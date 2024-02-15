Визит Путина на Уралвагонзавод напомнил протестный 2011 год

Визит президента РФ Владимира Путина напомнил политологам протестный 2011 год Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета В Свердловской области ждут Владимира Путина

Поездку на Урал президент Владимир Путин начал с Нижнего Тагила, который еще в 2012 году стали называть Путинградом. Сюда он приехал уже в седьмой раз. У экспертов этот визит вызвал ассоциации с 2011—2012 годом, когда именно рабочие УВЗ поддержали Путина на фоне массовых протестов в стране. Сегодня «оранжевых революций» не ожидается, говорят аналитики, но иметь надежный тыл — важно не только для бойцов в зоне СВО, но и для самого президента. Журналист URA.RU узнал — почему.

Кажется, весь город, не только передовой Уралвагонзавод, последние дни жил в ожидании этой встречи, хотя официально Кремль о ней не объявлял вплоть до приземления борта №1 в аэропорту «Кольцово».В социальных сетях то и дело появлялись «признаки» предстоящего визита. Сегодня ожидание достигло апогея, и даже вертолет, на котором, вероятно, летела делегация, местные приняли за вертолет Путина.