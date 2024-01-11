Путин назвал экономику РФ первой в Европе и объяснил подорожание яиц: главные заявления

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе
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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир
Владимир Путин заявил, что цены на яйца выросли из-за скачка потребления при прежних объемах производства Фото:

Экономика России стала пятой в мире при том, что страну «душат и давят со всех сторон». Ключевая ставка в скором времени начнет снижаться. О чем говорил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске — в материале URA.RU.

  • Страны Запада пытаются задушить Россию. Однако российская экономика обогнала немецкую. По словам Путина, Россия занимает пятое место в мире по объемам экономики. Он также отметил, что по итогу года экономика РФ может вырасти на 4%.
  • Путин заявил, что детально обсудит с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым вопросы снижения затрат при экспорте стройматериалов в Китай. По его словам, на повестке будет стоять тема логистики.
  • Ключевая ставка в скором времени начнет снижаться. Это произойдет после решения инфляционных вопросов, сказал глава РФ.
  • Объекты общепита должны войти в льготную систему. Для этого они должны стать частью программы внутреннего туризма, считает Путин.
  • Правительство не должно резко повышать пошлины на ввозимую рыбу. По словам главы РФ, главное — не допустить скачка цен на продукцию.
  • Российские регионы не могут быть поставлены в одинаковые условия, как это предполагает суперлиберальная модель. Как заявил лидер РФ, в каждом из регионов РФ разные условия, поэтому тут нужен точечный подход.
  • Цены на яйца выросли потому, что правительство не открыло вовремя импорт. Также Путин заявил, что россияне стали чаще покупать яйца при прежних объемах производства.
  • Путин пообещал, что для дальневосточных предпринимателей будут увеличены лимиты по льготной программе кредитования для резидентов ТОР и СПВ для реализации ими проектов на территории ДФО. Однако он отметил, что эта мера может свести на нет усилия Центробанка России по борьбе с инфляцией.
  • Чукотка почти ничем не отличается от Москвы и Петербурга. Еще Путин заявил, что в будущем посетит Курильские острова. По его словам, там очень интересно.
  • РЖД должны увеличить скорость перевозок. Путин заявил, что сначала эта задача должна быть решена в европейской части России, а затем и на Урале.
  • Каботажные перевозки должны получить субсидии. Это существенным образом повлияет на цены внутри страны.
  • Страховая пенсия должна быть равной у сотрудников частных и государственных клиник в Якутии. Путин заявил, что этот вопрос будет детально проработан.

Путин впервые в своей жизни прилетел на Чукотку 10 января. Как отмечали опрошенные URA.RU эксперты, это означает, что ни один регион не останется без внимания президента. Зачем Путин прилетел на Чукотку — в материале URA.RU.

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Экономика России стала пятой в мире при том, что страну «душат и давят со всех сторон». Ключевая ставка в скором времени начнет снижаться. О чем говорил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске — в материале URA.RU. Путин впервые в своей жизни прилетел на Чукотку 10 января. Как отмечали опрошенные URA.RU эксперты, это означает, что ни один регион не останется без внимания президента. Зачем Путин прилетел на Чукотку — в материале URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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