с мирной миссией в Санкт-Петербург, президент Владимир Путин продемонстрировал проект мирного договора, который был согласован Россией и Украиной во время переговоров в Стамбуле весной 2022 года. Впервые Путин обнародовал этот документ, подтверждающий, что конфликт мог быть закончен еще тогда, но Киев и его западные кураторы предпочли воевать до последнего украинца. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Турции, которая остается одним из ближайших партнеров России, в 2023 году прошли президентские выборы. Реджеп Тайип Эрдоган их выиграл. Но уже совсем скоро неожиданно для всех Эрдоган принял решение отпустить командиров запрещенного в России нацбатальона «Азов», вопреки договоренностям сделать это после завершения СВО. Для России это стало поводом для прекращения участия в «зерновой сделке». Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Эти очки зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева на Параде Победы 9 мая 2023 года стали отличным фоном для мемов про ядерный взрыв, которым на протяжении всего года Запад пугал мировую общественность. Впрочем, у России намерений повторить трагедию, устроенную американцами в Хиросиме и Нагасаки в 1945 году, как не было, так и нет. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент Владимир Путин собрал своих коллег по СНГ на парад Победы в Великой Отечественной войне. Это был первый сигнал народам стран СНГ и мировой общественности, Западу о том, что страны бывшего СССР, ныне — ближайшие соседи намерены держаться вместе, несмотря на давление извне и попытки расстроить этот союз, эти отношения. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отчасти Западу действительно удалось внести раздор в отношения бывших союзных республик. Премьер-министр Армении Никол Пашинян вплоть до сентября 2023 года участвовал во всех мероприятиях ЕАЭС и СНГ, встречался с российским премьером Михаилом Мишустиным. Но в сентябре начались метания: он отказался проводить военные учения ОДКБ и вместо них организовал учения с НАТО. Тогда же он окончательно потерял Нагорный Карабах — спорная территория перешла к Азербайджану. После этого Пашинян устроил несколько демаршей: не приехал в Бишкек сначала на встречу глав стран СНГ, затем — на встречу премьер-министров, а в конце ноября проигнорировал саммит ОДКБ в Минске. Коллеги и союзники увидели его лишь в конце декабря — на неформальном саммите глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в 2023 году у России продолжали стремительно развиваться. Шейх Сауд ибн Сакр аль-Касими участвовал в Петербургском международном экономическом форуме. В декабре президент РФ Владимир Путин буквально на несколько часов прилетел с рабочим визитом в Абу-Даби, чтобы провести переговоры с лидером страны о дальнейшем развитии двусторонних отношений. ОАЭ сегодня для России — одна из основных стран, помогающих обходить западные санкции — Эмираты категорически отказались вводить против РФ санкции. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Торжественный прием в честь первых лиц России устроили в Китае. Президент Владимир Путин с официальным визитом летал в Пекин в октябре, премьер-министр Михаил Мишустин — в мае и в декабре. Отношения с КНР именно в 2023 году обрели особое значение и стали развиваться с такой интенсивностью, которой не было до сих пор. Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Председатель КНР Си Цзиньпин в марте 2023 года с официальным визитом приехал в Москву. Переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным продолжались два дня. При этом, как рассказывал сам Путин, после официальной части, они с председателем Си еще долго общались в кремлевской квартире. Оба лидера по итогам заявил, что отношения между Россией и Китаем достигли наивысшего уровня. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Саммит «Россия-Африка», который прошел в Санкт-Петербурге в июле 2023 года, стал крупнейшим международным мероприятием. На него приехали лидеры 17 африканских государств. В общей сложности в Россию приехали представители 49 стран Черного континента. Президент ЮАР Сирил Рамафоза (в июне он был в составе миротворческой группы) стал добрым другом президента Владимира Путина. Помимо двусторонних отношений Россию и ЮАР объединяет участие в крупнейшем экономическом объединении — БРИКС, которое уже 1 января 2024 года расширится до 11 государств-членов. А РФ станет его председателем. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

На саммите «Россия-Африка» основной дресс-код (деловой стиль) соблюли большинство африканских лидеров. Но король Эсвастини Мсвати III предпочел национальный наряд. В нем он был и на саммите, и на Военно-морском параде. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль — одна из немногих европейских политиков, кто сохранил дружбу с Россией и с президентом Владимиром Путиным (российский лидер в 2018 году был на свадьбе Кнайсль). Впрочем, из-за этого она и пострадала: на родине Кнайсль обвинили в связях с РФ, дошло даже до угрозы ее убийства. Политик уехала из страны, но не прервала добрых отношений с Россией. Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Вопреки отказу Европы от российского газа, взрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» в сентябре 2022 года, госкорпорация «Газпром» продолжала искать новые рынки сбыта за рубежом. Ситуация, в которой оказалась компания, заставила активизировать ряд проектов, давно намеченных, но не получивших развития. Кроме того, глава «Газпрома» Алексей Миллер заверил, что программа социальной газификации в самой России будет выполнена в полном объеме. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из важных газовых проектов — тройственный союз России, Казахстана и Узбекистана. Осенью 2023 года российский природный газ через территорию Казахстана по трубопроводу стал поступать в Узбекистан. Президент страны Шавкат Мирзиеев (слева) тем самым добился повышения стабильности энергосистемы своей страны. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министру финансов России Антону Силуанову в 2023 году пришлось еще с большими усилиями отстаивать российский бюджет: денег на все, как всегда, не хватает, но приоритеты — СВО и социальная сфера — должны быть обеспечены полным рублем. Говоря об инфляции и высоких ценах в магазинах, он посоветовал людям «меньше покупать», чтобы «не разгонять потребительский спрос». Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Белорусский президент Александр Лукашенко в 2023 году был самым частым гостем в Кремле. СВО и западные санкции не оставили Белоруссии выбора и подстегнули развитие Союзного государства. Еще больше Россия и Белоруссия сблизились в военной сфере: Минск получил ядерное оружие, и сегодня все установки находятся на боевом посту. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президента Белоруссии Александра Лукашенко российские журналисты любят за его чувство юмора, которое не подводит Лукашенко даже в самых, казалось бы, сложных ситуациях. В июне 2023 года белорусский лидер показал себя хорошим переговорщиком и смог остановить колонну мятежников, двигавшихся на Москву. В декабре продемонстрировал готовность помочь России с куриными яйцами и пообещал наладить поставки этого внезапно оказавшегося дефицитным и сильно подорожавшим продукта. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, в свою очередь, активно взаимодействовал со своим белорусским коллегой Романом Головченко (слева) и в рамках ЕАЭС, и в рамках Союзного государства. Некоторые решения у Головченко вызвали неподдельное удивление. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Премьер Михаил Мишустин весь 2023 год занимался продвижением идеи технологического суверенитета. Он лично посещал самые разные предприятия, общался с их руководством и рабочими. Перед правительством Мишустина западные санкции поставили серьезный вызов — вывести российскую экономику на совершенно новый уровень. Фото: Георгий Бергал © URA.RU

Весь год вице-премьер Дмитрий Чернышенко продолжал заниматься вопросами цифровизации и науки. Пожалуй, сложнее всего с развитием внутреннего туризма, за который тоже отвечает Чернышенко. В условиях сокращения зарубежных направлений, россияне, конечно, стали больше ездить по родной стране, но пока уровень сервиса во многих регионах развит слабо, и это отталкивает туристов. Но планы правительства амбициозные. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Кто-то загадывает детям загадки, а премьер Михаил Мишустин при каждой встрече со школьниками задает им задачки. И каждый раз все новые, и все интереснее. Найти решение сразу удается не каждому, но Мишустин и не требует этого от юных математиков: лучше хорошо подумать и найти правильный ответ. Фото: Георгий Бергал © URA.RU

12 апреля 2023 года премьер-министр Михаил Мишустин приехал в НПО Лавочкина, где вовсю готовились к реализации лунной программы и строили аппарат «Луна-25». Тогда у всех была надежда, что запуск удастся, и аппарат достигнет Луны. Совсем немного «Луна-25» не долетела до точки приземления. Но российских разработчиков, как и правительство, эта неудача не остановила. И уже в конце года Мишустин заверил, что развитие космоса не остановится. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Развитие собственного авиапрома для российского правительства одна из приоритетных задач. Премьер Михаил Мишустин в 2023 году побывал на нескольких предприятиях отрасли и лично ознакомился с проектами новейших самолетов. В обновлении парка заинтересованы практически все действующие авиакомпании страны, которые занимаются как пассажирскими, так и грузовыми перевозками. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Опытнейшие финансисты Антон Силуанов (глава Минфина слева) и Михаил Мишустин (председатель правительства, экс-глава Налоговой службы справа) знают цену деньгам. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Вице-премьер Татьяна Голикова вместе с министром здравоохранения Михаилом Мурашко открыли на выставке «Россия» экспозицию, посвященную здоровью. Народосбережение, здоровье нации — этот приоритет в социальной политике государства в 2023 году остался неизменен. Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В 2023 году впервые премию «Мы вместе» президент Владимир Путин лишь формально вручил одному человеку — Наталье Аминевой. В действительности же — всей ее большой семье. Многодетная мать своей энергией зарядила всю свою большую семью. Вместе они занимаются экологическими проектами, вместе помогают бойцам в зоне СВО. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Конфетная фабрика — мечта, пожалуй, всех детей. Премьер-министр Михаил Мишустин незадолго до Нового года привел на одно из предприятий Москвы не только своих коллег по СНГ, но и детей из стран ближнего зарубежья. Тем самым Мишустин и другие премьеры исполнили детские желания, ну и сами попробовали шоколад «Аленка» и конфеты прямо с конвейера. Фото: Георгий Бергал © URA.RU

В течение 2023 года один из главных вопросов, на который в обществе ждали ответ, касался того, пойдет ли президент Владимир Путин снова на выборы. Об этом Путина просили представители многих профессий. Но свое «да» он сказал отцу командира легендарного батальона «Спарта» Владимира Жоги Артему Жоге. Это произошло 8 декабря в Георгиевском зале Кремля. Вместе с Жогой попросили Путина выдвинуть свою кандидатуру матери погибших в зоне боевых действий ребят, Герои России, представители медицины, промышленного сектора. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава ХМАО Наталья Комарова (справа) с 2019 года остается единственной женщиной-губернатором в России. И этим она успешно пользуется. На итоговом Госсовете она пообщалась не только с коллегами по губернаторскому корпусу, но и оказалась в компании первых лиц — Валентины Матвиенко и Михаила Мишустина, а еще и министра здравоохранения Михаила Мурашко. Фото: Владимир Андреев © URA.RU