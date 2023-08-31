31 августа 2023

Александр Моор открыл самую большую школу в Тюмени. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, моор александр, портрет
На тюменские линейки губернатор области Александр Моор прибыл из Ишима Фото:

Губернатор Тюменской области принял участие в линейке и открытии самой большой школы в областной столице. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства

«В эти минуты в новой школе в микрорайоне Плеханова города Тюмени — линейка с участием Губернатора Александра Моора. Новая школа №95 имени К.Д. Ушинского рассчитана на 1 500 учебных мест», — говорится в сообщении.

На возведение школы ушло полтора года. На ее территории есть площадки для мини-футбола, универсальная спортплощадка, спортивный комплекс ГТО, зона отдыха и игровая площадка. «Сегодня это единственное такое большое здание в городе Тюмени. Уверен, что здесь будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебе, спорту и творчеству!», — передает инфоцентр слова Моора

Ранее URA.RU рассказало, что Моор уже успел принять участие в линейке в ишимской школе №4. так же глава региона передал ключи от нового реанимобиля ишимским медикам.

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Губернатор Тюменской области принял участие в линейке и открытии самой большой школы в областной столице. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства «В эти минуты в новой школе в микрорайоне Плеханова города Тюмени — линейка с участием Губернатора Александра Моора. Новая школа №95 имени К.Д. Ушинского рассчитана на 1 500 учебных мест», — говорится в сообщении. На возведение школы ушло полтора года. На ее территории есть площадки для мини-футбола, универсальная спортплощадка, спортивный комплекс ГТО, зона отдыха и игровая площадка. «Сегодня это единственное такое большое здание в городе Тюмени. Уверен, что здесь будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебе, спорту и творчеству!», — передает инфоцентр слова Моора Ранее URA.RU рассказало, что Моор уже успел принять участие в линейке в ишимской школе №4. так же глава региона передал ключи от нового реанимобиля ишимским медикам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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