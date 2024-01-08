Кто из опасных свердловских преступников освободится в 2024 году

В 2024 году на улицы Свердловской области могут вернуться опасные убийцы, лидеры и участники банд, орудовавшие в регионе в конце 90-х и начале 2000-х. У одних из них подходит к концу срок лишения свободы, у других появился шанс заменить пожизненное на более мягкое наказание и вырваться на свободу. О самых страшных преступниках, которые пока сидят за решеткой, но вскоре могут оказаться на воле — в материале URA.RU.
Свердловчанин, убивший из зависти четверых человек
Уроженец Нижней Туры Евгений Хвощевский вместе со своим напарником Константином Шитовым летом 1998 года совершил массовое убийство в одной из саун Екатеринбурга. Они оба работали на хозяина сауны — руководителя ООО «Бизнескар» Юрия Газдовского. По тем временам он был очень богат: имел прибыльный бизнес, много денег и красивую девушку Юлию Краснову, с которой часто проводил время в своей же сауне.
Хвощевский отчаянно завидовал шефу, к тому же был зол на него за грубое отношение. «Я попал в материальную зависимость от Газдовского. Надеялся, что ненадолго, но потом понял, что из меня хотят сделать раба. Тогда у меня возникла мысль, что надо кончать с Газдовским, так как он выпил у меня много крови», — так описывал позже свой мотив преступник.
Напарники обзавелись пистолетом и патронами и однажды вечером, когда «эксплуататор» отдыхал в сауне с подругой, пошли на дело. Сперва расстреляли двоих охранников предприятия. Следом изрешетили шефа и его подругу. Забрали у них драгоценности и деньги, но уже вскоре были пойманы силовиками.
В 1999 году Свердловский областной суд приговорил Шитова к 18 годам тюрьмы, а Хвощевского — к пожизненному. Сейчас Хвощевский может ходатайствовать о замене наказания. Согласно ч. 5 ст. 79 УК РФ, преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отсидев не менее 25 лет. Это возможно, если осужденный не нарушал порядок отбывания наказания в течение последних трех лет. Поэтому у Хвощевского в 2024 году появился шанс вырваться на свободу.
Лидер банды, заставлявшей жертв рыть себе могилы
В 2014—2015 годах в Нижнем Тагиле орудовала банда, лидером которой стал неоднократно судимый за побои и хранение оружия местный житель Виктор Айдаркин. Преступники, вооружившись пистолетами, мачете и револьверами, вламывались в квартиры, похищали людей, увозили в лес, где заставляли рыть себе могилы саперными лопатками.
Бандиты, заставлявшие жертв копать себе могилы, считали себя «санитарами» общества
Преимущественно жертвами становились наркоманы либо владельцы наркопритонов. Участники группировки считали себя «санитарами», которые борются с разгулом наркомании в городе. Задержали преступников в мае 2015 года после того, как они устроили беспорядочную стрельбу рядом с двумя школами в Нижнем Тагиле. При обыске их машины полицейские нашли оружие и пакетики с неизвестным веществом.
На счету банды, по версии следствия, было 26 преступных эпизодов. В декабре 2016 года им был вынесен приговор. Свердловский областной суд снял с подсудимых обвинения в бандитизме и создании ОПГ. Из 26 эпизодов присяжные посчитали доказанными лишь пять, а двух мужчин и вовсе оправдали. Айдаркин получил восемь лет колонии. В середине декабря 2024-го он выйдет на свободу, ему будет 39 лет.
Участница банды головорезов юриста Федоровича
Единственная девушка свердловской банды юриста Василия Федоровича — Елена Сухих — этим летом выйдет на свободу. В 2015 году ее отправили в колонию общего режима на девять лет. Тогда ей инкриминировали шесть соучастий в убийствах и бандитизм.
Группировка промышляла похищениями людей, убийствами, грабежами, разбоями, мошенничеством и прочими тяжкими преступлениями. На счету банды — 14 жертв. Всего в банде было 11 человек. Сухих присоединилась к ОПГ, когда ей было 23 года. Тогда она была любовницей «идейного лидера» банды Федоровича, который был женат и имел двух детей.
Елене Сухих сотрудничала со следствием, поэтому получила мягкий срок — 9 лет общего режима
Преступления были совершены с 2006 по 2012 год. В основном, жертвами бандитов были мигранты, наркоманы и сутенеры. Расправляясь с ними, головорезы считали, что делают мир лучше. Они зверски забивали людей, пытали, резали и расчленяли.
Силовики вышли на их след, когда в Екатеринбурге был обнаружен труп американского гражданина Джорджа Кара Якубяна. Его заманил на Урал Федорович, предложив вести совместный бизнес. Тогда и вскрылась кровавая цепочка преступлений одной из самых страшных в истории региона ОПГ.
Преступников приговорили к лишению свободы на срок от шести до 24 лет, и только один из них — главарь Роман Кирияков — получил пожизненное. Федоровичу — идейному вдохновителю банды — дали 22 года. Сухих была одной из двух членов банды, которая попала под программу госзащиты. Она активно сотрудничала со следствием, поэтому находилась под домашним арестом, а не в СИЗО. В 2024 году истекает срок ее наказания. Женщине будет 32 года, когда она выйдет на свободу.
Член ОПС, похищавшей людей ради квартир
ОПС (организованное преступное сообщество), созданное свердловчанкой Мариной Зубовой, орудовало с 1999 по 2006 год. Кроме организаторши, в него входили еще пятеро — Наталья Константинова, Александр Кошкин, Демис Баратов, Иван Маркин и Владислав Зубов. Жертвами бандитов становились одинокие старики и сильно пьющие люди. «Черные риелторы» втирались к ним в доверие и предлагали обменять квартиру на меньшее по площади жилье с выплатой разницы стоимости. Кого-то они спаивали, кого-то запугивали, а кого-то похищали и держали в плену до тех пор, пока не получали согласие на сделку.
Банда похищала людей и угрожала убийством, чтобы принудить к сделке
После продажи квартир злоумышленники отправляли «клиентов» в глушь: в полуразрушенные дома в отдаленные свердловские поселки. Дальнейшая судьба некоторых жертв — а их десять — до сих пор неизвестна. Часть людей, согласившихся на обмен, числятся без вести пропавшими.
О банде силовикам стало известно после случая с екатеринбуржцем Олегом Зерковым — владельцем двухкомнатной квартиры. Он пытался сбежать от «риелторов», выпрыгнув в окно, но сломал ногу. Тогда непокорного клиента вывезли в деревню Левиха и на четыре месяца заперли в частном доме. Мужчине чудом удалось освободиться и вернуться в Екатеринбург, где он обратился в полицию.
Всего «черные риелторы» завладели 12 квартирами. Силовики поймали бандитов в 2006 году. В 2008 суд признал их виновными. Лидер ОПГ Зубова получила 18 лет лишения свободы, а ее правая рука Константинова — 16. В 2024 году у Константиновой заканчивается срок и она выйдет на свободу.
Свердловчанин, устроивший «кровавую баню» с 8 трупами
В феврале 1997 года в сауне лыжной базы «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) произошло массовое убийство. В ту ночь там отмечался день рождения одного из членов криминальной группировки. Праздник не удался, случился конфликт, после которого именинник выгнал Александра Ложкина и троих его товарищей прочь. Вооружившись ножами и пистолетами, мужчины вернулись и устроили самосуд. В результате были убиты три девушки и пятеро мужчин, шестерых из них убил лично Ложкин. Еще четверо получили тяжелые ранения.
Это преступление получило название «кровавая баня». Оно стало, пожалуй, самой массовой бойней в регионе за несколько десятков лет. Убийц поймали спустя два года, в 99-м. Сыщики искали их по всей России. Ложкин с карабином в руках был задержан омоновцами в день собственного рождения. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в 2001 году. Но закон позволяет ему изменить наказание уже в наступившем 2024-м.
Известно, что наказание Ложкин отбывает в хабаровской ИК для пожизненников «Снежинка». Компанию ему составляют террорист Ислам Яндиев (организатор теракта в аэропорту Домодедово, где погибли 37 человек), новосибирский маньяк Евгений Чуплинский (расчленил 19 проституток) и земляк-тагильчанин Эдуард Чудинов — (организатор ОПС, члены которого вовлекали девушек в проституцию, а несогласных убивали. СМИ называли 30 жертв, однако в суде был доказано лишь 14 убийств).
В 2024 году на улицы Свердловской области могут вернуться опасные убийцы, лидеры и участники банд, орудовавшие в регионе в конце 90-х и начале 2000-х. У одних из них подходит к концу срок лишения свободы, у других появился шанс заменить пожизненное на более мягкое наказание и вырваться на свободу. О самых страшных преступниках, которые пока сидят за решеткой, но вскоре могут оказаться на воле — в материале URA.RU. Уроженец Нижней Туры Евгений Хвощевский вместе со своим напарником Константином Шитовым летом 1998 года совершил массовое убийство в одной из саун Екатеринбурга. Они оба работали на хозяина сауны — руководителя ООО «Бизнескар» Юрия Газдовского. По тем временам он был очень богат: имел прибыльный бизнес, много денег и красивую девушку Юлию Краснову, с которой часто проводил время в своей же сауне. Хвощевский отчаянно завидовал шефу, к тому же был зол на него за грубое отношение. «Я попал в материальную зависимость от Газдовского. Надеялся, что ненадолго, но потом понял, что из меня хотят сделать раба. Тогда у меня возникла мысль, что надо кончать с Газдовским, так как он выпил у меня много крови», — так описывал позже свой мотив преступник. Напарники обзавелись пистолетом и патронами и однажды вечером, когда «эксплуататор» отдыхал в сауне с подругой, пошли на дело. Сперва расстреляли двоих охранников предприятия. Следом изрешетили шефа и его подругу. Забрали у них драгоценности и деньги, но уже вскоре были пойманы силовиками. В 1999 году Свердловский областной суд приговорил Шитова к 18 годам тюрьмы, а Хвощевского — к пожизненному. Сейчас Хвощевский может ходатайствовать о замене наказания. Согласно ч. 5 ст. 79 УК РФ, преступник, которому вынесено пожизненное наказание, может быть освобожден условно-досрочно, отсидев не менее 25 лет. Это возможно, если осужденный не нарушал порядок отбывания наказания в течение последних трех лет. Поэтому у Хвощевского в 2024 году появился шанс вырваться на свободу. В 2014—2015 годах в Нижнем Тагиле орудовала банда, лидером которой стал неоднократно судимый за побои и хранение оружия местный житель Виктор Айдаркин. Преступники, вооружившись пистолетами, мачете и револьверами, вламывались в квартиры, похищали людей, увозили в лес, где заставляли рыть себе могилы саперными лопатками. Преимущественно жертвами становились наркоманы либо владельцы наркопритонов. Участники группировки считали себя «санитарами», которые борются с разгулом наркомании в городе. Задержали преступников в мае 2015 года после того, как они устроили беспорядочную стрельбу рядом с двумя школами в Нижнем Тагиле. При обыске их машины полицейские нашли оружие и пакетики с неизвестным веществом. На счету банды, по версии следствия, было 26 преступных эпизодов. В декабре 2016 года им был вынесен приговор. Свердловский областной суд снял с подсудимых обвинения в бандитизме и создании ОПГ. Из 26 эпизодов присяжные посчитали доказанными лишь пять, а двух мужчин и вовсе оправдали. Айдаркин получил восемь лет колонии. В середине декабря 2024-го он выйдет на свободу, ему будет 39 лет. Единственная девушка свердловской банды юриста Василия Федоровича — Елена Сухих — этим летом выйдет на свободу. В 2015 году ее отправили в колонию общего режима на девять лет. Тогда ей инкриминировали шесть соучастий в убийствах и бандитизм. Группировка промышляла похищениями людей, убийствами, грабежами, разбоями, мошенничеством и прочими тяжкими преступлениями. На счету банды — 14 жертв. Всего в банде было 11 человек. Сухих присоединилась к ОПГ, когда ей было 23 года. Тогда она была любовницей «идейного лидера» банды Федоровича, который был женат и имел двух детей. Преступления были совершены с 2006 по 2012 год. В основном, жертвами бандитов были мигранты, наркоманы и сутенеры. Расправляясь с ними, головорезы считали, что делают мир лучше. Они зверски забивали людей, пытали, резали и расчленяли. Силовики вышли на их след, когда в Екатеринбурге был обнаружен труп американского гражданина Джорджа Кара Якубяна. Его заманил на Урал Федорович, предложив вести совместный бизнес. Тогда и вскрылась кровавая цепочка преступлений одной из самых страшных в истории региона ОПГ. Преступников приговорили к лишению свободы на срок от шести до 24 лет, и только один из них — главарь Роман Кирияков — получил пожизненное. Федоровичу — идейному вдохновителю банды — дали 22 года. Сухих была одной из двух членов банды, которая попала под программу госзащиты. Она активно сотрудничала со следствием, поэтому находилась под домашним арестом, а не в СИЗО. В 2024 году истекает срок ее наказания. Женщине будет 32 года, когда она выйдет на свободу. ОПС (организованное преступное сообщество), созданное свердловчанкой Мариной Зубовой, орудовало с 1999 по 2006 год. Кроме организаторши, в него входили еще пятеро — Наталья Константинова, Александр Кошкин, Демис Баратов, Иван Маркин и Владислав Зубов. Жертвами бандитов становились одинокие старики и сильно пьющие люди. «Черные риелторы» втирались к ним в доверие и предлагали обменять квартиру на меньшее по площади жилье с выплатой разницы стоимости. Кого-то они спаивали, кого-то запугивали, а кого-то похищали и держали в плену до тех пор, пока не получали согласие на сделку. После продажи квартир злоумышленники отправляли «клиентов» в глушь: в полуразрушенные дома в отдаленные свердловские поселки. Дальнейшая судьба некоторых жертв — а их десять — до сих пор неизвестна. Часть людей, согласившихся на обмен, числятся без вести пропавшими. О банде силовикам стало известно после случая с екатеринбуржцем Олегом Зерковым — владельцем двухкомнатной квартиры. Он пытался сбежать от «риелторов», выпрыгнув в окно, но сломал ногу. Тогда непокорного клиента вывезли в деревню Левиха и на четыре месяца заперли в частном доме. Мужчине чудом удалось освободиться и вернуться в Екатеринбург, где он обратился в полицию. Всего «черные риелторы» завладели 12 квартирами. Силовики поймали бандитов в 2006 году. В 2008 суд признал их виновными. Лидер ОПГ Зубова получила 18 лет лишения свободы, а ее правая рука Константинова — 16. В 2024 году у Константиновой заканчивается срок и она выйдет на свободу. В феврале 1997 года в сауне лыжной базы «Уралвагонзавода» (Нижний Тагил) произошло массовое убийство. В ту ночь там отмечался день рождения одного из членов криминальной группировки. Праздник не удался, случился конфликт, после которого именинник выгнал Александра Ложкина и троих его товарищей прочь. Вооружившись ножами и пистолетами, мужчины вернулись и устроили самосуд. В результате были убиты три девушки и пятеро мужчин, шестерых из них убил лично Ложкин. Еще четверо получили тяжелые ранения. Это преступление получило название «кровавая баня». Оно стало, пожалуй, самой массовой бойней в регионе за несколько десятков лет. Убийц поймали спустя два года, в 99-м. Сыщики искали их по всей России. Ложкин с карабином в руках был задержан омоновцами в день собственного рождения. Суд приговорил его к пожизненному лишению свободы в 2001 году. Но закон позволяет ему изменить наказание уже в наступившем 2024-м. Известно, что наказание Ложкин отбывает в хабаровской ИК для пожизненников «Снежинка». Компанию ему составляют террорист Ислам Яндиев (организатор теракта в аэропорту Домодедово, где погибли 37 человек), новосибирский маньяк Евгений Чуплинский (расчленил 19 проституток) и земляк-тагильчанин Эдуард Чудинов — (организатор ОПС, члены которого вовлекали девушек в проституцию, а несогласных убивали. СМИ называли 30 жертв, однако в суде был доказано лишь 14 убийств).