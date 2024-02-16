Рабочих Урала на встрече с Путиным не тронула смерть Навального*

Для разговора они выбрали другие темы

16 февраля 2024 в 23:08 Размер текста - 17 +

На встрече с уральскими рабочими президент РФ Владимир Путин обсуждал лишь стратегические для страны темы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU статья из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Второй день на Урале президент Владимир Путин провел в Челябинске. Его снова ждали на заводах. На этот раз — гражданского комплекса. По словам экспертов, это одно из свидетельств того, что хоть экономика и мобилизована из-за СВО, цели стоят стратегические: важно, что будет после, как РФ будет достигать технологической независимости. Путин говорил о будущем с рабочими, которых не интересовала в этот момент новость о смерти политика Алексея Навального. За этой беседой наблюдал журналист URA.RU. В президентской программе сегодня были две точки: завод промышленных роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и завод «Конар», где выпускают нефтяные насосы и электродвигатели, а также другую продукцию для нефтегазового комплекса. Путин осмотрел продукцию и после этого пришел в цех «Конара», где его уже ждали не только рабочие разных уральских предприятий, но и студенты. По уральским заводам президент РФ Владимир Путин ходил с солидной группой поддержки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU И первая же девушка, взявшая микрофон в руки, буквально чуть было не закончила едва начавшуюся встречу: «У меня нет к вам вопросов». Путин не ожидал такого начала. Собеседница поспешила объясниться: «Вы настолько ярко и подробно объясняете свою позицию, что у меня возникает чувство гордости за то, что у нас такой классный президент». «Честно говоря, я думал, что мы уже уезжаем. Но все же есть возможность пообщаться», — успокоился президент. Никто из рабочих в разговоре с президентом не затронул «новость часа» о смерти оппозиционера Алексея Навального Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Большинство прозвучавших вопросов касались подготовки кадров, новых профессий, профориентации школьников. Путин не без удовольствия заметил, что сегодня на заводы стали приходить люди самых разных специальностей, даже официанты. Они просто хотят заниматься «реальным делом, реальным производством». «Даже из мест лишения свободы люди работают, — вдруг сказал президент. — И их тоже нужно готовить. Для них это будущее». Казалось, где-то в этот момент молодежь могла неожиданно спросить Путина о смерти в ямальской колонии оппозиционера Алексея Навального (эта новость пришла буквально за несколько минут до начала встречи). Но нет. Разговор продолжился в заданному русле. Молодые люди рассказывали о новых видах спорта, например, о шахбоксе. «Любопытно: человек сидит в шахматы играет-играет, потом у него что-то закручивается в голове, он встал и пошел на ринг, или наоборот», — засмеялся Путин, пытаясь разобраться в этом хитросплетении шахмат и бокса. Полпред Александр Якушев, губернатор Алексей Текслер и гендиректор «Конара» Валерий Бондаренко всю встречу сидели рядом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Без боксерского поединка наповал президента сразил 21-летний студент, задавший вопрос о начислении пенсий. «Молодец, заранее о пенсии думает», — пошутил Путин. Президента попросили дать напутствие молодежи. «Искать, бороться и не сдаваться, — начал президент. — Важно найти для себя дело, которым вы сможете заниматься с любовью и получать удовлетворение от результатов своего труда. От этого зависит успех каждого человека. В значительной степени чувство гордости возникает от того, что ты сделал», — поделился Путин. Увиденное за два дня в крупнейших индустриальных центрах не только Урала, но и страны, дало Путину право с полной уверенностью сказать, что «российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается». «Будем автоматизировать производства, широко внедрять цифровые решения, и конечно, готовим и будем готовить кадры, которым предстоит решать задачи по переходу нашей промышленности на качественно новый уровень, на более высокие темпы роста, — заверил президент. — По итогам прошлого года объем промышленного производства в России прибавил 3,5 процента. При этом обрабатывающие отрасли выросли на 7,5 процента». Статья по теме Визит Путина на Уралвагонзавод напомнил протестный 2011 год По словам Путина, задача государства — «расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места». Бизнесу нужна поддержка для получения кредитов в условиях высокой ключевой ставки. Определенные меры уже приняты. «Мы продолжим расширять, донастраивать механизмы поддержки промышленности. Вместе будем решать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, расширению внутреннего производства, выпуска промышленной продукции», — подчеркнул он и напомнил, что к 2030 году инвестиции в перспективные проекты развития в промышленной сфере должны достичь минимум 10 трлн рублей. Эксперты объясняют, что приезд Путина на предприятия гражданского комплекса и проведение совещания по инвестиционной политике, встреча с молодыми рабочими и студентами показывают его стратегическое видение дальнейшего развития промышленности. СВО рано или поздно закончится, а экономика не может зацикливаться только на оборонке. Есть приоритеты долгосрочного суверенного развития страны. Владимир Путин общался со студентами и рабочими в привычном стиле — с долей шутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU И один из них — кадры. Поэтому было много вопросов об этом, объясняет экономист Георгий Остапкович. По его мнению, никакого импортозамещения, инноваций, развития промышленности не будет, если некому будет их двигать. «Это — экономика знаний. Промышленности нужны вложения в человеческий капитал, чтобы сотрудники имели необходимые компетенции», — говорит эксперт. Что касается продукции предприятий и как таковой работы заводов, на которых побывал Путин, они как раз отвечают приоритетам, которые определили власти. Как пояснил URA.RU промышленный эксперт Леонид Хазанов, заводы сделали мощный рывок в своем развитии и обеспечивают своей продукцией многие предприятия как оборонного, так и гражданского комплекса. «Фактически они работают на нужды технологического суверенитета России. Отсюда — интерес к ним со стороны первого лица», — полагает эксперт. Государство (Путин как его руководитель) является «гарантом защиты и сохранности крупных инвестиций», говорит гендиректор коммуникационного агентства «Actor». «Поэтому принимается много усилий, чтобы защитить и стимулировать крупные инвестиции. Сегодняшнее совещание — это продолжение госполитики, которая реализуется в стране и которая инициирована самим Путиным. Это особенно важно, потому что в условиях санкций западные инвесторы отключились от инвестиционного процесса, весь расчет — на российских инвесторов и на инвесторов из стран глобального Юга и Востока», — пояснил Еловский. Новость по теме Путин встретился со студентами и рабочими в Челябинске: главные заявления президента Путин указывает на «фундаментальные производства в России», поясняет политолог Даниил Ермилов. Именно они придают динамику отечественной экономике. «Визиты Путина именно на эти предприятия Челябинска — это показатель того, какие отрасли уже опережают плановое развитие. Понятно, что простому обывателю хотелось бы иметь понятную ситуацию с ценами, которые потихоньку ползут вверх, хотелось бы понимания, как будет развиваться автопром, будет ли он у нас вообще. Но пока президент указывает на фундаментальные вещи, которые локомотивом будут вытягивать экономику в ближайшие годы», — убежден политолог. *Алексей Навальный — включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Второй день на Урале президент Владимир Путин провел в Челябинске. Его снова ждали на заводах. На этот раз — гражданского комплекса. По словам экспертов, это одно из свидетельств того, что хоть экономика и мобилизована из-за СВО, цели стоят стратегические: важно, что будет после, как РФ будет достигать технологической независимости. Путин говорил о будущем с рабочими, которых не интересовала в этот момент новость о смерти политика Алексея Навального. За этой беседой наблюдал журналист URA.RU. В президентской программе сегодня были две точки: завод промышленных роботов на базе Челябинского кузнечно-прессового завода и завод «Конар», где выпускают нефтяные насосы и электродвигатели, а также другую продукцию для нефтегазового комплекса. Путин осмотрел продукцию и после этого пришел в цех «Конара», где его уже ждали не только рабочие разных уральских предприятий, но и студенты. И первая же девушка, взявшая микрофон в руки, буквально чуть было не закончила едва начавшуюся встречу: «У меня нет к вам вопросов». Путин не ожидал такого начала. Собеседница поспешила объясниться: «Вы настолько ярко и подробно объясняете свою позицию, что у меня возникает чувство гордости за то, что у нас такой классный президент». «Честно говоря, я думал, что мы уже уезжаем. Но все же есть возможность пообщаться», — успокоился президент. Большинство прозвучавших вопросов касались подготовки кадров, новых профессий, профориентации школьников. Путин не без удовольствия заметил, что сегодня на заводы стали приходить люди самых разных специальностей, даже официанты. Они просто хотят заниматься «реальным делом, реальным производством». «Даже из мест лишения свободы люди работают, — вдруг сказал президент. — И их тоже нужно готовить. Для них это будущее». Молодые люди рассказывали о новых видах спорта, например, о шахбоксе. «Любопытно: человек сидит в шахматы играет-играет, потом у него что-то закручивается в голове, он встал и пошел на ринг, или наоборот», — засмеялся Путин, пытаясь разобраться в этом хитросплетении шахмат и бокса. Без боксерского поединка наповал президента сразил 21-летний студент, задавший вопрос о начислении пенсий. «Молодец, заранее о пенсии думает», — пошутил Путин. Президента попросили дать напутствие молодежи. «Искать, бороться и не сдаваться, — начал президент. — Важно найти для себя дело, которым вы сможете заниматься с любовью и получать удовлетворение от результатов своего труда. От этого зависит успех каждого человека. В значительной степени чувство гордости возникает от того, что ты сделал», — поделился Путин. Увиденное за два дня в крупнейших индустриальных центрах не только Урала, но и страны, дало Путину право с полной уверенностью сказать, что «российская промышленность работает стабильно и уверенно развивается». «Будем автоматизировать производства, широко внедрять цифровые решения, и конечно, готовим и будем готовить кадры, которым предстоит решать задачи по переходу нашей промышленности на качественно новый уровень, на более высокие темпы роста, — заверил президент. — По итогам прошлого года объем промышленного производства в России прибавил 3,5 процента. При этом обрабатывающие отрасли выросли на 7,5 процента». По словам Путина, задача государства — «расширить пространство возможностей для отечественной промышленности, чтобы во всех регионах России модернизировались и открывались новые производства и современные, хорошо оплачиваемые рабочие места». Бизнесу нужна поддержка для получения кредитов в условиях высокой ключевой ставки. Определенные меры уже приняты. «Мы продолжим расширять, донастраивать механизмы поддержки промышленности. Вместе будем решать конкретные задачи по укреплению технологического суверенитета страны, расширению внутреннего производства, выпуска промышленной продукции», — подчеркнул он и напомнил, что к 2030 году инвестиции в перспективные проекты развития в промышленной сфере должны достичь минимум 10 трлн рублей. Эксперты объясняют, что приезд Путина на предприятия гражданского комплекса и проведение совещания по инвестиционной политике, встреча с молодыми рабочими и студентами показывают его стратегическое видение дальнейшего развития промышленности. СВО рано или поздно закончится, а экономика не может зацикливаться только на оборонке. Есть приоритеты долгосрочного суверенного развития страны. И один из них — кадры. Поэтому было много вопросов об этом, объясняет экономист Георгий Остапкович. По его мнению, никакого импортозамещения, инноваций, развития промышленности не будет, если некому будет их двигать. «Это — экономика знаний. Промышленности нужны вложения в человеческий капитал, чтобы сотрудники имели необходимые компетенции», — говорит эксперт. Что касается продукции предприятий и как таковой работы заводов, на которых побывал Путин, они как раз отвечают приоритетам, которые определили власти. Как пояснил URA.RU промышленный эксперт Леонид Хазанов, заводы сделали мощный рывок в своем развитии и обеспечивают своей продукцией многие предприятия как оборонного, так и гражданского комплекса. «Фактически они работают на нужды технологического суверенитета России. Отсюда — интерес к ним со стороны первого лица», — полагает эксперт. Государство (Путин как его руководитель) является «гарантом защиты и сохранности крупных инвестиций», говорит гендиректор коммуникационного агентства «Actor». «Поэтому принимается много усилий, чтобы защитить и стимулировать крупные инвестиции. Путин указывает на «фундаментальные производства в России», поясняет политолог Даниил Ермилов. Именно они придают динамику отечественной экономике. «Визиты Путина именно на эти предприятия Челябинска — это показатель того, какие отрасли уже опережают плановое развитие. Понятно, что простому обывателю хотелось бы иметь понятную ситуацию с ценами, которые потихоньку ползут вверх, хотелось бы понимания, как будет развиваться автопром, будет ли он у нас вообще. Но пока президент указывает на фундаментальные вещи, которые локомотивом будут вытягивать экономику в ближайшие годы», — убежден политолог. *Алексей Навальный — включен Росфинмониторингом в перечень организаций и физлиц, причастных к терроризму и экстремистской деятельности.