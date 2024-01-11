Путин ввел новый формат общения с бизнесом

Он смог узнать все, о чем не говорят в кабинетах Кремля и Белого дома

11 января 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Президент Владимир Путин на встрече с бизнесом Дальнего Востока узнал то, о чем не говорят в далекой Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин изменил формат общения с бизнесом. Ежегодные встречи с представителями «Деловой России» со всех регионов страны, будучи в Хабаровске 11 января, он заменил на общение с предпринимателями Дальнего Востока. По словам экспертов, это позволило Путину увидеть и услышать не «усредненную информацию» по стране, а конкретные проблемы бизнеса в стратегически важном макрорегионе, о которых порой даже не знают в Кремле и правительстве. В Хабаровск Путин прилетел с Чукотки, где накануне встречался с местными жителями. Если там в центре внимания президента были вопросы социальные, то на юге Дальневосточного округа он общался с представителями бизнеса, членами «Деловой России» из регионов ДВФО. «Красиво у вас, светло, солнышко светит, погода замечательная», — совсем не по-деловому начал разговор президент. Перед встречей с предпринимателями Владимиру Путину показали мастер-планы развития дальневосточных городов Фото: kremlin.ru / Александр Рюмин, ТАСС Путин вспомнил, в какой атмосфере в 2013 году запускалась программа развития Дальнего Востока, объявленного им «приоритетом на весь 21 век». «Настроение было кислое такое. Мы говорили: будем делать то, сделаем это. Но все имеет инерцию, тяжело было первые шаги делать. Люди ждали: вроде как ничего и не происходит», — поделился Путин. Но благодаря местному бизнесу «движение стало заметно». Модератор встречи, лидер «Деловой России» Алексей Репик, тут же предложил говорить о вопросах, которые нужно решать сегодня, чтобы бизнес, как и макрорегион в целом, не остановились в развитии. Основа есть, считает он. Это экономика страны, оказавшаяся «очень-очень стойким существом, которое умеет адаптироваться, расти и развиваться с удивляющей скоростью». Он предсказал рост ВВП в этом году на более 4%. Путин даже переспросил, но не сразу согласился с прогнозами: «Может быть, да. Может быть и побольше будет». Лидер «Деловой России» Алексей Репик сегодня позволил себе несколько раз поспорить с президентом о перспективах развития экономики страны Фото: kremlin.ru / Павел Бедняков, РИА «Новости» Никто не посмел поспорить или усомниться лишь в том, что российская экономика стала первой в Европе. А вот в вопросе, обгонит ли она японскую и выйдет ли на 4 место в мире, Путин и Репик опять не сошлись во мнениях. Бизнесмен заявил, что «не ставит на Японию ни с какими коэффициентами». Путин же напомнил о высокой технологичности соседей и намекнул бизнесу, что ему нужно постараться, чтобы покупательная способность на душу населения в России выросла. Путин оценил, что почти все предприниматели на встрече были родом из регионов Дальнего Востока. Знание местной специфики, плюс практический опыт позволяет им говорить о том, что невозможно увидеть из Москвы, и донести проблемы и трудности до президента. Прежде всего, бизнес просил поддержки в развитии логистики для расширения товарооборота с Китаем и в целом АТР — как оказалось, одна из самых актуальных проблем. Прямо со встречи Владимир Путин и Алексей Репик едва не уехали на Сахалин — настолько предприниматель Павел Залпин увлек рассказом о своем горнолыжном курорте и гастрономическом проекте Фото: Анна Майорова © URA.RU Другая акцентная тема — туризм. Сахалинец Павел Залпин настолько увлеченно рассказывал о семейном проекте горнолыжного курорта и современного гастрономического пространства с разными кухнями, винотекой, ресторанами, что Путин не выдержал: «Прямо сейчас соберемся и поедем. Сколько у вас стоит пребывание в день? Мы должны все посчитать». Дорого или нет 4,5 тысячи за сутки, президент, правда, оценить не смог, но поверил предпринимателю на слово, что это «хорошее предложение». Представитель рыбной отрасли Александр Сапожников озвучил боль дальневосточных рыбаков: они могут «накормить рыбой все население РФ и ближнего зарубежья». Только привезти продукцию в Центральную Россию стоит 150-180 долларов за тонну, а в Европу — всего 50 долларов. «Вы правы. Нужно думать, как своей собственной рыбной продукцией обеспечить прилавки наших магазинов. Вопрос перед правительством поставлю», — заверил Путин, подчеркнув, что ошибиться здесь нельзя, чтобы не получить повторения яичного кризиса. Бизнесмены из регионов ДВФО готовы работать в самых разных сферах, главное — государство должно сохранить стабильные «правила игры» Фото: Александр Елизаров © URA.RU За двухчасовой разговор с бизнесом Путин услышал еще много проблемных вопросов и конкретных предложений по развитию ключевых отраслей экономики ДВФО. Общее же пожелание деловых кругов озвучил предприниматель Денис Грось — не менять правила игры (разве что в лучшую сторону), сохранить подходы к работе с бизнесом, не снижать уровень поддержки резидентов ТОРов. Путин согласился, что стабильность — основа любого бизнес-плана. С представителями «Деловой России», куда входят предприниматели, работающие в несырьевом секторе, Путин встречается ежегодно: на традиционных форумах организации и отдельно — с ее лидером. На этот раз, заметил в разговоре с URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, президент скорректировал формат: встреча прошла в «региональном разрезе». «Когда Путин встречался с бизнесом из всех регионов сразу, он получал усредненную информацию. То, что является проблемой для всей страны, на такой встрече выстрелит, а то, что касается отдельного макрорегиона, может быть не услышано совсем», — пояснил политолог. По его словам, ценность нового формата в том, что он проявляет именно региональные нюансы, которые важны на местах, но «стираются» на федеральном уровне. «В каждом округе своя специфика. Даже в соседних Сибири и на Дальнем Востоке ситуация разная. Путину надо слышать не то, что он думает об этом, а то, что люди говорят. И в нынешних условиях, когда от предпринимателей зависит больше, чем когда бы то ни было, это становится очень значимо. Для самого бизнеса такое внимание президента — стимул к развитию», — отметил Журавлев. Встреча с бизнесом Дальнего Востока, по мнению сопредседателя Ассоциации содействия повороту на Восток Максима Кузнецова, стала хорошим «механизмом обратной связи, который позволяет обеспечить эффективный диалог между деловым сообществом и президентом». «Дальний Восток уже стал территорией опережающего развития, у бизнеса есть возможности для работы. За последние пять лет ситуация сильно изменилась, подвижки хорошие. И эта встреча отражает нацеленность государства на реализацию поворота на Восток и развитие дальневосточной территории», — считает Кузнецов. Статья по теме Путин начал новый год с региона, от которого отказался Абрамович ДВФО находится в центре особого внимания Путина, и «по стратегическому планированию развития региона принимаются отдельные решения», пояснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Поэтому экономист не удивлен изменением формата встречи. «Для макрорегиона, объединяющего 2/5 территории станы, формируются индивидуальные запросы и решения, которые требуют личного участия президента. Тем более что Дальний Восток расположен дальше всех от Москвы. Длительное время жители чувствовали себя более ущербными с точки зрения отношения к ним. Поэтому то, что Путин обсуждает самые актуальные вопросы отдельно с дальневосточным бизнесом, оправдано», — резюмировал Климанов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин изменил формат общения с бизнесом. Ежегодные встречи с представителями «Деловой России» со всех регионов страны, будучи в Хабаровске 11 января, он заменил на общение с предпринимателями Дальнего Востока. По словам экспертов, это позволило Путину увидеть и услышать не «усредненную информацию» по стране, а конкретные проблемы бизнеса в стратегически важном макрорегионе, о которых порой даже не знают в Кремле и правительстве. В Хабаровск Путин прилетел с Чукотки, где накануне встречался с местными жителями. Если там в центре внимания президента были вопросы социальные, то на юге Дальневосточного округа он общался с представителями бизнеса, членами «Деловой России» из регионов ДВФО. «Красиво у вас, светло, солнышко светит, погода замечательная», — совсем не по-деловому начал разговор президент. Путин вспомнил, в какой атмосфере в 2013 году запускалась программа развития Дальнего Востока, объявленного им «приоритетом на весь 21 век». «Настроение было кислое такое. Мы говорили: будем делать то, сделаем это. Но все имеет инерцию, тяжело было первые шаги делать. Люди ждали: вроде как ничего и не происходит», — поделился Путин. Но благодаря местному бизнесу «движение стало заметно». Модератор встречи, лидер «Деловой России» Алексей Репик, тут же предложил говорить о вопросах, которые нужно решать сегодня, чтобы бизнес, как и макрорегион в целом, не остановились в развитии. Основа есть, считает он. Никто не посмел поспорить или усомниться лишь в том, что российская экономика стала первой в Европе. А вот в вопросе, обгонит ли она японскую и выйдет ли на 4 место в мире, Путин и Репик опять не сошлись во мнениях. Бизнесмен заявил, что «не ставит на Японию ни с какими коэффициентами». Путин же напомнил о высокой технологичности соседей и намекнул бизнесу, что ему нужно постараться, чтобы покупательная способность на душу населения в России выросла. Путин оценил, что почти все предприниматели на встрече были родом из регионов Дальнего Востока. Знание местной специфики, плюс практический опыт позволяет им говорить о том, что невозможно увидеть из Москвы, и донести проблемы и трудности до президента. Прежде всего, бизнес просил поддержки в развитии логистики для расширения товарооборота с Китаем и в целом АТР — как оказалось, одна из самых актуальных проблем. Другая акцентная тема — туризм. Сахалинец Павел Залпин настолько увлеченно рассказывал о семейном проекте горнолыжного курорта и современного гастрономического пространства с разными кухнями, винотекой, ресторанами, что Путин не выдержал: «Прямо сейчас соберемся и поедем. Сколько у вас стоит пребывание в день? Мы должны все посчитать». Дорого или нет 4,5 тысячи за сутки, президент, правда, оценить не смог, но поверил предпринимателю на слово, что это «хорошее предложение». Представитель рыбной отрасли Александр Сапожников озвучил боль дальневосточных рыбаков: они могут «накормить рыбой все население РФ и ближнего зарубежья». Только привезти продукцию в Центральную Россию стоит 150-180 долларов за тонну, а в Европу — всего 50 долларов. «Вы правы. За двухчасовой разговор с бизнесом Путин услышал еще много проблемных вопросов и конкретных предложений по развитию ключевых отраслей экономики ДВФО. Общее же пожелание деловых кругов озвучил предприниматель Денис Грось — не менять правила игры (разве что в лучшую сторону), сохранить подходы к работе с бизнесом, не снижать уровень поддержки резидентов ТОРов. Путин согласился, что стабильность — основа любого бизнес-плана. С представителями «Деловой России», куда входят предприниматели, работающие в несырьевом секторе, Путин встречается ежегодно: на традиционных форумах организации и отдельно — с ее лидером. На этот раз, заметил в разговоре с URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, президент скорректировал формат: встреча прошла в «региональном разрезе». «Когда Путин встречался с бизнесом из всех регионов сразу, он получал усредненную информацию. То, что является проблемой для всей страны, на такой встрече выстрелит, а то, что касается отдельного макрорегиона, может быть не услышано совсем», — пояснил политолог. По его словам, ценность нового формата в том, что он проявляет именно региональные нюансы, которые важны на местах, но «стираются» на федеральном уровне. «В каждом округе своя специфика. Даже в соседних Сибири и на Дальнем Востоке ситуация разная. Встреча с бизнесом Дальнего Востока, по мнению сопредседателя Ассоциации содействия повороту на Восток Максима Кузнецова, стала хорошим «механизмом обратной связи, который позволяет обеспечить эффективный диалог между деловым сообществом и президентом». «Дальний Восток уже стал территорией опережающего развития, у бизнеса есть возможности для работы. За последние пять лет ситуация сильно изменилась, подвижки хорошие. И эта встреча отражает нацеленность государства на реализацию поворота на Восток и развитие дальневосточной территории», — считает Кузнецов. ДВФО находится в центре особого внимания Путина, и «по стратегическому планированию развития региона принимаются отдельные решения», пояснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Поэтому экономист не удивлен изменением формата встречи. «Для макрорегиона, объединяющего 2/5 территории станы, формируются индивидуальные запросы и решения, которые требуют личного участия президента. Тем более что Дальний Восток расположен дальше всех от Москвы. Длительное время жители чувствовали себя более ущербными с точки зрения отношения к ним. Поэтому то, что Путин обсуждает самые актуальные вопросы отдельно с дальневосточным бизнесом, оправдано», — резюмировал Климанов.