Среди тюменцев и тоболяков разыграют машины и квартиры

Викторина пройдет с 15 по 17 марта, главные призы разыграют в прямом эфире Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Тюмени, Тюменском районе и Тобольске в период с 15 по 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна» пройдет викторина «Люби свой край». URA.RU подготовило подробную инструкцию о правилах участия в розыгрыше, победители которого могут стать обладателями машин и квартир.

В 2023 году, в викторине фестиваля «Тюменская осень», участвовал мэр Тюмени Руслан Кухарук (справа). Он выиграл печенье Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Кто может стать участником викторины фестиваля «Тюменская весна»?

К участию в розыгрыше призов допустят совершеннолетних граждан, зарегистрированных в Тюмени или Тюменском районе. Чтобы попытать свои силы необходимо прийти в один из центров проведения викторины «Люби свой край». Они будут работать с 08:00 до 20:00. При себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Как будет проходить викторина?

На первом этапе участнику предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос:

на ответ дается пять секунд;

пользоваться подсказками нельзя;

в случае удачи вы получите СМС о победе и подарок, автоматически перейдя во второй этап розыгрыша;

ответив неправильно, можно рассчитывать на поощрительный приз;

участвовать дважды нельзя.

Главными призами станут квартиры и автомобили, но организаторы пока не раскрыли, какие именно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как выиграть автомобиль или квартиру?

В отличии от первого этапа, второй будет проходить онлайн, в каждый из дней фестиваля. Ведущие розыгрыша случайным образом будут выбирать номера участников, звонить им в прямом эфире и задавать вопросы:

если подарком выбрана бытовая техника или что-то иное, то нужно правильно ответить на один вопрос;

если на кону машина или квартира, нужно правильно ответить на два вопроса;

на ответ дается пять секунд.

Когда разыграют главные призы?

Суперигра пройдет семь раз за три дня, на телеканале «Тюменское время». А именно:

15 марта — в 20:00;

16 марта — в 12:00, 15:00, 20:00;

17 марта — в 12:00, 15:00, 20:00.

Что подарят за победу в викторине?

На первом этапе подарками станут сладости, бытовая техника и иные призы. Более крупные презенты — технику, машины и квартиры, разыграют во втором этапе.

Призы будут выдавать до 31 марта Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Где будут выдавать подарки?

При правильном ответе на вопрос в первом этапе, где в качестве подарка предусмотрены кондитерские изделия, подарок вручается тут же на площадке. Если на первом этапе вы выиграли технику или что-то подобное, то получить приз тюменцы смогут с 15 по 31 марта, по адресу: ул. Малыгина, 51/4, цокольный этаж, а жители Тюменского района в 20 пунктах выдачи, в зависимости от муниципального образования.

Подарки второго этапа будут оформлять с 18 по 31 марта в офисе организаторов на Малыгина.

Тоболяки тоже участвуют

Для жителей Тобольске, где также будет проходить викторина, правила действуют те же самые. Разнятся лишь Центры проведения (они будут размещены непосредственно в городе) и место выдачи призов.

Подарки, не полученные на месте участия в первом этапе, будут выдавать по адресу: 7 микрорайон, строение 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», кабинет 802. Если тоболяк выиграет квартиру или машину во втором этапе (в прямом эфире телеканала «Тобольское время»), то за ними придется съездить в Тюмень.