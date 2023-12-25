Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года

Лидеры стран, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), приняли декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2045. Она была представлена российской стороной.
«Это новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях», — рассказал Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер также обозначил, что декларацией определены дополнительные сферы взаимодействия с участниками в медицине, туризме и другие направления.
В ходе мероприятия лидера ЕАЭС также договорились встретиться на саммите союза, который состоится в 2024 году. /то будет юбилейным саммит, он пройдет в Москве.
Заседание ЕАЭС проходит 25 декабря в Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина. В ходе встречи участники обсуждают дальнейшее сотрудничество и другие вопросы. Путин отметил, что страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличили торговый оборот в два раза.
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