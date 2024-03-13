В Тюмени поставили точку в уголовном деле мертвой чиновницы

Женщину признали невиновной, но она об этом уже не узнает

14 марта 2024 в 15:28 Размер текста - 17 +

Наталья Митриковская не дожила до дня, когда ее признали невиновной Фото: Владимир Жабриков В Тюмени вынесли оправдательный вердикт в отношении Натальи Митриковской. Три года назад сотрудницу администрации Тюменского района признали виновной в мошенничестве. Якобы она, на пару со своим бывшим руководителем Андреем Богомоловым, обманом похитила деньги из бюджета Переваловского муниципального образования. Женщине вменяли незаконное получение 25 000 рублей. После обвинительного вердикта тюменка покончила с собой, не дожив до 13 марта 2024 года, когда была посмертно реабилитирована. Статья по теме В Тюмени чиновница покончила с собой после приговора суда Трагическую историю Натальи URA.RU рассказало в июне 2023 года. После смерти женщины за ее честное имя продолжали бороться пожилая мама и гражданский супруг. А второй фигурант дела — Богомолов, неожиданно признался, что оговорил свою бывшую сотрудницу и никакого преступления не было. При жизни Наталья говорила о том же, а также утверждала, что дело против нее сфальсифицировано, за отказ «стучать» на чиновников Тюменского района. О том, что вменялось в вину Митриковской, можно прочитать в нашем прошлом материале. А сейчас агентство расскажет, как проходили последние суды и что привело к тем самым долгожданным словам — невиновна и оправдана. В деле нашли нарушения После выхода статьи на URA.RU в июне 2023 года, на очередном заседании сторона обвинения ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. Причиной была названа необходимость внесения правок, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Суд удовлетворил это требование. Адвокаты Митриковской обжаловали это решение. Дело вновь начали рассматривать, что заняло еще почти 3,5 месяца. Материалы, которые легли в основу обвинения, появились на компьютере уже после того, как его изъяли Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В декабре на заседание пригласили эксперта. Он должен был дать оценку одному из главных доказательств по делу — ноутбуку Митриковской. Именно в нем следствие нашло подложные документы, которые якобы говорили о том, что мошенничество все же было. Защитники настаивали: после изъятия ноутбука документы в него были «подброшены», так как папка с файлами была создана уже после того, как компьютер изъяли у обвиняемой и опечатали. Сами же документы и вовсе были на пять лет старше папки, в которой хранились. К слову, следователь, которая производила осмотр техники в 2020-м году, позднее была осуждена за фальсификацию доказательств по другому уголовному делу. «Папку отдельно создали на компьютере и скопировали туда файлы, скорее всего. Потому что при создании папки ей присваивается дата, стоящая на компьютере», — вынес свой вердикт эксперт, приглашенный из УМВД по Тюменской области. Судья признала Митриковсую невиновной (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Я осталась одна, но стараюсь держаться» Перед вынесением окончательного решения слово в суде дали всем сторонам процесса. Самые пронзительные слова произнесла мама покойной Натальи — Надежда Митриковская, которой за пять дней до постановления приговора исполнилось 84 года. «Моя дочь не была мошенницей, она не воровала. Я прошу суд оправдать ее. А тех, кто устроил эту волокиту, наказать. Это моя единственная просьба, как матери. После смерти дочери я осталась одна, в таком возрасте. Я стараюсь держаться, ведь мне никто не поможет. Я брожу как отшельник по этой людной пустыне», — сказала мама Натальи. По итогу судья Тюменского районного суда Алена Белых вынесла свой вердикт. Приговор она провозгласила 13 марта. «Признать Митриковскую невиновной в совершении преступления по ч.3 ст. 159 УК РФ. Оправдать, за отсутствием в ее действиях состава преступления. Признать за оправданной Митриковской право на реабилитацию, разъяснить законному представителю умершей порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием», — постановила судья. Такой же оправдательный приговор получил и второй фигурант Андрей Богомолов. К слову, после обвинительного вердикта мужчина не оспаривал его, и, если бы не родные Натальи Митриковской, которую он оговорил, мужчина так и остался бы виновным. У прокуратуры есть две недели на обжалование вердикта (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU Борьба окончена? «Точка наконец-то поставлена. Четыре года мы боролись за справедливость и добивались правды. Полагаем, что прокуратура подаст апелляцию на приговор, но считаем, что он устоится и останется оправдательным. Прошлый обвинительный приговор, на мой взгляд, стал результатом нерешительности судьи, который рассматривал дело в первый раз», — прокомментировал итоги дела один из двух адвокатов Митриковской Антон Ташланов, управляющий адвокатского бюро «Ташланов, Иванов и партнеры». В настоящее время мать Митриковской имеет право на возмещение морального вреда. Однако, по словам адвоката, предсказать размер такой компенсации невозможно. По этой категории дел они, как правило, невелики. При вынесении решения суд учитывает много обстоятельств, включая то, находились ли обвиняемые под стражей, а Митриковская арестована не была. Прокуратура Тюменского района может обжаловать приговор суда до 28 марта. Будет ли ведомство вновь возвращаться к делу, которое длилось четыре года — покажет время. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени вынесли оправдательный вердикт в отношении Натальи Митриковской. Три года назад сотрудницу администрации Тюменского района признали виновной в мошенничестве. Якобы она, на пару со своим бывшим руководителем Андреем Богомоловым, обманом похитила деньги из бюджета Переваловского муниципального образования. Женщине вменяли незаконное получение 25 000 рублей. После обвинительного вердикта тюменка покончила с собой, не дожив до 13 марта 2024 года, когда была посмертно реабилитирована. Трагическую историю Натальи URA.RU рассказало в июне 2023 года. После смерти женщины за ее честное имя продолжали бороться пожилая мама и гражданский супруг. А второй фигурант дела — Богомолов, неожиданно признался, что оговорил свою бывшую сотрудницу и никакого преступления не было. При жизни Наталья говорила о том же, а также утверждала, что дело против нее сфальсифицировано, за отказ «стучать» на чиновников Тюменского района. О том, что вменялось в вину Митриковской, можно прочитать в нашем прошлом материале. А сейчас агентство расскажет, как проходили последние суды и что привело к тем самым долгожданным словам — невиновна и оправдана. В деле нашли нарушения После выхода статьи на URA.RU в июне 2023 года, на очередном заседании сторона обвинения ходатайствовала о возвращении дела в прокуратуру. Причиной была названа необходимость внесения правок, так как обвинительное заключение было составлено с нарушениями. Суд удовлетворил это требование. Адвокаты Митриковской обжаловали это решение. Дело вновь начали рассматривать, что заняло еще почти 3,5 месяца. В декабре на заседание пригласили эксперта. Он должен был дать оценку одному из главных доказательств по делу — ноутбуку Митриковской. Именно в нем следствие нашло подложные документы, которые якобы говорили о том, что мошенничество все же было. Защитники настаивали: после изъятия ноутбука документы в него были «подброшены», так как папка с файлами была создана уже после того, как компьютер изъяли у обвиняемой и опечатали. Сами же документы и вовсе были на пять лет старше папки, в которой хранились. К слову, следователь, которая производила осмотр техники в 2020-м году, позднее была осуждена за фальсификацию доказательств по другому уголовному делу. «Я осталась одна, но стараюсь держаться» Перед вынесением окончательного решения слово в суде дали всем сторонам процесса. Самые пронзительные слова произнесла мама покойной Натальи — Надежда Митриковская, которой за пять дней до постановления приговора исполнилось 84 года. «Моя дочь не была мошенницей, она не воровала. Я прошу суд оправдать ее. А тех, кто устроил эту волокиту, наказать. Это моя единственная просьба, как матери. После смерти дочери я осталась одна, в таком возрасте. Я стараюсь держаться, ведь мне никто не поможет. Я брожу как отшельник по этой людной пустыне», — сказала мама Натальи. По итогу судья Тюменского районного суда Алена Белых вынесла свой вердикт. Приговор она провозгласила 13 марта. Такой же оправдательный приговор получил и второй фигурант Андрей Богомолов. К слову, после обвинительного вердикта мужчина не оспаривал его, и, если бы не родные Натальи Митриковской, которую он оговорил, мужчина так и остался бы виновным. Борьба окончена? «Точка наконец-то поставлена. Четыре года мы боролись за справедливость и добивались правды. Полагаем, что прокуратура подаст апелляцию на приговор, но считаем, что он устоится и останется оправдательным. Прошлый обвинительный приговор, на мой взгляд, стал результатом нерешительности судьи, который рассматривал дело в первый раз», — прокомментировал итоги дела один из двух адвокатов Митриковской Антон Ташланов, управляющий адвокатского бюро «Ташланов, Иванов и партнеры». В настоящее время мать Митриковской имеет право на возмещение морального вреда. Однако, по словам адвоката, предсказать размер такой компенсации невозможно. По этой категории дел они, как правило, невелики. При вынесении решения суд учитывает много обстоятельств, включая то, находились ли обвиняемые под стражей, а Митриковская арестована не была. Прокуратура Тюменского района может обжаловать приговор суда до 28 марта. Будет ли ведомство вновь возвращаться к делу, которое длилось четыре года — покажет время.