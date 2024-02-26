Неудачное начало: первые «разборки» бизнеса Тюмени в 2024 году

URA.RU разбирает тюменские компании, для которых год начался с арбитражных исков

27 февраля 2024 в 14:27 Размер текста - 17 +

С начала года арбитражный суд Тюменской области принял от тюменских бизнесменов 1682 жалобы друг на друга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С начала 2024 года арбитражный суд Тюменской области принял к рассмотрению 3704 исков. Из них 45,4% занимают иски гражданского характера — это 1682 суда между компаниями региона из-за финансовых разногласий. Еще 886 исков, или 23,9%, касаются банкротств, треть из которых касается компаний, работающих в муниципалитетах области. Корреспондент URA.RU проанализировал самые интересные дела, касающиеся крупнейших или именитых фирм региона. Для анализа использовались открытые данные из электронной картотеки арбитражных дел и данные о компаниях из систем бухгалтерского и складского учета. Самые интересные данные — в статье. Доказанное банкротство 17 января 2024 года завершилось одно из самых значимых дел о банкротстве, которое в арбитраже рассматривали ровно один год. Фигурантом, чье банкротство пытались доказать тюменские фискалы, стала строительная компания «Энки Строй». Ее долг в бюджет к моменту завершения дела приблизился к миллиарду рублей. Одним из бенефициаров компаний, которыми руководил Келоев, является председатель совета директоров ARSIB Holding Group Самвел Степанян Фото: Валерий Бычков © URA.RU Последним руководителем компании по данным СБИС являлся Идрис Келоев, а сама фирма работала на рынке строительства Тюмени с 2015 года. Пикантности судебному решению придает сама фигура Келоева. Ранее он руководил еще несколькими компаниями, практически все из которых уже объявлены банкротами или только проходят эту процедуру. К примеру, ООО «Металлстройторг» давно не сдает налоговую отчетность, а счета компании арестованы еще в 2016 году. Еще одна компания, которой ранее руководил Келоев — признанное банкротом ООО «Упрснабсбыт». Компания должна бюджету почти полмиллиарда рублей. А ее совладельцем и соучредителем является Самвел Степанян, который в настоящее время занимает пост председателя совета директоров одиозного тюменского холдинга ARSIB. В настоящее время в «Энки Строй» установлено конкурсное управление, а само дело в суде еще не завершено. «Проводятся собрания кредиторов. „Энки Строй“ пыталась обжаловать решения предыдущих собраний, ссылаясь на мнимые нестыковки в протоколе. Однако конкурсный управляющий назначен, и ему установлено ежемесячное вознаграждение. Оно также будет платиться из средств обанкротившейся компании», — говорится в материалах дела, размещенных на портале электронной картотеки арбитражных дел. Аграрные претензии Если в предыдущем случае фигурант дела связан с ARSIB лишь косвенно, то следующая серия арбитражных дел коснулась скандально известного холдинга напрямую. 15 февраля крупный федеральный поставщик промышленного оборудования «Торговый дом «Электротехмонтаж» подал сразу шесть исков против компаний, входящих в агропромышленный дивизион «Арсиба». Данные об исках размещены в электронной картотеке арбитражных дел. Агрохолдинги «Арсиба» не до конца расплатились с питерским поставщиком за оборудование для своих агрокомплексов Фото: Анна Майорова © URA.RU Недовольство поставщика из Санкт-Петербурга, у которого в активе больше 5,5 тысяч исполненных контрактов по всей стране, вызвали фирмы, находящиеся под управлением дочерних обществ ARSIB. По данным СБИС, пять фирм напрямую управляются компанией «АРСИБ Агро», а шестая создана аффилированной компанией «Ишимоптторг», связанной с «Арсибом» через учредителя Лусине Срабян. Речь в серии исков идет о неисполнении финансовых обязательств по договорам и контрактам. По данным СБИС, во всех случаях речь идет о суммах, не превышающих 55 тысяч рублей. Тем более странным выглядит нежелание «Арсиба» решить дело в досудебном порядке. Однако, факт остается фактом. Часть исковых заявлений уже принята в производство, решение по остальным пока не принято Скрин — электронная картотека арбитражных дел, https://kad.arbitr.ru/ Сложности лизинга Сразу после новогодних праздников в первую инстанцию поступили пять исков, зарегистрированных еще в конце 2023 года. Все эти иски крупнейшая тюменская лизинговая компания со 100% участием государства «ТАЛК Лизинг» адресовала агрофирме из Свердловской области «Байкаловская». Сельхозмашины, за которые не платит свердловский агрохолдинг, находятся в использовании уже больше пяти лет Фото: Сергей Венявский © URA.RU Камнем раздора стали пять договоров лизинга сельскохозяйственного оборудования, которые с тюменским арендодателем в 2018 и 2019 годах заключил учредитель «Байкаловской», агрохолдинг «Алтай». Оказалось, что свои обязательства свердловский агрогигант не исполняет. «В 2021 году была попытка мирного урегулирования. „ТАЛК Лизинг“ заключил договоры поручительства по просроченным лизинговым договорам с дочерним предприятием „Алтая“ — агрофирмой „Байкаловская“. Долг все еще не погашен. Поэтому как законный способ защиты интересов „ТАЛК Лизинг“ были направлены иски в арбитражный суд», — рассказал URA.RU генеральный директор лизинговой компании Михаил Благовисный. Известно, что соучредителем и владельцем агрохолдинга «Алтай» и агрофирмы «Байкаловская» является Андрей Чукреев. До 2022 он был депутатом и заместителем председателя думы Туринского городского округа Свердловской области. По данным электронной картотеки арбитражных дел, все пять исковых заявлений в адрес его компании приняты к рассмотрению арбитражным судом Тюменской области. Заседания по существу назначены на апрель 2024 года. Скрин — СБИС, https://online.sbis.ru/ Коммунальные дрязги Не успел 2024 год начаться, как свою порцию исков получила теплоэнергетическая компания «Тавда — Уют», являющаяся ключевым поставщиком тепловой энергии в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Это не стало началом падения: пять исков, полученных компанией в январе и феврале, пополнили обширную коллекцию судебных дел, накопившихся у коммунальщиков. Из списка арбитражных дел понятно, что «Тавда — Уют» не платит своим поставщикам уже не первый месяц Фото: Николай Бастриков © URA.RU «Тавда — Уют» работает на коммунальном рынке региона с 2012 года. Однако массированная исковая атака началась только в 2023 году Причем — сразу с крупных истцов федерального уровня. Из пяти полученных компанией за январь и февраль исков два подало АО «Транснефть — Сибирь», два — «Газпром энергосбыт Тюмень». Еще один иск выставила компания «Газпром межрегионгаз Север». Эти же компании были основными «нападающими» и в 2023 году. Сумма исков 2024 года против нижнетавдинских коммунальщиков уже приблизилась к 10 млн рублей. Всего же компания была фигурантом 41 дела на общую сумму более 45 млн рублей. В настоящий момент у «Тавда — Уют» отмечаются высокие риски задержки платежей, отрицательная рентабельность и обязательства в размере 138% от баланса предприятия. «Сторонам рекомендовано урегулировать конфликт путем мирового соглашения. При желании, можно передать спор на разрешение третейского суда, обратиться на любой стадии арбитражного процесса в целях урегулирования спора за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, использовать какие-либо иные примирительные процедуры», — говорится в материалах одно из дел против ООО «Тавда — Уют». Упорство госкомпании Проблемы в начале года возникли и у еще одной именитой компании, имеющей в Тюменской области приличную репутацию. Поставщик спецтехники, который много лет работает с крупными корпорациями и даже с ключевыми подрядчиками тюменских властей, ООО ПКФ «Атлантавто», рассорилась с одним из своих клиентов. Причем, чтобы не мелочиться, сразу с филиалом госкорпорации «Росгеология». Неисполнение условий контракта будет стоить «Атлантавто» 4,1 млн рублей. Для крупного поставщика деньги небольшие, однако удар по репутации может оказаться куда ощутимее. Среди нынешних клиентов поставщика — несколько филиалов «Россетей», различные департаменты и службы тюменской «матрешки» и АО «ТОДЭП», которая много лет обслуживает все ключевые дороги региона. Как сообщает электронная картотека арбитражных дел, 15 февраля исковое заявление «Росгеологии» против «Атлантавто» принято к производству. Рассмотрение дела начнется в арбитражном суде Тюменской области 20 марта. Скрин — электронная картотека арбитражных дел, https://kad.arbitr.ru/ Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С начала 2024 года арбитражный суд Тюменской области принял к рассмотрению 3704 исков. Из них 45,4% занимают иски гражданского характера — это 1682 суда между компаниями региона из-за финансовых разногласий. Еще 886 исков, или 23,9%, касаются банкротств, треть из которых касается компаний, работающих в муниципалитетах области. Корреспондент URA.RU проанализировал самые интересные дела, касающиеся крупнейших или именитых фирм региона. 17 января 2024 года завершилось одно из самых значимых дел о банкротстве, которое в арбитраже рассматривали ровно один год. Фигурантом, чье банкротство пытались доказать тюменские фискалы, стала строительная компания «Энки Строй». Ее долг в бюджет к моменту завершения дела приблизился к миллиарду рублей. Последним руководителем компании по данным СБИС являлся Идрис Келоев, а сама фирма работала на рынке строительства Тюмени с 2015 года. Пикантности судебному решению придает сама фигура Келоева. Ранее он руководил еще несколькими компаниями, практически все из которых уже объявлены банкротами или только проходят эту процедуру. К примеру, ООО «Металлстройторг» давно не сдает налоговую отчетность, а счета компании арестованы еще в 2016 году. Еще одна компания, которой ранее руководил Келоев — признанное банкротом ООО «Упрснабсбыт». Компания должна бюджету почти полмиллиарда рублей. А ее совладельцем и соучредителем является Самвел Степанян, который в настоящее время занимает пост председателя совета директоров одиозного тюменского холдинга ARSIB. Если в предыдущем случае фигурант дела связан с ARSIB лишь косвенно, то следующая серия арбитражных дел коснулась скандально известного холдинга напрямую. 15 февраля крупный федеральный поставщик промышленного оборудования «Торговый дом «Электротехмонтаж» подал сразу шесть исков против компаний, входящих в агропромышленный дивизион «Арсиба». Данные об исках размещены в электронной картотеке арбитражных дел. Недовольство поставщика из Санкт-Петербурга, у которого в активе больше 5,5 тысяч исполненных контрактов по всей стране, вызвали фирмы, находящиеся под управлением дочерних обществ ARSIB. По данным СБИС, пять фирм напрямую управляются компанией «АРСИБ Агро», а шестая создана аффилированной компанией «Ишимоптторг», связанной с «Арсибом» через учредителя Лусине Срабян. Речь в серии исков идет о неисполнении финансовых обязательств по договорам и контрактам. По данным СБИС, во всех случаях речь идет о суммах, не превышающих 55 тысяч рублей. Тем более странным выглядит нежелание «Арсиба» решить дело в досудебном порядке. Сразу после новогодних праздников в первую инстанцию поступили пять исков, зарегистрированных еще в конце 2023 года. Все эти иски крупнейшая тюменская лизинговая компания со 100% участием государства «ТАЛК Лизинг» адресовала агрофирме из Свердловской области «Байкаловская». Камнем раздора стали пять договоров лизинга сельскохозяйственного оборудования, которые с тюменским арендодателем в 2018 и 2019 годах заключил учредитель «Байкаловской», агрохолдинг «Алтай». Оказалось, что свои обязательства свердловский агрогигант не исполняет. «В 2021 году была попытка мирного урегулирования. „ТАЛК Лизинг“ заключил договоры поручительства по просроченным лизинговым договорам с дочерним предприятием „Алтая“ — агрофирмой „Байкаловская“. Долг все еще не погашен. Поэтому как законный способ защиты интересов „ТАЛК Лизинг“ были направлены иски в арбитражный суд», — рассказал URA.RU генеральный директор лизинговой компании Михаил Благовисный. Не успел 2024 год начаться, как свою порцию исков получила теплоэнергетическая компания «Тавда — Уют», являющаяся ключевым поставщиком тепловой энергии в Нижнетавдинском районе Тюменской области. Это не стало началом падения: пять исков, полученных компанией в январе и феврале, пополнили обширную коллекцию судебных дел, накопившихся у коммунальщиков. «Тавда — Уют» работает на коммунальном рынке региона с 2012 года. Однако массированная исковая атака началась только в 2023 году Причем — сразу с крупных истцов федерального уровня. Из пяти полученных компанией за январь и февраль исков два подало АО «Транснефть — Сибирь», два — «Газпром энергосбыт Тюмень». Еще один иск выставила компания «Газпром межрегионгаз Север». Эти же компании были основными «нападающими» и в 2023 году. Сумма исков 2024 года против нижнетавдинских коммунальщиков уже приблизилась к 10 млн рублей. Всего же компания была фигурантом 41 дела на общую сумму более 45 млн рублей. В настоящий момент у «Тавда — Уют» отмечаются высокие риски задержки платежей, отрицательная рентабельность и обязательства в размере 138% от баланса предприятия. Проблемы в начале года возникли и у еще одной именитой компании, имеющей в Тюменской области приличную репутацию. Поставщик спецтехники, который много лет работает с крупными корпорациями и даже с ключевыми подрядчиками тюменских властей, ООО ПКФ «Атлантавто», рассорилась с одним из своих клиентов. Причем, чтобы не мелочиться, сразу с филиалом госкорпорации «Росгеология». Неисполнение условий контракта будет стоить «Атлантавто» 4,1 млн рублей. Для крупного поставщика деньги небольшие, однако удар по репутации может оказаться куда ощутимее. Среди нынешних клиентов поставщика — несколько филиалов «Россетей», различные департаменты и службы тюменской «матрешки» и АО «ТОДЭП», которая много лет обслуживает все ключевые дороги региона.