65 лет назад в Свердловской области погибла группа Дятлова

Вспоминаем главные и необычные версии самой таинственной истории СССР

02 февраля 2024 в 09:16 Размер текста - 17 +

Когда-то безымянный перевал на Северном Урале теперь носит имя Дятлова Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Гибель группы Дятлова на севере Свердловской области до сих пор остается одной из самых загадочных историй последнего столетия. Ровно 65 лет назад, 2 февраля 1959 года, на горе Холатчахль (в переводе с мансийского — «Гора мертвецов») погибли девять туристов. Их смерть была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями. В годовщину трагедии URA.RU вспоминает основные из них. Игорь Дятлов был самым опытным участником похода Фото: Петр Бартоломей В январе 1959 года группа туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход. В составе было девять человек — студенты и выпускники Уральского политехнического института. Десятый — студент Юрий Юдин — сошел из-за травмы с дистанции. Позже оказалось, что это спасло ему жизнь. Лыжники планировали за 16-18 дней преодолеть порядка 300 километров и совершить восхождение на две вершины. Однако в назначенный день, 12 февраля, они не вернулись в поселок Вижай. Началась поисковая операция. 26 февраля на склоне горы обнаружили разрезанную изнутри палатку. Людей в ней не было. На снегу нашли следы ног, уходящие в сторону леса. Все указывало на то, что туристы в спешке бежали из палатки. В архивах историков хранится несколько фотографий той самой экспедиции Фото: Игорь Дятлов В результате поисков в радиусе 1,5 км от палатки нашли тела всех членов группы, причем последние были найдены уже в мае, когда сошел снег. На трупах были страшные повреждения — кровоизлияния, переломы ребер, костей черепа, следы обморожения. В ходе следствия было сделано очень много. Территорию, где случилась трагедия, прочесали буквально по миллиметру, пытаясь обнаружить хоть что-то, что могло подтолкнуть к разгадке. Дело было засекречено, сдано в архив, но исследователи продолжали биться над тайной. Называлось множество версий — от естественных и природных до криминальных и мистических. За 65 лет они умножились, но человечество по-прежнему гадает — почему же туристы сбежали из палатки раздетыми? Какая неведомая сила вытолкнула их наружу? Лавина В 2019 году благодаря общественному резонансу уголовное дело туристов был поднято и пересмотрено. Во время расследования эксперты проводили эксперименты на самом перевале. Палатка была разрезана. В ней остались ботинки, телогрейки, рюкзаки, продукты туристов Фото: Петр Бартоломей В 2020 году Генпрокуратура объявила, что дело «дятловцев» закрыто. Официальной версией гибели туристов назвали сход лавины, который случился, когда они легли спать. Из-за внезапного стихийного бедствия студенты вынуждены были покинуть палатку раздетыми и бежали от нее на 50 метров к каменной гряде. Когда они вернулись, то палатки уже не нашли из-за плохой видимости. Развели костер, на шансов на спасение у ребят не было — температура воздуха составляла -45 градусов. Они еще предпринимали попытки найти палатку, но вскоре замерзли. Испытание оружия Официальной версии противостоят десятки альтернативных. Одну из самых популярных связывают с испытанием некого новейшего оружия, которое якобы происходило на севере Урала. Некоторые очевидцы утверждали, что в роковую ночь видели в небе «огненные шары». Исследователи считали, что это были запуски ракет-носителей с Байконура. Якобы, по стечению обстоятельств «дятловцы» оказались на месте испытаний и стали жертвами секретных опытов. Бытовая ссора Знающие туристы называли группу Дятлова опытной и смелой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По другой версии трагический исход на склоне горы Холатчахль произошел в результате бытовой ссоры. Причиной ее могла послужить ревность. В группе было семь парней — Игорь Дятлов, Рустем Слободин, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, Семен Золотарев, Александр Колеватов, и две девушки — Людмила Дубинина и Зинаида Колмогорова. Некоторые исследователи предполагали, что юноши перессорились из-за попутчиц, и все закончилось убийством. Однако все, знавшие Игоря Дятлова и его туристов, с негодованием отрицали такую возможность. По их словам, у советской молодежи были высокие нравственность и моральный дух, что исключает смертельную драку из-за неразделенных чувств. Нападение беглых зеков Еще одна альтернативная версия связана с заключенными. Якобы на туристов напали беглые арестанты и всех убили. Однако следствие не нашло подтверждения этой гипотезе. В отрезок времени, пока студенты были в горах, побегов заключенных не происходило. К тому же все вещи и ценности, продукты и спирт ребят остались нетронутыми, а это ставит версию с зеками под большое сомнение. Гибель от рук манси Перевал Дятлова продолжает манить туристов и любителей тайн своей неизведанностью Фото: Дмитрий Савва Название горы Холатчахль, на склонах которой разыгралась трагедия, переводится с мансийского как Гора мертвецов. Согласно легенде, на ее вершине когда-то погибло девять манси. Якобы «дятловцы» разграбили мансийское святилище, чем сильно разозлили местного шамана. Он решил отомстить, и его охотники настигли пришлых людей во время ночевки на перевале. Каких-либо подтверждений эти домыслы не находили, хотя в материалах дела фигурировали опросы местных манси. Инфразвук Еще одна диковинная версия связана с воздействием инфразвука. Он якобы мог вызвать внезапное ухудшение самочувствия, а вследствие этого — помешательство у туристов. На вопрос — откуда же взялся в горах инфразвук — приверженцы версии утверждают, что из ветра. Мол, на экспедицию обрушился так называемый «идеальный шторм» с редчайшим типом ветра. Почувствовав неконтролируемый страх, студенты выбежали из палатки и один за другим замерзли от жуткого холода. Сотрудники КГБ Туристы были найдены мертвыми без теплой одежды, без обуви, в одних носках Фото: архив фонда памяти группы Дятлова Другую версию можно назвать конспирологической, она гласит, что несколько туристов из группы являлись сотрудниками КГБ под прикрытием. Якобы они должны были встретиться и передать замаскированным под другую тургруппу иностранным агентам важную дезинформацию о советских ядерных технологиях. Но те либо раскрыли хитроумный план, либо нечаянно демаскировали себя, а потому убили всех «дятловцев». Советские экс-разведчики скептически отзывались об этой версии, называя ее «детективным романом». Снежный человек Эта экзотическая версия, предположительно, родилась из заявления одного псевдоученого, который, изучая характер полученных «дятловцами» травм, сказал: «как будто кто-то их уж очень крепко обнял». Так в уголовном деле любители фантастики усмотрели след снежного человека. По совпадению, сами туристы тоже интересовались йети. В боевом листке от 1 февраля они шутя писали: «В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным снежные человеки обитают на Северном Урале в районе горы Отортен». НЛО Часть событий удалось восстановить из дневниковых записей и фотографий туристов Фото: Петр Бартоломей Другое расхожее мнение, что к гибели группы причастен НЛО. Как ни странно, эта версия родилась с подачи бывшего следователя Льва Иванова. В 1990 году в газете «Ленинский путь» он опубликовал статью «Тайна огненных шаров». В ней сыщик, расследовавший уголовное дело о гибели туристов, пришел к выводу, что студенты столкнулись на горе Холатчахль с неопознанным летающим объектом. И погибли от воздействия непреодолимой силы, исходящей из неизвестной сущности. Злые карлики Ну и пожалуй самая фантастическая версия гибели группы Дятлова, которая, тем не менее, нашла своих последователей, — убийство туристов так называемыми карликами Арктиды: мифического северного народа, живущего в подземных пещерах. Этим злобным существам приписывают экстрасенсорные способности. Якобы «дятловцы» случайно вышли к одному из входов в древние подземные сокровищницы и были убиты его хранителями. О перевале сняли фильм и сериал Фото: Дмитрий Артемьев Всего существует порядка 75 версий гибели группы Дятлова: естественно-природные, криминальные, техногенные, конспирологические, мистические, фантастические и прочие. Кто-то утверждает, что туристы стали жертвами массовой галлюцинации, кто-то — что их сгубили браконьеры. Другим убедительной кажется встреча с медведем-убийцей, третьи верят во вмешательство полтергейста. Отчасти такое многообразие связано с изначальной крайней засекреченностью дела. Его материалы были опечатаны и сданы в спецчасть с заключением: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Как бы то ни было и сейчас, спустя 65 лет, споры вокруг таинственной гибели туристов не утихают. О «дятловацах» снимают фильмы, пишут книги, их дело пересматривают вновь и вновь. Но правда так и остается где-то рядом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Гибель группы Дятлова на севере Свердловской области до сих пор остается одной из самых загадочных историй последнего столетия. Ровно 65 лет назад, 2 февраля 1959 года, на горе Холатчахль (в переводе с мансийского — «Гора мертвецов») погибли девять туристов. Их смерть была засекречена, окутана множеством тайн и за десятилетия обросла бесчисленными версиями. В годовщину трагедии URA.RU вспоминает основные из них. В январе 1959 года группа туристов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход. В составе было девять человек — студенты и выпускники Уральского политехнического института. Десятый — студент Юрий Юдин — сошел из-за травмы с дистанции. Позже оказалось, что это спасло ему жизнь. Лыжники планировали за 16-18 дней преодолеть порядка 300 километров и совершить восхождение на две вершины. Однако в назначенный день, 12 февраля, они не вернулись в поселок Вижай. Началась поисковая операция. 26 февраля на склоне горы обнаружили разрезанную изнутри палатку. Людей в ней не было. На снегу нашли следы ног, уходящие в сторону леса. Все указывало на то, что туристы в спешке бежали из палатки. В результате поисков в радиусе 1,5 км от палатки нашли тела всех членов группы, причем последние были найдены уже в мае, когда сошел снег. На трупах были страшные повреждения — кровоизлияния, переломы ребер, костей черепа, следы обморожения. В ходе следствия было сделано очень много. Территорию, где случилась трагедия, прочесали буквально по миллиметру, пытаясь обнаружить хоть что-то, что могло подтолкнуть к разгадке. Дело было засекречено, сдано в архив, но исследователи продолжали биться над тайной. Называлось множество версий — от естественных и природных до криминальных и мистических. За 65 лет они умножились, но человечество по-прежнему гадает — почему же туристы сбежали из палатки раздетыми? Какая неведомая сила вытолкнула их наружу? Лавина В 2019 году благодаря общественному резонансу уголовное дело туристов был поднято и пересмотрено. Во время расследования эксперты проводили эксперименты на самом перевале. В 2020 году Генпрокуратура объявила, что дело «дятловцев» закрыто. Официальной версией гибели туристов назвали сход лавины, который случился, когда они легли спать. Из-за внезапного стихийного бедствия студенты вынуждены были покинуть палатку раздетыми и бежали от нее на 50 метров к каменной гряде. Когда они вернулись, то палатки уже не нашли из-за плохой видимости. Развели костер, на шансов на спасение у ребят не было — температура воздуха составляла -45 градусов. Они еще предпринимали попытки найти палатку, но вскоре замерзли. Испытание оружия Официальной версии противостоят десятки альтернативных. Одну из самых популярных связывают с испытанием некого новейшего оружия, которое якобы происходило на севере Урала. Некоторые очевидцы утверждали, что в роковую ночь видели в небе «огненные шары». Исследователи считали, что это были запуски ракет-носителей с Байконура. Якобы, по стечению обстоятельств «дятловцы» оказались на месте испытаний и стали жертвами секретных опытов. Бытовая ссора По другой версии трагический исход на склоне горы Холатчахль произошел в результате бытовой ссоры. Причиной ее могла послужить ревность. В группе было семь парней — Игорь Дятлов, Рустем Слободин, Юрий Дорошенко, Георгий Кривонищенко, Николай Тибо-Бриньоль, Семен Золотарев, Александр Колеватов, и две девушки — Людмила Дубинина и Зинаида Колмогорова. Некоторые исследователи предполагали, что юноши перессорились из-за попутчиц, и все закончилось убийством. Однако все, знавшие Игоря Дятлова и его туристов, с негодованием отрицали такую возможность. По их словам, у советской молодежи были высокие нравственность и моральный дух, что исключает смертельную драку из-за неразделенных чувств. Нападение беглых зеков Еще одна альтернативная версия связана с заключенными. Якобы на туристов напали беглые арестанты и всех убили. Однако следствие не нашло подтверждения этой гипотезе. В отрезок времени, пока студенты были в горах, побегов заключенных не происходило. К тому же все вещи и ценности, продукты и спирт ребят остались нетронутыми, а это ставит версию с зеками под большое сомнение. Гибель от рук манси Название горы Холатчахль, на склонах которой разыгралась трагедия, переводится с мансийского как Гора мертвецов. Согласно легенде, на ее вершине когда-то погибло девять манси. Якобы «дятловцы» разграбили мансийское святилище, чем сильно разозлили местного шамана. Он решил отомстить, и его охотники настигли пришлых людей во время ночевки на перевале. Каких-либо подтверждений эти домыслы не находили, хотя в материалах дела фигурировали опросы местных манси. Инфразвук Еще одна диковинная версия связана с воздействием инфразвука. Он якобы мог вызвать внезапное ухудшение самочувствия, а вследствие этого — помешательство у туристов. На вопрос — откуда же взялся в горах инфразвук — приверженцы версии утверждают, что из ветра. Мол, на экспедицию обрушился так называемый «идеальный шторм» с редчайшим типом ветра. Почувствовав неконтролируемый страх, студенты выбежали из палатки и один за другим замерзли от жуткого холода. Сотрудники КГБ Другую версию можно назвать конспирологической, она гласит, что несколько туристов из группы являлись сотрудниками КГБ под прикрытием. Якобы они должны были встретиться и передать замаскированным под другую тургруппу иностранным агентам важную дезинформацию о советских ядерных технологиях. Но те либо раскрыли хитроумный план, либо нечаянно демаскировали себя, а потому убили всех «дятловцев». Советские экс-разведчики скептически отзывались об этой версии, называя ее «детективным романом». Снежный человек Эта экзотическая версия, предположительно, родилась из заявления одного псевдоученого, который, изучая характер полученных «дятловцами» травм, сказал: «как будто кто-то их уж очень крепко обнял». Так в уголовном деле любители фантастики усмотрели след снежного человека. По совпадению, сами туристы тоже интересовались йети. В боевом листке от 1 февраля они шутя писали: «В последнее время в научных кругах идет оживленная дискуссия о существовании снежного человека. По последним данным снежные человеки обитают на Северном Урале в районе горы Отортен». НЛО Другое расхожее мнение, что к гибели группы причастен НЛО. Как ни странно, эта версия родилась с подачи бывшего следователя Льва Иванова. В 1990 году в газете «Ленинский путь» он опубликовал статью «Тайна огненных шаров». В ней сыщик, расследовавший уголовное дело о гибели туристов, пришел к выводу, что студенты столкнулись на горе Холатчахль с неопознанным летающим объектом. И погибли от воздействия непреодолимой силы, исходящей из неизвестной сущности. Злые карлики Ну и пожалуй самая фантастическая версия гибели группы Дятлова, которая, тем не менее, нашла своих последователей, — убийство туристов так называемыми карликами Арктиды: мифического северного народа, живущего в подземных пещерах. Этим злобным существам приписывают экстрасенсорные способности. Якобы «дятловцы» случайно вышли к одному из входов в древние подземные сокровищницы и были убиты его хранителями. Всего существует порядка 75 версий гибели группы Дятлова: естественно-природные, криминальные, техногенные, конспирологические, мистические, фантастические и прочие. Кто-то утверждает, что туристы стали жертвами массовой галлюцинации, кто-то — что их сгубили браконьеры. Другим убедительной кажется встреча с медведем-убийцей, третьи верят во вмешательство полтергейста. Отчасти такое многообразие связано с изначальной крайней засекреченностью дела. Его материалы были опечатаны и сданы в спецчасть с заключением: «Следует считать, что причиной гибели туристов явилась стихийная сила, преодолеть которую туристы были не в состоянии». Как бы то ни было и сейчас, спустя 65 лет, споры вокруг таинственной гибели туристов не утихают. О «дятловацах» снимают фильмы, пишут книги, их дело пересматривают вновь и вновь. Но правда так и остается где-то рядом.