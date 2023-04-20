Путин укрепляет вертикаль власти в России

Чиновники на местах теперь должны стать ближе к людям

20 апреля 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин повышает роль органов местного самоуправления в системе публичной власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин укрепляет вертикаль власти в России. Местное самоуправление должно стать полноценным звеном общей цепочки. Именно от работы чиновников на местах зависит качество жизни людей и скорость решения их проблем, объяснили URA.RU политологи итоги заседания Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля. По их мнению, Путин выстраивает работу таким образом, чтобы жителям было легче достучаться до чиновников. Заседание Совета прошло накануне Дня местного самоуправления. Путин поздравил всех муниципальных служащих с праздником и отметил, что они ближе всех находятся к людям и являются главными представителями всей системы публичной власти в стране. «Прежде всего к вам люди обращаются со своими нуждами и проблемами, и от вас ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения. В тех муниципальных образованиях, где трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, и добиваются эффективного решения возникающих проблем», — сказал президент. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что главная цель работы власти — повышение качества жизни граждан Фото с сайта kremlin.ru Именно такой подход важен при работе с семьями участников СВО, подчеркнул Путин. Он напомнил, что многие муниципальные чиновники и сами стали добровольцами, помогают новым регионам интегрироваться в Россию. Базовым приоритетом работы чиновников всех уровней президент называл «повышение благополучия и качества жизни граждан». «Для людей не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован — муниципальный, региональный или федеральный», — сказал глава государства. Статья по теме Путин меняет структуру российской экономики в пользу регионов С людьми нужно вести открытый и прямой диалог, по словам Путина. Для более оперативной реакции на обращения населения президент предложил распространить опыт центров управления регионами на муниципальный уровень. «Но цифровизация не заменит личных контактов и встреч с людьми. Регулярное общение с ними — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью», — отметил Путин. Проблемой для МСУ остается нехватка квалифицированных кадров. Исправить ситуацию должна помочь «Школа мэров» (аналог «Школы губернаторов»). По словам и. о. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Алексея Комиссарова, она может начать работу уже этим летом. «В течение года мы готовы обучить не менее 400 человек. А с 2024 года мы предлагаем запустить проект „Цифровой университет для муниципалитетов“. Он предполагает новый подход к массовому обучению муниципальных кадров, дополняющий, но не отменяющий существующие форматы обучения», — сказал Комиссаров. И.о. ректора РАНХиГС при президенте РФ Алексей Комиссаров готов запустить «Школу мэров» — аналог «Школы губернаторов» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин поддержал эту идею. «Чтобы эффективно отвечать на запросы людей, нужна прочная кадровая основа местного самоуправления. Здесь важно обеспечить современный, комплексный подход, актуализировать ключевые образовательные программы и стандарты по направлениям, наиболее востребованным в сфере муниципального управления. Они должны быть ориентированы на практические задачи, отвечать требованиям времени», — пояснил Путин. Кадровые проблемы в МСУ нередко связаны с невыполнимостью обязательств, возложенных на местные власти. Бюджеты муниципалитетов невелики, поэтому исполнить все, что предписывают контрольно-надзорные органы невозможно, обратил внимание президента мэр Тюмени Руслан Кухарук. Путин поддержал градоначальника. По его словам, не должно возникать ситуаций, при которых «и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя, и штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно». «Ну чего мы создаем ситуацию какого-то сюрреализма, которая ведет только к одному — к снижению качества подготовки и исполнения решений?! И к дискредитации в известной степени деятельности отдельных органов власти», — подчеркнул президент. Мэр Тюмени Руслан Кухарук попросил Путина списать долги муниципалитетов Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент проводит системную работу с органами МСУ, так как от качества их работы зависит оперативность решения проблем в каждом населенном пункте, считают эксперты. Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов отметил, что это тот уровень власти, пробелы в работе которого сказываются на людях в первую очередь. «С федеральной или региональной властью простой обыватель сталкивается довольно редко, а с муниципальной постоянно. Если происходят какие-то сбои, для людей заметнее всего проблемы на уровне муниципалитетов. Поэтому там все должно работать идеально, вызывать наименьшие нарекания со стороны людей», — пояснил Максимов. Повышение эффективности работы органов МСУ позволит оперативно решать проблемы в каждом конкретном населенном пункте Фото: Сергей Русанов © URA.RU Муниципальные служащие — это чиновники, которые ближе всего к людям, и важно повышать их квалификацию и эффективность, привлекать к работе в системе неравнодушную молодежь. Именно поэтому Путин поддерживает различные системы подготовки кадров, считает политолог Марат Баширов. «Создание той же „Школы мэров“ позволит ввести повсюду одинаковые стандарты управления. Чиновники будут учиться на одной и той же площадке — с точки зрения взаимопонимания это очень важно. Громадное количество реформ, которые запускались в России, тормозились из-за проблем как раз на уровне местного самоуправления. Поэтому вместо того чтобы толкаться локтями с местными органами власти, лучше создавать команды, где люди будут понимать друг друга, и где у них будет одна цель», — считает эксперт. Статья по теме Путин ужесточил требования к чиновникам после поездки на фронт Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что значение органов МСУ постоянно растет, потому что «невозможно всеми лампочками руководить из Москвы». «Местное самоуправление решает огромное количество вопросов. На высшем уровне есть понимание, что нужно накачать его правами и ресурсами. Тогда они смогут быстро решать какие-то мелкие задачи, которые, если их решать через Москву, перестанут быть мелкими и быстрыми. Если плечо принятия решения короче, значит, и ресурсов затрачивается меньше», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин укрепляет вертикаль власти в России. Местное самоуправление должно стать полноценным звеном общей цепочки. Именно от работы чиновников на местах зависит качество жизни людей и скорость решения их проблем, объяснили URA.RU политологи итоги заседания Совета по развитию местного самоуправления 20 апреля. По их мнению, Путин выстраивает работу таким образом, чтобы жителям было легче достучаться до чиновников. Заседание Совета прошло накануне Дня местного самоуправления. Путин поздравил всех муниципальных служащих с праздником и отметил, что они ближе всех находятся к людям и являются главными представителями всей системы публичной власти в стране. «Прежде всего к вам люди обращаются со своими нуждами и проблемами, и от вас ждут не только их оперативного решения, но и внимательного, доброжелательного отношения. В тех муниципальных образованиях, где трудятся неравнодушные, энергичные, честные, порядочные люди, проявляющие искреннюю заботу о жителях, и добиваются эффективного решения возникающих проблем», — сказал президент. Именно такой подход важен при работе с семьями участников СВО, подчеркнул Путин. Он напомнил, что многие муниципальные чиновники и сами стали добровольцами, помогают новым регионам интегрироваться в Россию. Базовым приоритетом работы чиновников всех уровней президент называл «повышение благополучия и качества жизни граждан». «Для людей не имеет никакого значения, какой уровень власти будет при этом задействован — муниципальный, региональный или федеральный», — сказал глава государства. С людьми нужно вести открытый и прямой диалог, по словам Путина. Для более оперативной реакции на обращения населения президент предложил распространить опыт центров управления регионами на муниципальный уровень. «Но цифровизация не заменит личных контактов и встреч с людьми. Регулярное общение с ними — важнейший фактор повышения взаимопонимания и доверия между гражданами и местной властью», — отметил Путин. Проблемой для МСУ остается нехватка квалифицированных кадров. Исправить ситуацию должна помочь «Школа мэров» (аналог «Школы губернаторов»). По словам и. о. ректора Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Алексея Комиссарова, она может начать работу уже этим летом. «В течение года мы готовы обучить не менее 400 человек. А с 2024 года мы предлагаем запустить проект „Цифровой университет для муниципалитетов“. Он предполагает новый подход к массовому обучению муниципальных кадров, дополняющий, но не отменяющий существующие форматы обучения», — сказал Комиссаров. Путин поддержал эту идею. «Чтобы эффективно отвечать на запросы людей, нужна прочная кадровая основа местного самоуправления. Здесь важно обеспечить современный, комплексный подход, актуализировать ключевые образовательные программы и стандарты по направлениям, наиболее востребованным в сфере муниципального управления. Они должны быть ориентированы на практические задачи, отвечать требованиям времени», — пояснил Путин. Кадровые проблемы в МСУ нередко связаны с невыполнимостью обязательств, возложенных на местные власти. Бюджеты муниципалитетов невелики, поэтому исполнить все, что предписывают контрольно-надзорные органы невозможно, обратил внимание президента мэр Тюмени Руслан Кухарук. Путин поддержал градоначальника. По его словам, не должно возникать ситуаций, при которых «и исполнить нельзя, и не исполнить нельзя, и штрафы надо накладывать, и заплатить их невозможно». Президент проводит системную работу с органами МСУ, так как от качества их работы зависит оперативность решения проблем в каждом населенном пункте, считают эксперты. Вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Андрей Максимов отметил, что это тот уровень власти, пробелы в работе которого сказываются на людях в первую очередь. Муниципальные служащие — это чиновники, которые ближе всего к людям, и важно повышать их квалификацию и эффективность, привлекать к работе в системе неравнодушную молодежь. Именно поэтому Путин поддерживает различные системы подготовки кадров, считает политолог Марат Баширов. «Создание той же „Школы мэров“ позволит ввести повсюду одинаковые стандарты управления. Чиновники будут учиться на одной и той же площадке — с точки зрения взаимопонимания это очень важно. Громадное количество реформ, которые запускались в России, тормозились из-за проблем как раз на уровне местного самоуправления. Поэтому вместо того чтобы толкаться локтями с местными органами власти, лучше создавать команды, где люди будут понимать друг друга, и где у них будет одна цель», — считает эксперт. Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев отметил, что значение органов МСУ постоянно растет, потому что «невозможно всеми лампочками руководить из Москвы». «Местное самоуправление решает огромное количество вопросов. На высшем уровне есть понимание, что нужно накачать его правами и ресурсами. Тогда они смогут быстро решать какие-то мелкие задачи, которые, если их решать через Москву, перестанут быть мелкими и быстрыми. Если плечо принятия решения короче, значит, и ресурсов затрачивается меньше», — резюмировал политолог.