В Рождество тюменцев ждут богослужения и спектакли. Инфографика

В рождественскую ночь жители Тюмени смогут посетить несколько служб в храмах, а днем бесплатно сходить на культурные мероприятия, посвященные главному православному празднику. О том, где и когда пройдут молебны, что подготовила для верующих сфера культуры и как бесплатно добраться домой ночью — в материале URA.RU.
Расписание Богослужений
В Знаменском кафедральном соборе (улица Семакова, 13) 7 января пройдет несколько литургий и богослужений. Их расписание:
- 0:00 — ночная рождественская литургия;
- 06:30 — ранняя рождественская литургия;
- 09:00 — поздняя рождественская литургия;
- 15:00 — молебен о защитниках Отечества;
- 17:00 — рождественское богослужение.
Службы состоятся и в приходе храма святого Архангела Михаила (улица Ленина, 22). В рождественскую ночь православных ждут в следующие часы:
- 0:00 — Божественная литургия (ранняя);
- 09:00 — Божественная литургия (поздняя);
- 15:00 — собеседование перед Крещением;
- 17:00 — вечернее богослужение.
В Храме всех Святых (улица Свердлова, 29) и Вознесенско-Георгиевском храме (Береговая, 77) Божественные литургии состоятся в полночь и 09:00. В соборе Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Широтная 83б) — в 08:30 и 16:00.
Культурная программа
Бесплатные праздничные программы в честь Рождества ждут тюменцев 7 января. Так, с 12:00 до 13:00 они пройдут в Центре русской культуры (Камчатская, 1а) и ДКТ «Торфяник» (Малышева, 26).
В первом случае мероприятие начнется с общей молитвы, а затем горожане увидят театральные постановки, послушают стихи и песни, а в конце самых маленьких гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.
Второе событие познакомит зрителей с историей Рождества и Святок. Тюменцы увидят спектакль о библейских сказаниях. Вход также свободный.
Бесплатные автобусы
В рождественскую ночь тюменцы смогут бесплатно добраться до дома на специально выделенных автобусах. Они будут отъезжать от Знаменского кафедрального собора в 02:00. Спецрейсы доставят пассажиров в различные районы города.
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