Губернатор озвучил вызов на финал выборов: вытащить Екатеринбург

А его зам подгоняет крупный бизнес и мэров-аутсайдеров из обновленного списка

16 марта 2024 в 23:58 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев призвал обратить на Екатеринбург особое внимание в последний день Фото: Илья Московец © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Ключевым вызовом для свердловской власти в третий день президентских выборов будет обеспечение хорошей (по оценке главных организаторов) явки в Екатеринбурге — обозначил, по данным URA.RU, узкому кругу госслужащих губернатор Евгений Куйвашев. Но внимание его политического заместителя обращено и на других аутсайдеров, а также крупный бизнес. При этом паники в кабинетах нет — лишь подготовка к действительно непростому финалу. По данным избиркома на 20:00 16 марта, в Свердловской области очно или дистанционно проголосовали 56,12% избирателей. Источник URA.RU, близкий к региональному штабу по организации выборов, днем делился ожиданиями 57-61%, то есть отклонение от плана — на уровне статистической погрешности. Как уже сообщало агентство, успешным для региона будет признан результат с 70-процентной явкой. «Орлову не позавидуешь», — волнуется за мэра один из собеседников агентства Фото: Размик Закарян © URA.RU В Екатеринбурге с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в выборах поучаствовали 48,8% избирателей. По оценке близкого к муниципальной власти собеседника URA.RU, к концу второго дня голосования мобилизовали 85-90% сторонников (уместно отметить, что некоторые ведомства — правда, государственные — отчитались о стопроцентной явке). «На штабе [у мэра Алексея Орлова] почти все отчитались, что по их направлениям цели более-менее достигнуты. Доклад с нотками пессимизма был только у [замглавы по ЖКХ Владимира] Гейко: „Водоканал“ не очень активен. Пока списывается на то, что у людей сменный режим работы. Это, кстати, относится и к оборонным предприятиям. От некоторых до сих пор ожидается более серьезная поддержка», — передал обстановку источник. По данным URA.RU, Орлову перед выборами ставили задачу достигнуть 68-процентной явки (для Екатеринбурга это беспрецедентно много). «В Екатеринбурге — треть избирателей. Столица определяет результат области. Поэтому все усилия направят именно сюда. Губернатор обозначил, что каждый из членов правительства области должен по своим направлениям подключить резервы. В целом ситуация признается им контролируемой», — рассказал третий источник. Статья по теме Штаб Куйвашева идет на выборах по «кремлевскому» графику 16 марта Куйвашев, кстати, отмечает 53-летие. Как он и анонсировал URA.RU, на работе (доказательство — очередь из машин у резиденции). Вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за все электоральные процессы в регионе, отслеживает и другие потенциально проблемные точки. Их, по данным URA.RU, девять (если не считать Екатеринбург): Березовский (49% избирателей проголосовали очно и 86% по ДЭГ), Белоярский (50% и 87%), Первоуральск (50% и 88%), Верх-Нейвинск (50% и 82%), Верхняя Пышма (50% и 88%), Дегтярск (51% и 84%), Арамиль (52% и 87%), Кушва (52% и 87%), Полевской (53% и 86%). «С главами этих городов он на постоянном контакте. И параллельно общается с холдингами и градообразующими предприятиями», — передал четвертый собеседник. Днем агентство публиковало неофициальный список крупных компаний с наибольшей гражданской активностью среди сотрудников: «Сима-ленд», ЕВРАЗ, Росатом. Он, допускает источник, к моменту публикации этой заметки, расширился — учитывая выстроенные отношения Куйвашева с ФПГ и ту степень консолидации, что бизнес продемонстрировал на этапе подготовки к викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию области. Голосование проходит без серьезных ЧП Фото: Илья Московец © URA.RU Важным итогом второго дня стало отсутствие громких скандалов — если не считать неожиданной (учитывая профессорский статус автора провокации) попытки испортить бюллетени на одном из екатеринбургских участков. «Провокации и нарушения общественного порядка были ожидаемы, поэтому все правоохранительные органы готовы и оперативно реагируют на любые противоправные действия. Совещания по вопросам безопасности были проведены заранее, задачи поставлены, алгоритмы действий отработаны. Сотрудников МВД, привлеченных к обеспечению безопасности на выборах, достаточно. Кроме того, на случай осложнения оперативной обстановки, у нас есть резерв», — прокомментировал URA.RU обстановку «силовой» замгубернатора Азат Салихов. Позитивно ситуацию оценивают и международные наблюдатели. «Мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы эти выборы прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры, которые установлены на всех избирательных участках. И приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился мнением участник делегации Раджи Лэсси (Бенин). Другие уральские регионы пока демонстрируют более высокие показатели — в частности, Челябинская область, с которой Свердловскую сравнивают регулярно. Политолог Алексей Швайгерт — работавший на крупнейших кампаниях в обоих регионах — не считает это уместным. Говорить о соревновании регионов и их глав неуместно, убежден эксперт (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU «В отличие от промышленных соседей-миллионников у нас нет градообразующих предприятий, десятков крупных заводов, где сотрудников могут попросить централизованно проголосовать. У нас в основном превалируют другие сферы бизнеса — торговля, IT. И то, что Екатеринбург практически вышел на 50%, я считаю потрясающим результатом. Учитывая, что еще завтра день, и нет приводных ремней в традиционном понимании, когда предприятия под козырек ставят своих избирателей, мобилизуют», — высказался эксперт. Что окружение Куйвашева не работает в режиме соревнования с соседом, корреспонденту сказал и один из близких к областному штабу источников. «В целом Урал, на мой взгляд, покажет очень хорошие результаты по явке, учитывая, что завтра еще один день голосования. В воскресенье будет серьезный приток избирателей — придут те, кто традиционно голосует именно в этот день. Самое главное, что кампания идет без перегибов — например, нет принудительной мобилизации и других подобных историй, которые были еще несколько лет назад. Все проходит достаточно комфортно для избирателя, мобилизация смягчена большой викториной „Опорный край“», — добавил Швайгерт. Ранее прийти на избирательные участки и определить развитие региона на следующие шесть лет призывали десятки уважаемых в разных сферах свердловчан. «Не удивлюсь, если свердловчане проявят уральский характер, и явка будет высокой. Надеюсь, эта черта есть у нового поколения. По крайней мере, мое поколение выращено и воспитано так», — сказал, например, вечером 16 марта боксер-чемпион Константин Цзю. Участки 17 марта откроются в 08:00. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ключевым вызовом для свердловской власти в третий день президентских выборов будет обеспечение хорошей (по оценке главных организаторов) явки в Екатеринбурге — обозначил, по данным URA.RU, узкому кругу госслужащих губернатор Евгений Куйвашев. Но внимание его политического заместителя обращено и на других аутсайдеров, а также крупный бизнес. При этом паники в кабинетах нет — лишь подготовка к действительно непростому финалу. По данным избиркома на 20:00 16 марта, в Свердловской области очно или дистанционно проголосовали 56,12% избирателей. Источник URA.RU, близкий к региональному штабу по организации выборов, днем делился ожиданиями 57-61%, то есть отклонение от плана — на уровне статистической погрешности. Как уже сообщало агентство, успешным для региона будет признан результат с 70-процентной явкой. В Екатеринбурге с учетом дистанционного электронного голосования (ДЭГ) в выборах поучаствовали 48,8% избирателей. По оценке близкого к муниципальной власти собеседника URA.RU, к концу второго дня голосования мобилизовали 85-90% сторонников (уместно отметить, что некоторые ведомства — правда, государственные — отчитались о стопроцентной явке). «На штабе [у мэра Алексея Орлова] почти все отчитались, что по их направлениям цели более-менее достигнуты. Доклад с нотками пессимизма был только у [замглавы по ЖКХ Владимира] Гейко: „Водоканал“ не очень активен. Пока списывается на то, что у людей сменный режим работы. Это, кстати, относится и к оборонным предприятиям. От некоторых до сих пор ожидается более серьезная поддержка», — передал обстановку источник. По данным URA.RU, Орлову перед выборами ставили задачу достигнуть 68-процентной явки (для Екатеринбурга это беспрецедентно много). «В Екатеринбурге — треть избирателей. Столица определяет результат области. Поэтому все усилия направят именно сюда. 16 марта Куйвашев, кстати, отмечает 53-летие. Как он и анонсировал URA.RU, на работе (доказательство — очередь из машин у резиденции). Вице-губернатор Олег Чемезов, отвечающий за все электоральные процессы в регионе, отслеживает и другие потенциально проблемные точки. Их, по данным URA.RU, девять (если не считать Екатеринбург): Березовский (49% избирателей проголосовали очно и 86% по ДЭГ), Белоярский (50% и 87%), Первоуральск (50% и 88%), Верх-Нейвинск (50% и 82%), Верхняя Пышма (50% и 88%), Дегтярск (51% и 84%), Арамиль (52% и 87%), Кушва (52% и 87%), Полевской (53% и 86%). «С главами этих городов он на постоянном контакте. И параллельно общается с холдингами и градообразующими предприятиями», — передал четвертый собеседник. Днем агентство публиковало неофициальный список крупных компаний с наибольшей гражданской активностью среди сотрудников: «Сима-ленд», ЕВРАЗ, Росатом. Он, допускает источник, к моменту публикации этой заметки, расширился — учитывая выстроенные отношения Куйвашева с ФПГ и ту степень консолидации, что бизнес продемонстрировал на этапе подготовки к викторине «Опорный край», приуроченной к 90-летию области. Важным итогом второго дня стало отсутствие громких скандалов — если не считать неожиданной (учитывая профессорский статус автора провокации) попытки испортить бюллетени на одном из екатеринбургских участков. «Провокации и нарушения общественного порядка были ожидаемы, поэтому все правоохранительные органы готовы и оперативно реагируют на любые противоправные действия. Совещания по вопросам безопасности были проведены заранее, задачи поставлены, алгоритмы действий отработаны. Сотрудников МВД, привлеченных к обеспечению безопасности на выборах, достаточно. Кроме того, на случай осложнения оперативной обстановки, у нас есть резерв», — прокомментировал URA.RU обстановку «силовой» замгубернатора Азат Салихов. Позитивно ситуацию оценивают и международные наблюдатели. «Мы можем констатировать, что были приняты необходимые меры для того, чтобы эти выборы прошли хорошо. Все предусмотрено: есть колл-центр, видеокамеры, которые установлены на всех избирательных участках. И приняты все необходимые меры, чтобы обеспечить прозрачность выборов», — поделился мнением участник делегации Раджи Лэсси (Бенин). Другие уральские регионы пока демонстрируют более высокие показатели — в частности, Челябинская область, с которой Свердловскую сравнивают регулярно. Политолог Алексей Швайгерт — работавший на крупнейших кампаниях в обоих регионах — не считает это уместным. «В отличие от промышленных соседей-миллионников у нас нет градообразующих предприятий, десятков крупных заводов, где сотрудников могут попросить централизованно проголосовать. У нас в основном превалируют другие сферы бизнеса — торговля, IT. И то, что Екатеринбург практически вышел на 50%, я считаю потрясающим результатом. Учитывая, что еще завтра день, и нет приводных ремней в традиционном понимании, когда предприятия под козырек ставят своих избирателей, мобилизуют», — высказался эксперт. Что окружение Куйвашева не работает в режиме соревнования с соседом, корреспонденту сказал и один из близких к областному штабу источников. «В целом Урал, на мой взгляд, покажет очень хорошие результаты по явке, учитывая, что завтра еще один день голосования. В воскресенье будет серьезный приток избирателей — придут те, кто традиционно голосует именно в этот день. Самое главное, что кампания идет без перегибов — например, нет принудительной мобилизации и других подобных историй, которые были еще несколько лет назад. Все проходит достаточно комфортно для избирателя, мобилизация смягчена большой викториной „Опорный край“», — добавил Швайгерт. Ранее прийти на избирательные участки и определить развитие региона на следующие шесть лет призывали десятки уважаемых в разных сферах свердловчан. «Не удивлюсь, если свердловчане проявят уральский характер, и явка будет высокой. Надеюсь, эта черта есть у нового поколения. По крайней мере, мое поколение выращено и воспитано так», — сказал, например, вечером 16 марта боксер-чемпион Константин Цзю. Участки 17 марта откроются в 08:00.