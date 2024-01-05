05 января 2024
04 января 2024

В Рождество тюменцев ждут богослужения и спектакли. Инфографика

В праздник тюменцы посетят литургии, а домой отправятся на бесплатных автобусах

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Храм Николая Чудотворца в Быньгах Свердловской области., рождество, христианство, пасха, церковная служба, ставит свечку, обряд, традиции, религия, православие
Богослужения в храмах начнутся в полночь 7 января Фото:

В рождественскую ночь жители Тюмени смогут посетить несколько служб в храмах, а днем бесплатно сходить на культурные мероприятия, посвященные главному православному празднику. О том, где и когда пройдут молебны, что подготовила для верующих сфера культуры и как бесплатно добраться домой ночью — в материале URA.RU.

Празднование Рождества Христова в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург
Верующих ждут на ночных, ранних и поздних литургиях
Фото:

Расписание Богослужений

В Знаменском кафедральном соборе (улица Семакова, 13) 7 января пройдет несколько литургий и богослужений. Их расписание:

  • 0:00 — ночная рождественская литургия;
  • 06:30 — ранняя рождественская литургия;
  • 09:00 — поздняя рождественская литургия;
  • 15:00 — молебен о защитниках Отечества;
  • 17:00 — рождественское богослужение.

Службы состоятся и в приходе храма святого Архангела Михаила (улица Ленина, 22). В рождественскую ночь православных ждут в следующие часы:

  • 0:00 — Божественная литургия (ранняя);
  • 09:00 — Божественная литургия (поздняя);
  • 15:00 — собеседование перед Крещением;
  • 17:00 — вечернее богослужение.

В Храме всех Святых (улица Свердлова, 29) и Вознесенско-Георгиевском храме (Береговая, 77) Божественные литургии состоятся в полночь и 09:00. В соборе Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Широтная 83б) — в 08:30 и 16:00.

Рождество Христово в Римско-католическом приходе Святого Иосифа Труженика. Сургут
Об истории Рождества и Святок расскажут на праздничных представлениях
Фото:

Культурная программа

Бесплатные праздничные программы в честь Рождества ждут тюменцев 7 января. Так, с 12:00 до 13:00 они пройдут в Центре русской культуры (Камчатская, 1а) и ДКТ «Торфяник» (Малышева, 26).

В первом случае мероприятие начнется с общей молитвы, а затем горожане увидят театральные постановки, послушают стихи и песни, а в конце самых маленьких гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка.

Второе событие познакомит зрителей с историей Рождества и Святок. Тюменцы увидят спектакль о библейских сказаниях. Вход также свободный.

Бесплатные автобусы

В рождественскую ночь тюменцы смогут бесплатно добраться до дома на специально выделенных автобусах. Они будут отъезжать от Знаменского кафедрального собора в 02:00. Спецрейсы доставят пассажиров в различные районы города.

Расписание рождественских служб в главном православном храме Тюмени
URA.RU
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В рождественскую ночь жители Тюмени смогут посетить несколько служб в храмах, а днем бесплатно сходить на культурные мероприятия, посвященные главному православному празднику. О том, где и когда пройдут молебны, что подготовила для верующих сфера культуры и как бесплатно добраться домой ночью — в материале URA.RU. Расписание Богослужений В Знаменском кафедральном соборе (улица Семакова, 13) 7 января пройдет несколько литургий и богослужений. Их расписание: Службы состоятся и в приходе храма святого Архангела Михаила (улица Ленина, 22). В рождественскую ночь православных ждут в следующие часы: В Храме всех Святых (улица Свердлова, 29) и Вознесенско-Георгиевском храме (Береговая, 77) Божественные литургии состоятся в полночь и 09:00. В соборе Благовещения Пресвятой Богородицы (улица Широтная 83б) — в 08:30 и 16:00. Культурная программа Бесплатные праздничные программы в честь Рождества ждут тюменцев 7 января. Так, с 12:00 до 13:00 они пройдут в Центре русской культуры (Камчатская, 1а) и ДКТ «Торфяник» (Малышева, 26). В первом случае мероприятие начнется с общей молитвы, а затем горожане увидят театральные постановки, послушают стихи и песни, а в конце самых маленьких гостей поздравят Дед Мороз и Снегурочка. Второе событие познакомит зрителей с историей Рождества и Святок. Тюменцы увидят спектакль о библейских сказаниях. Вход также свободный. Бесплатные автобусы В рождественскую ночь тюменцы смогут бесплатно добраться до дома на специально выделенных автобусах. Они будут отъезжать от Знаменского кафедрального собора в 02:00. Спецрейсы доставят пассажиров в различные районы города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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