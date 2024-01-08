Кто из опасных свердловских преступников освободится в 2024 году

Их дела об убийствах и похищениях людей потрясли всю Россию

09 января 2024 в 07:04 Размер текста - 17 +

В 2024 году на свободе могут оказаться преступники, орудовавшие в конце 90-х и начале 2000-х Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В 2024 году на улицы Свердловской области могут вернуться опасные убийцы, лидеры и участники банд, орудовавшие в регионе в конце 90-х и начале 2000-х. У одних из них подходит к концу срок лишения свободы, у других появился шанс заменить пожизненное на более мягкое наказание и вырваться на свободу. О самых страшных преступниках, которые пока сидят за решеткой, но вскоре могут оказаться на воле — в материале URA.RU. Свердловчанин, убивший из зависти четверых человек Уроженец Нижней Туры Евгений Хвощевский вместе со своим напарником Константином Шитовым летом 1998 года совершил массовое убийство в одной из саун Екатеринбурга. Они оба работали на хозяина сауны — руководителя ООО «Бизнескар» Юрия Газдовского. По тем временам он был очень богат: имел прибыльный бизнес, много денег и красивую девушку Юлию Краснову, с которой часто проводил время в своей же сауне. Убийца из 90-х может выйти на свободу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Хвощевский отчаянно завидовал шефу, к тому же был зол на него за грубое отношение. «Я попал в материальную зависимость от Газдовского. Надеялся, что ненадолго, но потом понял, что из меня хотят сделать раба. Тогда у меня возникла мысль, что надо кончать с Газдовским, так как он выпил у меня много крови», — так описывал позже свой мотив преступник. Напарники обзавелись пистолетом и патронами и однажды вечером, когда «эксплуататор» отдыхал в сауне с подругой, пошли на дело. Сперва расстреляли двоих охранников предприятия. Следом изрешетили шефа и его подругу. Забрали у них драгоценности и деньги, но уже вскоре были пойманы силовиками. В 1999 году Свердловский областной суд приговорил Шитова к 18 годам тюрьмы, а Хвощевского — к пожизненному. Сейчас Хвощевский может ходатайствовать о замене наказания. Согласно ч. 5 ст. 79 УК РФ, преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отсидев не менее 25 лет. Это возможно, если осужденный не нарушал порядок отбывания наказания в течение последних трех лет. Поэтому у Хвощевского в 2024 году появился шанс вырваться на свободу. Лидер банды, заставлявшей жертв рыть себе могилы В 2014—2015 годах в Нижнем Тагиле орудовала банда, лидером которой стал неоднократно судимый за побои и хранение оружия местный житель Виктор Айдаркин. Преступники, вооружившись пистолетами, мачете и револьверами, вламывались в квартиры, похищали людей, увозили в лес, где заставляли рыть себе могилы саперными лопатками. Бандиты, заставлявшие жертв копать себе могилы, считали себя «санитарами» общества Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Преимущественно жертвами становились наркоманы либо владельцы наркопритонов. Участники группировки считали себя «санитарами», которые борются с разгулом наркомании в городе. Задержали преступников в мае 2015 года после того, как они устроили беспорядочную стрельбу рядом с двумя школами в Нижнем Тагиле. При обыске их машины полицейские нашли оружие и пакетики с неизвестным веществом. На счету банды, по версии следствия, было 26 преступных эпизодов. В декабре 2016 года им был вынесен приговор. Свердловский областной суд снял с подсудимых обвинения в бандитизме и создании ОПГ. Из 26 эпизодов присяжные посчитали доказанными лишь пять, а двух мужчин и вовсе оправдали. Айдаркин получил восемь лет колонии. В середине декабря 2024-го он выйдет на свободу, ему будет 39 лет. Участница банды головорезов юриста Федоровича Единственная девушка свердловской банды юриста Василия Федоровича — Елена Сухих — этим летом выйдет на свободу. В 2015 году ее отправили в колонию общего режима на девять лет. Тогда ей инкриминировали шесть соучастий в убийствах и бандитизм. Группировка промышляла похищениями людей, убийствами, грабежами, разбоями, мошенничеством и прочими тяжкими преступлениями. На счету банды — 14 жертв. Всего в банде было 11 человек. Сухих присоединилась к ОПГ, когда ей было 23 года. Тогда она была любовницей «идейного лидера» банды Федоровича, который был женат и имел двух детей. Елене Сухих сотрудничала со следствием, поэтому получила мягкий срок — 9 лет общего режима Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Преступления были совершены с 2006 по 2012 год. В основном, жертвами бандитов были мигранты, наркоманы и сутенеры. Расправляясь с ними, головорезы считали, что делают мир лучше. Они зверски забивали людей, пытали, резали и расчленяли. Силовики вышли на их след, когда в Екатеринбурге был обнаружен труп американского гражданина Джорджа Кара Якубяна. Его заманил на Урал Федорович, предложив вести совместный бизнес. Тогда и вскрылась кровавая цепочка преступлений одной из самых страшных в истории региона ОПГ. Преступников приговорили к лишению свободы на срок от шести до 24 лет, и только один из них — главарь Роман Кирияков — получил пожизненное. Федоровичу — идейному вдохновителю банды — дали 22 года. Сухих была одной из двух членов банды, которая попала под программу госзащиты. Она активно сотрудничала со следствием, поэтому находилась под домашним арестом, а не в СИЗО. В 2024 году истекает срок ее наказания. Женщине будет 32 года, когда она выйдет на свободу. Член ОПС, похищавшей людей ради квартир ОПС (организованное преступное сообщество), созданное свердловчанкой Мариной Зубовой, орудовало с 1999 по 2006 год. Кроме организаторши, в него входили еще пятеро — Наталья Константинова, Александр Кошкин, Демис Баратов, Иван Маркин и Владислав Зубов. Жертвами бандитов становились одинокие старики и сильно пьющие люди. «Черные риелторы» втирались к ним в доверие и предлагали обменять квартиру на меньшее по площади жилье с выплатой разницы стоимости. Кого-то они спаивали, кого-то запугивали, а кого-то похищали и держали в плену до тех пор, пока не получали согласие на сделку. Банда похищала людей и угрожала убийством, чтобы принудить к сделке Фото: Денис Моргунов © URA.RU После продажи квартир злоумышленники отправляли «клиентов» в глушь: в полуразрушенные дома в отдаленные свердловские поселки. Дальнейшая судьба некоторых жертв — а их десять — до сих пор неизвестна. Часть людей, согласившихся на обмен, числятся без вести пропавшими. О банде силовикам стало известно после случая с екатеринбуржцем Олегом Зерковым — владельцем двухкомнатной квартиры. Он пытался сбежать от «риелторов», выпрыгнув в окно, но сломал ногу. Тогда непокорного клиента вывезли в деревню Левиха и на четыре месяца заперли в частном доме. Мужчине чудом удалось освободиться и вернуться в Екатеринбург, где он обратился в полицию. Всего «черные риелторы» завладели 12 квартирами. Силовики поймали бандитов в 2006 году. В 2008 суд признал их виновными. Лидер ОПГ Зубова получила 18 лет лишения свободы, а ее правая рука Константинова — 16. В 2024 году у Константиновой заканчивается срок и она выйдет на свободу. Свердловчанин, устроивший «кровавую баню» с 8 трупами В феврале 1997 года в сауне лыжной базы «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) произошло массовое убийство. В ту ночь там отмечался день рождения одного из членов криминальной группировки. Праздник не удался, случился конфликт, после которого именинник выгнал Александра Ложкина и троих его товарищей прочь. Вооружившись ножами и пистолетами, мужчины вернулись и устроили самосуд. В результате были убиты три девушки и пятеро мужчин, шестерых из них убил лично Ложкин. Еще четверо получили тяжелые ранения. Одним из убитых оказался член криминальной банды Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Это преступление получило название «кровавая баня». Оно стало, пожалуй, самой массовой бойней в регионе за несколько десятков лет. Убийц поймали спустя два года, в 99-м. Сыщики искали их по всей России. Ложкин с карабином в руках был задержан омоновцами в день собственного рождения. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в 2001 году. Но закон позволяет ему изменить наказание уже в наступившем 2024-м. Известно, что наказание Ложкин отбывает в хабаровской ИК для пожизненников «Снежинка». Компанию ему составляют террорист Ислам Яндиев (организатор теракта в аэропорту Домодедово, где погибли 37 человек), новосибирский маньяк Евгений Чуплинский (расчленил 19 проституток) и земляк-тагильчанин Эдуард Чудинов — (организатор ОПС, члены которого вовлекали девушек в проституцию, а несогласных убивали. СМИ называли 30 жертв, однако в суде был доказано лишь 14 убийств). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В 2024 году на улицы Свердловской области могут вернуться опасные убийцы, лидеры и участники банд, орудовавшие в регионе в конце 90-х и начале 2000-х. У одних из них подходит к концу срок лишения свободы, у других появился шанс заменить пожизненное на более мягкое наказание и вырваться на свободу. О самых страшных преступниках, которые пока сидят за решеткой, но вскоре могут оказаться на воле — в материале URA.RU. Уроженец Нижней Туры Евгений Хвощевский вместе со своим напарником Константином Шитовым летом 1998 года совершил массовое убийство в одной из саун Екатеринбурга. Они оба работали на хозяина сауны — руководителя ООО «Бизнескар» Юрия Газдовского. По тем временам он был очень богат: имел прибыльный бизнес, много денег и красивую девушку Юлию Краснову, с которой часто проводил время в своей же сауне. Хвощевский отчаянно завидовал шефу, к тому же был зол на него за грубое отношение. «Я попал в материальную зависимость от Газдовского. Надеялся, что ненадолго, но потом понял, что из меня хотят сделать раба. Тогда у меня возникла мысль, что надо кончать с Газдовским, так как он выпил у меня много крови», — так описывал позже свой мотив преступник. Напарники обзавелись пистолетом и патронами и однажды вечером, когда «эксплуататор» отдыхал в сауне с подругой, пошли на дело. Сперва расстреляли двоих охранников предприятия. Следом изрешетили шефа и его подругу. Забрали у них драгоценности и деньги, но уже вскоре были пойманы силовиками. В 1999 году Свердловский областной суд приговорил Шитова к 18 годам тюрьмы, а Хвощевского — к пожизненному. Сейчас Хвощевский может ходатайствовать о замене наказания. Согласно ч. 5 ст. 79 УК РФ, преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отсидев не менее 25 лет. Это возможно, если осужденный не нарушал порядок отбывания наказания в течение последних трех лет. Поэтому у Хвощевского в 2024 году появился шанс вырваться на свободу. В 2014—2015 годах в Нижнем Тагиле орудовала банда, лидером которой стал неоднократно судимый за побои и хранение оружия местный житель Виктор Айдаркин. Преступники, вооружившись пистолетами, мачете и револьверами, вламывались в квартиры, похищали людей, увозили в лес, где заставляли рыть себе могилы саперными лопатками. Преимущественно жертвами становились наркоманы либо владельцы наркопритонов. Участники группировки считали себя «санитарами», которые борются с разгулом наркомании в городе. Задержали преступников в мае 2015 года после того, как они устроили беспорядочную стрельбу рядом с двумя школами в Нижнем Тагиле. При обыске их машины полицейские нашли оружие и пакетики с неизвестным веществом. На счету банды, по версии следствия, было 26 преступных эпизодов. В декабре 2016 года им был вынесен приговор. Свердловский областной суд снял с подсудимых обвинения в бандитизме и создании ОПГ. Из 26 эпизодов присяжные посчитали доказанными лишь пять, а двух мужчин и вовсе оправдали. Айдаркин получил восемь лет колонии. В середине декабря 2024-го он выйдет на свободу, ему будет 39 лет. Единственная девушка свердловской банды юриста Василия Федоровича — Елена Сухих — этим летом выйдет на свободу. В 2015 году ее отправили в колонию общего режима на девять лет. Тогда ей инкриминировали шесть соучастий в убийствах и бандитизм. Группировка промышляла похищениями людей, убийствами, грабежами, разбоями, мошенничеством и прочими тяжкими преступлениями. На счету банды — 14 жертв. Всего в банде было 11 человек. Сухих присоединилась к ОПГ, когда ей было 23 года. Тогда она была любовницей «идейного лидера» банды Федоровича, который был женат и имел двух детей. Преступления были совершены с 2006 по 2012 год. В основном, жертвами бандитов были мигранты, наркоманы и сутенеры. Расправляясь с ними, головорезы считали, что делают мир лучше. Они зверски забивали людей, пытали, резали и расчленяли. Силовики вышли на их след, когда в Екатеринбурге был обнаружен труп американского гражданина Джорджа Кара Якубяна. Его заманил на Урал Федорович, предложив вести совместный бизнес. Тогда и вскрылась кровавая цепочка преступлений одной из самых страшных в истории региона ОПГ. Преступников приговорили к лишению свободы на срок от шести до 24 лет, и только один из них — главарь Роман Кирияков — получил пожизненное. Федоровичу — идейному вдохновителю банды — дали 22 года. Сухих была одной из двух членов банды, которая попала под программу госзащиты. Она активно сотрудничала со следствием, поэтому находилась под домашним арестом, а не в СИЗО. В 2024 году истекает срок ее наказания. Женщине будет 32 года, когда она выйдет на свободу. ОПС (организованное преступное сообщество), созданное свердловчанкой Мариной Зубовой, орудовало с 1999 по 2006 год. Кроме организаторши, в него входили еще пятеро — Наталья Константинова, Александр Кошкин, Демис Баратов, Иван Маркин и Владислав Зубов. Жертвами бандитов становились одинокие старики и сильно пьющие люди. «Черные риелторы» втирались к ним в доверие и предлагали обменять квартиру на меньшее по площади жилье с выплатой разницы стоимости. Кого-то они спаивали, кого-то запугивали, а кого-то похищали и держали в плену до тех пор, пока не получали согласие на сделку. После продажи квартир злоумышленники отправляли «клиентов» в глушь: в полуразрушенные дома в отдаленные свердловские поселки. Дальнейшая судьба некоторых жертв — а их десять — до сих пор неизвестна. Часть людей, согласившихся на обмен, числятся без вести пропавшими. О банде силовикам стало известно после случая с екатеринбуржцем Олегом Зерковым — владельцем двухкомнатной квартиры. Он пытался сбежать от «риелторов», выпрыгнув в окно, но сломал ногу. Тогда непокорного клиента вывезли в деревню Левиха и на четыре месяца заперли в частном доме. Мужчине чудом удалось освободиться и вернуться в Екатеринбург, где он обратился в полицию. Всего «черные риелторы» завладели 12 квартирами. Силовики поймали бандитов в 2006 году. В 2008 суд признал их виновными. Лидер ОПГ Зубова получила 18 лет лишения свободы, а ее правая рука Константинова — 16. В 2024 году у Константиновой заканчивается срок и она выйдет на свободу. В феврале 1997 года в сауне лыжной базы «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) произошло массовое убийство. В ту ночь там отмечался день рождения одного из членов криминальной группировки. Праздник не удался, случился конфликт, после которого именинник выгнал Александра Ложкина и троих его товарищей прочь. Вооружившись ножами и пистолетами, мужчины вернулись и устроили самосуд. В результате были убиты три девушки и пятеро мужчин, шестерых из них убил лично Ложкин. Еще четверо получили тяжелые ранения. Это преступление получило название «кровавая баня». Оно стало, пожалуй, самой массовой бойней в регионе за несколько десятков лет. Убийц поймали спустя два года, в 99-м. Сыщики искали их по всей России. Ложкин с карабином в руках был задержан омоновцами в день собственного рождения. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в 2001 году. Но закон позволяет ему изменить наказание уже в наступившем 2024-м. Известно, что наказание Ложкин отбывает в хабаровской ИК для пожизненников «Снежинка». Компанию ему составляют террорист Ислам Яндиев (организатор теракта в аэропорту Домодедово, где погибли 37 человек), новосибирский маньяк Евгений Чуплинский (расчленил 19 проституток) и земляк-тагильчанин Эдуард Чудинов — (организатор ОПС, члены которого вовлекали девушек в проституцию, а несогласных убивали. СМИ называли 30 жертв, однако в суде был доказано лишь 14 убийств).