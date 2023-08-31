На тюменские линейки губернатор области Александр Моор прибыл из Ишима Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Губернатор Тюменской области принял участие в линейке и открытии самой большой школы в областной столице. Об этом сообщает telegram-канал информационного центра регионального правительства

«В эти минуты в новой школе в микрорайоне Плеханова города Тюмени — линейка с участием Губернатора Александра Моора. Новая школа №95 имени К.Д. Ушинского рассчитана на 1 500 учебных мест», — говорится в сообщении.

На возведение школы ушло полтора года. На ее территории есть площадки для мини-футбола, универсальная спортплощадка, спортивный комплекс ГТО, зона отдыха и игровая площадка. «Сегодня это единственное такое большое здание в городе Тюмени. Уверен, что здесь будет царить атмосфера взаимного уважения, интереса к учебе, спорту и творчеству!», — передает инфоцентр слова Моора

Ранее URA.RU рассказало, что Моор уже успел принять участие в линейке в ишимской школе №4. так же глава региона передал ключи от нового реанимобиля ишимским медикам.