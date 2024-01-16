Путин по-отечески взялся за последний элемент вертикали власти

В отличие от прошлых попыток, в этот раз мэры счастливы

16 января 2024 в 22:18 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин всерьез взялся за органы МСУ Фото: Владимир Андреев © URA.RU На встрече с главами муниципалитетов и на церемонии вручения премии «Служение» 16 января президент Владимир Путин продемонстрировал, что внимание к властям городов и сел — новый приоритет власти. Это следующий этап выстраивания вертикали, объяснили URA.RU эксперты. А главы рассказали, как приносят повестки в свои семьи, борются с алкоголизмом и никуда не хотят уезжать. Из 7 тысяч участников форума с президентом удалось пообщаться лишь единицам Фото: kremlin.ru Разговор с руководителями муниципальных образований из разных регионов страны Путин провел на площадке первого муниципального форума «Малая родина — сила России», на который съехались более 7 тысяч глав городов, округов, сельсоветов (это мизерная часть от их общего числа — 4,5 млн человек). Он отметил, что работа органов МСУ должна выстраиваться так, чтобы «компетенции совпадали с объемом финансирования и с источниками». «Есть очень хорошие практики, их нужно масштабировать. Но все бывает: страна огромная, проблемам нет числа, — сказал президент. — Рассчитываю, что вы и сегодня поделитесь своими идеями, впечатлениями от того, что и как у нас происходит». Путин говорил о необходимости укреплять кадровый потенциал органов МСУ. Эта тема поднимается регулярно, и в 2023 году было решено открыть «школу мэров». И здесь, подчеркнул президент, обращать внимание нужно на молодежь, а в первую очередь — на ветеранов СВО. «Когда люди проходят это горнило, возвращаются домой, у них многие жизненные приоритеты выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях. Они совсем по-другому на жизнь смотрят, у них приоритеты, ценности другие», — убежден Путин. Глава Ассоциации Ирина Гусева заверила президента, что муниципалы готовы решать любые задачи, чтобы развивать свои территории Фото: kremlin.ru / Сергей Савостьянов, ТАСС На фронт ушли и действующие главы муниципалитетов. По словам главы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой, больше 3 тысяч человек сложили полномочия и отправились воевать. А глава одного из сельсоветов лично принесла домой повестки своим сыновьям — ни она, ни ее дети не могли остаться в стороне в сложный для страны момент. Путин выслушал всех участников встречи: их рассказы об особенностях работы, о проблемах и их решениях, предложения, личные истории. Женская половина успевала еще выразить ему и личные симпатии. Президент постарался поддержать собеседников: «Нерешенных проблем у нас всегда больше, чем решенных. Чем больше решаем, тем больше хочется — у людей возникают другие потребности. Не нужно болезненно воспринимать критику людей в свой адрес. Нужно воспринимать ее как призыв к действию. Мы должны быть благодарны людям». Героиней дня стала Ильнара Сафина из Башкирии, которой Владимир Путин вручил премию «Служение» в спецноминации «Судьба человека — гордость Отечества» Фото: kremlin.ru / Павел Бедняков, РИА «Новости» Свою же благодарность органам МСУ Путин выразил в решении о проведении муниципального форума и в учреждении премии «Служение». Победителю в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» — представительнице Башкирии Ильнаре Сафиной — он лично вручил награду. «В самом названии форума „Малая родина — сила России“ заложен глубокий смысл. Любовь к малой родине — очень личное чувство, но одновременно оно обладает громадной созидательной силой, силой поистине общенационального масштаба. Преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, — за всю страну», — сказал Путин, обращаясь к залу, где около 7 тысяч человек стоя приветствовали и слушали его. Второй раз зал встал только в конце — чтобы хором исполнить Гимн России. Победительница и лауреаты премии долго не отпускали президента со сцены Фото: kremlin.ru / Сергей Бобылев, ТАСС Внимание к муниципальному уровню власти со стороны федеральных властей особенно стало заметно в 2023 году. Сегодня, в день вручения премии, Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». «Это огромный стимул. Помощи федеральных властей стало больше, и чувство защищенности появилось», — признались URA.RU представители Оренбургской области. Если к этому добавить доверие людей, отметила глава одного из муниципалитетов Ирина Цыбулина, «чувствуешь себя окрыленным, и хочется работать дальше». Это показывает, что Путин «делает акцент на деревне», отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, вряд ли это можно назвать сиюминутным решением — вертикаль власти выстраивалась на протяжении ряда лет. Пришло время МСУ. Президент дал понять, что российскую деревню никто не бросит — это основа страны Фото: Илья Московец © URA.RU Все потому, что без малых городов, без деревень у России нет будущего, говорит о главном посыле президента гендиректор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. «Ткань страны — это не города и тем более не мегаполисы, а деревни, села. Их главы — это трудяги, на которых лежит огромная ответственность. Поэтому президент собирает и поддерживает их. Самое главное сегодня — остановить отток населения из деревни. Для этого нужно создавать привлекательный образ села, направлять туда инвестиции, развивать среду», — объяснил внимание Путина к МСУ политолог. Сами главы это подтверждают. Наталья Бутакова из Омской области рассказала URA.RU, что в ее муниципальном образовании Лесное средний возраст жителей — более 40 лет. «У меня есть село Юнино: было больше 200 дворов, за 20 лет осталось двадцать. Это большая проблема для нашей страны. Молодежь покидает деревню, а кто будет хлеб растить? — говорит Бутакова и добавляет: — Выживают только те деревни, где верующее население — там каждая семья многодетная, и живут они кланами». Участники СВО должны стать кадровым резервом для органом МСУ, убежден президент Фото: Сергей Русанов © URA.RU Впрочем, ее коллега Александр Вайсман более оптимистичен. 34-летний глава Солнцевского поселения той же Омской области оказался одним из немногих молодых руководителей, приехавших в Москву на форум. «Если мы родились на селе, мы там и должны работать. У меня вся семья в моем селе. Даже мысли нет переезжать в город», — рассказал Вайсман. Ни у кого из собеседников URA.RU не возникает и мысли о том, что у российской деревни при таком внимании президента нет будущего. Целая команда из Башкирии Марат Фазлыев, Фаниль Закиров, Ляйсан Гибатова и их коллеги уверены, что удастся победить даже такую вечную проблему, которая мешает развитию, — алкоголизм. Они и на форум приехали с флагом с надписью «Трезвое село». «Деревня не умрет. Россия держится на деревнях. Видные военачальники выходили из деревень — это сильные физически и крепкие духом люди. Сегодня на СВО многие из деревень — мужественные ребята. Они так воспитаны. У них есть чувство Родины», — говорят башкиры. Статья по теме Путин укрепляет вертикаль власти в России Муниципалы признаются, что их посыл в работе — тот же, что и у президента: главное — служение людям, своей малой родине. «Есть профессия Родину защищать, а есть профессия Родине служить. Мы служим. Это внутреннее убеждение каждого. В наше время по-другому нельзя работать на местах, с людьми, — убежден представитель Хабаровского края Юрий Стуков. — Ситуация меняется. Мы видим заинтересованность в этом президента, его внимание к муниципальной власти. Это все должно ускорить возрождение села. И мы уверены, будущее у деревни есть. А если есть вера, деревня будет жить». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

На встрече с главами муниципалитетов и на церемонии вручения премии «Служение» 16 января президент Владимир Путин продемонстрировал, что внимание к властям городов и сел — новый приоритет власти. Это следующий этап выстраивания вертикали, объяснили URA.RU эксперты. А главы рассказали, как приносят повестки в свои семьи, борются с алкоголизмом и никуда не хотят уезжать. Разговор с руководителями муниципальных образований из разных регионов страны Путин провел на площадке первого муниципального форума «Малая родина — сила России», на который съехались более 7 тысяч глав городов, округов, сельсоветов (это мизерная часть от их общего числа — 4,5 млн человек). Он отметил, что работа органов МСУ должна выстраиваться так, чтобы «компетенции совпадали с объемом финансирования и с источниками». «Есть очень хорошие практики, их нужно масштабировать. Но все бывает: страна огромная, проблемам нет числа, — сказал президент. — Рассчитываю, что вы и сегодня поделитесь своими идеями, впечатлениями от того, что и как у нас происходит». Путин говорил о необходимости укреплять кадровый потенциал органов МСУ. Эта тема поднимается регулярно, и в 2023 году было решено открыть «школу мэров». И здесь, подчеркнул президент, обращать внимание нужно на молодежь, а в первую очередь — на ветеранов СВО. На фронт ушли и действующие главы муниципалитетов. По словам главы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления Ирины Гусевой, больше 3 тысяч человек сложили полномочия и отправились воевать. А глава одного из сельсоветов лично принесла домой повестки своим сыновьям — ни она, ни ее дети не могли остаться в стороне в сложный для страны момент. Путин выслушал всех участников встречи: их рассказы об особенностях работы, о проблемах и их решениях, предложения, личные истории. Женская половина успевала еще выразить ему и личные симпатии. Президент постарался поддержать собеседников: «Нерешенных проблем у нас всегда больше, чем решенных. Свою же благодарность органам МСУ Путин выразил в решении о проведении муниципального форума и в учреждении премии «Служение». Победителю в номинации «Судьба человека — гордость Отечества» — представительнице Башкирии Ильнаре Сафиной — он лично вручил награду. «В самом названии форума „Малая родина — сила России“ заложен глубокий смысл. Любовь к малой родине — очень личное чувство, но одновременно оно обладает громадной созидательной силой, силой поистине общенационального масштаба. Преображение и укрепление всей страны, ее уверенное движение вперед, позиции России в мире начинаются с искреннего стремления сделать как можно больше для родных мест. Вам подчас приходится отвечать даже за то, что не входит в круг ваших обязанностей, — за всю страну», — сказал Путин, обращаясь к залу, где около 7 тысяч человек стоя приветствовали и слушали его. Второй раз зал встал только в конце — чтобы хором исполнить Гимн России. Внимание к муниципальному уровню власти со стороны федеральных властей особенно стало заметно в 2023 году. Сегодня, в день вручения премии, Путин подписал указ об учреждении почетного звания «Заслуженный работник местного самоуправления РФ». «Это огромный стимул. Помощи федеральных властей стало больше, и чувство защищенности появилось», — признались URA.RU представители Оренбургской области. Если к этому добавить доверие людей, отметила глава одного из муниципалитетов Ирина Цыбулина, «чувствуешь себя окрыленным, и хочется работать дальше». Это показывает, что Путин «делает акцент на деревне», отмечает директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, вряд ли это можно назвать сиюминутным решением — вертикаль власти выстраивалась на протяжении ряда лет. Пришло время МСУ. Все потому, что без малых городов, без деревень у России нет будущего, говорит о главном посыле президента гендиректор аналитического центра «Политген» Ярослав Игнатовский. «Ткань страны — это не города и тем более не мегаполисы, а деревни, села. Их главы — это трудяги, на которых лежит огромная ответственность. Поэтому президент собирает и поддерживает их. Самое главное сегодня — остановить отток населения из деревни. Для этого нужно создавать привлекательный образ села, направлять туда инвестиции, развивать среду», — объяснил внимание Путина к МСУ политолог. Сами главы это подтверждают. Наталья Бутакова из Омской области рассказала URA.RU, что в ее муниципальном образовании Лесное средний возраст жителей — более 40 лет. Впрочем, ее коллега Александр Вайсман более оптимистичен. 34-летний глава Солнцевского поселения той же Омской области оказался одним из немногих молодых руководителей, приехавших в Москву на форум. «Если мы родились на селе, мы там и должны работать. У меня вся семья в моем селе. Даже мысли нет переезжать в город», — рассказал Вайсман. Ни у кого из собеседников URA.RU не возникает и мысли о том, что у российской деревни при таком внимании президента нет будущего. Целая команда из Башкирии Марат Фазлыев, Фаниль Закиров, Ляйсан Гибатова и их коллеги уверены, что удастся победить даже такую вечную проблему, которая мешает развитию, — алкоголизм. Они и на форум приехали с флагом с надписью «Трезвое село». «Деревня не умрет. Россия держится на деревнях. Видные военачальники выходили из деревень — это сильные физически и крепкие духом люди. Сегодня на СВО многие из деревень — мужественные ребята. Они так воспитаны. У них есть чувство Родины», — говорят башкиры. Муниципалы признаются, что их посыл в работе — тот же, что и у президента: главное — служение людям, своей малой родине. «Есть профессия Родину защищать, а есть профессия Родине служить. Мы служим. Это внутреннее убеждение каждого. В наше время по-другому нельзя работать на местах, с людьми, — убежден представитель Хабаровского края Юрий Стуков. — Ситуация меняется. Мы видим заинтересованность в этом президента, его внимание к муниципальной власти. Это все должно ускорить возрождение села. И мы уверены, будущее у деревни есть. А если есть вера, деревня будет жить».