Путин ищет идеи, которые стимулируют рост населения России

Они войдут в ежегодное послание президента — 2024

20 февраля 2024 в 22:55 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ заявил, что ищет идеи, которые лягут в основу послания и стратегии будущего развития России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» получил подсказки для своего ежегодного послания, которое он планирует огласить уже 29 февраля. Ключевой темой, по сути, объединяющей все тематические треки форума, стала демография. У участников нашлись идеи, как увеличить население в стране за счет рождаемости и за счет мигрантов, и просто за счет улучшения качества жизни людей. Путин обратился к залу без каких-то шпаргалок, без заготовленной официальной речи, а, что называется, от души. Он заверил, что для государства «сильные идеи всегда нужны». «Но сильные идеи именно сегодня — это в точку. Потому что мы переживаем особое время, — заявил он. — Мы выходим на совершенно иной уровень стоящих перед нами задач, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития». Президент Владимир Путин даже не стал скрывать, чего ждет от людей, сидящих в зале, — идей, которые лягут в основу стратегию развития страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Он сразу сказал, что на этом форуме ему важно услышать авторов перспективных идей, которые уже 29 февраля, возможно, он озвучит в своем ежегодном послании и которые в перспективе лягут в основу новых стратегических программ развития РФ. «Это не просто разговор. Это постановка задач на ближайшие шесть лет, — подчеркнул президент. — Я рассчитываю на ваши подсказки, на совместную работу». Путин отметил, что в своих идеях развития, в своих ценностях Россия не одинока в мире. И даже в недружественных странах немало людей, которые их разделяют. Такого человека ему тут же представил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Автором одного из 30 тысяч проектов, присланных на конкурс АСИ в преддверие форума, стала студентка МГИМО Ирене Чеккини — итальянка по происхождению, влюбленная в Россию. Итальянка Ирене Чеккини призналась президенту Владимиру Путину, что влюблена в Россию и хочет принять гражданство РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Ирене предложила упростить для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности и которые любят РФ, возможность обустройства здесь и получения гражданства. «Я сама готова получить гражданство России, чтобы построить жизнь в этой прекрасной стране», — заявила девушка, глядя в глаза Путину. Президент, сразу не обещая Ирене российский паспорт, спросил: «Вы влюбились в Россию. А больше ни в кого? — Путин удивился, что девушка, „такая красивая“, оказывается, еще не встретила в Москве свою любовь, и намекнул: — Если это так, все будет совсем просто». Впрочем, как определить, что иностранец действительно разделяет ценности России, собеседники не определили. К слову, даже о людях нетрадиционной ориентации Путин высказался весьма тактично. «Мы толерантно к ним относимся. Мы просто не выпячиваем это. Никто их в этом не ограничивает. Но — детей не трогайте», — заявил он. При этом он подтвердил, что тема миграции для России актуальна. По официальным данным рынок труда нуждается в 2,5 млн работников. Лего малышам вполне могут заменить уже отечественные конструкторы, которые не хуже импортных Фото: Владимир Андреев © URA.RU Не менее важно здоровье населения. Этой теме тоже были посвящены многие проекты участников форума АСИ. А молодая мама из Башкирии Наталья Агеева обратила внимание президента на поддержку здоровья женщин в первый год после родов. По ее словам, беременных полностью сопровождают до момента рождения малыша, но после этого никакой помощи самим мамам нет — только младенцам. Она предложила создать программу поддержки. «В этом случае женщина сможет следить за своим репродуктивным здоровьем и восстанавливаться после родов, — убежденно сказала молодая мама и заверила Путина: — Тогда силы на второго, и на третьего, возможно, и на четвертого ребенка обязательно найдутся». Перед такими аргументами Путин, давно настаивающий на том, что семьи в России должны быть многодетными, устоять не мог. «Наверное, для женщины послеродовой период непростой. Я мамой не был, не знаю. Спасибо, что вы обратили внимание на эту тонкую сферу. Вполне можно учредить день здоровой мамы и на регулярной основе работать с молодыми мамами», — пообещал Путин. Итог этому диалогу подвела глава АСИ Светлана Чупшева. Она заметила, что сегодня в России 2,5 млн многодетных семей. «Мы будем стремиться к тому, чтобы в ближайшее время в нашей стране стало 10 миллионов многодетных», — заявила она. Глава АСИ Светлана Чупшева считает, что в обозримой перспективе количество многодетных семей в России вырастет в разы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Тематика треков нынешнего форума отличается от форумов прошлых лет. Например, в 2023 году акцент был сделан на технологии, в 2022-м — на развитие гражданского общества в меняющихся условиях на фоне попыток изоляции России. В этом году все треки строились вокруг человека: качество жизни, развитие экономики и предпринимательства, пространство для жизни, эффективный труд и образование и т. д. Как пояснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, в РФ сделано «достаточно много в сфере реформирования государства и экономики». «Но первичен — человек, — сказал эксперт. — У нас одна из серьезных проблем — демография, снижение численности населения. Люди не чувствуют себя уверенными в завтрашнем дне, поэтому низкая рождаемость. И вот эту ситуацию нужно менять: создавать условия, чтобы человек мог не только работать, развиваться, но и спокойно создавать семью и заниматься ею. Поскольку демография влияет на национальную безопасность». Обсудить сильные идеи для нового времени в Москву приехали некоторые главы регионов, в том числе губернатор Ульяновской области Алексей Русских (слева) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Демография — один из самых значимых вызовов для России, подтверждает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Поэтому если раньше, до начала СВО, темы форумов АСИ были про «красоту будущего мира», сейчас речь идет не о том, «как мы будем жить лучше, а о том, будем ли мы жить как нация, как государство». «Поэтому старая тематика уходит, и то же АСИ ищет новые направления, новые формы. И тема демографии адекватна для современных вызовов: у нас рождаемость такая же, как была в 1990-х годах. Это огромная проблема. Нужны свежие идеи, какие-то неожиданные решения, так как традиционные (материального плана) уже опробованы», — считает Солонников. Статья по теме Путин выступит с предвыборной программой Путин особо озабочен этой темой, поскольку очевидно, что для России с ее «колоссальной территорией, природными ресурсами» численность населения в 140 млн человек недостаточна, поясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Он приводит данные Дмитрия Менделеева, который, помимо химии, занимался еще и социологией, и демографией. По прогнозам ученого, к середине ХХ века численность населения России должна была достичь 450-500 млн человек. «Эти расчеты он сделал, исходя из потребностей в освоении нашей огромной территории и в производительных силах, — рассказал Кузнецов. — Уже тогда понимали, что демографический фактор — решающий для развития страны. И сегодня руководство страны видит это и ищет решения проблемы. Этот вопрос не может не беспокоить, но его нельзя решить быстро — это стратегия в долгую». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин на форуме «Сильные идеи для нового времени» получил подсказки для своего ежегодного послания, которое он планирует огласить уже 29 февраля. Ключевой темой, по сути, объединяющей все тематические треки форума, стала демография. У участников нашлись идеи, как увеличить население в стране за счет рождаемости и за счет мигрантов, и просто за счет улучшения качества жизни людей. Путин обратился к залу без каких-то шпаргалок, без заготовленной официальной речи, а, что называется, от души. Он заверил, что для государства «сильные идеи всегда нужны». «Но сильные идеи именно сегодня — это в точку. Потому что мы переживаем особое время, — заявил он. — Мы выходим на совершенно иной уровень стоящих перед нами задач, чтобы, добиваясь их, вывести страну на новый уровень развития». Он сразу сказал, что на этом форуме ему важно услышать авторов перспективных идей, которые уже 29 февраля, возможно, он озвучит в своем ежегодном послании и которые в перспективе лягут в основу новых стратегических программ развития РФ. Путин отметил, что в своих идеях развития, в своих ценностях Россия не одинока в мире. И даже в недружественных странах немало людей, которые их разделяют. Такого человека ему тут же представил глава ВЭБ.РФ Игорь Шувалов. Автором одного из 30 тысяч проектов, присланных на конкурс АСИ в преддверие форума, стала студентка МГИМО Ирене Чеккини — итальянка по происхождению, влюбленная в Россию. Ирене предложила упростить для иностранцев, которые разделяют традиционные ценности и которые любят РФ, возможность обустройства здесь и получения гражданства. «Я сама готова получить гражданство России, чтобы построить жизнь в этой прекрасной стране», — заявила девушка, глядя в глаза Путину. Президент, сразу не обещая Ирене российский паспорт, спросил: «Вы влюбились в Россию. А больше ни в кого? — Путин удивился, что девушка, „такая красивая“, оказывается, еще не встретила в Москве свою любовь, и намекнул: — Если это так, все будет совсем просто». Впрочем, как определить, что иностранец действительно разделяет ценности России, собеседники не определили. К слову, даже о людях нетрадиционной ориентации Путин высказался весьма тактично. При этом он подтвердил, что тема миграции для России актуальна. По официальным данным рынок труда нуждается в 2,5 млн работников. Не менее важно здоровье населения. Этой теме тоже были посвящены многие проекты участников форума АСИ. А молодая мама из Башкирии Наталья Агеева обратила внимание президента на поддержку здоровья женщин в первый год после родов. По ее словам, беременных полностью сопровождают до момента рождения малыша, но после этого никакой помощи самим мамам нет — только младенцам. Она предложила создать программу поддержки. «В этом случае женщина сможет следить за своим репродуктивным здоровьем и восстанавливаться после родов, — убежденно сказала молодая мама и заверила Путина: — Тогда силы на второго, и на третьего, возможно, и на четвертого ребенка обязательно найдутся». Перед такими аргументами Путин, давно настаивающий на том, что семьи в России должны быть многодетными, устоять не мог. «Наверное, для женщины послеродовой период непростой. Я мамой не был, не знаю. Спасибо, что вы обратили внимание на эту тонкую сферу. Вполне можно учредить день здоровой мамы и на регулярной основе работать с молодыми мамами», — пообещал Путин. Тематика треков нынешнего форума отличается от форумов прошлых лет. Например, в 2023 году акцент был сделан на технологии, в 2022-м — на развитие гражданского общества в меняющихся условиях на фоне попыток изоляции России. В этом году все треки строились вокруг человека: качество жизни, развитие экономики и предпринимательства, пространство для жизни, эффективный труд и образование и т. д. Как пояснил URA.RU руководитель Центра урегулирования социальных конфликтов Олег Иванов, в РФ сделано «достаточно много в сфере реформирования государства и экономики». «Но первичен — человек, — сказал эксперт. — У нас одна из серьезных проблем — демография, снижение численности населения. Демография — один из самых значимых вызовов для России, подтверждает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Поэтому если раньше, до начала СВО, темы форумов АСИ были про «красоту будущего мира», сейчас речь идет не о том, «как мы будем жить лучше, а о том, будем ли мы жить как нация, как государство». «Поэтому старая тематика уходит, и то же АСИ ищет новые направления, новые формы. Путин особо озабочен этой темой, поскольку очевидно, что для России с ее «колоссальной территорией, природными ресурсами» численность населения в 140 млн человек недостаточна, поясняет исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. Он приводит данные Дмитрия Менделеева, который, помимо химии, занимался еще и социологией, и демографией. По прогнозам ученого, к середине ХХ века численность населения России должна была достичь 450-500 млн человек. «Эти расчеты он сделал, исходя из потребностей в освоении нашей огромной территории и в производительных силах, — рассказал Кузнецов. — Уже тогда понимали, что демографический фактор — решающий для развития страны. И сегодня руководство страны видит это и ищет решения проблемы. Этот вопрос не может не беспокоить, но его нельзя решить быстро — это стратегия в долгую».