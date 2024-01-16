Штрафы для родителей за травлю в школе могут ввести уже весной

Законопроект о буллинге почти готов

16 января 2024 в 22:08 Размер текста - 17 +

Депутаты ищут консенсус в законопроекте о травле в школах Фото: Игорь Пантин © URA.RU Разрабатываемый уже второй год законопроект против буллинга в школах могут внести в Госдуму уже весной, новый виток развития тема получила после декабрьской трагедии в брянской гимназии. Пока же эксперты спорят о мерах ответственности для родителей, чьи дети занимаются буллингом. По статистике, травле подвергаются более половины школьников и 70% учителей, но обращаются в органы менее 1% пострадавших. Победить травлю поможет госстратегия, но для этого в законе надо вписать само понятие «травли». В законопроекте против буллинга в учебных заведениях есть спорные вопросы в части наказания для родителей, чьи дети этим занимаются, но весной депутаты планируют все же внести документ в Госдуму, сообщила URA.RU соавтор законопроекта, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). «Я отношусь к числу тех экспертов, которые считают, что наказывать надо не несовершеннолетних детей, а их родителей. И не только рублем, если дело дошло до криминала», — отметила Останина. По ее словам, мнения экспертов на этот счет расходятся. «Но это не означает, что мы в весеннюю сессию его не внесем. Думаю, у нас будет еще как минимум два заседания рабочей группы, и в весеннюю сессию мы внесем этот документ», — заверила Останина. Разработка законопроекта о буллинге ведется не первый год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта против травли в учебных заведениях состоялось 16 января. Создание рабочей группы анонсировалось еще в ноябре 2021 года, а через год авторы законопроекта обнародовали в СМИ предварительную версию. Как писали издания «Коммерсантъ» и «Ведомости», в документе предлагалось закрепить понятия «травли», «жертвы», «участника», «организатора» и «наблюдателя травли». Депутаты предлагали штрафовать образовательные учреждения и родителей школьников за отсутствие реакции на травлю, а учеников-нарушителей отчислять или же объявлять им выговор. Предполагалось, что указанные изменения будут отражены в федеральном законе об «Об образовании», но до сих пор документ в Госдуму не внесен. Новый виток развития тема с законопроектом получила после трагедии в брянской гимназии 7 декабря 2023 года, где 14-летняя ученица пронесла в школу ружье, убила свою одноклассницу и ранила еще пятерых детей, после чего покончила с собой. «Сейчас структура законопроекта обсуждается: это будут поправки в федеральный закон об „Об образовании“, или же отдельный рамочный закон», — рассказала URA.RU соавтор законопроета, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Дискуссии вокруг мер наказания для родителей школьников, которые занимаются травлей, действительно, пока идут, эксперты выражают разные мнения, добавила депутат. По статистике, которую привела Лантратова, травля является самой частой причиной подростковых суицидов. «Если посмотреть факты стрельбы в школах и вузах, то в 75% случаев в анамнезе этой истории лежит травля. По предварительной статистике, под травлю попадают 57% детей и 70% учителей, и только 0,3% пострадавших обращаются в органы. Родители чаще всего просто переводят ребенка в другую школу», — рассказала депутат. Однако таким способом проблему не искоренить, для этого нужна соответствующая государственная программа, но для начала надо узаконить само понятие «травли», подчеркнула Лантратова. По словам Лантратовой, эксперты спорят о наказании для родителей детей-нарушителей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Напомним, за последние пять лет в учебных заведения в России произошло несколько случаев стрельбы со смертельным исходом. В ноябре 2019 года студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин застрелил из ружья одного студента и покончил с собой. В мае 2021 года бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев расстрелял из ружья семерых учеников и двоих учителей, сейчас он отбывает пожизненное наказание. В сентябре того же года 18-летний студент Тимур Бекмансуров застрелил из ружья шестерых человек в Пермском университете, он также осужден на пожизненное. А спустя год в ижевской школе №88 34-летний Артем Казанцев, состоявший на психиатрическом учете с шизофренией, расстрелял 17 человек, в том числе 11 детей, и покончил с собой. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Разрабатываемый уже второй год законопроект против буллинга в школах могут внести в Госдуму уже весной, новый виток развития тема получила после декабрьской трагедии в брянской гимназии. Пока же эксперты спорят о мерах ответственности для родителей, чьи дети занимаются буллингом. По статистике, травле подвергаются более половины школьников и 70% учителей, но обращаются в органы менее 1% пострадавших. Победить травлю поможет госстратегия, но для этого в законе надо вписать само понятие «травли». В законопроекте против буллинга в учебных заведениях есть спорные вопросы в части наказания для родителей, чьи дети этим занимаются, но весной депутаты планируют все же внести документ в Госдуму, сообщила URA.RU соавтор законопроекта, глава комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина (КПРФ). «Я отношусь к числу тех экспертов, которые считают, что наказывать надо не несовершеннолетних детей, а их родителей. И не только рублем, если дело дошло до криминала», — отметила Останина. По ее словам, мнения экспертов на этот счет расходятся. «Но это не означает, что мы в весеннюю сессию его не внесем. Думаю, у нас будет еще как минимум два заседания рабочей группы, и в весеннюю сессию мы внесем этот документ», — заверила Останина. Первое заседание рабочей группы по разработке законопроекта против травли в учебных заведениях состоялось 16 января. Создание рабочей группы анонсировалось еще в ноябре 2021 года, а через год авторы законопроекта обнародовали в СМИ предварительную версию. Как писали издания «Коммерсантъ» и «Ведомости», в документе предлагалось закрепить понятия «травли», «жертвы», «участника», «организатора» и «наблюдателя травли». Депутаты предлагали штрафовать образовательные учреждения и родителей школьников за отсутствие реакции на травлю, а учеников-нарушителей отчислять или же объявлять им выговор. Предполагалось, что указанные изменения будут отражены в федеральном законе об «Об образовании», но до сих пор документ в Госдуму не внесен. Новый виток развития тема с законопроектом получила после трагедии в брянской гимназии 7 декабря 2023 года, где 14-летняя ученица пронесла в школу ружье, убила свою одноклассницу и ранила еще пятерых детей, после чего покончила с собой. «Сейчас структура законопроекта обсуждается: это будут поправки в федеральный закон об „Об образовании“, или же отдельный рамочный закон», — рассказала URA.RU соавтор законопроета, первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). Дискуссии вокруг мер наказания для родителей школьников, которые занимаются травлей, действительно, пока идут, эксперты выражают разные мнения, добавила депутат. По статистике, которую привела Лантратова, травля является самой частой причиной подростковых суицидов. «Если посмотреть факты стрельбы в школах и вузах, то в 75% случаев в анамнезе этой истории лежит травля. По предварительной статистике, под травлю попадают 57% детей и 70% учителей, и только 0,3% пострадавших обращаются в органы. Родители чаще всего просто переводят ребенка в другую школу», — рассказала депутат. Однако таким способом проблему не искоренить, для этого нужна соответствующая государственная программа, но для начала надо узаконить само понятие «травли», подчеркнула Лантратова. Напомним, за последние пять лет в учебных заведения в России произошло несколько случаев стрельбы со смертельным исходом. В ноябре 2019 года студент Амурского колледжа строительства и ЖКХ Даниил Засорин застрелил из ружья одного студента и покончил с собой. В мае 2021 года бывший ученик казанской гимназии №175 Ильназ Галявиев расстрелял из ружья семерых учеников и двоих учителей, сейчас он отбывает пожизненное наказание. В сентябре того же года 18-летний студент Тимур Бекмансуров застрелил из ружья шестерых человек в Пермском университете, он также осужден на пожизненное. А спустя год в ижевской школе №88 34-летний Артем Казанцев, состоявший на психиатрическом учете с шизофренией, расстрелял 17 человек, в том числе 11 детей, и покончил с собой.