Власти России наделят особым статусом ветеранов СВО

Им предстоит вступить в борьбу «за за умы детей»

16 января 2024 в 03:34 Размер текста - 17 +

Первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал, как власти будут возвращать ветеранов к мирной жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Власти России учли опыт Советского Союза и намерены не допустить повторения ошибок из недавнего прошлого, связанного с возвращением воинов-афганцев. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы стартовавшего 15 января в Москве форума «Вместе победим». По словам аналитиков, ветеранам предстоит стать связующим звеном между старшим и младшим поколениями в России, а активное вовлечение ветеранов в общественную жизнь позволит им интегрироваться в общество. Форум ветеранов СВО прошел в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал собравшимся про особое отношение к ветеранам СВО как россиян, так и президента Владимира Путина, которые являются «залогом их успешного возвращения в общество после окончания боевых действий». Новость по теме Путин обратился к участникам форума ветеранов СВО «Очень важный пример нашего отношения к героям дает нам президент России Владимир Путин — первого января он встретился в госпитале с ветеранами специальной военной операции, а в семейные рождественские праздники — с семьями погибших бойцов. Глава государства показал нам всем, что к участникам специальной военной операции относится как к родным, близким людям, как к членам семьи», — заявил Кириенко. Ветераны станут связующим звеном между старшим и младшим поколениями России, подчеркнул Кириенко. По его словам, ветеранам СВО предстоит вступить в борьбу «за за умы детей». Это другая линия фронта, на которой бойцы СВО, как никто другой, могут быть наставниками в силу своих личных качеств. «Чтобы передать убеждения, нужно самому быть убежденным! Для того, чтобы передать настоящий патриотизм и любовь к своей Родине, надо самому быть патриотом!» — заключил Кириенко. В фонд «Защитники Отечества» обратилось 700 тысяч человек в 2023 году, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фонд «Защитники Отечества» является уникальной для страны структурой, отметила вице-премьер Татьяна Голикова, которая также обратилась к присутствующим. По ее словам, в прошлом году за содействием только к региональным штабам обратились 700 тыс. граждан, и ни одно обращение не осталось незамеченным. «Важно, чтобы вы вместе с нами работали с нашими детьми, с молодым поколением, чтобы воспитать их достойными членами нашего общества. Чтобы на личном примере объяснять и показывать, как, с одной стороны, очень трудно, а с другой, очень почетно защищать свою страну», — обратилась к участникам форума Голикова. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что главная задача форума — помочь ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни и продолжать приносить пользу нашей стране. «Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Вместе мы обсуждаем вовлечение демобилизованных бойцов в проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества — они должны участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь», — отметила Цивилева. Новость по теме Кириенко: Путин относится к бойцам СВО как к родным Среди присутствовавших в зале было немало тех, кто прошел войну в Афганистане и теперь готов помочь ветеранам СВО. Семейная атмосфера стала отличительной чертой стартовавшего форума, поделился военный корреспондент и участник форума Александр Коц. «Нельзя, чтобы у нас получилось, как после войны в Афганистане. Когда возвращались наши герои, выполнявшие интернациональный долг, а им на местах говорили, что их туда не посылали. Они чувствовали себя чужими в государстве. Это не должно произойти после окончания СВО», — обратил внимание военкор. Такого же мнения придерживается и декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев, который рассказал URA.RU, что те, кто сейчас участвует в СВО — «люди особого мужества, особого склада, бесстрашные, взвалившие на свои плечи непростое и ответственное бремя, зачастую даже ценой своих собственных жизней». «Тем, кто получил серьезные ранения или даже инвалидность, потребуется восстановление здоровья и поиск себя в обретении новых трудовых профессий через обучение и профессиональную переподготовку. Государство такую возможность предоставит, в том числе, во избежание повторения ситуации, которая произошла с вернувшимися из Афганистана воинами-интернационалистами. Важно обеспечить ветеранам всестороннее внимание после возвращения», — сказал Селезнев. Эксперт считает, что благодаря опыту бойцов СВО государство сможет доносить до подрастающего поколения правильные ценности и смыслы. «Какое будущее мы строим? Ради чего мы живем? Какой мир мы хотим передать в наследство нашим детям? Все эти вопросы после начала СВО стали еще актуальнее. А ответы на них сегодня для любого гражданина, то есть человека любящего и уважающего свое Отечество, очевидны» — подчеркнул Селезнев. Формат небольших видеороликов понятен молодежи и позволяет дать ответы на сложные вопросы, считает ветеран СВО Михаил Толстогузов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Доброволец СВО в составе батальона «Ахмат» Михаил Толстогузов, который сейчас координирует работу филиала фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал о своем опыте. Навыки служения Отечеству, любовь к Родине, как и многие другие качества человек не получает от рождения, но может «впитать» от окружающих. Именно поэтому фонд в ХМАО много времени посвящает работе с молодежью. «Сейчас многие семьи Югры ждут возвращения своих отцов, мужей, братьев с СВО. Фонд „Защитники Отечества“ при поддержке губернатора привлекает школьников и студентов из этих семей для монтажа небольших роликов о героях Великой Отечественной войны во взаимосвязи с подвигами воинов СВО для показа в учебных заведениях. Такой формат позволяет на понятном молодежи языке рассказать, что такое защищать и любить Родину», — рассказал Толстогузов. «Люди, которые идут защищать Родину, должны знать, что они будут нужны, у них будет работа, они будут востребованы, не просто востребованы, а уважаемы», — так прокомментировал то, что обсуждали на форуме, депутат Госдумы Олег Леонов. По его мнению, государство сейчас старается устраивать бывших участников СВО по линии Минобороны и военкоматов, учитывая их боевой опыт. Когда же боевые действия закончатся и количество ветеранов, вернувшихся к мирной жизни возрастет, потребуется больше рабочих мест. Этим уже занимаются регионы, проводя переобучение ветеранов, многие из которых уже сейчас готовы приступить к работе в школах. «Они сейчас молодые, активные, это не старики, а ребята с активной жизненной позицией, которые немногим старше школьников, для воспитания которых, конечно, личные качества бойцов СВО будут неоценимы. Мы сейчас, в том числе, говорим и о тех ребятах, которые, получив какую-то травму, не могут вернуться к своей мирной профессии» — заключил Леонов. Форум ветеранов СВО «Вместе победим» проходит в Москве второй раз и в нем приняло участие более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов страны. Организатором мероприятия выступает фонд «Защитники Отечества». Ранее URA.RU сообщали, что фонд был создан по поручению президента России Владимира Путина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти России учли опыт Советского Союза и намерены не допустить повторения ошибок из недавнего прошлого, связанного с возвращением воинов-афганцев. Так эксперты объяснили URA.RU смыслы стартовавшего 15 января в Москве форума «Вместе победим». По словам аналитиков, ветеранам предстоит стать связующим звеном между старшим и младшим поколениями в России, а активное вовлечение ветеранов в общественную жизнь позволит им интегрироваться в общество. Форум ветеранов СВО прошел в конгрессно-выставочном центре «Патриот». Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко рассказал собравшимся про особое отношение к ветеранам СВО как россиян, так и президента Владимира Путина, которые являются «залогом их успешного возвращения в общество после окончания боевых действий». «Очень важный пример нашего отношения к героям дает нам президент России Владимир Путин — первого января он встретился в госпитале с ветеранами специальной военной операции, а в семейные рождественские праздники — с семьями погибших бойцов. Глава государства показал нам всем, что к участникам специальной военной операции относится как к родным, близким людям, как к членам семьи», — заявил Кириенко. Ветераны станут связующим звеном между старшим и младшим поколениями России, подчеркнул Кириенко. По его словам, ветеранам СВО предстоит вступить в борьбу «за за умы детей». Это другая линия фронта, на которой бойцы СВО, как никто другой, могут быть наставниками в силу своих личных качеств. Фонд «Защитники Отечества» является уникальной для страны структурой, отметила вице-премьер Татьяна Голикова, которая также обратилась к присутствующим. По ее словам, в прошлом году за содействием только к региональным штабам обратились 700 тыс. граждан, и ни одно обращение не осталось незамеченным. «Важно, чтобы вы вместе с нами работали с нашими детьми, с молодым поколением, чтобы воспитать их достойными членами нашего общества. Чтобы на личном примере объяснять и показывать, как, с одной стороны, очень трудно, а с другой, очень почетно защищать свою страну», — обратилась к участникам форума Голикова. Председатель фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева отметила, что главная задача форума — помочь ветеранам быстрее вернуться к мирной жизни и продолжать приносить пользу нашей стране. «Благодаря форуму создается сообщество единомышленников, которые могут общаться и обмениваться опытом. Вместе мы обсуждаем вовлечение демобилизованных бойцов в проекты, которые направлены на укрепление гражданского общества — они должны участвовать в общественной жизни, на их примерах нужно воспитывать молодежь», — отметила Цивилева. Среди присутствовавших в зале было немало тех, кто прошел войну в Афганистане и теперь готов помочь ветеранам СВО. Семейная атмосфера стала отличительной чертой стартовавшего форума, поделился военный корреспондент и участник форума Александр Коц. «Нельзя, чтобы у нас получилось, как после войны в Афганистане. Когда возвращались наши герои, выполнявшие интернациональный долг, а им на местах говорили, что их туда не посылали. Они чувствовали себя чужими в государстве. Это не должно произойти после окончания СВО», — обратил внимание военкор. Такого же мнения придерживается и декан факультета международных экономических отношений Финуниверситета при правительстве РФ Павел Селезнев, который рассказал URA.RU, что те, кто сейчас участвует в СВО — «люди особого мужества, особого склада, бесстрашные, взвалившие на свои плечи непростое и ответственное бремя, зачастую даже ценой своих собственных жизней». «Тем, кто получил серьезные ранения или даже инвалидность, потребуется восстановление здоровья и поиск себя в обретении новых трудовых профессий через обучение и профессиональную переподготовку. Государство такую возможность предоставит, в том числе, во избежание повторения ситуации, которая произошла с вернувшимися из Афганистана воинами-интернационалистами. Важно обеспечить ветеранам всестороннее внимание после возвращения», — сказал Селезнев. Эксперт считает, что благодаря опыту бойцов СВО государство сможет доносить до подрастающего поколения правильные ценности и смыслы. «Какое будущее мы строим? Ради чего мы живем? Какой мир мы хотим передать в наследство нашим детям? Все эти вопросы после начала СВО стали еще актуальнее. А ответы на них сегодня для любого гражданина, то есть человека любящего и уважающего свое Отечество, очевидны» — подчеркнул Селезнев. Доброволец СВО в составе батальона «Ахмат» Михаил Толстогузов, который сейчас координирует работу филиала фонда «Защитники Отечества» в Ханты-Мансийском автономном округе, рассказал о своем опыте. Навыки служения Отечеству, любовь к Родине, как и многие другие качества человек не получает от рождения, но может «впитать» от окружающих. Именно поэтому фонд в ХМАО много времени посвящает работе с молодежью. «Сейчас многие семьи Югры ждут возвращения своих отцов, мужей, братьев с СВО. Фонд „Защитники Отечества“ при поддержке губернатора привлекает школьников и студентов из этих семей для монтажа небольших роликов о героях Великой Отечественной войны во взаимосвязи с подвигами воинов СВО для показа в учебных заведениях. Такой формат позволяет на понятном молодежи языке рассказать, что такое защищать и любить Родину», — рассказал Толстогузов. «Люди, которые идут защищать Родину, должны знать, что они будут нужны, у них будет работа, они будут востребованы, не просто востребованы, а уважаемы», — так прокомментировал то, что обсуждали на форуме, депутат Госдумы Олег Леонов. По его мнению, государство сейчас старается устраивать бывших участников СВО по линии Минобороны и военкоматов, учитывая их боевой опыт. Когда же боевые действия закончатся и количество ветеранов, вернувшихся к мирной жизни возрастет, потребуется больше рабочих мест. Этим уже занимаются регионы, проводя переобучение ветеранов, многие из которых уже сейчас готовы приступить к работе в школах. «Они сейчас молодые, активные, это не старики, а ребята с активной жизненной позицией, которые немногим старше школьников, для воспитания которых, конечно, личные качества бойцов СВО будут неоценимы. Мы сейчас, в том числе, говорим и о тех ребятах, которые, получив какую-то травму, не могут вернуться к своей мирной профессии» — заключил Леонов. Форум ветеранов СВО «Вместе победим» проходит в Москве второй раз и в нем приняло участие более 400 демобилизованных бойцов из 89 регионов страны. Организатором мероприятия выступает фонд «Защитники Отечества». Ранее URA.RU сообщали, что фонд был создан по поручению президента России Владимира Путина.