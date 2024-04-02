Путин дал силовикам установку по работе с мигрантами

И перечислил комплекс мер

02 апреля 2024 в 22:00 Размер текста - 17 +

Владимир Путин выступил на расширенном заседании коллегии МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин определил главный принцип миграционной политики страны. По его словам, в России могут жить и трудиться те, кто уважает традиции, язык, культуру и историю. Эксперты, комментируя URA.RU расширенное заседание коллегии МВД, отмечают, что ужесточения контроля в этой сфере не будет, а меры, озвученные президентом, будут направлены на улучшении эффективности работы силовиков. Новость по теме Путин обозначил новые приоритеты миграционной политики: главное с коллегии МВД Глава государства на заседании коллегии обратил внимание, что обсуждал с другими ведомствами вопрос эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями. Он пояснил, что питательная среда для криминальной сферы — нелегальная миграция, идеологическая «накачка» лжепроповедников и интернет-сайтов. При этом, по словам Путина, недопустимо использовать трагедию в «Крокус Сити Холле» для провоцирования национальной розни, ксенофобии и исламофобии. Он указал на то, что это и было главной целью террористов и их заказчиков — «посеять раздор» и панику, распри и ненависть к разным народам. «Мы ни в коем случае не должны позволить им этого сделать», — подчеркнул президент. В вопросе миграционной политики необходимы современные, цифровые, электронные базы биометрических данных, отметил Путин Фото: Илья Московец © URA.RU «Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем: прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных, — продолжил Путин. — Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка. Здесь необходимы современные, цифровые, электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, — их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции». В то же время, отметил Путин, многие соотечественники гражданство не могут получить, порой годами. «Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать», — сказал он. По словам Путина, в решении этих задач в первую очередь нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества. Также сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную, языковую самобытность России. «Принцип, что приехать жить и трудиться в Россию могут только те, кто уважает наши традиции, язык, культуру, историю, — этот принцип должен быть решающим», — резюмировал глава государства. Чудиновская подчеркивает, что в острые эмоциональные моменты, как например, в связи с терактом в «Крокусе», люди начинают всех мигрантов считать преступниками Фото: Роман Наумов © URA.RU Президент Путин на расширенной коллегии МВД определил главный принцип миграционной политики, утверждают эксперты. Директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских поясняет, что посылы президента правильные и они основаны на действующем законодательстве. «В острые эмоциональные моменты, которые, например, в связи с терактом в „Крокусе“, люди начинают всех мигрантов считать преступниками или потенциальными преступниками. Нашему обществу, особенно и в этих условиях, очень важно „не наломать дров“ и вести себя взвешенно, в рамках закона», — отметила эксперт. «Со знанием языка, конечно, сложнее. Экзамен по русскому языку и знанию основ законодательства, истории, культуры — с 2015 года применяется. Но кроме пышно расцветшей коррупции на торговлю сертификатами, на знание русского языка — особо никаких подвижек нет. Надо проводить не декларативную политику, а пытаться дифференцировать поток мигрантов. Допустим, если они приезжают на месяц убрать урожай и уехать, при этом не нарушая законодательство — вряд ли следует требовать глубокое знание русского языка, — продолжила Чудиновских. — Главное в уважении культуры — не нарушать правил страны, в которой человек находится, следовать законодательству. Президент, в том числе, и об этом говорил. Речь о том, чтобы люди приезжали и не нарушали закон — в этом и будет проявление уважения, законопослушания. Это главный признак того, что человек приехал с добрыми намерениями и ничего худого принимающему обществу не собирается привнести вместе с собой». В вопросах миграционной политики необходимо сохранить баланс интересов общества и государства, в том числе экономических, считает Белокуров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Безопасность, законность, цифровизация и контроль — главные тезисы выступления Владимира Путина, поясняет заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. При этом, по его словам, в вопросах миграционной политики необходимо сохранить баланс интересов общества и государства, в том числе экономических. «Еще нельзя забывать о необходимости поддержания межнационального мира, сохранении дружеских и добрососедских отношений, направленных на межрелигиозное и межэтническое согласие как внутри, так и за пределами страны», — добавил он. Также Чудиновских отмечает, что в контексте миграционной политики, где речь идет о балансе интересов в плане безопасности и стабильности экономики, президент занял нейтральную позицию. Она напомнила, что в соответствующей концепции приоритетом является безопасность. «Речь не только о безопасности в контексте сохранности жизни и здоровья, но и экономической, в том числе потому, что в условиях жестокого демографического кризиса мигранты помогают российской экономике функционировать и закрывая большие бреши на нашем рынке труда, особенно в отдельных видах экономической деятельности». Она поясняет, что глава государства понимает, что без мигрантов экономика России может сильно пострадать: «Невозможно закрыть бреши, особенно в условиях СВО, когда молодые мужчины ушли со своих рабочих мест. Я не говорю, что мигранты именно эти рабочие места займут, но они „закрывают“ колоссальное количество рабочих мест, куда россияне просто не хотят идти. Нельзя сейчас закрыть границы, выгнать всех и считать, что мы окажемся в безопасности. Мы тут же столкнемся с проблемами другого рода, и нам, боюсь, это не понравится». Белокуров пояснил, что миграционная политика, в том числе, является драйвером экономического развития Фото: Владимир Андреев © URA.RU Белокуров также указал на то, что миграционная политика, в том числе, является драйвером экономического развития при условии удовлетворения спроса на трудовую деятельность для граждан и низком уровне безработицы. «Однако именно нелегальная миграция, и это подчеркнул Путин, выпадающая из правового поля и контроля со стороны соответствующих служб и ведомств, является „питательной средой“ для преступности и экстремизма. И одна из главных задач на сегодняшний день — вывести нелегальную миграцию из тени», — сказал политолог. В то же время не должно быть «закручивания гаек», считает замдиректора Института исследования проблем современной политики. Он отмечает, что речь должна идти о создании законных, прозрачных и контролируемых механизмах регулирования миграционных процессов, искоренении теневой миграции и полного перехода этого вопроса в рамки правового поля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин определил главный принцип миграционной политики страны. По его словам, в России могут жить и трудиться те, кто уважает традиции, язык, культуру и историю. Эксперты, комментируя URA.RU расширенное заседание коллегии МВД, отмечают, что ужесточения контроля в этой сфере не будет, а меры, озвученные президентом, будут направлены на улучшении эффективности работы силовиков. Глава государства на заседании коллегии обратил внимание, что обсуждал с другими ведомствами вопрос эффективной борьбы с экстремистскими проявлениями. Он пояснил, что питательная среда для криминальной сферы — нелегальная миграция, идеологическая «накачка» лжепроповедников и интернет-сайтов. При этом, по словам Путина, недопустимо использовать трагедию в «Крокус Сити Холле» для провоцирования национальной розни, ксенофобии и исламофобии. Он указал на то, что это и было главной целью террористов и их заказчиков — «посеять раздор» и панику, распри и ненависть к разным народам. «Однако, когда начинаешь разбираться в обстоятельствах того или иного дела, конкретного преступления, оказывается, что человек попал в Россию без особых проблем: прошел все формальности, оформил трудовой патент, имея зачастую за спиной целый букет правонарушений, причем иногда и злостных, — продолжил Путин. — Затем он подает заявление на гражданство, даже не зная элементарно русского языка. Здесь необходимы современные, цифровые, электронные базы биометрических данных. Те, что сейчас работают, — их, судя по всему, недостаточно. Они не позволяют в полном объеме купировать риски, рецидивы незаконной миграции». В то же время, отметил Путин, многие соотечественники гражданство не могут получить, порой годами. «Нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике. Прошу министерство внутренних дел, другие наши правоохранительные органы и специальные службы совместно с правительством и администрацией президента все эти вопросы комплексно и детально проработать», — сказал он. По словам Путина, в решении этих задач в первую очередь нужно обеспечить интересы и безопасность государства и общества. Также сохранить межэтническое и межрелигиозное согласие, культурную, языковую самобытность России. Президент Путин на расширенной коллегии МВД определил главный принцип миграционной политики, утверждают эксперты. Директор Центра миграционной политики Ольга Чудиновских поясняет, что посылы президента правильные и они основаны на действующем законодательстве. «В острые эмоциональные моменты, которые, например, в связи с терактом в „Крокусе“, люди начинают всех мигрантов считать преступниками или потенциальными преступниками. Нашему обществу, особенно и в этих условиях, очень важно „не наломать дров“ и вести себя взвешенно, в рамках закона», — отметила эксперт. «Со знанием языка, конечно, сложнее. Экзамен по русскому языку и знанию основ законодательства, истории, культуры — с 2015 года применяется. Но кроме пышно расцветшей коррупции на торговлю сертификатами, на знание русского языка — особо никаких подвижек нет. Надо проводить не декларативную политику, а пытаться дифференцировать поток мигрантов. Допустим, если они приезжают на месяц убрать урожай и уехать, при этом не нарушая законодательство — вряд ли следует требовать глубокое знание русского языка, — продолжила Чудиновских. — Главное в уважении культуры — не нарушать правил страны, в которой человек находится, следовать законодательству. Президент, в том числе, и об этом говорил. Речь о том, чтобы люди приезжали и не нарушали закон — в этом и будет проявление уважения, законопослушания. Это главный признак того, что человек приехал с добрыми намерениями и ничего худого принимающему обществу не собирается привнести вместе с собой». Безопасность, законность, цифровизация и контроль — главные тезисы выступления Владимира Путина, поясняет заместитель директора Института исследования проблем современной политики Андрей Белокуров. При этом, по его словам, в вопросах миграционной политики необходимо сохранить баланс интересов общества и государства, в том числе экономических. «Еще нельзя забывать о необходимости поддержания межнационального мира, сохранении дружеских и добрососедских отношений, направленных на межрелигиозное и межэтническое согласие как внутри, так и за пределами страны», — добавил он. Также Чудиновских отмечает, что в контексте миграционной политики, где речь идет о балансе интересов в плане безопасности и стабильности экономики, президент занял нейтральную позицию. Она напомнила, что в соответствующей концепции приоритетом является безопасность. «Речь не только о безопасности в контексте сохранности жизни и здоровья, но и экономической, в том числе потому, что в условиях жестокого демографического кризиса мигранты помогают российской экономике функционировать и закрывая большие бреши на нашем рынке труда, особенно в отдельных видах экономической деятельности». Она поясняет, что глава государства понимает, что без мигрантов экономика России может сильно пострадать: «Невозможно закрыть бреши, особенно в условиях СВО, когда молодые мужчины ушли со своих рабочих мест. Я не говорю, что мигранты именно эти рабочие места займут, но они „закрывают“ колоссальное количество рабочих мест, куда россияне просто не хотят идти. Нельзя сейчас закрыть границы, выгнать всех и считать, что мы окажемся в безопасности. Мы тут же столкнемся с проблемами другого рода, и нам, боюсь, это не понравится». Белокуров также указал на то, что миграционная политика, в том числе, является драйвером экономического развития при условии удовлетворения спроса на трудовую деятельность для граждан и низком уровне безработицы. «Однако именно нелегальная миграция, и это подчеркнул Путин, выпадающая из правового поля и контроля со стороны соответствующих служб и ведомств, является „питательной средой“ для преступности и экстремизма. И одна из главных задач на сегодняшний день — вывести нелегальную миграцию из тени», — сказал политолог. В то же время не должно быть «закручивания гаек», считает замдиректора Института исследования проблем современной политики. Он отмечает, что речь должна идти о создании законных, прозрачных и контролируемых механизмах регулирования миграционных процессов, искоренении теневой миграции и полного перехода этого вопроса в рамки правового поля.