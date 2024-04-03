Мальчик из Нижнего Тагила чудом выжил после остановки сердца

Но теперь 10-летнему Кириллу требуется дорогостоящая реабилитация

03 апреля 2024 в 20:10 Размер текста - 17 +

Несмотря на тяжелый диагноз, у Кирилла сохранен интеллект Фото: архив Людмилы Батуевой Десятилетний Кирилл Батуев из Нижнего Тагила (Свердловская область) с рождения борется за жизнь. У мальчика — детский церебральный паралич (ДЦП). Когда Кириллу было 7 месяцев, у него остановилось сердце. Врачи вытащили его с того света. И теперь мальчику требуется медпомощь. Мама малыша Людмила, которая в одиночку воспитывает двоих детей, рассказала URA.RU, с какими трудностями ей приходится сталкиваться ежедневно. Кирилл родился в ноябьре 2013-го — совершенно здоровым ребенком. В июне 2014-го малыша пришлось госпитализировать в реанимацию со стенозом гортани (частичное или полное перекрытие просвета гортани) и перевести на искусственное дыхание (ИВЛ). Спустя время Кирилла перевели в Областную детскую клиническую больницу (Екатеринбург), где сделали трахеостомию. Во время этой операции у него и пропал пульс. Свердловчанка одна воспитывает двоих детей Фото: архив Людмилы Батуевой Из-за кислородного голодания мозг ребенка серьезно пострадал. В результате Кирилл перестал двигать руками и ногами, держать голову, у него пропало зрение, питаться он мог только через зонд, а дышать — через трахеостому. «Мой сын — мальчик особенный, с паллиативным статусом. В сентябре 2023-го он заболел. Когда мы поступили в инфекционную больницу, у Кирюши диагностировали двустороннюю пневмонию. Он был на искусственной вентиляции легких, в медикаментозной коме. Ему неоднократно переливали кровь, и он сильно похудел. Надежды на выздоровление были минимальны. Но благодаря усилиям заведующего отделением реанимации Алексея Юрьевича Курлыкина мой сын справился с болезнью», — вспоминает Людмила. Мама учит Кирилла собирать пазлы, чтобы нейроны мозга не отмирали Фото: архив Людмилы Батуевой После реанимации Кирилла перевели в детский хоспис Екатеринбурга. «Там мы пролежали около месяца. За это время сынуля окреп, набрал весь и начал заново радоваться жизни». Месяц назад семья вернулась домой в Нижний Тагил. Уже дома мама обнаружила новую проблему. «Трахеостому нужно постоянно санировать, а медицинский отсос, который выдали нам бесплатно, работает только от сети. С ним не выйти на прогулку, не сходить к специалистам на консультацию, не съездить за необходимыми техническими средствами. Я боюсь даже подумать: а что будет, если выключат свет?» Мама ежедневно занимается с Кириллом: массаж, логопедические упражнения, ЛФК на дому. Они не сдаются, несмотря на страшные диагнозы, и планируют время, чтобы максимально уделить внимание реабилитации сына. Помимо домашнего лечения, посещают специализированные медицинские центры и больницы. «Кирилл никогда не сможет делать некоторые вещи, но у него все равно большой список побед. Он умеет кушать с ложки, самостоятельно дышать без помощи аппаратов. Кирюша узнает родных, улыбается. Он физически крепок для своего возраста». Женщина старается сделать жизнь сына максимально комфортной Фото: архив Людмилы Батуевой Кириллу необходим медицинский отсос, работающий от аккумулятора. Без него мальчик рискует остаться запертым в четырех стенах и упустить возможность посетить необходимые процедуры, тем самым сделав шаг назад в развитии. «Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей большой страны. Я — мать-одиночка. Жизнь моего ребенка имеет цену — 149000 рублей. Таких денег у меня нет. Единственная моя надежда — это вы. Каждый рубль подарит шанс на полноценную жизнь моему сыну», — обратилась свердловчанка. Помочь Кириллу Батуеву можно разными способами: Можно поделиться этим текстом в соцсетях и максимально распространить историю;

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Можно поддержать рублем. Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по следующим реквизитам: по номеру телефона на карту «Сбербанка» (карта оформлена на маму) Мобильный банк по номеру телефона: +7 900 204-60-12 URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Кирилле. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Десятилетний Кирилл Батуев из Нижнего Тагила (Свердловская область) с рождения борется за жизнь. У мальчика — детский церебральный паралич (ДЦП). Когда Кириллу было 7 месяцев, у него остановилось сердце. Врачи вытащили его с того света. И теперь мальчику требуется медпомощь. Мама малыша Людмила, которая в одиночку воспитывает двоих детей, рассказала URA.RU, с какими трудностями ей приходится сталкиваться ежедневно. Кирилл родился в ноябьре 2013-го — совершенно здоровым ребенком. В июне 2014-го малыша пришлось госпитализировать в реанимацию со стенозом гортани (частичное или полное перекрытие просвета гортани) и перевести на искусственное дыхание (ИВЛ). Спустя время Кирилла перевели в Областную детскую клиническую больницу (Екатеринбург), где сделали трахеостомию. Во время этой операции у него и пропал пульс. Из-за кислородного голодания мозг ребенка серьезно пострадал. В результате Кирилл перестал двигать руками и ногами, держать голову, у него пропало зрение, питаться он мог только через зонд, а дышать — через трахеостому. «Мой сын — мальчик особенный, с паллиативным статусом. В сентябре 2023-го он заболел. Когда мы поступили в инфекционную больницу, у Кирюши диагностировали двустороннюю пневмонию. Он был на искусственной вентиляции легких, в медикаментозной коме. Ему неоднократно переливали кровь, и он сильно похудел. Надежды на выздоровление были минимальны. Но благодаря усилиям заведующего отделением реанимации Алексея Юрьевича Курлыкина мой сын справился с болезнью», — вспоминает Людмила. После реанимации Кирилла перевели в детский хоспис Екатеринбурга. «Там мы пролежали около месяца. За это время сынуля окреп, набрал весь и начал заново радоваться жизни». Месяц назад семья вернулась домой в Нижний Тагил. Уже дома мама обнаружила новую проблему. «Трахеостому нужно постоянно санировать, а медицинский отсос, который выдали нам бесплатно, работает только от сети. С ним не выйти на прогулку, не сходить к специалистам на консультацию, не съездить за необходимыми техническими средствами. Я боюсь даже подумать: а что будет, если выключат свет?» Мама ежедневно занимается с Кириллом: массаж, логопедические упражнения, ЛФК на дому. Они не сдаются, несмотря на страшные диагнозы, и планируют время, чтобы максимально уделить внимание реабилитации сына. Помимо домашнего лечения, посещают специализированные медицинские центры и больницы. Кириллу необходим медицинский отсос, работающий от аккумулятора. Без него мальчик рискует остаться запертым в четырех стенах и упустить возможность посетить необходимые процедуры, тем самым сделав шаг назад в развитии. «Я обращаюсь ко всем неравнодушным жителям нашей большой страны. Я — мать-одиночка. Жизнь моего ребенка имеет цену — 149000 рублей. Таких денег у меня нет. Единственная моя надежда — это вы. Каждый рубль подарит шанс на полноценную жизнь моему сыну», — обратилась свердловчанка. Помочь Кириллу Батуеву можно разными способами: Если вы хотите внести вклад в общий сбор, то перечислите любую посильную сумму по следующим реквизитам: по номеру телефона на карту «Сбербанка» (карта оформлена на маму) Мобильный банк по номеру телефона: +7 900 204-60-12 URA.RU благодарит всех неравнодушных людей за участие и помощь в распространении информации о Кирилле. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.