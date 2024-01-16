Путин по-отечески взялся за последний элемент вертикали власти

В отличие от прошлых попыток, в этот раз мэры счастливы

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Заседание совета глав СНГ. Бишкек, путин владимир, топ
Президент РФ Владимир Путин всерьез взялся за органы МСУ Фото:

На встрече с главами муниципалитетов и на церемонии вручения премии «Служение» 16 января президент Владимир Путин продемонстрировал, что внимание к властям городов и сел — новый приоритет власти. Это следующий этап выстраивания вертикали, объяснили URA.RU эксперты. А главы рассказали, как приносят повестки в свои семьи, борются с алкоголизмом и никуда не хотят уезжать.

Из 7 тысяч участников форума с президентом удалось пообщаться лишь единицам
Из 7 тысяч участников форума с президентом удалось пообщаться лишь единицам
Фото:

Разговор с руководителями муниципальных образований из разных регионов страны Путин провел на площадке первого муниципального форума «Малая родина — сила России», на который съехались более 7 тысяч глав городов, округов, сельсоветов (это мизерная часть от их общего числа — 4,5 млн человек). Он отметил, что работа органов МСУ должна выстраиваться так, чтобы «компетенции совпадали с объемом финансирования и с источниками». «Есть очень хорошие практики, их нужно масштабировать. Но все бывает: страна огромная, проблемам нет числа, — сказал президент. — Рассчитываю, что вы и сегодня поделитесь своими идеями, впечатлениями от того, что и как у нас происходит».

Путин говорил о необходимости укреплять кадровый потенциал органов МСУ. Эта тема поднимается регулярно, и в 2023 году было решено открыть «школу мэров». И здесь, подчеркнул президент, обращать внимание нужно на молодежь, а в первую очередь — на ветеранов СВО.

«Когда люди проходят это горнило, возвращаются домой, у них многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях. Они совсем по-другому на жизнь смотрят, у них приоритеты, ценности другие», — убежден Путин.
Глава Ассоциации Ирина Гусева заверила президента, что муниципалы готовы решать любые задачи, чтобы развивать свои территории
Глава Ассоциации Ирина Гусева заверила президента, что муниципалы готовы решать любые задачи, чтобы развивать свои территории
Фото:

На фронт ушли и действующие главы муниципалитетов. По словам главы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой, больше 3 тысяч человек сложили полномочия и отправились воевать. А глава одного из сельсоветов лично принесла домой повестки своим сыновьям — ни она, ни ее дети не могли остаться в стороне в сложный для страны момент.

Путин выслушал всех участников встречи: их рассказы об особенностях работы, о проблемах и их решениях, предложения, личные истории. Женская половина успевала еще выразить ему и личные симпатии. Президент постарался поддержать собеседников: «Нерешенных проблем у нас всегда больше, чем решенных.

Чем больше решаем, тем больше хочется — у людей возникают другие потребности. Не нужно болезненно воспринимать критику людей в свой адрес. Нужно воспринимать ее как призыв к действию. Мы должны быть благодарны людям».
Героиней дня стала Ильнара Сафина из Башкирии, которой Владимир Путин вручил премию «Служение» в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества»
Героиней дня стала Ильнара Сафина из Башкирии, которой Владимир Путин вручил премию «Служение» в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества»
Фото:

Свою же благодарность органам МСУ Путин выразил в решении о проведении муниципального форума и в учреждении премии «Служение». Победителю в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» — представительнице Башкирии Ильнаре Сафиной — он лично вручил награду. «В самом названии форума „Малая родина — сила России“ заложен глубокий смысл. Любовь к малой родине — очень личное чувство, но одновременно оно обладает громадной созидательной силой, силой поистине общенационального масштаба. Преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, — за всю страну», — сказал Путин, обращаясь к залу, где около 7 тысяч человек стоя приветствовали и слушали его. Второй раз зал встал только в конце — чтобы хором исполнить Гимн России.

Победительница и лауреаты премии долго не отпускали президента со сцены
Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС

Внимание к муниципальному уровню власти со стороны федеральных властей особенно стало заметно в 2023 году. Сегодня, в день вручения премии, Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». «Это огромный стимул. Помощи федеральных властей стало больше, и чувство защищенности появилось», — признались URA.RU представители Оренбургской области. Если к этому добавить доверие людей, отметила глава одного из муниципалитетов Ирина Цыбулина, «чувствуешь себя окрыленным, и хочется работать дальше».

Это показывает, что Путин «делает акцент на деревне», отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, вряд ли это можно назвать сиюминутным решением — вертикаль власти выстраивалась на протяжении ряда лет. Пришло время МСУ.

Ново-Московский тракт. Свердловская область
Президент дал понять, что российскую деревню никто не бросит — это основа страны
Фото: Илья Московец © URA.RU

Все потому, что без малых городов, без деревень у России нет будущего, говорит о главном посыле президента гендиректор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. «Ткань страны — это не города и тем более не мегаполисы, а деревни, села. Их главы — это трудяги, на которых лежит огромная ответственность. Поэтому президент собирает и поддерживает их. Самое главное сегодня — остановить отток населения из деревни. Для этого нужно создавать привлекательный образ села, направлять туда инвестиции, развивать среду», — объяснил внимание Путина к МСУ политолог.

Сами главы это подтверждают. Наталья Бутакова из Омской области рассказала URA.RU, что в ее муниципальном образовании Лесное средний возраст жителей — более 40 лет.

«У меня есть село Юнино: было больше 200 дворов, за 20 лет осталось двадцать. Это большая проблема для нашей страны. Молодежь покидает деревню, а кто будет хлеб растить? — говорит Бутакова и добавляет: — Выживают только те деревни, где верующее население — там каждая семья многодетная, и живут они кланами».
Послание губернатора Пермского края. Пермь
Участники СВО должны стать кадровым резервом для органом МСУ, убежден президент
Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Впрочем, ее коллега Александр Вайсман более оптимистичен. 34-летний глава Солнцевского поселения той же Омской области оказался одним из немногих молодых руководителей, приехавших в Москву на форум. «Если мы родились на селе, мы там и должны работать. У меня вся семья в моем селе. Даже мысли нет переезжать в город», — рассказал Вайсман.

Ни у кого из собеседников URA.RU не возникает и мысли о том, что у российской деревни при таком внимании президента нет будущего. Целая команда из Башкирии Марат Фазлыев, Фаниль Закиров, Ляйсан Гибатова и их коллеги уверены, что удастся победить даже такую вечную проблему, которая мешает развитию, — алкоголизм. Они и на форум приехали с флагом с надписью «Трезвое село». «Деревня не умрет. Россия держится на деревнях. Видные военачальники выходили из деревень — это сильные физически и крепкие духом люди. Сегодня на СВО многие из деревень — мужественные ребята. Они так воспитаны. У них есть чувство Родины», — говорят башкиры.

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Путин укрепляет вертикаль власти в России

Муниципалы признаются, что их посыл в работе — тот же, что и у президента: главное — служение людям, своей малой родине. «Есть профессия Родину защищать, а есть профессия Родине служить. Мы служим. Это внутреннее убеждение каждого. В наше время по-другому нельзя работать на местах, с людьми, — убежден представитель Хабаровского края Юрий Стуков. — Ситуация меняется. Мы видим заинтересованность в этом президента, его внимание к муниципальной власти. Это все должно ускорить возрождение села. И мы уверены, будущее у деревни есть. А если есть вера, деревня будет жить».

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На встрече с главами муниципалитетов и на церемонии вручения премии «Служение» 16 января президент Владимир Путин продемонстрировал, что внимание к властям городов и сел — новый приоритет власти. Это следующий этап выстраивания вертикали, объяснили URA.RU эксперты. А главы рассказали, как приносят повестки в свои семьи, борются с алкоголизмом и никуда не хотят уезжать. Разговор с руководителями муниципальных образований из разных регионов страны Путин провел на площадке первого муниципального форума «Малая родина — сила России», на который съехались более 7 тысяч глав городов, округов, сельсоветов (это мизерная часть от их общего числа — 4,5 млн человек). Он отметил, что работа органов МСУ должна выстраиваться так, чтобы «компетенции совпадали с объемом финансирования и с источниками». «Есть очень хорошие практики, их нужно масштабировать. Но все бывает: страна огромная, проблемам нет числа, — сказал президент. — Рассчитываю, что вы и сегодня поделитесь своими идеями, впечатлениями от того, что и как у нас происходит». Путин говорил о необходимости укреплять кадровый потенциал органов МСУ. Эта тема поднимается регулярно, и в 2023 году было решено открыть «школу мэров». И здесь, подчеркнул президент, обращать внимание нужно на молодежь, а в первую очередь — на ветеранов СВО. На фронт ушли и действующие главы муниципалитетов. По словам главы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой, больше 3 тысяч человек сложили полномочия и отправились воевать. А глава одного из сельсоветов лично принесла домой повестки своим сыновьям — ни она, ни ее дети не могли остаться в стороне в сложный для страны момент. Путин выслушал всех участников встречи: их рассказы об особенностях работы, о проблемах и их решениях, предложения, личные истории. Женская половина успевала еще выразить ему и личные симпатии. Президент постарался поддержать собеседников: «Нерешенных проблем у нас всегда больше, чем решенных. Свою же благодарность органам МСУ Путин выразил в решении о проведении муниципального форума и в учреждении премии «Служение». Победителю в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» — представительнице Башкирии Ильнаре Сафиной — он лично вручил награду. «В самом названии форума „Малая родина — сила России“ заложен глубокий смысл. Любовь к малой родине — очень личное чувство, но одновременно оно обладает громадной созидательной силой, силой поистине общенационального масштаба. Преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, — за всю страну», — сказал Путин, обращаясь к залу, где около 7 тысяч человек стоя приветствовали и слушали его. Второй раз зал встал только в конце — чтобы хором исполнить Гимн России. Внимание к муниципальному уровню власти со стороны федеральных властей особенно стало заметно в 2023 году. Сегодня, в день вручения премии, Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». «Это огромный стимул. Помощи федеральных властей стало больше, и чувство защищенности появилось», — признались URA.RU представители Оренбургской области. Если к этому добавить доверие людей, отметила глава одного из муниципалитетов Ирина Цыбулина, «чувствуешь себя окрыленным, и хочется работать дальше». Это показывает, что Путин «делает акцент на деревне», отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, вряд ли это можно назвать сиюминутным решением — вертикаль власти выстраивалась на протяжении ряда лет. Пришло время МСУ. Все потому, что без малых городов, без деревень у России нет будущего, говорит о главном посыле президента гендиректор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. «Ткань страны — это не города и тем более не мегаполисы, а деревни, села. Их главы — это трудяги, на которых лежит огромная ответственность. Поэтому президент собирает и поддерживает их. Самое главное сегодня — остановить отток населения из деревни. Для этого нужно создавать привлекательный образ села, направлять туда инвестиции, развивать среду», — объяснил внимание Путина к МСУ политолог. Сами главы это подтверждают. Наталья Бутакова из Омской области рассказала URA.RU, что в ее муниципальном образовании Лесное средний возраст жителей — более 40 лет. Впрочем, ее коллега Александр Вайсман более оптимистичен. 34-летний глава Солнцевского поселения той же Омской области оказался одним из немногих молодых руководителей, приехавших в Москву на форум. «Если мы родились на селе, мы там и должны работать. У меня вся семья в моем селе. Даже мысли нет переезжать в город», — рассказал Вайсман. Ни у кого из собеседников URA.RU не возникает и мысли о том, что у российской деревни при таком внимании президента нет будущего. Целая команда из Башкирии Марат Фазлыев, Фаниль Закиров, Ляйсан Гибатова и их коллеги уверены, что удастся победить даже такую вечную проблему, которая мешает развитию, — алкоголизм. Они и на форум приехали с флагом с надписью «Трезвое село». «Деревня не умрет. Россия держится на деревнях. Видные военачальники выходили из деревень — это сильные физически и крепкие духом люди. Сегодня на СВО многие из деревень — мужественные ребята. Они так воспитаны. У них есть чувство Родины», — говорят башкиры. Муниципалы признаются, что их посыл в работе — тот же, что и у президента: главное — служение людям, своей малой родине. «Есть профессия Родину защищать, а есть профессия Родине служить. Мы служим. Это внутреннее убеждение каждого. В наше время по-другому нельзя работать на местах, с людьми, — убежден представитель Хабаровского края Юрий Стуков. — Ситуация меняется. Мы видим заинтересованность в этом президента, его внимание к муниципальной власти. Это все должно ускорить возрождение села. И мы уверены, будущее у деревни есть. А если есть вера, деревня будет жить».
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