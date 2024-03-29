Сколько осталось «Космосу»: о прошлом и будущем тюменского театра

Судьба здания бывшего кинотеатра, на открытие которого приезжал актер Сергей Бодров

29 марта 2024 в 18:15 Размер текста - 17 +

Здание бывшего кинотеатра успело полюбиться местным жителям и стало отчасти знаковым местом для горожан Фото: Денис Моргунов © URA.RU Легендарный театральный центр «Космос» доживает свои последние годы — как рассказали агентству в департаменте по молодежной политике, здание планируют снести в 2026 году. На его месте построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Здание бывшего кинотеатра успело полюбиться местным жителям и стало отчасти знаковым местом для горожан. Что станет с театром и исчезнет ли он насовсем — в материале URA.RU. Когда открылся «Космос»? Здание было построено в 1965 году и «Космосом» стало не сразу, однако творческим местом было всегда. С 2001 до 2010 года здесь располагался кинотеатр «Киномакс», а потом все превратилось в арт-клуб. С 2014 по 2016 год центр оставался заброшенным, его отключили от всех коммуникаций. Здание настолько запустело за два года, что здесь даже через пол стали прорастать грибы. Некоторые люди до сих пор заходят в театр и спрашивают, на какой фильм можно купить билеты Фото: Денис Моргунов © URA.RU В 2016 году объект решили использовать в качестве площадки для молодежных театров. Так в марте 2017 года появился «Космос». По словам руководителя художественного отдела театра Марии Хайбуллиной, команда сделала лишь косметический ремонт и обновила техническое оборудование, особенности кинотеатра решили сохранить — до сих пор некоторые заходят в здание и спрашивают, на какой фильм можно купить билеты. В процессе ремонта еще и выяснилась интересная деталь — оказывается у «Космоса» есть третий этаж. В театре два зала — большой на 216 человек и малый, у каждого есть свои гримерки. Одна из главных особенностей центра — необычная система хранения. Мария отметила, что в театре нет отдельной коморки для хранения каких-либо вещей, поэтому любое свободное место используется для костюмов, декораций и другого оборудования. Также в центре также есть конференц-зал, отдельный офис для всех сотрудников, техническая комната и лекционный зал. Потолки в гримерке высокие, поэтому размещать декорации в театре можно вот таким способом Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кому закрыт вход в «Космос»? Попасть в «Космос» может любой желающий. Стоимость аренды большого зала для репетиции составляет 4 тысячи рублей, для мероприятия — 10 тысяч, малого — 3 тысячи. Можно и просто зайти выпить кофе, посидеть в холле или поиграть на музыкальных инструментах. В центре даже есть свой «герой» — маргинал, который по вечерам приходит бесплатно играть на фортепиано шансон. Иногда появляется и городской музыкант-духовик, дуэта с тюменским шансонье у них до сих пор не произошло. И никто их не выгоняет, даже наоборот, поощряют. Хотя есть категории людей, проход которым в центр закрыт. В здании бывшего кинотеатра почти ничего не изменили, лишь провели косметический ремонт Фото: Денис Моргунов © URA.RU «Мы стараемся пускать всех. Но у нас есть ограничения, связанные, например, с политическими партиями, психологическими кружками. Мы не пускаем тех, кто может как-то навредить человеку или нашей репутации. Также не допускаем проведение дней национальной культуры, потому что мы не можем много людей вместить. Пробовали, но не получилось. Не приветствуем коммерческие мероприятия, которые не связаны с театром, корпоративы», — отметила Мария. Что со зданием сейчас? Центр стоит на улице Республики уже около 60 лет. О сносе было известно еще в 2016 году. Тогда планировали рядом построить новый театральный центр. Конечно время сказалось на здании, особенно сильно это заметно именно на третьем этаже: в лекционном зале под трубой из-за протекания вздулись стены. Мария рассказала, что и коммуникации выдают возраст здания. Проблемы с канализацией и электричеством здесь не редкость. «За 60 лет коммуникации не менялись, поэтому часто случаются проблемы с электричеством (но у нас есть генератор) и канализацией. Это вещи, которые постоянно нас беспокоят. Может зайти большой фестиваль, а туалет работать не будет. Есть особенности, связанные с протеканием», — поделилась наша спутница. Здание стоит уже около 60 лет, проблемы с коммуникациями тут не редкость Фото: Денис Моргунов © URA.RU Что будет дальше? Разговоры о сносе здания начались еще в 2016 году, сейчас известно, что «Космос» снесут в 2026 году Фото: Денис Моргунов © URA.RU Как рассказали агентству в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, совсем закрывать «Космос» не будут. Центр переедет в новое здание, которое будет в пять раз больше существующего. Но пока дом для театра строится, пространство будет временно работать на другой площадке. «За время работы с 2017 года у нас накопился опыт и запросы на улучшение пространства. Есть технологические вопросы, которые важны как для театра, так и для любого зрелищного вида искусств. Новое пространство позволит реализовывать еще больше проектов, которые объединят разные направления и аудитории», — добавили в департаменте. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Легендарный театральный центр «Космос» доживает свои последние годы — как рассказали агентству в департаменте по молодежной политике, здание планируют снести в 2026 году. На его месте построят школу №7 и культурно-досуговый центр в едином архитектурном стиле. Здание бывшего кинотеатра успело полюбиться местным жителям и стало отчасти знаковым местом для горожан. Что станет с театром и исчезнет ли он насовсем — в материале URA.RU. Здание было построено в 1965 году и «Космосом» стало не сразу, однако творческим местом было всегда. С 2001 до 2010 года здесь располагался кинотеатр «Киномакс», а потом все превратилось в арт-клуб. С 2014 по 2016 год центр оставался заброшенным, его отключили от всех коммуникаций. Здание настолько запустело за два года, что здесь даже через пол стали прорастать грибы. В 2016 году объект решили использовать в качестве площадки для молодежных театров. Так в марте 2017 года появился «Космос». По словам руководителя художественного отдела театра Марии Хайбуллиной, команда сделала лишь косметический ремонт и обновила техническое оборудование, особенности кинотеатра решили сохранить — до сих пор некоторые заходят в здание и спрашивают, на какой фильм можно купить билеты. В процессе ремонта еще и выяснилась интересная деталь — оказывается у «Космоса» есть третий этаж. В театре два зала — большой на 216 человек и малый, у каждого есть свои гримерки. Одна из главных особенностей центра — необычная система хранения. Мария отметила, что в театре нет отдельной коморки для хранения каких-либо вещей, поэтому любое свободное место используется для костюмов, декораций и другого оборудования. Также в центре также есть конференц-зал, отдельный офис для всех сотрудников, техническая комната и лекционный зал. Попасть в «Космос» может любой желающий. Стоимость аренды большого зала для репетиции составляет 4 тысячи рублей, для мероприятия — 10 тысяч, малого — 3 тысячи. Можно и просто зайти выпить кофе, посидеть в холле или поиграть на музыкальных инструментах. В центре даже есть свой «герой» — маргинал, который по вечерам приходит бесплатно играть на фортепиано шансон. Иногда появляется и городской музыкант-духовик, дуэта с тюменским шансонье у них до сих пор не произошло. И никто их не выгоняет, даже наоборот, поощряют. Хотя есть категории людей, проход которым в центр закрыт. «Мы стараемся пускать всех. Но у нас есть ограничения, связанные, например, с политическими партиями, психологическими кружками. Мы не пускаем тех, кто может как-то навредить человеку или нашей репутации. Также не допускаем проведение дней национальной культуры, потому что мы не можем много людей вместить. Пробовали, но не получилось. Не приветствуем коммерческие мероприятия, которые не связаны с театром, корпоративы», — отметила Мария. Центр стоит на улице Республики уже около 60 лет. О сносе было известно еще в 2016 году. Тогда планировали рядом построить новый театральный центр. Конечно время сказалось на здании, особенно сильно это заметно именно на третьем этаже: в лекционном зале под трубой из-за протекания вздулись стены. Мария рассказала, что и коммуникации выдают возраст здания. Проблемы с канализацией и электричеством здесь не редкость. «За 60 лет коммуникации не менялись, поэтому часто случаются проблемы с электричеством (но у нас есть генератор) и канализацией. Это вещи, которые постоянно нас беспокоят. Может зайти большой фестиваль, а туалет работать не будет. Есть особенности, связанные с протеканием», — поделилась наша спутница. Как рассказали агентству в региональном департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике, совсем закрывать «Космос» не будут. Центр переедет в новое здание, которое будет в пять раз больше существующего. Но пока дом для театра строится, пространство будет временно работать на другой площадке. «За время работы с 2017 года у нас накопился опыт и запросы на улучшение пространства. Есть технологические вопросы, которые важны как для театра, так и для любого зрелищного вида искусств. Новое пространство позволит реализовывать еще больше проектов, которые объединят разные направления и аудитории», — добавили в департаменте.