Путин обозначил новые приоритеты миграционной политики: главное с коллегии МВД

Путин: Россия доберется до бенефициаров теракта в «Крокусе»

02 апреля 2024 в 17:36 Размер текста - 17 +

Путин принял участие в расширенном заседании коллегии МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел (МВД). На нем выступил и президент России Владимир Путин. Он отметил новые приоритеты в рамках миграционной политики государства. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал Россия 24. URA.RU передает, какие основные тезисы прозвучали во время заседания коллегии МВД. Миграционная политика Поручено поменять подходы к миграционной политики в России. По мнению президента, необходимо представить перечень первоочередных решений. Это нужно для обеспечения интересов и безопасности страны и общества, что позволит сохранить межнациональный мир. По мнению главы государства, электронные базы по мигрантам в России несовершенны. Он заявил, что, чтобы уменьшить риски незаконной миграции, необходимо обновить базы биометрии. Теракт в «Крокусе» Заказчики теракта в «Крокусе» хотели вызвать рост ксенофобии и исламофобии. Поэтому президент РФ призывает не допустить подобного «раскола» в России. Путин отметил, что до этих самых заказчиков теракта «безусловно доберутся». По его мнению, для этого надо установить «все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодения». Президент также отметил, что в преступной среде нет надежной агентуры и все делается за деньги. Он заявил, что раз «и покупается, и продается любая информация», Россия доберется до конечных заказчиков. Путин отметил, что теракты — это обоюдное оружие. По его словам, те, кто понимает это применяет против России, должны понимать, что оно обоюдоострое. На Западе хотят реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона. По мнению президента РФ, именно по этому страны Запада пытаются расколоть Россию. Работа МВД Президент России отметил, приоритеты работы МВД. Среди них: обеспечение общественного порядка, пресечение каналов для поставок и торговли наркотиками в России и борьба с экстремизмом и незаконной миграцией. Чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, стоит поместить все объекты под постоянный контроль. Органы внутренних дел будут играть в ключевую роль в решении этой задачи. МВД надо активизировать работу по пресечению каналов поставок и торговли наркотиков. Президент РФ отметил, что в РФ замечен рост потребления тяжелых и синтетических запрещенных препаратов. Уже более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили российские паспорта. Путин отметил, что сотрудники МВД должны проявлять осторожность при выдаче паспортов на Донбасе. Как он заявил, что органы МВД не должны допускать легализацию диверсантов и пособников неонацистов. По его мнению, надо, в том числе, проводить подомовой обход городов и поселков, чтобы данные личности не смогли легализоваться. Президент также заявил, что стоит уделить внимание повышению эффективности участковых служб в РФ и действиям МВД по нейтрализации организованной преступности. Как было отмечено позже, речь шла о преступных группировках, которые могут действовать «рука об руку с зарубежными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных экстремистских структур». Сотрудники МВД должны работать собранно и «без расхлябанности». Путин отметил, что условия работы должны быть близки к военному времени. Другие заявления В РФ уровень преступности среди подростков снизился. Уменьшилось и количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта за прошлый год. Президент отметил, что стоит продолжать вести «линию на системную профилактику преступлений среди подростков». Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных контрольных надзорных служб коммерческих организаций, отвечающих за «Крокус». По словам Путина, Россия заплатила высокую цену, поэтому в этом вопросе стоит быть предельно объективными и профессиональными. Надо постоянно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям. Путин подчеркнул, что это касается всех субъектов федерации, служб государства и правоохранительных органов. Количество голосов за Путина на выборах президента отражает настроение общества, его надежду на государство. Глава государства отметил рекордное количество проголосовавших за него граждан. Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений. Путин также отметил, что увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений в прошлом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Состоялось расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел (МВД). На нем выступил и президент России Владимир Путин. Он отметил новые приоритеты в рамках миграционной политики государства. Трансляцию выступления главы государства вел телеканал Россия 24. URA.RU передает, какие основные тезисы прозвучали во время заседания коллегии МВД. Поручено поменять подходы к миграционной политики в России. По мнению президента, необходимо представить перечень первоочередных решений. Это нужно для обеспечения интересов и безопасности страны и общества, что позволит сохранить межнациональный мир. По мнению главы государства, электронные базы по мигрантам в России несовершенны. Он заявил, что, чтобы уменьшить риски незаконной миграции, необходимо обновить базы биометрии. Заказчики теракта в «Крокусе» хотели вызвать рост ксенофобии и исламофобии. Поэтому президент РФ призывает не допустить подобного «раскола» в России. Путин отметил, что до этих самых заказчиков теракта «безусловно доберутся». По его мнению, для этого надо установить «все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодения». Президент также отметил, что в преступной среде нет надежной агентуры и все делается за деньги. Он заявил, что раз «и покупается, и продается любая информация», Россия доберется до конечных заказчиков. Путин отметил, что теракты — это обоюдное оружие. По его словам, те, кто понимает это применяет против России, должны понимать, что оно обоюдоострое. На Западе хотят реванша за неудачные походы Гитлера и Наполеона. По мнению президента РФ, именно по этому страны Запада пытаются расколоть Россию. Президент России отметил, приоритеты работы МВД. Среди них: обеспечение общественного порядка, пресечение каналов для поставок и торговли наркотиками в России и борьба с экстремизмом и незаконной миграцией. Чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей, стоит поместить все объекты под постоянный контроль. Органы внутренних дел будут играть в ключевую роль в решении этой задачи. МВД надо активизировать работу по пресечению каналов поставок и торговли наркотиков. Президент РФ отметил, что в РФ замечен рост потребления тяжелых и синтетических запрещенных препаратов. Уже более 3,2 млн жителей Донбасса и Новороссии получили российские паспорта. Путин отметил, что сотрудники МВД должны проявлять осторожность при выдаче паспортов на Донбасе. Как он заявил, что органы МВД не должны допускать легализацию диверсантов и пособников неонацистов. По его мнению, надо, в том числе, проводить подомовой обход городов и поселков, чтобы данные личности не смогли легализоваться. Президент также заявил, что стоит уделить внимание повышению эффективности участковых служб в РФ и действиям МВД по нейтрализации организованной преступности. Как было отмечено позже, речь шла о преступных группировках, которые могут действовать «рука об руку с зарубежными спецслужбами и эмиссарами международных радикальных экстремистских структур». Сотрудники МВД должны работать собранно и «без расхлябанности». Путин отметил, что условия работы должны быть близки к военному времени. В РФ уровень преступности среди подростков снизился. Уменьшилось и количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта за прошлый год. Президент отметил, что стоит продолжать вести «линию на системную профилактику преступлений среди подростков». Сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных контрольных надзорных служб коммерческих организаций, отвечающих за «Крокус». По словам Путина, Россия заплатила высокую цену, поэтому в этом вопросе стоит быть предельно объективными и профессиональными. Надо постоянно наращивать готовность к чрезвычайным ситуациям. Путин подчеркнул, что это касается всех субъектов федерации, служб государства и правоохранительных органов. Количество голосов за Путина на выборах президента отражает настроение общества, его надежду на государство. Глава государства отметил рекордное количество проголосовавших за него граждан. Необходимо и дальше добиваться роста раскрываемости и коррупционных и других преступлений. Путин также отметил, что увеличилось число тяжких, особо тяжких и ряда других преступлений в прошлом году.