Кириенко: Путин относится к бойцам СВО как к родным

15 января 2024 в 15:13 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко поблагодарил ветеранов за службу России на форуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин относится к участникам спецоперации как к родным и близким людям. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме ветеранов «Вместе победим». «1 января Путин встречал в госпитале с ранеными бойцами СВО. Рождественский праздник он встречал с семьями погибших героев. Мне кажется, что президент всем нам дал очень важный урок. Он показал, что глава государства к героям спецоперации, ко всем ее участкам, относится как к родным и близким людям, как к членам семьи», — высказался Кирилл Кириенко, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Кириенко добавил, что форум «Вместе победим» нацелен на укрепление статуса ветерана спецоперации. Мероприятие было организовано фондом «Защитники Отечества». Кириенко также поблагодарил ветеранов, назвав их героями. На встрече с ранеными участниками спецоперации Путин заявил, что возможности армии возрастают в разы. Он также положительно оценил ход спецоперации и поблагодарил военных. В Рождество президент в Ново-Огарево встретился с семьями военных, погибших на спецоперации. Глава России отметил, что этот праздник объединяет миллионы людей вокруг добра, милосердия и справедливости, сообщает МК.RU .

Президент России Владимир Путин относится к участникам спецоперации как к родным и близким людям. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на форуме ветеранов «Вместе победим». «1 января Путин встречал в госпитале с ранеными бойцами СВО. Рождественский праздник он встречал с семьями погибших героев. Мне кажется, что президент всем нам дал очень важный урок. Он показал, что глава государства к героям спецоперации, ко всем ее участкам, относится как к родным и близким людям, как к членам семьи», — высказался Кирилл Кириенко, его слова приводит газета «Известия» в Telegram. Кириенко добавил, что форум «Вместе победим» нацелен на укрепление статуса ветерана спецоперации. Мероприятие было организовано фондом «Защитники Отечества». Кириенко также поблагодарил ветеранов, назвав их героями. На встрече с ранеными участниками спецоперации Путин заявил, что возможности армии возрастают в разы. Он также положительно оценил ход спецоперации и поблагодарил военных. В Рождество президент в Ново-Огарево встретился с семьями военных, погибших на спецоперации. Глава России отметил, что этот праздник объединяет миллионы людей вокруг добра, милосердия и справедливости, сообщает МК.RU.