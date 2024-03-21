Проект «Навальный*» провалился, проект «Навальная» не состоится

Поддержка Путина на выборах поставила крест на несистемной оппозиции

21 марта 2024 в 19:39 Размер текста - 17 +

Итоги голосования за рубежом не портят общей картины на президентских выборах в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Выборы президента России в 2024 году Итоги выборов президента и в России, и за рубежом, куда уехали почти все несистемные оппозиционеры, показали, что попытки раскачать ситуацию в стране провалились. Эксперты объяснили URA.RU, что причина в самих несистемщиках: они пошли против сильной патриотической волны. Найти что-то новое параллельно идее Запада победить Россию на поле боя не удалось. До выборов в Госдуму остается 2,5 года. За это время, говорят аналитики, возможно, будут попытки раскрутить проект «Навальная» или другой. Для объявления официальных итогов выборов президента России Центризбиркому не хватало только цифр с избирательных участков за рубежом. Накануне они были получены. А сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила итоговый результат: 76 млн 277 тысяч 708 избирателей проголосовали за Владимира Путина (87,28%). Всего на участки пришло 87,5 млн человек, явка составила 77,49%. Кандидат от «Новых людей» Владислав Даванков оказался единственным, кто смог выиграть у Владимира Путина хотя бы за рубежом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из них свыше 383 тысяч человек проголосовали на зарубежных участках. В МИД РФ эти цифры назвали беспрецедентными. За Путина — 72,1%. Вторым стал представитель «Новых людей» Владислав Даванков с результатом 16,44%. В ряде стран он даже выиграл, сообщает РБК: во Франции, в Германии, Италии, Болгарии, Норвегии, в Эстонии, Латвии, Великобритании, Польше, Португалии, в Австрии, Чехии, Швеции, Словении, Дании, в Ирландии, в Литве, Сербии, Венгрии, Хорватии и в Испании. Как сообщила Памфилова, большой процент недействительных бюллетеней был в Польше — больше трети от общего количества. И в целом там, где «была наибольшая концентрация релокантов». Статья по теме В чем секрет рекордного результата Путина на выборах Порча бюллетеней и голосование за Даванкова за рубежом, по мнению экспертов, не меняет общей картины. А сами по себе итоги довольно четко отражают ситуацию с протестным электоратом и с несистемной оппозицией. «Те же провокации с зеленкой: ведь нужно было прийти в определенное время, когда в урне уже много бюллетеней. Если залить бюллетени зеленкой, они могут быть признаны недействительными. А люди, которые уже отдали свой голос, второй раз не придут. Вот что было важно организаторам, — пояснил URA.RU глава ФоРГО Константин Костин. — Ну, а акция „Полдень против Путина“ — это ровно, как тени появляются в полдень и тогда же исчезают». По мнению главы Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова, несистемщиками «эта кампания была проиграна за несколько лет до ее начала». «Что транслировать, если у вас нет единой стратегии, если у вас несколько центров принятия решений? Если нет фигуры, на которую можно было работать? Они просто отрабатывали номер. Им нужно было что-то сделать, потому что они — несистемная оппозиция», — отметил Чеснаков. Эксперты не верят, что Юлия Навальная (в красном) сможет возглавить российскую несистемную оппозицию, как и ее муж Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несистемщики, объясняет руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, всегда аккумулировали людей, которые выступали против стратегического курса, предложенного Путиным. Но эти же люди не были против России. «Перед внешними вызовами число таких людей сократилось до минимума. Их практически не осталось, — убежден политтехнолог. — Нормальная оппозиция выступает всегда за страну. Поэтому люди поддерживали оппонентов Путина на этих выборах». Ярошенко убежден, что несистемная оппозиция никогда не была патриотичной и «за деньги несла западную идеологию». «После начала СВО у многих, кто заблуждался, открылись глаза на них. Изменилась государственная информационная политика. Несистемщиков сегодня в России — на уровне статистической погрешности — 2-3%. Большая часть сбежала из России. Они вымылись с политического поля России и никогда больше на него не вернутся», — полагает политолог. Поднявшаяся в России патриотическая волна свела на нет всю работу несистемщиков, объясняют политологи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU У других опрошенных URA.RU экспертов мнение о перспективах несистемной оппозиции в России, прежде всего, к выборам в Госдуму 2026 года, аналогичное — ловить нечего. По словам политолога Чеснакова, чтобы такие перспективы появились, нужны единый центр и единый лидер. И нужно заниматься реальной политикой, а «не отрабатывать гранты». Пока же несистемщики будто в ожидании того, что «прилетят инопланетяне и за них победят Путина». «Появление сильного политика» глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов называет чудом для любого лагеря. «Оно может случиться, а может не случиться, — говорит Виноградов. — Но за два года много что может поменяться везде». Политолог Евгений Минченко считает, что попытки расшатать ситуацию в России, сидя за границей, успехом не увенчались Фото: Олег Барханов © URA.RU В новых лидеров несистемной оппозиции не верит и глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Одна из причин — ужесточение законодательства и риски оказаться на скамье подсудимых за участие в экстремистской организации или за фейки о российской армии. «А заниматься агитацией против власти в соцсетях из заграницы — не очень понимаю, как это делать. Наверное, можно, но мы видим, что это не дает большого эффекта», — говорит Минченко. Статья по теме Шаймиев, Ковальчук, Кончаловский, Бабкина раскрыли феномен Путина Политтехнолог Ярошенко считает, что на Западе под парламентские выборы в России обязательно «слепят нового лидера оппозиции». Таковым пытаются сделать Юлию Навальную (заменить проект «Навальный» на проект «Навальная»). «Но это будет фейковый лидер фейковой несистемной оппозиции», — объясняет Ярошенко. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Итоги выборов президента и в России, и за рубежом, куда уехали почти все несистемные оппозиционеры, показали, что попытки раскачать ситуацию в стране провалились. Эксперты объяснили URA.RU, что причина в самих несистемщиках: они пошли против сильной патриотической волны. Найти что-то новое параллельно идее Запада победить Россию на поле боя не удалось. До выборов в Госдуму остается 2,5 года. За это время, говорят аналитики, возможно, будут попытки раскрутить проект «Навальная» или другой. Для объявления официальных итогов выборов президента России Центризбиркому не хватало только цифр с избирательных участков за рубежом. Накануне они были получены. А сегодня глава ЦИК Элла Памфилова объявила итоговый результат: 76 млн 277 тысяч 708 избирателей проголосовали за Владимира Путина (87,28%). Всего на участки пришло 87,5 млн человек, явка составила 77,49%. Из них свыше 383 тысяч человек проголосовали на зарубежных участках. В МИД РФ эти цифры назвали беспрецедентными. За Путина — 72,1%. Вторым стал представитель «Новых людей» Владислав Даванков с результатом 16,44%. В ряде стран он даже выиграл, сообщает РБК: во Франции, в Германии, Италии, Болгарии, Норвегии, в Эстонии, Латвии, Великобритании, Польше, Португалии, в Австрии, Чехии, Швеции, Словении, Дании, в Ирландии, в Литве, Сербии, Венгрии, Хорватии и в Испании. Как сообщила Памфилова, большой процент недействительных бюллетеней был в Польше — больше трети от общего количества. И в целом там, где «была наибольшая концентрация релокантов». Порча бюллетеней и голосование за Даванкова за рубежом, по мнению экспертов, не меняет общей картины. А сами по себе итоги довольно четко отражают ситуацию с протестным электоратом и с несистемной оппозицией. «Те же провокации с зеленкой: ведь нужно было прийти в определенное время, когда в урне уже много бюллетеней. Если залить бюллетени зеленкой, они могут быть признаны недействительными. А люди, которые уже отдали свой голос, второй раз не придут. Вот что было важно организаторам, — пояснил URA.RU глава ФоРГО Константин Костин. — Ну, а акция „Полдень против Путина“ — это ровно, как тени появляются в полдень и тогда же исчезают». Несистемщики, объясняет руководитель Центра экспертного сопровождения политических процессов Алексей Ярошенко, всегда аккумулировали людей, которые выступали против стратегического курса, предложенного Путиным. Но эти же люди не были против России. «Перед внешними вызовами число таких людей сократилось до минимума. Их практически не осталось, — убежден политтехнолог. — Нормальная оппозиция выступает всегда за страну. Поэтому люди поддерживали оппонентов Путина на этих выборах». Ярошенко убежден, что несистемная оппозиция никогда не была патриотичной и «за деньги несла западную идеологию». «После начала СВО у многих, кто заблуждался, открылись глаза на них. Изменилась государственная информационная политика. У других опрошенных URA.RU экспертов мнение о перспективах несистемной оппозиции в России, прежде всего, к выборам в Госдуму 2026 года, аналогичное — ловить нечего. По словам политолога Чеснакова, чтобы такие перспективы появились, нужны единый центр и единый лидер. И нужно заниматься реальной политикой, а «не отрабатывать гранты». Пока же несистемщики будто в ожидании того, что «прилетят инопланетяне и за них победят Путина». В новых лидеров несистемной оппозиции не верит и глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. Одна из причин — ужесточение законодательства и риски оказаться на скамье подсудимых за участие в экстремистской организации или за фейки о российской армии. «А заниматься агитацией против власти в соцсетях из заграницы — не очень понимаю, как это делать. Наверное, можно, но мы видим, что это не дает большого эффекта», — говорит Минченко. Политтехнолог Ярошенко считает, что на Западе под парламентские выборы в России обязательно «слепят нового лидера оппозиции». Таковым пытаются сделать Юлию Навальную (заменить проект «Навальный» на проект «Навальная»). «Но это будет фейковый лидер фейковой несистемной оппозиции», — объясняет Ярошенко. *Алексей Навальный — внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов