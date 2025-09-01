В Курганской области пьяный тюменец без прав пытался дать крупную взятку

В Куртамышском округе (Курганская область) пьяный житель Тюмени пытался дать крупную взятку сотрудникам ДПС. Также у мужчины не было прав. Сотрудники ДПС отказались от денег и сообщили о попытке подкупа в правоохранительные органы. Об этом сообщает СУ СК по Курганской области в своем tg-канале.
«Находясь в салоне служебного автомобиля, водитель неоднократно и настойчиво предлагал полицейским денежное вознаграждение в размере 30 000 рублей за не составление протокола об административном правонарушении, предусмотренном ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ. Однако инспекторы ДПС от незаконного предложения отказались», — подчеркнули в ведомстве.
В ходе расследования было установлено, что тюменец ранее уже привлекался к уголовной ответственности, в том числе по аналогичной статье за управление автомобилем в состоянии опьянения, несмотря на административное наказание за отказ от прохождения медосвидетельствования. На допросах мужчина полностью признал свою вину. Уголовное дело передано в районный суд для рассмотрения по существу.
