Среди тюменцев и тоболяков разыграют машины и квартиры

В Тюмени, Тюменском районе и Тобольске в период с 15 по 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна» пройдет викторина «Люби свой край». URA.RU подготовило подробную инструкцию о правилах участия в розыгрыше, победители которого могут стать обладателями машин и квартир.
В 2023 году, в викторине фестиваля «Тюменская осень», участвовал мэр Тюмени Руслан Кухарук (справа). Он выиграл печенье
Кто может стать участником викторины фестиваля «Тюменская весна»?
К участию в розыгрыше призов допустят совершеннолетних граждан, зарегистрированных в Тюмени или Тюменском районе. Чтобы попытать свои силы необходимо прийти в один из центров проведения викторины «Люби свой край». Они будут работать с 08:00 до 20:00. При себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Как будет проходить викторина?
На первом этапе участнику предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос:
на ответ дается пять секунд;
пользоваться подсказками нельзя;
в случае удачи вы получите СМС о победе и подарок, автоматически перейдя во второй этап розыгрыша;
ответив неправильно, можно рассчитывать на поощрительный приз;
участвовать дважды нельзя.
Главными призами станут квартиры и автомобили, но организаторы пока не раскрыли, какие именно
В отличии от первого этапа, второй будет проходить онлайн, в каждый из дней фестиваля. Ведущие розыгрыша случайным образом будут выбирать номера участников, звонить им в прямом эфире и задавать вопросы:
если подарком выбрана бытовая техника или что-то иное, то нужно правильно ответить на один вопрос;
если на кону машина или квартира, нужно правильно ответить на два вопроса;
на ответ дается пять секунд.
Когда разыграют главные призы?
Суперигра пройдет семь раз за три дня, на телеканале «Тюменское время». А именно:
15 марта — в 20:00;
16 марта — в 12:00, 15:00, 20:00;
17 марта — в 12:00, 15:00, 20:00.
Что подарят за победу в викторине?
На первом этапе подарками станут сладости, бытовая техника и иные призы. Более крупные презенты — технику, машины и квартиры, разыграют во втором этапе.
При правильном ответе на вопрос в первом этапе, где в качестве подарка предусмотрены кондитерские изделия, подарок вручается тут же на площадке. Если на первом этапе вы выиграли технику или что-то подобное, то получить приз тюменцы смогут с 15 по 31 марта, по адресу: ул. Малыгина, 51/4, цокольный этаж, а жители Тюменского района в 20 пунктах выдачи, в зависимости от муниципального образования.
Подарки второго этапа будут оформлять с 18 по 31 марта в офисе организаторов на Малыгина.
Тоболяки тоже участвуют
Для жителей Тобольске, где также будет проходить викторина, правила действуют те же самые. Разнятся лишь Центры проведения (они будут размещены непосредственно в городе) и место выдачи призов.
Подарки, не полученные на месте участия в первом этапе, будут выдавать по адресу: 7 микрорайон, строение 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», кабинет 802. Если тоболяк выиграет квартиру или машину во втором этапе (в прямом эфире телеканала «Тобольское время»), то за ними придется съездить в Тюмень.
В Тюмени, Тюменском районе и Тобольске в период с 15 по 17 марта в рамках фестиваля «Тюменская весна» пройдет викторина «Люби свой край». URA.RU подготовило подробную инструкцию о правилах участия в розыгрыше, победители которого могут стать обладателями машин и квартир. Кто может стать участником викторины фестиваля «Тюменская весна»? К участию в розыгрыше призов допустят совершеннолетних граждан, зарегистрированных в Тюмени или Тюменском районе. Чтобы попытать свои силы необходимо прийти в один из центров проведения викторины «Люби свой край». Они будут работать с 08:00 до 20:00. При себе нужно иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. Как будет проходить викторина? На первом этапе участнику предложат поделиться с организаторами своим номером телефона. После его внесения в систему, нужно будет правильно ответить на заданный вопрос: Как выиграть автомобиль или квартиру? В отличии от первого этапа, второй будет проходить онлайн, в каждый из дней фестиваля. Ведущие розыгрыша случайным образом будут выбирать номера участников, звонить им в прямом эфире и задавать вопросы: Когда разыграют главные призы? Суперигра пройдет семь раз за три дня, на телеканале «Тюменское время». А именно: Что подарят за победу в викторине? На первом этапе подарками станут сладости, бытовая техника и иные призы. Более крупные презенты — технику, машины и квартиры, разыграют во втором этапе. Где будут выдавать подарки? При правильном ответе на вопрос в первом этапе, где в качестве подарка предусмотрены кондитерские изделия, подарок вручается тут же на площадке. Если на первом этапе вы выиграли технику или что-то подобное, то получить приз тюменцы смогут с 15 по 31 марта, по адресу: ул. Малыгина, 51/4, цокольный этаж, а жители Тюменского района в 20 пунктах выдачи, в зависимости от муниципального образования. Подарки второго этапа будут оформлять с 18 по 31 марта в офисе организаторов на Малыгина. Тоболяки тоже участвуют Для жителей Тобольске, где также будет проходить викторина, правила действуют те же самые. Разнятся лишь Центры проведения (они будут размещены непосредственно в городе) и место выдачи призов. Подарки, не полученные на месте участия в первом этапе, будут выдавать по адресу: 7 микрорайон, строение 30, ТРЦ «Жемчужина Сибири», кабинет 802. Если тоболяк выиграет квартиру или машину во втором этапе (в прямом эфире телеканала «Тобольское время»), то за ними придется съездить в Тюмень.