Путин озвучил, какие иностранцы имеют право жить в России

Глава РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии МВД
Только те иностранцы, которые уважают традиции, язык и культуру РФ, имеют право проживать на территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру», — сообщил он. Это заявление главы российского государства прозвучало во время сегодняшнего заседания коллегии МВД.
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