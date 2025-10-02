Как тюменские водители обманывают уличные камеры, чтобы не платить штрафы за нарушение ПДД

В Тюмени автолюбители активно пытаются обмануть уличные камеры фото и видеофиксации нарушений правил дорожного движения. Одни водители покупают поддельные номера, другие — стирают краску с настоящих, чтобы с них невозможно было считать информацию. Самые популярные способы обмана и чем может обернуться подобная хитрость — в подборке URA.RU.
Нечитаемые номера
Некоторые автолюбители специально стирают краску с цифр и букв государственных регистрационных знаков, чтобы система фото и видеофиксации нарушений ПДД не смогла идентифицировать нарушителя. За это предусмотрена административная ответственность по ст. 12.2 КоАП РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на нем государственных регистрационных знаков). Могут либо оштрафовать на 5 000 рублей, либо лишить водительского удостоверения на три месяца. При повторном нарушении без «прав» можно остаться на срок до полутора лет.
Отсутствие номеров
Многие водители, которые не хотят платить штрафы за нарушение ПДД, снимают государственные регистрационные знаки со своих автомобилей. Сотрудники ДПС за подобную находчивость могут наказать нарушителей по той же ст. 12.2 КоАП РФ. Размер штрафа составит 5 000 рублей. Также автолюбитель рискует лишиться водительского удостоверения на срок от одного до трех месяцев. При повторном нарушении — до полутора лет.
Подделка номеров
В Тюмени работают десятки небольших фирм, которые занимаются изготовлением дубликатов регистрационных знаков для автомобилей. Примерная стоимость услуги — 1 800 рублей. По задумке, заказ можно сделать только предъявив документы на автомобиль, в которых указана комбинация цифр и символов номера. Однако далеко не все такие организации работают добросовестно, и некоторые предприниматели готовы за отдельную плату изготовить подложные знаки.
Это самый опасный способ обмана камер фото и видеофиксации нарушений, поскольку за использование подложных автомобильных государственных знаков предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность. За управление автомобилем с такими номерами могут оштрафовать на 2 500 рублей, либо лишить водительского удостоверения на 1,5 года.
Если поддельные номера использовались для продажи автомобиля или совершения преступления, то нарушитель рискует понести не административную, а уголовную ответственность по ст. 326 УК РФ (подделка или уничтожение идентификационного номера транспортного средства). Наказать по ней могут лишением свободы сроком до двух лет.
