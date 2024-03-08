Путин раскрыл вызов, который стоит перед Россией

Ключевая роль в ответе на него отведена женщинам

08 марта 2024 в 21:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин поздравил российских женщин с праздником — 8 марта Фото: Георгий Бергал © URA.RU Президент Владимир Путин дал понять, что от женщин напрямую зависит история государства, победа в специальной военной операции, а также им предстоит справиться с тем вызовом, который стоит Россией — сохранение страны и ее будущее. Так эксперты комментируют URA.RU поздравление главы государства в адрес российских женщин. По их словам, перед ними стоит задача вернуть России утраченное величие. Президент Путин в своем поздравлении отметил, что российские женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но «прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила природа, — рождением детей». Самое главное для женщины, по словам главы государства, — это семья, родные, близкие, забота о детях, их здоровье, образовании и стремлении воспитать новое поколение так, чтобы они выросли достойными и успешными людьми. Путин напомнил, что текущий год посвящен семье Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи — это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству — неотъемлемая часть наших традиций», — подчеркнул Владимир Путин в поздравительном видеообращении. Сегодняшнее поздравление по объему сопоставимо с тем, что Путин озвучил в 2023 году. Тогда президентом было сказано 363 слова, в этом году — 354. Тогда, как и сегодня много сказано о детях, семье, о той важной роли, которая возложена на женские плечи. Так же как и в прошлом году, особого внимания были удостоены те, кто принимает участие в специальной военной операции, работают в госпиталях и больницах, помогают раненым. Путин в поздравлении отметил роль женщин, участвующих в спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU «Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах, — продолжил Путин. — Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне». Путин добавил, что порой женщины берут на себя ответственность за решение очень непростых задач. При этом добиваются успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах. Женщины справляются с целым ворохом проблем и хлопот, оставаясь обворожительными и притягательными, добавил российский лидер. «Желаю вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог, как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С Международным женским днем!» — резюмировал Владимир Путин. Журавлев назвал одну из ключевых угроз для России Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Одной из главных угроз, которые стоят перед Россией, является депопуляция, считает директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. Президент России таким образом своим поздравлением показывает, что он понимает эту проблему, а также показывает женщинам, что государство готово в этом всячески поддерживать. «Если народ вымрет, то не будет ни страны, ни государства, поэтому депопуляция это одна из самых страшных проблем. У нас демографическая проблема окончательно не разрешена, несмотря на все усилия. В какой-то момент стало существенно лучше, стали появляться семьи где три и больше детей. Но это пока не является массовым явлением для России. А пока этого нет, прироста населения не будет, потому что даже два ребенка на семью дает сохранение численности только в идеальных условиях. Поэтому, естественно, это и государственный вопрос, президент обращает на это внимание», — пояснил эксперт. С этим мнением согласен руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков: «Современные женщины выбирают жизнь без семьи. Нельзя говорить, что семьи избегают заводить детей, очень часто двое, трое и больше детей. Но есть огромное количество людей, у которых нет семьи вообще. Некоторые взрослые люди, к пенсии ближе, они ни разу в брак не вступали. Естественно, детей у них нет, и таких людей становится все больше, депопуляция происходит. Эта угроза не просто для какой-то отдельной страны, а угроза, в принципе, для человечества. Белый мир он вымирает, и это определенная угроза, тревога за будущее», — добавил он. Перед женами бойцов СВО стоят трудные задачи, считают эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU «Мы самая большая в мире страна, которая обладает колоссальными природными и территориальными ресурсами. И при этом у нас одна из самых, малонаселенных стран по плотности населения, — продолжил Поляков. — На такую огромную территорию, где всего меньше 150 млн человек, естественно, чтобы эту территорию осваивать, удерживать, требуется больше людей. Это проблема, об этом как раз президент говорит, я думаю, что это его тревожит безусловно». Отмечая роль женщины в специальной военной операции Журавлев поясняет, что задачи, которые стоят перед ними стали более «длинные»: «Когда начиналось СВО, всем казалось, что это очень ненадолго. Да, длится долго и, очевидно, не закончится завтра с утра. Одно дело прожить в шалаше все лето, а круглогодично уже начинаются сложности. Здесь в долгую задач для жен как раз значительно больше, чем в короткую. Задачи принципиально изменились, удлинились», — добавил он. «Перед ними стоит задача победить, нарожать детей и вернуть России то величие, которое было в свое время, которое мы в девяностые годы растратили. Да, это все должны решать не только участники СВО. Участники СВО, на острие, они воюют, они выполняют государственные задачи. Их жены, дочери, матери — это те, кто должен их поддерживать. Перед ними задача сохранить психологическое состояние бойца, сохранить и материальное состояние, чтобы дети были ухожены, чтобы эти годы не были вычеркнуты из жизни как родителей, так и детей. Это очень тяжелая задача», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Владимир Путин дал понять, что от женщин напрямую зависит история государства, победа в специальной военной операции, а также им предстоит справиться с тем вызовом, который стоит Россией — сохранение страны и ее будущее. Так эксперты комментируют URA.RU поздравление главы государства в адрес российских женщин. По их словам, перед ними стоит задача вернуть России утраченное величие. Президент Путин в своем поздравлении отметил, что российские женщины способны преображать мир своей красотой, мудростью и душевной щедростью, но «прежде всего благодаря величайшему дару, которым наделила природа, — рождением детей». Самое главное для женщины, по словам главы государства, — это семья, родные, близкие, забота о детях, их здоровье, образовании и стремлении воспитать новое поколение так, чтобы они выросли достойными и успешными людьми. «Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи — это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений, а бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству — неотъемлемая часть наших традиций», — подчеркнул Владимир Путин в поздравительном видеообращении. Сегодняшнее поздравление по объему сопоставимо с тем, что Путин озвучил в 2023 году. Тогда президентом было сказано 363 слова, в этом году — 354. Тогда, как и сегодня много сказано о детях, семье, о той важной роли, которая возложена на женские плечи. Так же как и в прошлом году, особого внимания были удостоены те, кто принимает участие в специальной военной операции, работают в госпиталях и больницах, помогают раненым. «Хочу отдельно обратиться к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи, и к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев, вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой, переживают за всех наших бойцов, помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах, — продолжил Путин. — Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце, даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда — на нашей стороне». Путин добавил, что порой женщины берут на себя ответственность за решение очень непростых задач. При этом добиваются успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах. Женщины справляются с целым ворохом проблем и хлопот, оставаясь обворожительными и притягательными, добавил российский лидер. Одной из главных угроз, которые стоят перед Россией, является депопуляция, считает директор института глобальных исследований Финуниверситета при правительстве РФ Дмитрий Журавлев. Президент России таким образом своим поздравлением показывает, что он понимает эту проблему, а также показывает женщинам, что государство готово в этом всячески поддерживать. «Если народ вымрет, то не будет ни страны, ни государства, поэтому депопуляция это одна из самых страшных проблем. У нас демографическая проблема окончательно не разрешена, несмотря на все усилия. В какой-то момент стало существенно лучше, стали появляться семьи где три и больше детей. Но это пока не является массовым явлением для России. А пока этого нет, прироста населения не будет, потому что даже два ребенка на семью дает сохранение численности только в идеальных условиях. Поэтому, естественно, это и государственный вопрос, президент обращает на это внимание», — пояснил эксперт. С этим мнением согласен руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков: «Современные женщины выбирают жизнь без семьи. Нельзя говорить, что семьи избегают заводить детей, очень часто двое, трое и больше детей. Но есть огромное количество людей, у которых нет семьи вообще. Некоторые взрослые люди, к пенсии ближе, они ни разу в брак не вступали. Естественно, детей у них нет, и таких людей становится все больше, депопуляция происходит. Эта угроза не просто для какой-то отдельной страны, а угроза, в принципе, для человечества. Белый мир он вымирает, и это определенная угроза, тревога за будущее», — добавил он. «Мы самая большая в мире страна, которая обладает колоссальными природными и территориальными ресурсами. И при этом у нас одна из самых, малонаселенных стран по плотности населения, — продолжил Поляков. — На такую огромную территорию, где всего меньше 150 млн человек, естественно, чтобы эту территорию осваивать, удерживать, требуется больше людей. Это проблема, об этом как раз президент говорит, я думаю, что это его тревожит безусловно». Отмечая роль женщины в специальной военной операции Журавлев поясняет, что задачи, которые стоят перед ними стали более «длинные»: «Когда начиналось СВО, всем казалось, что это очень ненадолго. Да, длится долго и, очевидно, не закончится завтра с утра. Одно дело прожить в шалаше все лето, а круглогодично уже начинаются сложности. Здесь в долгую задач для жен как раз значительно больше, чем в короткую. Задачи принципиально изменились, удлинились», — добавил он. «Перед ними стоит задача победить, нарожать детей и вернуть России то величие, которое было в свое время, которое мы в девяностые годы растратили. Да, это все должны решать не только участники СВО. Участники СВО, на острие, они воюют, они выполняют государственные задачи. Их жены, дочери, матери — это те, кто должен их поддерживать. Перед ними задача сохранить психологическое состояние бойца, сохранить и материальное состояние, чтобы дети были ухожены, чтобы эти годы не были вычеркнуты из жизни как родителей, так и детей. Это очень тяжелая задача», — резюмировал Журавлев.