Курганский комик Игорь Джабраилов отмечает день рождения

URA.RU собрало главные достижения юмориста из Шадринска

21 февраля 2024 в 18:25 Размер текста - 17 +

Standup-комик Игорь Джабраилов празднует день рождения Фото: Размик Закарян © URA.RU Юморист Игорь Джабраилов, родившийся в Шадринске Курганской области, празднует день рождения — ему исполнилось 33 года. В связи с этим информационное агентство URA.RU вспоминает о том, с чего начинал свой путь курганский комик и чего добился к настоящему времени. «Стендап-комик, участник „Прожарки на ТНТ“ и хороший друг Зои Яровицыной. Игорь родился в Шадринске, в довольно обеспеченной семье. В детстве он обожал смотреть КВН, не пропускал ни одного выпуска, а потом пересказывал шутки своим одноклассникам. После окончания школы Игорь поступил на факультет технологии и предпринимательства в Челябинском государственном педагогическом университете», — указано на сайте медиа SRSLY, которое пишет о блогерах и лидерах мнений. Джабраилов стал победителем шестого сезона «Comedy Баттл» Фото: Размик Закарян © URA.RU Начало карьеры в Stand Up Первый крупным проектом, в котором принял участие Игорь, стал шестой сезон шоу «Comedy Баттл». Там юмористы соревнуются в умении написать смешную шутку. Участников оценивают уже именитые комики и приглашенные звезды. В финале конкурса тогда начинающий комик из Шадринска одержал победу и выиграл 500 тысяч рублей. Уже на тот момент Игорь переехал в столицу. Он также принимал участие в проекте во второй раз, но не дошел до полуфинала. Джабраилов в телевизоре В 2017 году Джабраилов попал в креативную команду проекта «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. По открытым данным, Игорь участвовал в создании шоу, но ушел после шестого сезона. В 2018 году Джабраилова позвали в команду авторского шоу «Женский стендап», которую придумали комики Ирина Мягкова и Зоя Яровицына. Резидентом шоу стала и уже бывшая жена Игоря — Надежда. Позднее проект перерос до телевизионного формата. Тогда курганский юморист познакомился с такими комиками, как Андрей Бебуришвили, Рустам Рептилоид и другие. В 2021 году на телеканале ТНТ возобновили проект «Прожарка», где нужно было выступать с жесткими шутками про приглашенную знаменитость. Тогда «подколы» от Игоря услышали такие селебрити, как музыкант Баста (Василий Вакуленко) и звезда TikTok Даня Милохин. Интернет-проекты Курганский комик стал участником многочисленных проектов на YouTube Фото: Денис Моргунов © URA.RU Сам Игорь стал участником многих шоу от компании Medium Quality: Блиц-крик, Roast Battle LC (там Игорь одержал победу и забрал приз в 50 тысяч рублей) и SEGOZAVTRA. Джабраилов является частым гостем шоу «Игра в Правду». Игорь также участвовал в шоу своего коллеги Азамата Мусагаливева «Я себя знаю», где рассказал свои постыдные истории про поездку на море, конфуз во время обеда между съемками «Comedy Баттл» и последнее желание знакомого, которое он так и не успел исполнить. Курганский юморист также является поклонником спортивных игр, так как часто принимает участие в викторинах о баскетболе и футболе. Игорь также запустил свое тревел-шоу «Откуда ты?» где водит своих коллег-юмористов по их родным городам и рассказывает им о достопримечательностях. Когда стендап, Игорь? Джабраилов на многих шоу рассказывал, что ему проще написать шутки для других, но вот собственное шоу комик пока не может написать. Со слов Игоря, в создании своего проекта ему мешает перфекционизм. «Не могу написать себе ничего, потому что это перфекционизм, желание делать что-то другое. Как только я сажусь писать шутки, у меня сразу начинается отторжение. Именно когда я сажусь писать себе, мне все не нравится», — так Джабраилов ответил на вопрос ведущего шоу «Новости от Луки» на платформе VK Видео. Игорь не может написать свой материал из-за перфекционизма Фото: Размик Закарян © URA.RU Однако Игорь уверен в том, что способен написать свой стендап от самого начала и до конца. Комик также рассказал, что шутки для женщин-комиков ему написать намного легче, так как их легче всего рассмешить. «Если я напишу свой материал, то сразу выйду на большую сцену», — резюмировал Джабраилов. Редакция информационного агентства URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые Игорь Джабраилов получил в свой день рождения. Желаем комику здоровья, новых творческих успехов и наконец выйти на большую сцену со своим стендапом! Комику из Шадринска Игорю Джабраилову — 33 года Фото: официальный telegram-канал Джабраилова «Игорь Джабраигорь» https://t.me/dzhabrakadabra Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Юморист Игорь Джабраилов, родившийся в Шадринске Курганской области, празднует день рождения — ему исполнилось 33 года. В связи с этим информационное агентство URA.RU вспоминает о том, с чего начинал свой путь курганский комик и чего добился к настоящему времени. «Стендап-комик, участник „Прожарки на ТНТ“ и хороший друг Зои Яровицыной. Игорь родился в Шадринске, в довольно обеспеченной семье. В детстве он обожал смотреть КВН, не пропускал ни одного выпуска, а потом пересказывал шутки своим одноклассникам. После окончания школы Игорь поступил на факультет технологии и предпринимательства в Челябинском государственном педагогическом университете», — указано на сайте медиа SRSLY, которое пишет о блогерах и лидерах мнений. Начало карьеры в Stand Up Первый крупным проектом, в котором принял участие Игорь, стал шестой сезон шоу «Comedy Баттл». Там юмористы соревнуются в умении написать смешную шутку. Участников оценивают уже именитые комики и приглашенные звезды. В финале конкурса тогда начинающий комик из Шадринска одержал победу и выиграл 500 тысяч рублей. Уже на тот момент Игорь переехал в столицу. Он также принимал участие в проекте во второй раз, но не дошел до полуфинала. Джабраилов в телевизоре В 2017 году Джабраилов попал в креативную команду проекта «Открытый микрофон» на телеканале ТНТ. По открытым данным, Игорь участвовал в создании шоу, но ушел после шестого сезона. В 2018 году Джабраилова позвали в команду авторского шоу «Женский стендап», которую придумали комики Ирина Мягкова и Зоя Яровицына. Резидентом шоу стала и уже бывшая жена Игоря — Надежда. Позднее проект перерос до телевизионного формата. Тогда курганский юморист познакомился с такими комиками, как Андрей Бебуришвили, Рустам Рептилоид и другие. В 2021 году на телеканале ТНТ возобновили проект «Прожарка», где нужно было выступать с жесткими шутками про приглашенную знаменитость. Тогда «подколы» от Игоря услышали такие селебрити, как музыкант Баста (Василий Вакуленко) и звезда TikTok Даня Милохин. Интернет-проекты Сам Игорь стал участником многих шоу от компании Medium Quality: Блиц-крик, Roast Battle LC (там Игорь одержал победу и забрал приз в 50 тысяч рублей) и SEGOZAVTRA. Джабраилов является частым гостем шоу «Игра в Правду». Игорь также участвовал в шоу своего коллеги Азамата Мусагаливева «Я себя знаю», где рассказал свои постыдные истории про поездку на море, конфуз во время обеда между съемками «Comedy Баттл» и последнее желание знакомого, которое он так и не успел исполнить. Курганский юморист также является поклонником спортивных игр, так как часто принимает участие в викторинах о баскетболе и футболе. Игорь также запустил свое тревел-шоу «Откуда ты?» где водит своих коллег-юмористов по их родным городам и рассказывает им о достопримечательностях. Когда стендап, Игорь? Джабраилов на многих шоу рассказывал, что ему проще написать шутки для других, но вот собственное шоу комик пока не может написать. Со слов Игоря, в создании своего проекта ему мешает перфекционизм. «Не могу написать себе ничего, потому что это перфекционизм, желание делать что-то другое. Как только я сажусь писать шутки, у меня сразу начинается отторжение. Именно когда я сажусь писать себе, мне все не нравится», — так Джабраилов ответил на вопрос ведущего шоу «Новости от Луки» на платформе VK Видео. Однако Игорь уверен в том, что способен написать свой стендап от самого начала и до конца. Комик также рассказал, что шутки для женщин-комиков ему написать намного легче, так как их легче всего рассмешить. «Если я напишу свой материал, то сразу выйду на большую сцену», — резюмировал Джабраилов. Редакция информационного агентства URA.RU присоединяется к поздравлениям, которые Игорь Джабраилов получил в свой день рождения. Желаем комику здоровья, новых творческих успехов и наконец выйти на большую сцену со своим стендапом!