Власти рассказали, как будут повышать качество жизни россиян

Для этого регионам выделят деньги на решение старых проблем

06 февраля 2024 в 23:09 Размер текста - 17 +

Мишустин напомнил регионам об «инфраструктурном меню» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Правительство «рублем» стимулирует регионы заниматься улучшением инфраструктуры, вместе с деньгами давая понять, решение каких вопросов является ключевым в долгосрочной перспективе. Так считают эксперты, опрошенные URA.RU по итогам стратсессии правительства о реализации инициатив социально-экономического развития. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о строительных, инфраструктурных и транспортных инициативах регионов 6 февраля в Москве. Новость по теме Мишустин утвердил программу помощи россиянам Стратегические инициативы правительства реализуются с 2022 года и направлены на решение 42 главных социально-экономических задач страны, в числе которых: здравоохранение, образование, экология, строительство и другие. Всего на них выделено 4,6 трлн рублей, а первые итоги будут подведены уже в 2024 году. Одним из направлений пристального внимания власти остаются социальные проекты по развитию инфраструктуры. «Не меньшее значение для регионов имеют реализуемые сейчас правительством инициативы, касающиеся строительной индустрии», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24», остановившись подробно на каждой инициативе. «Инфраструктурное меню» позволит регионам получить для развития дополнительные деньги под 3% годовых сроком на 15 лет. Всего на эти цели выделен один трлн рублей — под уже действующие проекты, 200 млрд — для покупки материалов и найма подрядчиков, назвал суммы Мишустин. Данная инициатива, по утверждению зампреда комитета по экономической политике Госдумы Артема Кирьянова, заслуживает особое внимание в повестке, поскольку, выделяя деньги, правительство тем самым стимулирует регионы заниматься длительным анализом проблем и потребностей граждан. «Вопрос модернизации социальной инфраструктуры в регионах сейчас ключевой. Важно понимать, что „Инфраструктурное меню“ — это не фонд помощи регионам для ликвидации аварий, возникающих при неправильном управлении или отсутствии должного контроля. Эта инициатива правительства направлена на стимулирование к долгосрочному вдумчивому анализу главных задач по развитию субъектов Федерации», — отметил Кирьянов. Профессор МГУ Наталья Зубаревич рассказала, в чем главное отличие госзайма от банковского кредита Фото: Анна Майорова © URA.RU Возврат через 15 лет взятых у государства средств не оставит регионы без других значимых проектов, считает профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич. «Такие государственные займы не входят в кредитную или долговую нагрузку регионов и не требуют срочного возврата средств, как в случае с банковскими кредитами, а значит — не оставят субъекты без денег в неподходящий момент», — такими словами профессор развеяла опасения, связанные с ростом долговой нагрузки регионов. Также благодаря инициативе «Город больших возможностей и возрождения малых форм расселения» сейчас воплощаются 9 долгосрочных планов и 18 проектов по развитию сел и прилегающих к городам территорий. При реализации другой инициативы — «Национальная система пространственных данных» — до трех дней сокращен срок кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. Инициатива «Мой частный дом» помогла рекордному росту строительства частных домов в 2023 году, а «Мобильный город» — поставке в регионы более 2 тыс единиц транспорта. «Здесь необходимо добиваться полного достижения всех намеченных показателей. Это нужно для сохранения динамики развития государства, для подготовки ответов на многие вызовы, которые сегодня стоят перед страной и вообще перед мировой экономикой в целом», — заключил Мишустин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство «рублем» стимулирует регионы заниматься улучшением инфраструктуры, вместе с деньгами давая понять, решение каких вопросов является ключевым в долгосрочной перспективе. Так считают эксперты, опрошенные URA.RU по итогам стратсессии правительства о реализации инициатив социально-экономического развития. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассказал о строительных, инфраструктурных и транспортных инициативах регионов 6 февраля в Москве. Стратегические инициативы правительства реализуются с 2022 года и направлены на решение 42 главных социально-экономических задач страны, в числе которых: здравоохранение, образование, экология, строительство и другие. Всего на них выделено 4,6 трлн рублей, а первые итоги будут подведены уже в 2024 году. Одним из направлений пристального внимания власти остаются социальные проекты по развитию инфраструктуры. «Не меньшее значение для регионов имеют реализуемые сейчас правительством инициативы, касающиеся строительной индустрии», — рассказал Мишустин в эфире телеканала «Россия 24», остановившись подробно на каждой инициативе. «Инфраструктурное меню» позволит регионам получить для развития дополнительные деньги под 3% годовых сроком на 15 лет. Всего на эти цели выделен один трлн рублей — под уже действующие проекты, 200 млрд — для покупки материалов и найма подрядчиков, назвал суммы Мишустин. Данная инициатива, по утверждению зампреда комитета по экономической политике Госдумы Артема Кирьянова, заслуживает особое внимание в повестке, поскольку, выделяя деньги, правительство тем самым стимулирует регионы заниматься длительным анализом проблем и потребностей граждан. Возврат через 15 лет взятых у государства средств не оставит регионы без других значимых проектов, считает профессор кафедры экономической и социальной географии России географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Наталья Зубаревич. «Такие государственные займы не входят в кредитную или долговую нагрузку регионов и не требуют срочного возврата средств, как в случае с банковскими кредитами, а значит — не оставят субъекты без денег в неподходящий момент», — такими словами профессор развеяла опасения, связанные с ростом долговой нагрузки регионов. Также благодаря инициативе «Город больших возможностей и возрождения малых форм расселения» сейчас воплощаются 9 долгосрочных планов и 18 проектов по развитию сел и прилегающих к городам территорий. При реализации другой инициативы — «Национальная система пространственных данных» — до трех дней сокращен срок кадастрового учета и регистрации прав на недвижимость. Инициатива «Мой частный дом» помогла рекордному росту строительства частных домов в 2023 году, а «Мобильный город» — поставке в регионы более 2 тыс единиц транспорта. «Здесь необходимо добиваться полного достижения всех намеченных показателей. Это нужно для сохранения динамики развития государства, для подготовки ответов на многие вызовы, которые сегодня стоят перед страной и вообще перед мировой экономикой в целом», — заключил Мишустин.