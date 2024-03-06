Основанный Путиным фестиваль опроверг популярный миф о России

Этому поспособствовали тысячи иностранцев

07 марта 2024 в 07:00 Размер текста - 17 +

Путин выступил на закрытии Всемирного фестиваля молодежи Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи, учрежденный указом президента Владимира Путина. Мероприятие, собравшее по приглашению российского лидера огромное количество молодых людей со всего мира, показало, что Россия не находится в изоляции, а представители иностранных государств тянутся к намеченному страной курсу и ее ценностям, комментируют эксперты прошедшее масштабное событие. Корреспондент URA.RU отправился лично в этом убедиться. С момента подписания указа о проведении Всемирного молодежного форума прошло не более года. Мероприятие прошло с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Цель фестиваля, по заявлениям организаторов, — помочь выстроить связи между молодыми людьми со всего мира, которые будут вместе создавать многополярный мир на основе баланса интересов. Молодежь из 190 стран собралась в Сочи, чтобы пообщаться, обменяться контактами и поближе познакомиться с Россией Фото: Денис Моргунов © URA.RU Во время прогулки по огромной территории фестиваля, в глаза бросается культурное многообразие. Действительно, на площадке огромное количество гостей, которые укутаны во флаги своих стран, одеты в национальные костюмы и головные уборы. Русский язык расслышать среди испанских, французских, китайских и африканских речей сложно, но русское «Привет! Как дела?» при знакомстве прозвучит обязательно. Студенты из 190 стран собрались пообщаться, найти общие темы, обменяться контактами и, конечно же, поближе познакомиться с Россией и ее гостеприимством. Корреспондент URA.RU пообщался с несколькими участниками форума из разных стран. Перизат из города Караганда (Казахстан) рассказала о том, что она приехала в Сочи по собственному желанию и была удивлена масштабами мероприятия. Она поблагодарила Россию за возможность приехать, встретиться и пообщаться со сверстниками из других стран. А Ирина из Канады призналась, что делегацию из их страны, состоящую из пяти человек, не должны были отправлять на фестиваль. Однако в последний момент все изменилось. Корреспондент URA.RU узнал у гостей из иностранных государств об их впечатлениях Фото: Денис Моргунов © URA.RU Гостья молодежного фестиваля из Египта рассказала нашему агентству, что осталась довольна мероприятием и увезет домой массу приятных впечатлений. Вместе с тем она пожаловалась на то, что до «Сириуса» добираться было затруднительно, общественный транспорт часто переполнен. Но на то есть объективная причина: по заявлениям организаторов фестиваля, сюда прибыло более 20 тысяч участников из России и 190 стран мира. Но приехали они все не только ради веселья. На площадке Всемирного фестиваля молодежи прошло огромное количество мероприятий, лекций, дискуссий, кинопоказов и концертов. Такое событие не смогли не посетить и высокопоставленные российские и иностранные чиновники. Среди таковых: зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и многие другие. Лукьянов рассказал URA.RU, что опасения об отсутствии международного представительства на фестивале не оправдались Фото: Владимир Андреев © URA.RU Своими впечатлениями с URA.RU поделился политолог-международник, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов: «Мне кажется, что это чудовищно сложное мероприятие. Я сочувствую и завидую организаторам, что им пришлось все это делать. Но они, справились, масштаб разнообразия виден. Действительно, некоторые опасались, что не будет международного представительства, но эти опасения не оправдались». В заключительный день, 7 марта, на закрытие Всемирного фестиваля молодежи приехал президент Владимир Путин. Перед началом церемонии российский лидер пообщался с иностранными студентами — участниками фестиваля, которые обучаются в российских вузах. Оливия Нджелассили из Габона рассказала Путину о том, что именно побудило ее приехать Россию. Она призналась, что находясь еще в своей стране влюбилась в русский язык и литературу XIX века. Путин принял участие в церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи Фото: Kremlin.ru Ключевым мероприятием стала Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Выступая перед его участниками, Путин рассказал о том, для чего была воплощена идея масштабного молодежного съезда: «Когда мы предложили вам приехать в Россию, мы ставили перед собой достаточно простые задачи. Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, партнеров для ваших будущих проектов. Надеюсь, что это нам удалось». «Вы приехали в Россию, у вас появилось здесь много друзей. Я хочу, чтобы вы знали — вся Россия теперь ваш друг. У нас всегда открыты двери для вас, для всех ваших благородных начинаний. Уверен, у вас будет много успехов, — продолжил Путин. — Один из лозунгов сегодняшнего фестиваля — „Начинаем будущее вместе“. Будем считать, что будущее началось. Но каким оно будет — зависит от вас». Путин пообщался с молодежью из России и других иностранных государств Фото: Kremlin.ru После официального «закрытия», на главной площади собралось большое количество молодежи, чтобы посмотреть шоу-программу, а дождь, который накрыл весь Сириус не стал этому помехой. В зданиях, в которых днями ранее проходили различные лекции и дискуссии, играла громкая музыка, гремели концерты и дискотеки. В то же время президент вновь встретился со студентами, но уже в более широком формате. В одном зале с главой государства собрались не только студенты российских вузов, но и представители других стран. Там желающие могли задать президенту все интересующие их вопросы. «Хочу подчеркнуть: мы ни с кем не соревнуемся. Мы просто рады видеть наших друзей. Что очень важно, эта встреча и подобные форумы организуются нами не для какой-то, как у нас говорят, показухи. Это не какое-то рекламное мероприятие, оно сущностное. И суть его в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно одинаково, придерживаются примерно таких же принципов, ценностей, как мы, и которые хотят совместно работать для достижения позитивного результата для себя, для своих близких, для своих стран. Мы открыты для этой работы», — сказал российский лидер, добавив, что Россия готова к проведению новых молодежных фестивалей. Статья по теме Как проходит Всемирный фестиваль молодежи-2024 За последние годы недружественные страны вложили колоссальные средства в медиа-ресурсы, которые должны были привить молодым поколениям разных стран негативный взгляд на Россию, утверждает зампредседателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты Елена Родионова. Однако Всемирный фестиваль в Сочи количеством приехавших гостей показал, что все усилия недружественных стран были напрасны. «Это мероприятие наоборот — подтверждение легитимного интереса к курсу России у молодежи других стран. Желание узнать и понять Россию — не только констатация интереса к нашей великой истории и культуре, но и факт принятия наших ценностей и смыслов», — пояснила она. С этим мнением согласен и руководитель проекта «Твой герой» программы «Роспатриот» федерального агентства по делам молодежи Алексей Кутырев. По его словам, мероприятие в Сочи показало, что ни о какой изоляции России не может быть и речи. «Фестиваль — ярчайший пример того, что наша страна открыта для всех, даже тех, которые из-за „бугра“ вещают, что Россия — дикая и отсталая страна, которая пытается поработить весь мир. Это событие — обратное доказательство этому глупому утверждению». Он добавил, что находясь на Всемирном фестивале молодежи ему удалось пообщаться с представителями Германии, Франции, Польши и других недружественных стран. «Все они настроены категорически пророссийски, никакого русофобства и прочего мракобесия я не услышал», — добавил он. Родионова выразила уверенность, что любое мероприятие подобного масштаба — не только демонстрация достижений страны, но и показатель беспрецедентного уровня общения и вовлеченности в российскую повестку. Речь о новом этапе развития коммуникаций, новой ступени вовлеченности развития мирового молодежного сообщества в построении разумного и уважительного мира, здоровых ценностях и будущего детей. Фестиваль, по словам Кутырева, стал консолидирующей силой, объединяющей молодое поколение Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперты также сошлись во мнении, что молодежь является движущей силой той формирующейся новой элиты, о которой говорил президент Путин. По словам Кутырева, речь не о «золотых мальчиках и девочках», а об активной составляющей молодежи, амбициозной, со своими проектами, знаниями и видением происходящего. А фестиваль, считает руководитель проекта «Твой герой» программы «Роспатриот», стал консолидирующей силой, объединяющей молодое поколение. «Молодежь — это не просто элита, а будущее нашей страны, надежды и вера в то, что ценности России обретут продолжение и воплощение для всего человечества. Многое из того, что делает современная Россия сегодня, направлено именно на будущие поколения: новые нацпроекты, борьба с неонацизмом, международные события международного класса, коим и является Всемирный фестиваль молодежи», — резюмировала Родионова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сочи завершился Всемирный фестиваль молодежи, учрежденный указом президента Владимира Путина. Мероприятие, собравшее по приглашению российского лидера огромное количество молодых людей со всего мира, показало, что Россия не находится в изоляции, а представители иностранных государств тянутся к намеченному страной курсу и ее ценностям, комментируют эксперты прошедшее масштабное событие. Корреспондент URA.RU отправился лично в этом убедиться. С момента подписания указа о проведении Всемирного молодежного форума прошло не более года. Мероприятие прошло с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» в Сочи. Цель фестиваля, по заявлениям организаторов, — помочь выстроить связи между молодыми людьми со всего мира, которые будут вместе создавать многополярный мир на основе баланса интересов. Во время прогулки по огромной территории фестиваля, в глаза бросается культурное многообразие. Действительно, на площадке огромное количество гостей, которые укутаны во флаги своих стран, одеты в национальные костюмы и головные уборы. Русский язык расслышать среди испанских, французских, китайских и африканских речей сложно, но русское «Привет! Как дела?» при знакомстве прозвучит обязательно. Студенты из 190 стран собрались пообщаться, найти общие темы, обменяться контактами и, конечно же, поближе познакомиться с Россией и ее гостеприимством. Корреспондент URA.RU пообщался с несколькими участниками форума из разных стран. Перизат из города Караганда (Казахстан) рассказала о том, что она приехала в Сочи по собственному желанию и была удивлена масштабами мероприятия. Она поблагодарила Россию за возможность приехать, встретиться и пообщаться со сверстниками из других стран. А Ирина из Канады призналась, что делегацию из их страны, состоящую из пяти человек, не должны были отправлять на фестиваль. Однако в последний момент все изменилось. Гостья молодежного фестиваля из Египта рассказала нашему агентству, что осталась довольна мероприятием и увезет домой массу приятных впечатлений. Вместе с тем она пожаловалась на то, что до «Сириуса» добираться было затруднительно, общественный транспорт часто переполнен. Но на то есть объективная причина: по заявлениям организаторов фестиваля, сюда прибыло более 20 тысяч участников из России и 190 стран мира. Но приехали они все не только ради веселья. На площадке Всемирного фестиваля молодежи прошло огромное количество мероприятий, лекций, дискуссий, кинопоказов и концертов. Такое событие не смогли не посетить и высокопоставленные российские и иностранные чиновники. Среди таковых: зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, министр иностранных дел Сергей Лавров, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова, заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко и многие другие. Своими впечатлениями с URA.RU поделился политолог-международник, директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов: «Мне кажется, что это чудовищно сложное мероприятие. Я сочувствую и завидую организаторам, что им пришлось все это делать. Но они, справились, масштаб разнообразия виден. Действительно, некоторые опасались, что не будет международного представительства, но эти опасения не оправдались». В заключительный день, 7 марта, на закрытие Всемирного фестиваля молодежи приехал президент Владимир Путин. Перед началом церемонии российский лидер пообщался с иностранными студентами — участниками фестиваля, которые обучаются в российских вузах. Оливия Нджелассили из Габона рассказала Путину о том, что именно побудило ее приехать Россию. Она призналась, что находясь еще в своей стране влюбилась в русский язык и литературу XIX века. Ключевым мероприятием стала Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Выступая перед его участниками, Путин рассказал о том, для чего была воплощена идея масштабного молодежного съезда: «Когда мы предложили вам приехать в Россию, мы ставили перед собой достаточно простые задачи. Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть, партнеров для ваших будущих проектов. Надеюсь, что это нам удалось». После официального «закрытия», на главной площади собралось большое количество молодежи, чтобы посмотреть шоу-программу, а дождь, который накрыл весь Сириус не стал этому помехой. В зданиях, в которых днями ранее проходили различные лекции и дискуссии, играла громкая музыка, гремели концерты и дискотеки. В то же время президент вновь встретился со студентами, но уже в более широком формате. В одном зале с главой государства собрались не только студенты российских вузов, но и представители других стран. Там желающие могли задать президенту все интересующие их вопросы. «Хочу подчеркнуть: мы ни с кем не соревнуемся. Мы просто рады видеть наших друзей. Что очень важно, эта встреча и подобные форумы организуются нами не для какой-то, как у нас говорят, показухи. Это не какое-то рекламное мероприятие, оно сущностное. И суть его в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно одинаково, придерживаются примерно таких же принципов, ценностей, как мы, и которые хотят совместно работать для достижения позитивного результата для себя, для своих близких, для своих стран. Мы открыты для этой работы», — сказал российский лидер, добавив, что Россия готова к проведению новых молодежных фестивалей. За последние годы недружественные страны вложили колоссальные средства в медиа-ресурсы, которые должны были привить молодым поколениям разных стран негативный взгляд на Россию, утверждает зампредседателя комиссии по молодежной политике Общественной палаты Елена Родионова. Однако Всемирный фестиваль в Сочи количеством приехавших гостей показал, что все усилия недружественных стран были напрасны. «Это мероприятие наоборот — подтверждение легитимного интереса к курсу России у молодежи других стран. Желание узнать и понять Россию — не только констатация интереса к нашей великой истории и культуре, но и факт принятия наших ценностей и смыслов», — пояснила она. С этим мнением согласен и руководитель проекта «Твой герой» программы «Роспатриот» федерального агентства по делам молодежи Алексей Кутырев. По его словам, мероприятие в Сочи показало, что ни о какой изоляции России не может быть и речи. «Фестиваль — ярчайший пример того, что наша страна открыта для всех, даже тех, которые из-за „бугра“ вещают, что Россия — дикая и отсталая страна, которая пытается поработить весь мир. Это событие — обратное доказательство этому глупому утверждению». Он добавил, что находясь на Всемирном фестивале молодежи ему удалось пообщаться с представителями Германии, Франции, Польши и других недружественных стран. «Все они настроены категорически пророссийски, никакого русофобства и прочего мракобесия я не услышал», — добавил он. Родионова выразила уверенность, что любое мероприятие подобного масштаба — не только демонстрация достижений страны, но и показатель беспрецедентного уровня общения и вовлеченности в российскую повестку. Речь о новом этапе развития коммуникаций, новой ступени вовлеченности развития мирового молодежного сообщества в построении разумного и уважительного мира, здоровых ценностях и будущего детей. Эксперты также сошлись во мнении, что молодежь является движущей силой той формирующейся новой элиты, о которой говорил президент Путин. По словам Кутырева, речь не о «золотых мальчиках и девочках», а об активной составляющей молодежи, амбициозной, со своими проектами, знаниями и видением происходящего. А фестиваль, считает руководитель проекта «Твой герой» программы «Роспатриот», стал консолидирующей силой, объединяющей молодое поколение. «Молодежь — это не просто элита, а будущее нашей страны, надежды и вера в то, что ценности России обретут продолжение и воплощение для всего человечества. Многое из того, что делает современная Россия сегодня, направлено именно на будущие поколения: новые нацпроекты, борьба с неонацизмом, международные события международного класса, коим и является Всемирный фестиваль молодежи», — резюмировала Родионова.