Путин начал новый год с региона, от которого отказался Абрамович

Эксперты объяснили стратегию президента

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир
Президент РФ Владимир Путин впервые побывал на Чукотке Фото:
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Выборы президента России в 2024 году

Первым регионом в предвыборном турне Владимира Путина стала Чукотка. Эксперты видят в этом сигнал о том, что даже малонаселенные субъекты в ходе кампании не останутся без внимания Путина. Есть и другой нюанс: Чукотка до 2023 года считалась вотчиной олигарха Романа Абрамовича. Но за последние годы в регионе, богатом природными ресурсами, экономических прорывов не случилось, а население убавилось. По мнению аналитиков, президенту важно было лично увидеть ситуацию и оценить перспективы.

Понять, «как люди здесь живут», Путин смог, едва ступив на чукотскую землю. Добираться из аэропорта до Анадыря ему пришлось на снегоболотоходе «Хищник» по «зимнику» — дороге, проложенной по льду Анадырского лимана, отделяющего воздушную гавань от окружного центра. Вездеходу Путина местные жители, казалось, даже позавидовали: в отсутствие моста и доступного спецтранспорта перебираться через лиман им сложнее, а на вертолете, еще и дороже.

Владелице теплиц Наталье Макатровой удалось впечатлить президента: выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты дано не каждому
Владелице теплиц Наталье Макатровой удалось впечатлить президента: выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты дано не каждому
Фото:

Первой недовольство тем, что еще в прошлом веке аэропорт и Анадырь были построены на разных берегах водоема, Путину высказала предприниматель Наталья Макатрова. «Кто придумал такое?!» — недоумевала женщина. Ее рассказы о выращивании тепличных овощей в условиях вечной мерзлоты, о семье, в которой 9 детей, о местных реалиях президент с интересом слушал, неспешно идя вдоль рядов с кустами огурцов.

Путин согласился (хоть и задумался): «Странновато. Но какой-то смысл был, наверное». А решение проблемы искать придется уже сейчас: для местных этот вопрос оказался едва ли не самым больным. Это выяснилось на встрече с жителями, на которую президент отправился сразу из теплиц.

Жители Чукотки так долго ждали приезда президента, что некоторые решились дважды взять слово, чтобы обо всем спросить Путина
Жители Чукотки так долго ждали приезда президента, что некоторые решились дважды взять слово, чтобы обо всем спросить Путина
Фото:

Он предложил «провести открытую, свободную, без ограничений беседу». В целом, разговор таким и получился. Но главе Общественной палаты Чукотки Надежде Ефимовой, которая и вернулась к нерешаемой годами проблеме строительства хоть какой-то переправы через лиман, все-таки пришлось осторожно поглядывать в сторону от Путина — туда, где сидели его полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Владислав Кузнецов. Чиновники тоже озвучили свои варианты решения: закупка аэролодок, строительство канатной дороги или моста. Какое из них будет принято, пока неясно: денег на тот же мост нужно много, признал Кузнецов. «Много — это как? — уточнил Путин. — В татаро-монгольском войске все было набито на десятки, на сотни, на тысячи, а потом — тьма».

Президент много шутил, давал понять, что готов к любым вопросам — даже к личным. Таких прозвучало немало. Когда Путина спросили, как ему удается в плотном графике «отлично выглядеть», быть «активным», иметь «адекватные понятные мысли», есть ли у него «личная методика», президент шутливо ответил: «Я не напрягаюсь, — и засмеялся, но тут же продолжил: — Это, конечно, не так — жизнь заставляет напрягаться».
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Особое удовольствие Путину доставляло общение с многодетными отцами и матерями. «У нас становится модным иметь много детей, — заметил он. — По опросам 60% мужчин и 70% женщин в стране хотели бы иметь двух и более детей». Только вот на Чукотке таких немного (а судя по статистике, с 2001 по 2023 год численность населения сократилась почти на 10 тысяч человек).

По словам президента, поездку на Чукотку и встречу людьми он планировал давно, чтобы «посмотреть на месте, как развивается ситуация». «Чукотка на слуху у всей страны.

И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов — чрезвычайно важных не только для России, но и для всего мира», — сказал Путин.

Он приехал на Чукотку впервые за свою политическую карьеру. Опрошенные URA.RU политологи называют этот визит стартом предвыборных поездок. Он имеет ряд отличий от предыдущих кампаний: во-первых, Чукотка — самый отдаленный субъект на востоке страны, во-вторых, он малонаселенный (менее 50 тысяч жителей — с электоральной точки зрения — мало), пояснил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Задан основной посыл: кампания Путина будет охватывать не только и не столько электорально „жирные“ регионы, к каковым Чукотка не относится, и тем самым демонстрируется широта этой кампании, размеры страны и ее богатства — природные и людские», — полагает политолог.

Владимир Путин внимательно слушал всех, кто озвучивал ему проблемы жителей Чукотки
Фото: kremlin.ru / Михаил Метцель, ТАСС

По мнению экспертов, этот визит Путина привлекает внимание и тем, что до недавнего времени Чукотка считалась вотчиной миллиардера Романа Абрамовича и довольно благополучным регионом. Олигарх руководил здесь с 2001 по 2008 год, а до 2013-го формально возглавлял окружную Думу. Его преемник Роман Копин ушел с поста губернатора лишь в марте 2023 года. Но часть бизнеса Абрамовича по-прежнему остается на Чукотке. «Помимо кинотеатра, Анадырь мало чем может похвастаться», — говорит о наследии бизнесмена-губернатора гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил URA.RU, что, возглавив Чукотку, Абрамович, «достаточно много вкладывал» в нее (в 2004 году даже вывел регион из банкротства, после чего начался поток инвестиций) и был «лично эмоционально вовлечен». «[Сменивший его] Копин в какой-то момент охладел к работе. И самому Абрамовичу тоже стало не до того», — отметил Минченко.

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Предыдущий губернатор Роман Копин оставил сложное наследие новым властям Чукотки
Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отчасти это подтверждается и параметрами окружного бюджета. Скажем, доходы казны в 2019 году были около 46 млрд рублей, а после ухода Копина новому руководству Чукотки на 2024 год удалось сформировать бюджет лишь на 41 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Курганской области (вице-губернатором в ней как раз работал нынешний глава Чукотки Кузнецов), даже близко не имеющей таких природных ресурсов, как Чукотка, — более 70 миллиардов.

Суровые условия жизни привели к существенному снижению рождаемости и миграции населения на «большую землю». Возник существенный кадровый дефицит в образовании, здравоохранении. Большая часть жилфонда до сих пор не подключена к центральным коммуникациям, остается ветхое жилье. Плюс к этому — проблемы транспортной доступности, о которых люди напрямую и сказали на встрече Путину.

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Главные заявления Путина на встрече с жителями Анадыря

В приезде президента на Чукотку вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов видит сигнал о его намерении серьезно взяться за регион, где начинается Россия. «Во времена Холодной войны Чукотка была центром противостояния с США. Сейчас ситуация не аналогичная, но президенту нужно посмотреть, что там происходит, — объясняет эксперт URA.RU. — Путину важно увидеть, что осталось со времен социализма, что делать с имеющейся базой и богатейшими природными ресурсами в новых экономических условиях. Потому что сейчас, когда мы в значительной степени отключены от мировых технологических и сырьевых потоков, когда для производства не хватает определенного сырья, получить его можно именно там — на Чукотке нужные законсервированные месторождения есть».

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Первым регионом в предвыборном турне Владимира Путина стала Чукотка. Эксперты видят в этом сигнал о том, что даже малонаселенные субъекты в ходе кампании не останутся без внимания Путина. Есть и другой нюанс: Чукотка до 2023 года считалась вотчиной олигарха Романа Абрамовича. Но за последние годы в регионе, богатом природными ресурсами, экономических прорывов не случилось, а население убавилось. По мнению аналитиков, президенту важно было лично увидеть ситуацию и оценить перспективы. Понять, «как люди здесь живут», Путин смог, едва ступив на чукотскую землю. Добираться из аэропорта до Анадыря ему пришлось на снегоболотоходе «Хищник» по «зимнику» — дороге, проложенной по льду Анадырского лимана, отделяющего воздушную гавань от окружного центра. Вездеходу Путина местные жители, казалось, даже позавидовали: в отсутствие моста и доступного спецтранспорта перебираться через лиман им сложнее, а на вертолете, еще и дороже. Первой недовольство тем, что еще в прошлом веке аэропорт и Анадырь были построены на разных берегах водоема, Путину высказала предприниматель Наталья Макатрова. «Кто придумал такое?!» — недоумевала женщина. Ее рассказы о выращивании тепличных овощей в условиях вечной мерзлоты, о семье, в которой 9 детей, о местных реалиях президент с интересом слушал, неспешно идя вдоль рядов с кустами огурцов. Путин согласился (хоть и задумался): «Странновато. Но какой-то смысл был, наверное». А решение проблемы искать придется уже сейчас: для местных этот вопрос оказался едва ли не самым больным. Это выяснилось на встрече с жителями, на которую президент отправился сразу из теплиц. Он предложил «провести открытую, свободную, без ограничений беседу». В целом, разговор таким и получился. Но главе Общественной палаты Чукотки Надежде Ефимовой, которая и вернулась к нерешаемой годами проблеме строительства хоть какой-то переправы через лиман, все-таки пришлось осторожно поглядывать в сторону от Путина — туда, где сидели его полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Владислав Кузнецов. Чиновники тоже озвучили свои варианты решения: закупка аэролодок, строительство канатной дороги или моста. Какое из них будет принято, пока неясно: денег на тот же мост нужно много, признал Кузнецов. «Много — это как? — уточнил Путин. — В татаро-монгольском войске все было набито на десятки, на сотни, на тысячи, а потом — тьма». Особое удовольствие Путину доставляло общение с многодетными отцами и матерями. «У нас становится модным иметь много детей, — заметил он. — По опросам 60% мужчин и 70% женщин в стране хотели бы иметь двух и более детей». Только вот на Чукотке таких немного (а судя по статистике, с 2001 по 2023 год численность населения сократилась почти на 10 тысяч человек). По словам президента, поездку на Чукотку и встречу людьми он планировал давно, чтобы «посмотреть на месте, как развивается ситуация». «Чукотка на слуху у всей страны. Он приехал на Чукотку впервые за свою политическую карьеру. Опрошенные URA.RU политологи называют этот визит стартом предвыборных поездок. Он имеет ряд отличий от предыдущих кампаний: во-первых, Чукотка — самый отдаленный субъект на востоке страны, во-вторых, он малонаселенный (менее 50 тысяч жителей — с электоральной точки зрения — мало), пояснил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Задан основной посыл: кампания Путина будет охватывать не только и не столько электорально „жирные“ регионы, к каковым Чукотка не относится, и тем самым демонстрируется широта этой кампании, размеры страны и ее богатства — природные и людские», — полагает политолог. По мнению экспертов, этот визит Путина привлекает внимание и тем, что до недавнего времени Чукотка считалась вотчиной миллиардера Романа Абрамовича и довольно благополучным регионом. Олигарх руководил здесь с 2001 по 2008 год, а до 2013-го формально возглавлял окружную Думу. Его преемник Роман Копин ушел с поста губернатора лишь в марте 2023 года. Но часть бизнеса Абрамовича по-прежнему остается на Чукотке. «Помимо кинотеатра, Анадырь мало чем может похвастаться», — говорит о наследии бизнесмена-губернатора гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил URA.RU, что, возглавив Чукотку, Абрамович, «достаточно много вкладывал» в нее (в 2004 году даже вывел регион из банкротства, после чего начался поток инвестиций) и был «лично эмоционально вовлечен». «[Сменивший его] Копин в какой-то момент охладел к работе. И самому Абрамовичу тоже стало не до того», — отметил Минченко. Отчасти это подтверждается и параметрами окружного бюджета. Скажем, доходы казны в 2019 году были около 46 млрд рублей, а после ухода Копина новому руководству Чукотки на 2024 год удалось сформировать бюджет лишь на 41 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Курганской области (вице-губернатором в ней как раз работал нынешний глава Чукотки Кузнецов), даже близко не имеющей таких природных ресурсов, как Чукотка, — более 70 миллиардов. Суровые условия жизни привели к существенному снижению рождаемости и миграции населения на «большую землю». Возник существенный кадровый дефицит в образовании, здравоохранении. Большая часть жилфонда до сих пор не подключена к центральным коммуникациям, остается ветхое жилье. Плюс к этому — проблемы транспортной доступности, о которых люди напрямую и сказали на встрече Путину. В приезде президента на Чукотку вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов видит сигнал о его намерении серьезно взяться за регион, где начинается Россия. «Во времена Холодной войны Чукотка была центром противостояния с США. Сейчас ситуация не аналогичная, но президенту нужно посмотреть, что там происходит, — объясняет эксперт URA.RU. — Путину важно увидеть, что осталось со времен социализма, что делать с имеющейся базой и богатейшими природными ресурсами в новых экономических условиях. Потому что сейчас, когда мы в значительной степени отключены от мировых технологических и сырьевых потоков, когда для производства не хватает определенного сырья, получить его можно именно там — на Чукотке нужные законсервированные месторождения есть».
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