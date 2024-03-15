Первый день выборов-2024 в Тюмени: кибератаки, випы и Барби

Что помогло региону войти в число лидеров по УрФО

15 марта 2024 в 21:28 Размер текста - 17 +

Первый день выборов президента в Тюмени прошел насыщенно Фото: Денис Моргунов © URA.RU Первый день выборов президента РФ в Тюменской области выдался богатым на события. Власти постарались использовать максимальное количество технологий для поднятия явки, чтобы показать хороший результат даже в рабочий день, когда жители традиционно голосуют хуже всего. С задачей справились: итоговая явка на 20:00 составила 43,46%, что более трети от необходимого числа. Региональные власти намерены обеспечить общую явку в 83%. Несмотря на мощную кибератаку на камеры видеонаблюдения в Тюмени, о которой заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, первый день выборов прошел штатно. Глава штаба общественного наблюдения Артур Юрьев нарушений не зафиксировал, областной избирком тоже. Скандалов от коммунистов, которые предрекали инсайдеры URA.RU, также не произошло. Конечно, провести первый день выборов совсем без провокаций не удалось: в городских чатах начали появлялась несогласованная со штабом агитация за кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова. Организовать «подставу» могли политические конкуренты. Первым из всех VIP проголосовал Моор с супругой Фото: Денис Моргунов © URA.RU Обеспечить высокий результат по явке в Тюменской области первый день удалось благодаря нескольким технологиями. Сегодня на выборы были мобилизованы все представители тюменского политического бомонда. Первым свой голос оставил губернатор Александр Моор. Он, соответствуя федеральному тренду на семейные ценности, пришел на участок вместе с супругой. Такая установка поступила всем политэлитам, но не каждый подошел к ней ответственно. Из тюменских VIP, кроме губернатора, с женой пришел только депутат облдумы Виктор Рейн. Мобилизация первых лиц региона — хороший способ прорекламировать многодневное голосование, считает политолог Александр Безделов. «В Тюменской области трехдневное голосование проходит только второй раз. Сейчас политэлитам своим примером необходимо продемонстрировать легитимность многодневного голосования. Массовое голосование политэлит — это агитационный шаг для того, чтобы мобилизовать избирателей», — сообщил политолог. Тюменские политэлиты пропиарили трехдневное голосование перед тюменцами Фото: «Единая Россия» Внимание к выборам в первый день голосования поднимали и другими технологиями, инициированными областными пиарщиками. Генерировались разные необычные инфоповоды. Тюменские СМИ писали о Барби с дочкой, которые пришли на избирательный участок, о картонной фигуре американского журналиста Такера Карлсона, о молодоженах, проголосовавших сразу после свадьбы. Задача та же: привлечь внимание избирателей. Немаловажную роль сыграл фестиваль «Тюменская весна», который в течение всего дня завлекал людей на участки. За день тюменцы выиграли сотни утюгов, весов, сертификатов в театр, наушников и чайников. Считается, что такое количество разыгранных призов будет способствовать повышению явки в последующие дни голосования. Политолог Безделов назвал факторы, которые, по его мнению, положительно повлияли на явку 15 марта. «Общество консолидировано и большая явка — это вопрос общероссийский. Социология показывала высокую явку в принципе. Работодатели и в коммерческой, и в бюджетной сфере могли давать либо отгулы, либо освобождали от работы. Другие факторы — викторина, хорошая погода», — комментирует политолог. По итогам первого дня Тюменская область — в числе лидерах среди регионов УрФО. Впереди — ХМАО (45,23%) и ЯНАО (58%). По итогам 2018 года Тюменская область на выборах президента опередила ХМАО по явке почти на 10%. Сумеет ли регион догнать Югру в последующие два дня? — остается интригой. Результат первого дня в Желтом доме оценивают положительно. Мобилизационная база практически не использована (в Тюменской области это порядка 350 тыс. человек), а значит, следующие два дня пройдут для политического бомонда достаточно спокойно и уверенно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первый день выборов президента РФ в Тюменской области выдался богатым на события. Власти постарались использовать максимальное количество технологий для поднятия явки, чтобы показать хороший результат даже в рабочий день, когда жители традиционно голосуют хуже всего. С задачей справились: итоговая явка на 20:00 составила 43,46%, что более трети от необходимого числа. Региональные власти намерены обеспечить общую явку в 83%. Несмотря на мощную кибератаку на камеры видеонаблюдения в Тюмени, о которой заявила председатель ЦИК Элла Памфилова, первый день выборов прошел штатно. Глава штаба общественного наблюдения Артур Юрьев нарушений не зафиксировал, областной избирком тоже. Скандалов от коммунистов, которые предрекали инсайдеры URA.RU, также не произошло. Конечно, провести первый день выборов совсем без провокаций не удалось: в городских чатах начали появлялась несогласованная со штабом агитация за кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова. Организовать «подставу» могли политические конкуренты. Обеспечить высокий результат по явке в Тюменской области первый день удалось благодаря нескольким технологиями. Сегодня на выборы были мобилизованы все представители тюменского политического бомонда. Первым свой голос оставил губернатор Александр Моор. Он, соответствуя федеральному тренду на семейные ценности, пришел на участок вместе с супругой. Такая установка поступила всем политэлитам, но не каждый подошел к ней ответственно. Из тюменских VIP, кроме губернатора, с женой пришел только депутат облдумы Виктор Рейн. Мобилизация первых лиц региона — хороший способ прорекламировать многодневное голосование, считает политолог Александр Безделов. Внимание к выборам в первый день голосования поднимали и другими технологиями, инициированными областными пиарщиками. Генерировались разные необычные инфоповоды. Тюменские СМИ писали о Барби с дочкой, которые пришли на избирательный участок, о картонной фигуре американского журналиста Такера Карлсона, о молодоженах, проголосовавших сразу после свадьбы. Задача та же: привлечь внимание избирателей. Немаловажную роль сыграл фестиваль «Тюменская весна», который в течение всего дня завлекал людей на участки. За день тюменцы выиграли сотни утюгов, весов, сертификатов в театр, наушников и чайников. Считается, что такое количество разыгранных призов будет способствовать повышению явки в последующие дни голосования. Политолог Безделов назвал факторы, которые, по его мнению, положительно повлияли на явку 15 марта. «Общество консолидировано и большая явка — это вопрос общероссийский. Социология показывала высокую явку в принципе. Работодатели и в коммерческой, и в бюджетной сфере могли давать либо отгулы, либо освобождали от работы. Другие факторы — викторина, хорошая погода», — комментирует политолог. По итогам первого дня Тюменская область — в числе лидерах среди регионов УрФО. Впереди — ХМАО (45,23%) и ЯНАО (58%). По итогам 2018 года Тюменская область на выборах президента опередила ХМАО по явке почти на 10%. Сумеет ли регион догнать Югру в последующие два дня? — остается интригой. Результат первого дня в Желтом доме оценивают положительно. Мобилизационная база практически не использована (в Тюменской области это порядка 350 тыс. человек), а значит, следующие два дня пройдут для политического бомонда достаточно спокойно и уверенно.