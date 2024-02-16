Путин встретился со студентами и рабочими в Челябинске: главные заявления президента

Путин: Россия развивает технологии, которые рассчитывала получать за границей

16 февраля 2024 в 20:21 Размер текста - 17 +

По словам Путина, ушедшие из РФ бренды, создали для российских компаний культуру производства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Челябинской области ждут президента Владимира Путина Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и рабочими на заводе «Конар» в Челябинске сделал несколько заявлений. Например, в стране в скором времени повысят президентскую стипендию. Также, несмотря на санкции, промышленность в России продолжает стабильную работу. URA.RU приводит главные заявления главы РФ со встречи. Путин назвал промышленный туризм полезной и интересной сферой;

В Верхней Пышме глава РФ оценил технику, которую выпускают на заводе «Уральские локомотивы». После этого он заявил, что иностранные компании, которые ушли с этого рынка, многое потеряли. Так президент России ответил на вопрос начальника цеха челябинского завода по выпуску троллейбусов «Синара — Городские Транспортные Решения Челябинск» Евгения Ключникова. При этом он назвал сферу «производственной туристики» актуальной;

На рынке труда следует актуализировать положение дел на ближайшие три-пять лет, заявил Владимир Путин. При этом он отметил искусственный интеллект, сферу робототехники и больших данных;

Скоро будут согласованы правила исчисления стажа для пенсии в новых регионах РФ. По словам Путина, россиянам будет засчитан стаж, который они получили во время работы, находясь в составе Украины;

Ушедшие из России бренды создали культуру производства в стране, которую подхватили компании РФ и продолжили ее. При этом Путин поблагодарил их;

Российские власти будут тиражировать программу развития малых и средних городов. По словам президента РФ, в эту программу может войти Миасс в Челябинской области;

Российский глава призвал обеспечить связь аспирантов с работой производств. По его словам, прикладная наука рассчитана на применение в производстве;

Промышленный туризм является полезным направлением, в особенности для молодежи, которой нужно помочь сориентироваться в будущей профессии;

Также президент отметил, что бывшие заключенные должны иметь возможность на профподготовку для их развития в жизни;

Путин отметил, что постарается посетить Челябинский завод горэлектротранспорта «Синары». Ему предложили ознакомиться с процессом производства троллейбусов. Также президент добавил, что нужно увеличить длину пробега троллейбуса без проводов. Для этого нужно использовать аккумуляторные батареи;

В РФ скоро повысят правительственную и президентскую стипендии;

По словам Владимира Путина, антироссийские санкции помогли стране увеличить количество заказов в работе промышленных предприятий;

Глава РФ отметил, что несмотря на санкционное давление западных стран, промышленность страны продолжает стабильно работать и развиваться. Российские компании успешно заменяют продукцию Запада, также налажены новые каналы для поставок сырья;

Кроме того, Россия самостоятельно способна развивать технологии, которые раньше покупала у западных стран;

Президент России пообещал студентам, что поговорит с компаниями ракетной отрасли и подскажет им расширить поиск молодых специалистов;

РФ нужно иметь свои «технологические ключи» в критически важных отраслях, заявил Путин. Он добавил, что следует концентрировать здесь и свои кадровые ресурсы, и научный потенциал;

Страна будет расширять альянсы с дружественными партнерами. По словам главы РФ, невозможно выпускать все самим на собственной площадке;

Отрасли машиностроения и легкой промышленности успешно работают над импортозамещением;

По мнению Путина, единоборства помогают в становлении характера и добиться успехов в жизни;

Глава России поблагодарил работников промышленности. По его словам, их труд, профессионализм и ответственность делают страну сильнее;

Президент РФ отметил, что в стране выдали свыше 800 кредитов по программе промышленной ипотеки. В рамках нее компании могут взять кредит до 500 миллионов рублей под 3,5% годовых для покупки производственных площадей;

В стране будет продлена программа развития инженерных школ. Глава России отметил, что на данный момент в стране действуют 50 перспективных площадок, а в программе принимают участие порядка 160 крупных предприятий;

Владимир Путин попросил подумать о докапитализации Фонда развития промышленности. Его льготные займы нужны компаниям России и востребованы бизнесом. С помощью Фонда было профинансировано свыше 1,5 тысяч проектов.

Президент РФ Владимир Путин на встрече со студентами и рабочими на заводе «Конар» в Челябинске сделал несколько заявлений. Например, в стране в скором времени повысят президентскую стипендию. Также, несмотря на санкции, промышленность в России продолжает стабильную работу. URA.RU приводит главные заявления главы РФ со встречи.