Путин озвучил, какие иностранцы имеют право жить в России

Путин: жить на территории РФ имеют право не все иностранцы
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Послание президента Федеральному Собранию. Москва, владимир путин
Глава РФ Владимир Путин выступает на заседании коллегии МВД Фото:

Только те иностранцы, которые уважают традиции, язык и культуру РФ, имеют право проживать на территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру», — сообщил он. Это заявление главы российского государства прозвучало во время сегодняшнего заседания коллегии МВД.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Только те иностранцы, которые уважают традиции, язык и культуру РФ, имеют право проживать на территории страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. «Приехать и жить в России должны иметь возможность только те, кто уважает ее традиции, язык и культуру», — сообщил он. Это заявление главы российского государства прозвучало во время сегодняшнего заседания коллегии МВД.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...