Искусство приоритетов: куда Тюменская область тратит бюджет

Бюджетные приоритеты расставляются в момент формирования главного финансового документа региона Фото: Николай Бастриков © URA.RU

В 2024 году правительство Тюменской области планирует потратить 290 млрд рублей — такая предполагаемая сумма расходов прописана в региональном бюджете. На данный момент регион уже проводит несколько крупных закупок на сумму, превышающую 9,3 млрд рублей.

Чтобы понять приоритеты областного бюджета, корреспондент URA.RU проанализировал самые крупные правительственные закупки, которые стартовали в начале 2024 года. Для анализа были использованы данные ЕИС «Закупки», при этом нижним порогом для стартовой цены был установлен уровень в 150 млн рублей.

Миллиарды на образование

С начала года управление госзакупок области провело три аукциона, связанных со строительством новых школ. Общая стоимость этих аукционов превысила шесть миллиардов рублей. Это больше 10% от запланированного на эти цели финансирования.

Крупные школы в Тюмени уже несколько лет строят по типовым документам… Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В 2,1 млрд бюджету обойдутся проектные изыскания для строительства школы в микрорайоне Ямальский-1. Причем, подрядчику предложат использовать готовый типовой проект, по которому в городе уже строили. Предполагается, что новое учебное заведение сможет вместить 1200 учеников.

Еще две школы планируют построить в Тюменском районе. Повезло жителям села Мальково и поселка Винзили. Закупка, как и в первом случае, предполагает разработку проекта и инженерные изыскания. Правда, в этом случае типового примера для подражания нет: школы в небольших поселках строят с учетом местных потребностей. Каждый из этих двух проектов обойдется бюджету в 1,94 млрд рублей.

Во всех трех случаях определение поставщика уже завершено. Правда, пока не будет заключен контракт, широкой общественности его имя будет неизвестно.

Дошкольный уровень

Около 654 млн рублей стоят две закупки, связанные со строительством и ремонтом детских садов. Дошкольные образовательные учреждения попадают в ту же программу, что и школы, поэтому эти расходы можно причислить к одной и той же статье расходов бюджета.

…а вот для детских садов предпочитают использовать уникальные проекты Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Новый детский сад запланирован в жилом комплексе «Легенда парк». На разработку необходимой проектной документации планируется потратить 487,3 млн рублей. Эти деньги уже практически освоены — закупка завершена, подрядчика определили.

А вот для капитального ремонта детского сада в Большом Сорокино исполнителя еще ищут. Здесь подрядчику предлагают выполнить комплекс работ за 166,6 млн рублей. За эти деньги строители должны будут обновить весь конструктив здания, включая все инженерные системы.

Медицинские потребности

Несмотря на снижение общего финансирования сферы здравоохранения, правительство уже проводит закупки, связанные с укреплением материально-технической базы медучреждений. На данный момент в ЕИС «Закупки» значатся два аукциона по определению подрядчика на общую сумму 1,84 млрд рублей.

Поликлиника ОКБ-4 в Ишиме выйдет на начальный этап строительства уже в этом году Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Ишимском районе в этом году начнется реализация масштабного проекта по строительству поликлиники в составе областной больницы №4. Более полутора миллиардов рублей будет стоить правительству первый этап выполнения строительных работ: здесь проектная документация уже была создана ранее, однако информации о том, только стоил проект, в информационной системе нет. Подрядчика еще только предстоит определить — на данный момент идет прием заявок.

Кто займется строительством нового стационара для областной психиатрической больницы, уже известно. Контракт был заключен с одним из крупнейших подрядчиков региона — заводом «ЖБИ-3». Компании предстоит освоить 259 млн рублей.

Безопасные качественные дороги

А вот дорожная закупка крупного масштаба пока только одна, и исполнитель по ней уже известен. То, что ремонтом автодорог в Ишимской дорожной зоне займется именно ТОДЭП, уже является скорее нормой, чем исключением. Любимый подрядчик тюменских властей освоит 830 млн бюджетных рублей, на которые приведет в порядок десятки километров дорог в Ишимском, Казанском и Сладковском районах Тюменской области.

Скрин — ЕИС «Закупки», https://zakupki.gov.ru/

Искусство приоритетов

В целом по всем приоритетным направлениям тюменское правительство провело и проводит в настоящий момент не менее 30 аукционов. Аналогичное количество торгов было проведено в конце 2023 года, они стартовали сразу после принятия областной думой главного финансового документа региона.

Приоритеты главного финансового документа региона утверждают депутаты Тюменской областной думы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Распределение бюджетных средств между различными направлениями прокомментировала в беседе с URA.RU экономист, эксперт по бюджетным процессам Екатерина Захарчук. «Приоритеты финансирования по отдельным статьям бюджета определяются особенностями финансово-экономической политики региона. Регион всегда выбирает первоочередные цели и по ним работает в первую очередь. Допустим, в прошлом году особого внимания бюджета требовали образование и здравоохранение. Значит, на другие цели выделили меньше средств. Теперь баланс необходимо вернуть», — пояснила URA.RU Захарчук.

Бюджет на 2024 год принят с дефицитом в 43,6 млрд рублей. В теории, это означает, что не на все приоритетные направления может хватить финансирования. Однако на практике, по мнению Захарчук, это является общей тенденцией для регионов и не значит, что какие-то задачи останутся за бортом. «В течение года дефициты, как правило, уточняются за счет дополнительных доходов или ассигнований из вышестоящего бюджета. Эти суммы, как правило, покрывают бюджетный дефицит», — пояснила она в беседе с URA.RU.