Путин начал новый год с региона, от которого отказался Абрамович

Эксперты объяснили стратегию президента

10 января 2024 в 21:49 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин впервые побывал на Чукотке Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Первым регионом в предвыборном турне Владимира Путина стала Чукотка. Эксперты видят в этом сигнал о том, что даже малонаселенные субъекты в ходе кампании не останутся без внимания Путина. Есть и другой нюанс: Чукотка до 2023 года считалась вотчиной олигарха Романа Абрамовича. Но за последние годы в регионе, богатом природными ресурсами, экономических прорывов не случилось, а население убавилось. По мнению аналитиков, президенту важно было лично увидеть ситуацию и оценить перспективы. Понять, «как люди здесь живут», Путин смог, едва ступив на чукотскую землю. Добираться из аэропорта до Анадыря ему пришлось на снегоболотоходе «Хищник» по «зимнику» — дороге, проложенной по льду Анадырского лимана, отделяющего воздушную гавань от окружного центра. Вездеходу Путина местные жители, казалось, даже позавидовали: в отсутствие моста и доступного спецтранспорта перебираться через лиман им сложнее, а на вертолете, еще и дороже. Владелице теплиц Наталье Макатровой удалось впечатлить президента: выращивать овощи в условиях вечной мерзлоты дано не каждому Фото: kremlin.ru Первой недовольство тем, что еще в прошлом веке аэропорт и Анадырь были построены на разных берегах водоема, Путину высказала предприниматель Наталья Макатрова. «Кто придумал такое?!» — недоумевала женщина. Ее рассказы о выращивании тепличных овощей в условиях вечной мерзлоты, о семье, в которой 9 детей, о местных реалиях президент с интересом слушал, неспешно идя вдоль рядов с кустами огурцов. Путин согласился (хоть и задумался): «Странновато. Но какой-то смысл был, наверное». А решение проблемы искать придется уже сейчас: для местных этот вопрос оказался едва ли не самым больным. Это выяснилось на встрече с жителями, на которую президент отправился сразу из теплиц. Жители Чукотки так долго ждали приезда президента, что некоторые решились дважды взять слово, чтобы обо всем спросить Путина Фото: kremlin.ru / Павел Бедняков, РИА «Новости» Он предложил «провести открытую, свободную, без ограничений беседу». В целом, разговор таким и получился. Но главе Общественной палаты Чукотки Надежде Ефимовой, которая и вернулась к нерешаемой годами проблеме строительства хоть какой-то переправы через лиман, все-таки пришлось осторожно поглядывать в сторону от Путина — туда, где сидели его полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Владислав Кузнецов. Чиновники тоже озвучили свои варианты решения: закупка аэролодок, строительство канатной дороги или моста. Какое из них будет принято, пока неясно: денег на тот же мост нужно много, признал Кузнецов. «Много — это как? — уточнил Путин. — В татаро-монгольском войске все было набито на десятки, на сотни, на тысячи, а потом — тьма». Президент много шутил, давал понять, что готов к любым вопросам — даже к личным. Таких прозвучало немало. Когда Путина спросили, как ему удается в плотном графике «отлично выглядеть», быть «активным», иметь «адекватные понятные мысли», есть ли у него «личная методика», президент шутливо ответил: «Я не напрягаюсь, — и засмеялся, но тут же продолжил: — Это, конечно, не так — жизнь заставляет напрягаться». Статья по теме Правительство России возвращает моду на многодетность Особое удовольствие Путину доставляло общение с многодетными отцами и матерями. «У нас становится модным иметь много детей, — заметил он. — По опросам 60% мужчин и 70% женщин в стране хотели бы иметь двух и более детей». Только вот на Чукотке таких немного (а судя по статистике, с 2001 по 2023 год численность населения сократилась почти на 10 тысяч человек). По словам президента, поездку на Чукотку и встречу людьми он планировал давно, чтобы «посмотреть на месте, как развивается ситуация». «Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов — чрезвычайно важных не только для России, но и для всего мира», — сказал Путин. Он приехал на Чукотку впервые за свою политическую карьеру. Опрошенные URA.RU политологи называют этот визит стартом предвыборных поездок. Он имеет ряд отличий от предыдущих кампаний: во-первых, Чукотка — самый отдаленный субъект на востоке страны, во-вторых, он малонаселенный (менее 50 тысяч жителей — с электоральной точки зрения — мало), пояснил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Задан основной посыл: кампания Путина будет охватывать не только и не столько электорально „жирные“ регионы, к каковым Чукотка не относится, и тем самым демонстрируется широта этой кампании, размеры страны и ее богатства — природные и людские», — полагает политолог. Владимир Путин внимательно слушал всех, кто озвучивал ему проблемы жителей Чукотки Фото: kremlin.ru / Михаил Метцель, ТАСС По мнению экспертов, этот визит Путина привлекает внимание и тем, что до недавнего времени Чукотка считалась вотчиной миллиардера Романа Абрамовича и довольно благополучным регионом. Олигарх руководил здесь с 2001 по 2008 год, а до 2013-го формально возглавлял окружную Думу. Его преемник Роман Копин ушел с поста губернатора лишь в марте 2023 года. Но часть бизнеса Абрамовича по-прежнему остается на Чукотке. «Помимо кинотеатра, Анадырь мало чем может похвастаться», — говорит о наследии бизнесмена-губернатора гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил URA.RU, что, возглавив Чукотку, Абрамович, «достаточно много вкладывал» в нее (в 2004 году даже вывел регион из банкротства, после чего начался поток инвестиций) и был «лично эмоционально вовлечен». «[Сменивший его] Копин в какой-то момент охладел к работе. И самому Абрамовичу тоже стало не до того», — отметил Минченко. Предыдущий губернатор Роман Копин оставил сложное наследие новым властям Чукотки Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отчасти это подтверждается и параметрами окружного бюджета. Скажем, доходы казны в 2019 году были около 46 млрд рублей, а после ухода Копина новому руководству Чукотки на 2024 год удалось сформировать бюджет лишь на 41 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Курганской области (вице-губернатором в ней как раз работал нынешний глава Чукотки Кузнецов), даже близко не имеющей таких природных ресурсов, как Чукотка, — более 70 миллиардов. Суровые условия жизни привели к существенному снижению рождаемости и миграции населения на «большую землю». Возник существенный кадровый дефицит в образовании, здравоохранении. Большая часть жилфонда до сих пор не подключена к центральным коммуникациям, остается ветхое жилье. Плюс к этому — проблемы транспортной доступности, о которых люди напрямую и сказали на встрече Путину. Новость по теме Главные заявления Путина на встрече с жителями Анадыря В приезде президента на Чукотку вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов видит сигнал о его намерении серьезно взяться за регион, где начинается Россия. «Во времена Холодной войны Чукотка была центром противостояния с США. Сейчас ситуация не аналогичная, но президенту нужно посмотреть, что там происходит, — объясняет эксперт URA.RU. — Путину важно увидеть, что осталось со времен социализма, что делать с имеющейся базой и богатейшими природными ресурсами в новых экономических условиях. Потому что сейчас, когда мы в значительной степени отключены от мировых технологических и сырьевых потоков, когда для производства не хватает определенного сырья, получить его можно именно там — на Чукотке нужные законсервированные месторождения есть». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первым регионом в предвыборном турне Владимира Путина стала Чукотка. Эксперты видят в этом сигнал о том, что даже малонаселенные субъекты в ходе кампании не останутся без внимания Путина. Есть и другой нюанс: Чукотка до 2023 года считалась вотчиной олигарха Романа Абрамовича. Но за последние годы в регионе, богатом природными ресурсами, экономических прорывов не случилось, а население убавилось. По мнению аналитиков, президенту важно было лично увидеть ситуацию и оценить перспективы. Понять, «как люди здесь живут», Путин смог, едва ступив на чукотскую землю. Добираться из аэропорта до Анадыря ему пришлось на снегоболотоходе «Хищник» по «зимнику» — дороге, проложенной по льду Анадырского лимана, отделяющего воздушную гавань от окружного центра. Вездеходу Путина местные жители, казалось, даже позавидовали: в отсутствие моста и доступного спецтранспорта перебираться через лиман им сложнее, а на вертолете, еще и дороже. Первой недовольство тем, что еще в прошлом веке аэропорт и Анадырь были построены на разных берегах водоема, Путину высказала предприниматель Наталья Макатрова. «Кто придумал такое?!» — недоумевала женщина. Ее рассказы о выращивании тепличных овощей в условиях вечной мерзлоты, о семье, в которой 9 детей, о местных реалиях президент с интересом слушал, неспешно идя вдоль рядов с кустами огурцов. Путин согласился (хоть и задумался): «Странновато. Но какой-то смысл был, наверное». А решение проблемы искать придется уже сейчас: для местных этот вопрос оказался едва ли не самым больным. Это выяснилось на встрече с жителями, на которую президент отправился сразу из теплиц. Он предложил «провести открытую, свободную, без ограничений беседу». В целом, разговор таким и получился. Но главе Общественной палаты Чукотки Надежде Ефимовой, которая и вернулась к нерешаемой годами проблеме строительства хоть какой-то переправы через лиман, все-таки пришлось осторожно поглядывать в сторону от Путина — туда, где сидели его полпред в ДФО Юрий Трутнев и губернатор Владислав Кузнецов. Чиновники тоже озвучили свои варианты решения: закупка аэролодок, строительство канатной дороги или моста. Какое из них будет принято, пока неясно: денег на тот же мост нужно много, признал Кузнецов. «Много — это как? — уточнил Путин. — В татаро-монгольском войске все было набито на десятки, на сотни, на тысячи, а потом — тьма». Особое удовольствие Путину доставляло общение с многодетными отцами и матерями. «У нас становится модным иметь много детей, — заметил он. — По опросам 60% мужчин и 70% женщин в стране хотели бы иметь двух и более детей». Только вот на Чукотке таких немного (а судя по статистике, с 2001 по 2023 год численность населения сократилась почти на 10 тысяч человек). По словам президента, поездку на Чукотку и встречу людьми он планировал давно, чтобы «посмотреть на месте, как развивается ситуация». «Чукотка на слуху у всей страны. Он приехал на Чукотку впервые за свою политическую карьеру. Опрошенные URA.RU политологи называют этот визит стартом предвыборных поездок. Он имеет ряд отличий от предыдущих кампаний: во-первых, Чукотка — самый отдаленный субъект на востоке страны, во-вторых, он малонаселенный (менее 50 тысяч жителей — с электоральной точки зрения — мало), пояснил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Задан основной посыл: кампания Путина будет охватывать не только и не столько электорально „жирные“ регионы, к каковым Чукотка не относится, и тем самым демонстрируется широта этой кампании, размеры страны и ее богатства — природные и людские», — полагает политолог. По мнению экспертов, этот визит Путина привлекает внимание и тем, что до недавнего времени Чукотка считалась вотчиной миллиардера Романа Абрамовича и довольно благополучным регионом. Олигарх руководил здесь с 2001 по 2008 год, а до 2013-го формально возглавлял окружную Думу. Его преемник Роман Копин ушел с поста губернатора лишь в марте 2023 года. Но часть бизнеса Абрамовича по-прежнему остается на Чукотке. «Помимо кинотеатра, Анадырь мало чем может похвастаться», — говорит о наследии бизнесмена-губернатора гендиректор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко пояснил URA.RU, что, возглавив Чукотку, Абрамович, «достаточно много вкладывал» в нее (в 2004 году даже вывел регион из банкротства, после чего начался поток инвестиций) и был «лично эмоционально вовлечен». «[Сменивший его] Копин в какой-то момент охладел к работе. И самому Абрамовичу тоже стало не до того», — отметил Минченко. Отчасти это подтверждается и параметрами окружного бюджета. Скажем, доходы казны в 2019 году были около 46 млрд рублей, а после ухода Копина новому руководству Чукотки на 2024 год удалось сформировать бюджет лишь на 41 млрд рублей. Для сравнения: бюджет Курганской области (вице-губернатором в ней как раз работал нынешний глава Чукотки Кузнецов), даже близко не имеющей таких природных ресурсов, как Чукотка, — более 70 миллиардов. Суровые условия жизни привели к существенному снижению рождаемости и миграции населения на «большую землю». Возник существенный кадровый дефицит в образовании, здравоохранении. Большая часть жилфонда до сих пор не подключена к центральным коммуникациям, остается ветхое жилье. Плюс к этому — проблемы транспортной доступности, о которых люди напрямую и сказали на встрече Путину. В приезде президента на Чукотку вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК) Андрей Максимов видит сигнал о его намерении серьезно взяться за регион, где начинается Россия. «Во времена Холодной войны Чукотка была центром противостояния с США. Сейчас ситуация не аналогичная, но президенту нужно посмотреть, что там происходит, — объясняет эксперт URA.RU. — Путину важно увидеть, что осталось со времен социализма, что делать с имеющейся базой и богатейшими природными ресурсами в новых экономических условиях. Потому что сейчас, когда мы в значительной степени отключены от мировых технологических и сырьевых потоков, когда для производства не хватает определенного сырья, получить его можно именно там — на Чукотке нужные законсервированные месторождения есть».