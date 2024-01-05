В Рождество тюменцев ждут богослужения и спектакли. Инфографика

В праздник тюменцы посетят литургии, а домой отправятся на бесплатных автобусах

05 января 2024 в 18:00 Размер текста - 17 +

Богослужения в храмах начнутся в полночь 7 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В рождественскую ночь жители Тюмени смогут посетить несколько служб в храмах, а днем бесплатно сходить на культурные мероприятия, посвященные главному православному празднику. О том, где и когда пройдут молебны, что подготовила для верующих сфера культуры и как бесплатно добраться домой ночью — в материале URA.RU. Верующих ждут на ночных, ранних и поздних литургиях Фото: Анна Майорова © URA.RU Расписание Богослужений В Знаменском кафедральном соборе (улица Семакова, 13) 7 января пройдет несколько литургий и богослужений. Их расписание: 0:00 — ночная рождественская литургия;

06:30 — ранняя рождественская литургия;

09:00 — поздняя рождественская литургия;

15:00 — молебен о защитниках Отечества;

17:00 — рождественское богослужение. Службы состоятся и в приходе храма святого Архангела Михаила (улица Ленина, 22). В рождественскую ночь православных ждут в следующие часы: 0:00 — Божественная литургия (ранняя);

09:00 — Божественная литургия (поздняя);

15:00 — собеседование перед Крещением;

17:00 — вечернее богослужение. В Храме всех Святых (улица Свердлова, 29) и Вознесенско-Георгиевском храме (Береговая, 77) Божественные литургии состоятся в полночь и 09:00. В соборе Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Широтная 83б) — в 08:30 и 16:00. Об истории Рождества и Святок расскажут на праздничных представлениях Фото: Алексей Андронов © URA.RU Культурная программа Бесплатные праздничные программы в честь Рождества ждут тюменцев 7 января. Так, с 12:00 до 13:00 они пройдут в Центре русской культуры (Камчатская, 1а) и ДКТ «Торфяник» (Малышева, 26). В первом случае мероприятие начнется с общей молитвы, а затем горожане увидят театральные постановки, послушают стихи и песни, а в конце самых маленьких гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Второе событие познакомит зрителей с историей Рождества и Святок. Тюменцы увидят спектакль о библейских сказаниях. Вход также свободный. Бесплатные автобусы В рождественскую ночь тюменцы смогут бесплатно добраться до дома на специально выделенных автобусах. Они будут отъезжать от Знаменского кафедрального собора в 02:00. Спецрейсы доставят пассажиров в различные районы города. Расписание рождественских служб в главном православном храме Тюмени URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В рождественскую ночь жители Тюмени смогут посетить несколько служб в храмах, а днем бесплатно сходить на культурные мероприятия, посвященные главному православному празднику. О том, где и когда пройдут молебны, что подготовила для верующих сфера культуры и как бесплатно добраться домой ночью — в материале URA.RU. Расписание Богослужений В Знаменском кафедральном соборе (улица Семакова, 13) 7 января пройдет несколько литургий и богослужений. Их расписание: Службы состоятся и в приходе храма святого Архангела Михаила (улица Ленина, 22). В рождественскую ночь православных ждут в следующие часы: В Храме всех Святых (улица Свердлова, 29) и Вознесенско-Георгиевском храме (Береговая, 77) Божественные литургии состоятся в полночь и 09:00. В соборе Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Широтная 83б) — в 08:30 и 16:00. Культурная программа Бесплатные праздничные программы в честь Рождества ждут тюменцев 7 января. Так, с 12:00 до 13:00 они пройдут в Центре русской культуры (Камчатская, 1а) и ДКТ «Торфяник» (Малышева, 26). В первом случае мероприятие начнется с общей молитвы, а затем горожане увидят театральные постановки, послушают стихи и песни, а в конце самых маленьких гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Второе событие познакомит зрителей с историей Рождества и Святок. Тюменцы увидят спектакль о библейских сказаниях. Вход также свободный. Бесплатные автобусы В рождественскую ночь тюменцы смогут бесплатно добраться до дома на специально выделенных автобусах. Они будут отъезжать от Знаменского кафедрального собора в 02:00. Спецрейсы доставят пассажиров в различные районы города.