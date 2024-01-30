Пост в Telegram вскрыл конфликт в команде Куйвашева

Спикер заксо готовит жесткий ответ чиновникам

30 января 2024 в 19:05 Размер текста - 17 +

Обсудила ли ситуацию с Евгением Куйвашевым Людмила Бабушкина или только планирует это сделать, неизвестно Фото: Анна Майорова © URA.RU В свердловской власти разгорается скандал из-за готовящейся реформы в пиар-блоке заксобрания, о которой URA.RU сообщило 26 января. Его проявлением стал пост в анонимном telegram-канале, который принято ассоциировать с некоторыми представителями окружения губернатора Евгения Куйвашева, с критикой инициативы и оскорблением депутатов. Спикер Людмила Бабушкина уже отреагировала. По данным агентства, несколько недель назад она или кто-то из представителей ее ближайшего окружения обратили внимание, что департамент информполитики (ДИП) региона стал реже рассказывать о работе парламента. Корреспондент заметил не более десяти публикаций про заксо на сайте свердловского правительства за последние три месяца. «Возникло подозрение, что установлен „блок“. Так появилась идея создать собственную мощную пиар-структуру», — поделился информированный источник. Два варианты поста в «Россельбане» Коллаж: URA.RU Утром 30 января в анонимном telegram-канале «Россельбан», который приписывают пиарщикам губернатора, появился пост: «Есть мнение, что идея создания в законодательном собрании некоего собственного управления по информационной политике вредная и ненужная. Во-первых, 50 миллионов рублей в год это очень приличные деньги […] Во-вторых, ну чего ради-то вообще? Есть сайт, соцсети, рассылка, там и пиарьтесь. За уже выделенные на ваше содержание огромные деньги, сборище богатых бездельников». Кто именно обратил внимание на последнюю формулировку и доложил об этом Бабушкиной, неизвестно, но второй источник URA.RU рассказал, что председатель была возмущена. Спустя время пост поправили, урезав последнее предложение, где говорилось про «сборище богатых бездельников». «ДИПу, конечно, идея Бабушкиной не нравится, поскольку фактически создается новый распорядитель бюджетов на политическую рекламу. Возможно, поэтому и появился пост, и возможно, так Бабушкиной и описали его подоплеку», — добавил второй источник. Юлия Хусаинова сказала корреспонденту, что ее подразделение не имеет отношения к telegram-каналу (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сама Людмила Бабушкина в беседе с URA.RU подтвердила, что видела пост в telegram-канале, и риторика ей не понравилась. «Советую тем, кто критикует депутатов, прийти, избраться, поработать, а потом делать выводы», — отметила она на обвинение в том, что депутаты — бездельники. И добавила, что «такие вещи, как публичное оскорбление парламентариев, не забываются». Обсуждала ли она эту ситуацию с Куйвашевым или только планирует это сделать, Бабушкина не уточнила. Возникла версия, что возглавить новую структуру она предложит своему бывшему советнику Елене Вороновой, которая с 2020 года занимается пиаром в холдинге «РУСАЛ». Подкрепляется эта версия недавним визитом Вороной в кабинет экс-начальницы. При этом сама Воронова заявила: «Информация о переговорах по поводу работы не соответствует действительности. Я ценю возможность общаться с Людмилой Валентиновной Бабушкиной как с большим политиком». Елена Воронова дает понять, что не готова вернуться во власть Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В департаменте, отвечая на вопросы URA.RU по теме, сказали, что уполномочены освещать деятельность исполнительной, а не законодательной власти. «При этом pr-блоки исполнительной и законодательной власти в регионе находятся в постоянном рабочем взаимодействии и вместе информируют уральцев о социально значимых проектах развития Свердловской области. Кроме того, законодательное собрание является соучредителем официального рупора Свердловской области — „Областной газеты“ — совместно с губернатором. Что касается планов по усилению направления, связанного с освещением деятельности Законодательного Собрания, то это может стать эффективной и востребованной мерой, учитывая активность свердловских депутатов», — отметили там. В разговоре с корреспондентом директор ДИПа Юлия Хусаинова заявила, что ее подразделение никакого отношения к «Россельбану» не имеет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В свердловской власти разгорается скандал из-за готовящейся реформы в пиар-блоке заксобрания, о которой URA.RU сообщило 26 января. Его проявлением стал пост в анонимном telegram-канале, который принято ассоциировать с некоторыми представителями окружения губернатора Евгения Куйвашева, с критикой инициативы и оскорблением депутатов. Спикер Людмила Бабушкина уже отреагировала. По данным агентства, несколько недель назад она или кто-то из представителей ее ближайшего окружения обратили внимание, что департамент информполитики (ДИП) региона стал реже рассказывать о работе парламента. Корреспондент заметил не более десяти публикаций про заксо на сайте свердловского правительства за последние три месяца. «Возникло подозрение, что установлен „блок“. Так появилась идея создать собственную мощную пиар-структуру», — поделился информированный источник. Утром 30 января в анонимном telegram-канале «Россельбан», который приписывают пиарщикам губернатора, появился пост: «Есть мнение, что идея создания в законодательном собрании некоего собственного управления по информационной политике вредная и ненужная. Во-первых, 50 миллионов рублей в год это очень приличные деньги […] Во-вторых, ну чего ради-то вообще? Есть сайт, соцсети, рассылка, там и пиарьтесь. За уже выделенные на ваше содержание огромные деньги, сборище богатых бездельников». Кто именно обратил внимание на последнюю формулировку и доложил об этом Бабушкиной, неизвестно, но второй источник URA.RU рассказал, что председатель была возмущена. Спустя время пост поправили, урезав последнее предложение, где говорилось про «сборище богатых бездельников». «ДИПу, конечно, идея Бабушкиной не нравится, поскольку фактически создается новый распорядитель бюджетов на политическую рекламу. Возможно, поэтому и появился пост, и возможно, так Бабушкиной и описали его подоплеку», — добавил второй источник. Сама Людмила Бабушкина в беседе с URA.RU подтвердила, что видела пост в telegram-канале, и риторика ей не понравилась. «Советую тем, кто критикует депутатов, прийти, избраться, поработать, а потом делать выводы», — отметила она на обвинение в том, что депутаты — бездельники. И добавила, что «такие вещи, как публичное оскорбление парламентариев, не забываются». Обсуждала ли она эту ситуацию с Куйвашевым или только планирует это сделать, Бабушкина не уточнила. Возникла версия, что возглавить новую структуру она предложит своему бывшему советнику Елене Вороновой, которая с 2020 года занимается пиаром в холдинге «РУСАЛ». Подкрепляется эта версия недавним визитом Вороной в кабинет экс-начальницы. При этом сама Воронова заявила: «Информация о переговорах по поводу работы не соответствует действительности. Я ценю возможность общаться с Людмилой Валентиновной Бабушкиной как с большим политиком». В департаменте, отвечая на вопросы URA.RU по теме, сказали, что уполномочены освещать деятельность исполнительной, а не законодательной власти. «При этом pr-блоки исполнительной и законодательной власти в регионе находятся в постоянном рабочем взаимодействии и вместе информируют уральцев о социально значимых проектах развития Свердловской области. Кроме того, законодательное собрание является соучредителем официального рупора Свердловской области — „Областной газеты“ — совместно с губернатором. Что касается планов по усилению направления, связанного с освещением деятельности Законодательного Собрания, то это может стать эффективной и востребованной мерой, учитывая активность свердловских депутатов», — отметили там. В разговоре с корреспондентом директор ДИПа Юлия Хусаинова заявила, что ее подразделение никакого отношения к «Россельбану» не имеет.