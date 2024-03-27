Спорную экореформу курганских чиновников назвали губительной

Эксклюзивные откровения природозащитников о ликвидации «Экофонда»

28 марта 2024 в 09:52 Размер текста - 17 +

Полномочия «Экофонда» переходят к охотуправлению Курганской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области ликвидируют Территориальный экологический фонд. Эта организация отвечала за природную охрану, экотуризм и защиту фауны в регионе. Ликвидацию «Экофонда» некоторые курганцы считают губительной для Курганской области. О том, как закрытие организации скажется на окружающей среде региона, корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы природной охраны. «Ликвидация „Экофонда“ противоречит требованиям Федерального закона „Об особо охраняемых природных территориях“. Для обеспечения охраны и использования государственных природных заказников должны создаваться их [заказников] администрации, а не ликвидироваться. Это губительно для природы. Чиновники уже ранее пытались сократить их площади, теперь полностью закрывают организацию, которая следила за ними», — отметил источник. «Экофонд» помогал в подкормке косулей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для дальнейшего понимания, заказник — участок территории или акватории, в пределах которого постоянно или временно запрещены отдельные формы хозяйственной деятельности. Такие меры принимаются для обеспечения охраны определенных видов живых существ, отдельных биогеоценозов, экологических компонентов, пейзажа в целом и других природных достопримечательностей. Согласно постановлению правительства Курганской области, права и обязанности «Экофонда» переходят к региональному управлению охотничьего хозяйства. Однако, в структуре ведомства якобы не выделено даже сектора по обеспечению охраны государственных заказников и памятников природы. Источник считает, что ликвидация произошла из-за «гонки за кадрами», поскольку управление нуждается в новых специалистах. «Будут переводить и рядовые специальности: юристов и бухгалтеров. Будут собирать природоохранных инспекторов, но эти работники нужны только для надзора. Экологические проблемы в регионе таким образом не получится решить», — упомянул в разговоре с URA.RU инсайдер. В Курганской области ликвидируют природоохранную организацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Как указано на сайте охотуправления, основными задачами ведомства являются организация и регулирование действий по отношению к животным, сохранение биологического разнообразия флоры и фауны, а также организация развития сети особо охраняемых природных территорий на территории Курганской области. Касательно «Экофонда», при небольшом финансировании егерской службой осуществлялась охрана 21 заказника. На их территориях проводились биотехнические мероприятия в период сложных условий зимовки для диких копытных (подкормка, прокладка троп и др.), учеты всех видов животных. Впервые в регионе сотрудниками «Экофонда» разработаны и обустроены экологические тропы на особо охраняемых природных территориях. Многие курганцы неоднократно посещали с экскурсиями экотропы Белозерского государственного заказника и памятника природы «Просветский дендрарий». Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий по ликвидации «Экофонда» от управления охотничьего хозяйства Курганской области. На звонки по номеру, указанному на официальном сайте, журналисту не ответили — звонки сбрасывались несколько раз. Обращение к чиновникам управления журналист оставила на сайте интернет-приемной. В приемной «Экофонда» журналисту ответили, что никак не могут повлиять на решение о ликвидации, поскольку его приняло правительство Курганской области. «Два важных объекта — Белозерский заказник и „Просветский дендрарий“, скорее всего передадут „Управлению лесами“, так как ранее им уже передали музей леса», — поделились с журналистом в «Экофонде». Природные памятники вероятно передадут другому ведомству Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Для справки: Белозерский государственный заказник — особо охраняемая территория. Он является старейшим заказников в Курганской области. По открытым данным, природный памятник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, лисица, волк, енотовидная собака. Памятник природы «Просветский дендрарий» считают сокровищницей курганской флоры. На территории лесного участка произрастает более 50 видов деревьев и кустарников и 124 вида дикорастущих трав. Среди них 23 редких и исчезающих вида, занесенных в Красную книгу Курганской области и Красную Книгу России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курганской области ликвидируют Территориальный экологический фонд. Эта организация отвечала за природную охрану, экотуризм и защиту фауны в регионе. Ликвидацию «Экофонда» некоторые курганцы считают губительной для Курганской области. О том, как закрытие организации скажется на окружающей среде региона, корреспонденту URA.RU сообщили источники из сферы природной охраны. «Ликвидация „Экофонда“ противоречит требованиям Федерального закона „Об особо охраняемых природных территориях“. Для обеспечения охраны и использования государственных природных заказников должны создаваться их [заказников] администрации, а не ликвидироваться. Это губительно для природы. Чиновники уже ранее пытались сократить их площади, теперь полностью закрывают организацию, которая следила за ними», — отметил источник. Для дальнейшего понимания, заказник — участок территории или акватории, в пределах которого постоянно или временно запрещены отдельные формы хозяйственной деятельности. Такие меры принимаются для обеспечения охраны определенных видов живых существ, отдельных биогеоценозов, экологических компонентов, пейзажа в целом и других природных достопримечательностей. Согласно постановлению правительства Курганской области, права и обязанности «Экофонда» переходят к региональному управлению охотничьего хозяйства. Однако, в структуре ведомства якобы не выделено даже сектора по обеспечению охраны государственных заказников и памятников природы. Источник считает, что ликвидация произошла из-за «гонки за кадрами», поскольку управление нуждается в новых специалистах. «Будут переводить и рядовые специальности: юристов и бухгалтеров. Будут собирать природоохранных инспекторов, но эти работники нужны только для надзора. Экологические проблемы в регионе таким образом не получится решить», — упомянул в разговоре с URA.RU инсайдер. Как указано на сайте охотуправления, основными задачами ведомства являются организация и регулирование действий по отношению к животным, сохранение биологического разнообразия флоры и фауны, а также организация развития сети особо охраняемых природных территорий на территории Курганской области. Касательно «Экофонда», при небольшом финансировании егерской службой осуществлялась охрана 21 заказника. На их территориях проводились биотехнические мероприятия в период сложных условий зимовки для диких копытных (подкормка, прокладка троп и др.), учеты всех видов животных. Впервые в регионе сотрудниками «Экофонда» разработаны и обустроены экологические тропы на особо охраняемых природных территориях. Многие курганцы неоднократно посещали с экскурсиями экотропы Белозерского государственного заказника и памятника природы «Просветский дендрарий». Корреспондент URA.RU попыталась получить комментарий по ликвидации «Экофонда» от управления охотничьего хозяйства Курганской области. На звонки по номеру, указанному на официальном сайте, журналисту не ответили — звонки сбрасывались несколько раз. Обращение к чиновникам управления журналист оставила на сайте интернет-приемной. В приемной «Экофонда» журналисту ответили, что никак не могут повлиять на решение о ликвидации, поскольку его приняло правительство Курганской области. «Два важных объекта — Белозерский заказник и „Просветский дендрарий“, скорее всего передадут „Управлению лесами“, так как ранее им уже передали музей леса», — поделились с журналистом в «Экофонде». Для справки: Белозерский государственный заказник — особо охраняемая территория. Он является старейшим заказников в Курганской области. По открытым данным, природный памятник выполняет функции охраны и воспроизводства охотничьих видов животных. К охраняемым видам относятся: сибирская косуля, лось, тетерев, барсук, объекты животного мира, включенные в Красные книги Российской Федерации и Курганской области. К конкурентам и врагам охраняемых видов относятся: серая ворона, лисица, волк, енотовидная собака. Памятник природы «Просветский дендрарий» считают сокровищницей курганской флоры. На территории лесного участка произрастает более 50 видов деревьев и кустарников и 124 вида дикорастущих трав. Среди них 23 редких и исчезающих вида, занесенных в Красную книгу Курганской области и Красную Книгу России.