Кириенко: Путин относится к бойцам СВО как к родным

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Сергей Кириенко на оглашении результатов конкурса президентских грантов. Москва, кириенко сергей
Сергей Кириенко поблагодарил ветеранов за службу России на форуме Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин относится к участникам спецоперации как к родным и близким людям. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме ветеранов «Вместе победим».

«1 января Путин встречал в госпитале с ранеными бойцами СВО. Рождественский праздник он встречал с семьями погибших героев. Мне кажется, что президент всем нам дал очень важный урок. Он показал, что глава государства к героям спецоперации, ко всем ее участкам, относится как к родным и близким людям, как к членам семьи», — высказался Кирилл Кириенко, его слова приводит газета «Известия» в Telegram.

Кириенко добавил, что форум «Вместе победим» нацелен на укрепление статуса ветерана спецоперации. Мероприятие было организовано фондом «Защитники Отечества». Кириенко также поблагодарил ветеранов, назвав их героями.

На встрече с ранеными участниками спецоперации Путин заявил, что возможности армии возрастают в разы. Он также положительно оценил ход спецоперации и поблагодарил военных.

В Рождество президент в Ново-Огарево встретился с семьями военных, погибших на спецоперации. Глава России отметил, что этот праздник объединяет миллионы людей вокруг добра, милосердия и справедливости, сообщает МК.RU.

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Президент России Владимир Путин относится к участникам спецоперации как к родным и близким людям. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме ветеранов «Вместе победим». «1 января Путин встречал в госпитале с ранеными бойцами СВО. Рождественский праздник он встречал с семьями погибших героев. Мне кажется, что президент всем нам дал очень важный урок. Он показал, что глава государства к героям спецоперации, ко всем ее участкам, относится как к родным и близким людям, как к членам семьи», — высказался Кирилл Кириенко, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Кириенко добавил, что форум «Вместе победим» нацелен на укрепление статуса ветерана спецоперации. Мероприятие было организовано фондом «Защитники Отечества». Кириенко также поблагодарил ветеранов, назвав их героями. На встрече с ранеными участниками спецоперации Путин заявил, что возможности армии возрастают в разы. Он также положительно оценил ход спецоперации и поблагодарил военных. В Рождество президент в Ново-Огарево встретился с семьями военных, погибших на спецоперации. Глава России отметил, что этот праздник объединяет миллионы людей вокруг добра, милосердия и справедливости, сообщает МК.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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