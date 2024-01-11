Путин назвал экономику РФ первой в Европе и объяснил подорожание яиц: главные заявления

Путин: Россия стала первой экономикой в Европе

11 января 2024 в 13:20 Размер текста - 17 +

Владимир Путин заявил, что цены на яйца выросли из-за скачка потребления при прежних объемах производства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Экономика России стала пятой в мире при том, что страну «душат и давят со всех сторон». Ключевая ставка в скором времени начнет снижаться. О чем говорил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске — в материале URA.RU. Страны Запада пытаются задушить Россию. Однако российская экономика обогнала немецкую. По словам Путина, Россия занимает пятое место в мире по объемам экономики. Он также отметил, что по итогу года экономика РФ может вырасти на 4%.

Путин заявил, что детально обсудит с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым вопросы снижения затрат при экспорте стройматериалов в Китай. По его словам, на повестке будет стоять тема логистики.

Ключевая ставка в скором времени начнет снижаться. Это произойдет после решения инфляционных вопросов, сказал глава РФ.

Объекты общепита должны войти в льготную систему. Для этого они должны стать частью программы внутреннего туризма, считает Путин.

Правительство не должно резко повышать пошлины на ввозимую рыбу. По словам главы РФ, главное — не допустить скачка цен на продукцию.

Российские регионы не могут быть поставлены в одинаковые условия, как это предполагает суперлиберальная модель. Как заявил лидер РФ, в каждом из регионов РФ разные условия, поэтому тут нужен точечный подход.

Цены на яйца выросли потому, что правительство не открыло вовремя импорт. Также Путин заявил, что россияне стали чаще покупать яйца при прежних объемах производства.

Путин пообещал, что для дальневосточных предпринимателей будут увеличены лимиты по льготной программе кредитования для резидентов ТОР и СПВ для реализации ими проектов на территории ДФО. Однако он отметил, что эта мера может свести на нет усилия Центробанка России по борьбе с инфляцией.

Чукотка почти ничем не отличается от Москвы и Петербурга. Еще Путин заявил, что в будущем посетит Курильские острова. По его словам, там очень интересно.

РЖД должны увеличить скорость перевозок. Путин заявил, что сначала эта задача должна быть решена в европейской части России, а затем и на Урале.

Каботажные перевозки должны получить субсидии. Это существенным образом повлияет на цены внутри страны.

Страховая пенсия должна быть равной у сотрудников частных и государственных клиник в Якутии. Путин заявил, что этот вопрос будет детально проработан. Путин впервые в своей жизни прилетел на Чукотку 10 января. Как отмечали опрошенные URA.RU эксперты, это означает, что ни один регион не останется без внимания президента. Зачем Путин прилетел на Чукотку — в материале URA.RU.

Экономика России стала пятой в мире при том, что страну «душат и давят со всех сторон». Ключевая ставка в скором времени начнет снижаться. О чем говорил президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа в Хабаровске — в материале URA.RU. Путин впервые в своей жизни прилетел на Чукотку 10 января. Как отмечали опрошенные URA.RU эксперты, это означает, что ни один регион не останется без внимания президента. Зачем Путин прилетел на Чукотку — в материале URA.RU.