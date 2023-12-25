Чем запомнится председательство России в ЕАЭС в 2023 году

Путин подвел итоги председательства России в ЕАЭС

25 декабря 2023 в 21:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подвел итоги председательства России в ЕАЭС в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Россия завершает председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Заседание Высшего совета организации прошло 25 декабря в Санкт-Петербурге, в президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Как отметил лидер РФ Владимир Путин, работа с союзниками шла конструктивно «по всем приоритетным направлениям». ЕАЭС продолжает развиваться «даже в условиях непростой международной ситуации», и сегодня по инициативе Путина лидеры подписали декларацию о дальнейшем развитии Союза. «Все члены ВЕАЭС согласились утвердить декларацию. Это новый документ программного характера, который позволит наращивать совместные усилия в ключевых отраслях. Документ вобрал в себя видение всех пяти стран ЕАЭС о том, как должен развиваться Союз», — отметил Путин. Благодаря тесному взаимодействию, экономики всех стран ЕАЭС в этом году вновь выросли, отметил Путин. Объемы торговли увеличились почти на 9%, а доля расчетов в национальных валютах (эту идею активно продвигает Россия) достигла 90%, и, убежден Путин, она будет расти и дальше. Председательство РФ в ЕАЭС завершается подписанием соглашения между Евразийским экономическим союзом и Ираном о свободной торговле. «Укрепление связей с этой страной принесет очевидные выгоды всем участникам нашего объединения, так и Ирану, — заявил президент и добавил, что в „продвинутой стадии“ проработки находятся аналогичные соглашения с ОАЭ и Индонезией. — Это будет укрупнять и диверсифицировать наш общий рынок». Путин также напомнил, что достигнуты договоренности в промышленной кооперации, утверждены правила взаимной торговли на общем рынке электроэнергии, ведется работа по развитию транспортной системы, единой для стран ЕАЭС. России удалось активизировать сотрудничество в сфере науки и техники, в цифровой повестке. Положительная динамика социально-экономических показателей в рамках ЕАЭС показывает, что Союз «является активно развивающимся интеграционным объединением», пояснил URA.RU доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Евгений Сумароков. Со стороны России большое внимание уделялось энергетическому сектору, который является «условием устойчивого роста и реализации промышленного потенциала стран-участниц». Актуальной темой, которую ставит Россия, остается выстраивание «новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов». «В качестве одного из важных направлений будущего развития [прописанного в декларации, принятой по инициативе Путина] выступает укрепление технологического суверенитета стран-участников ЕАЭС и формирование общей инновационной базы в ключевых отраслях. Кроме того, продолжаются работы по совместному внедрению информационных технологий, в том числе в области электронного документооборота», — отметил Сумароков. В 2024 году председательство в ЕАЭС перейдет Армении. Президент Путин пообещал премьер-министру Николу Пашиняну «всю необходимую помощь». Он также сообщил, что коллеги поддержали его предложение провести юбилейным саммит ЕАЭС в Москве в мае 2024 года. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Россия завершает председательство в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). Заседание Высшего совета организации прошло 25 декабря в Санкт-Петербурге, в президентской библиотеке им. Б.Н. Ельцина. Как отметил лидер РФ Владимир Путин, работа с союзниками шла конструктивно «по всем приоритетным направлениям». ЕАЭС продолжает развиваться «даже в условиях непростой международной ситуации», и сегодня по инициативе Путина лидеры подписали декларацию о дальнейшем развитии Союза. «Все члены ВЕАЭС согласились утвердить декларацию. Это новый документ программного характера, который позволит наращивать совместные усилия в ключевых отраслях. Документ вобрал в себя видение всех пяти стран ЕАЭС о том, как должен развиваться Союз», — отметил Путин. Благодаря тесному взаимодействию, экономики всех стран ЕАЭС в этом году вновь выросли, отметил Путин. Объемы торговли увеличились почти на 9%, а доля расчетов в национальных валютах (эту идею активно продвигает Россия) достигла 90%, и, убежден Путин, она будет расти и дальше. Председательство РФ в ЕАЭС завершается подписанием соглашения между Евразийским экономическим союзом и Ираном о свободной торговле. «Укрепление связей с этой страной принесет очевидные выгоды всем участникам нашего объединения, так и Ирану, — заявил президент и добавил, что в „продвинутой стадии“ проработки находятся аналогичные соглашения с ОАЭ и Индонезией. — Это будет укрупнять и диверсифицировать наш общий рынок». Путин также напомнил, что достигнуты договоренности в промышленной кооперации, утверждены правила взаимной торговли на общем рынке электроэнергии, ведется работа по развитию транспортной системы, единой для стран ЕАЭС. России удалось активизировать сотрудничество в сфере науки и техники, в цифровой повестке. Положительная динамика социально-экономических показателей в рамках ЕАЭС показывает, что Союз «является активно развивающимся интеграционным объединением», пояснил URA.RU доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Евгений Сумароков. Со стороны России большое внимание уделялось энергетическому сектору, который является «условием устойчивого роста и реализации промышленного потенциала стран-участниц». Актуальной темой, которую ставит Россия, остается выстраивание «новых устойчивых логистических цепочек и ускоренного развития международных маршрутов». «В качестве одного из важных направлений будущего развития [прописанного в декларации, принятой по инициативе Путина] выступает укрепление технологического суверенитета стран-участников ЕАЭС и формирование общей инновационной базы в ключевых отраслях. Кроме того, продолжаются работы по совместному внедрению информационных технологий, в том числе в области электронного документооборота», — отметил Сумароков. В 2024 году председательство в ЕАЭС перейдет Армении. Президент Путин пообещал премьер-министру Николу Пашиняну «всю необходимую помощь». Он также сообщил, что коллеги поддержали его предложение провести юбилейным саммит ЕАЭС в Москве в мае 2024 года.