Лидеры ЕАЭС утвердили декларацию о развитии союза до 2045 года

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На заседании ЕАЭС утверждена декларация ор сотрудничестве до 2045 года Фото:

Лидеры стран, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), приняли декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2045. Она была представлена российской стороной.

«Это новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях», — рассказал Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер также обозначил, что декларацией определены дополнительные сферы взаимодействия с участниками в медицине, туризме и другие направления.

В ходе мероприятия лидера ЕАЭС также договорились встретиться на саммите союза, который состоится в 2024 году. /то будет юбилейным саммит, он пройдет в Москве.

Заседание ЕАЭС проходит 25 декабря в Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина. В ходе встречи участники обсуждают дальнейшее сотрудничество и другие вопросы. Путин отметил, что страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличили торговый оборот в два раза.

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Лидеры стран, входящие в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), приняли декларацию о дальнейшем развитии объединения до 2045. Она была представлена российской стороной. «Это новый документ программного характера, в котором предусмотрены конкретные меры по активизации совместных усилий в ключевых отраслях», — рассказал Владимир Путин во время заседания Высшего евразийского экономического совета. Его трансляцию проводит телеканал «Россия 24». Российский лидер также обозначил, что декларацией определены дополнительные сферы взаимодействия с участниками в медицине, туризме и другие направления. В ходе мероприятия лидера ЕАЭС также договорились встретиться на саммите союза, который состоится в 2024 году. /то будет юбилейным саммит, он пройдет в Москве. Заседание ЕАЭС проходит 25 декабря в Санкт-Петербурге под председательством Владимира Путина. В ходе встречи участники обсуждают дальнейшее сотрудничество и другие вопросы. Путин отметил, что страны, входящие в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), увеличили торговый оборот в два раза.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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