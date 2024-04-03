Мишустин представил последний отчет о работе действующего кабмина

Какими премьер увидел итоги своей работы за четыре кризисных года — в репортаже URA.RU

04 апреля 2024 в 01:25 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин выступил с ежегодным отчетом в Госдуме о работе правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы 3 апреля был посвящен не только подведению итогов работы кабмина в прошлом году, но и деятельности текущего состава правительства за все четыре года, которые прошли в условиях антироссийских санкций, внешних и внутренних угроз. О том, как прошло выступление главы кабмина, который уже через месяц ждет положенный по Конституции роспуск и новое назначение, — в репортаже URA.RU. В Госдуме уже с утра большое количество журналистов ожидало начала отчета Михаила Мишустина перед депутатами Фото: Владимир Андреев © URA.RU С самого утра на входе в Госдуму образовалась небольшая очередь из желающих попасть в здание нижней палаты парламента. Внутри собралось большое количество журналистов, телекамер. В то же время депутаты неспешно прогуливались по главному холлу, обсуждали насущные вопросы. За час до начала выступления председателя правительства многие журналисты, телеканалы ходили в поисках депутатов, чтобы задать им интересующие их вопросы, спросить про инициативы, ожидания от отчета премьера. Так, например, председатель комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил URA.RU, что нынешний состав правительства работал в непростом режиме. Речь о пандемии COVID-19, антироссийских санкциях и специальной военной операции. Нилов заявил URA.RU, что нынешний состав кабмина — «аппарат особого режима работы» Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Нынешний состав кабмина — аппарат особого режима работы. Поэтому в настоящее время у депутатов по-другому строится диалог с правительством. У нас постоянный контакт с министрами, вице-премьерами. Мишустин — человек с системным подходом. Вижу, как он системно подходит к постановке задач, выявлению подходов с точки зрения подчеркивания проблем и решения задач», — сказал Нилов агентству. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев торопился в зал пленарных заседаний, однако успел поведать URA.RU о том, что выступление председателя правительства Михаила Мишустина позволит обновленному составу правительства «не раскачиваться», а «с ходу» продолжать работать. Также парламентарий подчеркнул, что действующий кабинет министров думает про «вчера, сегодня и завтра», работает на благо страны. Нечаев сказал нашему агентству, что выступление Мишустина позволит обновленному составу правительства «не раскачиваться», а «с ходу» продолжать работать Фото: Владимир Андреев © URA.RU Вскоре в зоне пресс-подходов начались выступления парламентариев. Свои речи произнесли руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин, первый замруководителя КПРФ Николай Коломейцев, который остался удовлетворен работой правительства, и другие. Особенно большое скопление журналистов было в момент, когда выступал кандидат в президенты России Леонид Слуцкий, занявший последнее место в гонке. Полчаса до отчета, все затаились в ожидании приезда премьера в Госдуму. Кто-то из депутатов, журналистов спустился вниз, но большая часть осталась на входе перед залом пленарных заседаний. «Приехал, приехал», — послышалось в чьем-то разговоре. И правда, СМИ уже пестрили сообщениями: «премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу». Уже за 10 минут до начала выступления к залу начали подтягиваться депутаты, вице-премьеры, министры. После трехчасового гула от разговоров, интервью и пресс-подходов в холле стало заметно тише. Премьер-министр спустился по небольшой лестнице, зашел в зал пленарных заседаний. Через несколько секунд в холле не осталось никого — депутаты на своих местах, журналисты у экранов ноутбуков, фотографы скрылись за объективами фотокамер, премьер-министр расположился возле председателя Госдумы Вячеслава Володина. Володин заявил, что отчет Мишустина покажет, кто из правительства или парламента «работает эффективно, кто менее эффективно» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первым с вступительным словом выступил Володин. Прозвучали аплодисменты, а председатель Госдумы «разрядил обстановку». Он отметил, что отчет Михаила Мишустина покажет, кто из правительства или парламента «работает эффективно, кто менее эффективно». После этого премьер поднялся на трибуну. Он объявил, что под руководством президента в России построили новую, технологичную и эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти, реализовывать самые сложные инициативы. В том числе в вопросах экономики и социальной сферы. Отчет Михаила Мишустин о работе правительства был посвящен не только итогам прошлого года, но и всей деятельности действующего состава кабинета министров за четыре года. Темами его доклада стали цены на бензин и дизельное топливо, вопросы социального и экономического блоков, повышения благосостояния граждан, здравоохранения, отечественной промышленности, автомобиле- и судостроения, строительства жилья, малого и среднего бизнеса, будущей налоговой реформы, антироссийских санкций и противодействие им и многие другие. Мишустин подчеркнул, что кабмину удалось пройти ковид, помочь гражданам сохранить здоровье, а бизнесу — сберечь коллективы и производство Фото: Владимир Андреев © URA.RU «Выполнение программы социально-экономического развития и рост качества государственного управления в России — это две главные задачи, которые были поставлены президентом еще в 2020 году и выполнением которых занимается правительство <…> Нам удалось вместе пройти ковид, помочь миллионам граждан сохранить здоровье, а бизнесу — сберечь коллективы, производство и рабочие места», — рассказал Мишустин. Санкции, введенные против России недружественными странами, больно ударили по их экономике, рассказал Мишустин. Россия, несмотря на внешнее давление, вошла в пятерку стран с крупнейшей покупательской способностью ВВП на душу населения. «Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными внешнее давление на Россию не ослабевало, наоборот, расширялось по оценкам ряда экспертов», — добавил он. По его словам, Россия успешно прошла сложный период адаптации к санкциям, несмотря на возрастающий прессинг. Мишустин пояснил, что защита собственных интересов и развития страны, высокие цифры прошлого года стали результатом реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и россиян. Мишустин напомнил о трагедии в «Крокус Сити Холле» 22 марта Фото: Роман Наумов © URA.RU Также Мишустин не оставил без внимания трагедию, которая произошла в подмосковном Красногорске 22 марта. Он заявил, что разделяет желание возмездия в связи с терактом в «Крокусе». Премьер-министр отметил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции, а стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. Однако подготовка всех инициатив по таким вопросам должна проходить с учетом позиции правоохранительных органов. «Как сказал президент, у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания, в нашей стране мирно проживают представители многих народностей и конфессий, у нас по-настоящему многонациональное государство», — дополнил Михаил Мишустин. Председатель правительства зачитывал отчет перед депутатам Госдумы на протяжении около 1,5 часов. Суммарно вместе с ответами на вопросы парламентариев выступление премьер-министра заняло более 3,5 часов. Володин пристыдил тех, кто покинул зал. Также он пошутил: «Те, кто покинул зал, могут не переизбираться [на новый срок]». Володин напомнил, что буквально через месяц парламентариям предстоит определить новый состав правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Перед тем как дать возможность депутатам задать интересующие их вопросы премьер-министру, Володин напомнил, что буквально через месяц парламентариям предстоит определить новый состав правительства. «Поэтому сегодняшний разговор — хорошая основа для того, чтобы проанализировать сделанное, в том числе потом принять решение», — намекнул председатель Госдумы. Отвечая на вопросы парламентариев, которые касались социальной сферы, экономики, в частности, предпринимательства и инвестиций, Михаил Мишустин заявил, что для стимулирования инвестиционной активности правительство России создало «целую линейку инструментария», которая «тиражируется» последние четыре года. Он выразил надежду, что российские предприниматели будут активнее вкладывать средства в развитие отечественной экономики. «Мы ждем мощнейших инвестиций», — утвердительно сказал Мишустин, что вызвало улыбку на лицах депутатов. Мишустин подчеркнул, что народ России во все времена преодолевал любые вызовы Фото: Владимир Андреев © URA.RU Завершая часть с ответами на вопросы депутатов, Вячеслав Володин намекнул о роли Госдумы. Он напомнил, что министры и вице-премьеры, кто был в позитивном ключе отмечен в ходе всего дня — назначались парламентом. Это вновь заставило улыбнуться Мишустина, представителей правительства, депутатов и, конечно, журналистов. В заключение глава правительства указал на то, что за всеми достижениями страны стоят люди, россияне. Каждый из них, по его словам, работает на общую задачу — сделать Россию сильной и процветающей. «Все вместе мы — народ России. Талантливый, разносторонний. Который во все времена преодолевал любые вызовы. Преодолеем их и сейчас. У нашего государства, которым мы гордимся, огромный потенциал. Усилиями каждого он будет реализован в полной мере. Сделаем все, чтобы наша лучшая в мире страна процветала», — резюмировал Михаил Мишустин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Отчет премьер-министра Михаила Мишустина перед депутатами Госдумы 3 апреля был посвящен не только подведению итогов работы кабмина в прошлом году, но и деятельности текущего состава правительства за все четыре года, которые прошли в условиях антироссийских санкций, внешних и внутренних угроз. О том, как прошло выступление главы кабмина, который уже через месяц ждет положенный по Конституции роспуск и новое назначение, — в репортаже URA.RU. С самого утра на входе в Госдуму образовалась небольшая очередь из желающих попасть в здание нижней палаты парламента. Внутри собралось большое количество журналистов, телекамер. В то же время депутаты неспешно прогуливались по главному холлу, обсуждали насущные вопросы. За час до начала выступления председателя правительства многие журналисты, телеканалы ходили в поисках депутатов, чтобы задать им интересующие их вопросы, спросить про инициативы, ожидания от отчета премьера. Так, например, председатель комитета по труду, социальной политики и делам ветеранов Ярослав Нилов пояснил URA.RU, что нынешний состав правительства работал в непростом режиме. Речь о пандемии COVID-19, антироссийских санкциях и специальной военной операции. «Нынешний состав кабмина — аппарат особого режима работы. Поэтому в настоящее время у депутатов по-другому строится диалог с правительством. У нас постоянный контакт с министрами, вице-премьерами. Мишустин — человек с системным подходом. Вижу, как он системно подходит к постановке задач, выявлению подходов с точки зрения подчеркивания проблем и решения задач», — сказал Нилов агентству. Глава партии «Новые люди» Алексей Нечаев торопился в зал пленарных заседаний, однако успел поведать URA.RU о том, что выступление председателя правительства Михаила Мишустина позволит обновленному составу правительства «не раскачиваться», а «с ходу» продолжать работать. Также парламентарий подчеркнул, что действующий кабинет министров думает про «вчера, сегодня и завтра», работает на благо страны. Вскоре в зоне пресс-подходов начались выступления парламентариев. Свои речи произнесли руководитель фракции «Единая Россия» Владимир Васильев, член комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Дмитрий Вяткин, первый замруководителя КПРФ Николай Коломейцев, который остался удовлетворен работой правительства, и другие. Особенно большое скопление журналистов было в момент, когда выступал кандидат в президенты России Леонид Слуцкий, занявший последнее место в гонке. Полчаса до отчета, все затаились в ожидании приезда премьера в Госдуму. Кто-то из депутатов, журналистов спустился вниз, но большая часть осталась на входе перед залом пленарных заседаний. «Приехал, приехал», — послышалось в чьем-то разговоре. И правда, СМИ уже пестрили сообщениями: «премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Государственную думу». Уже за 10 минут до начала выступления к залу начали подтягиваться депутаты, вице-премьеры, министры. После трехчасового гула от разговоров, интервью и пресс-подходов в холле стало заметно тише. Премьер-министр спустился по небольшой лестнице, зашел в зал пленарных заседаний. Через несколько секунд в холле не осталось никого — депутаты на своих местах, журналисты у экранов ноутбуков, фотографы скрылись за объективами фотокамер, премьер-министр расположился возле председателя Госдумы Вячеслава Володина. Первым с вступительным словом выступил Володин. Прозвучали аплодисменты, а председатель Госдумы «разрядил обстановку». Он отметил, что отчет Михаила Мишустина покажет, кто из правительства или парламента «работает эффективно, кто менее эффективно». После этого премьер поднялся на трибуну. Он объявил, что под руководством президента в России построили новую, технологичную и эффективную систему государственного управления, которая позволяет оперативно формировать и принимать выверенные решения, скоординированные на всех уровнях власти, реализовывать самые сложные инициативы. В том числе в вопросах экономики и социальной сферы. Отчет Михаила Мишустин о работе правительства был посвящен не только итогам прошлого года, но и всей деятельности действующего состава кабинета министров за четыре года. Темами его доклада стали цены на бензин и дизельное топливо, вопросы социального и экономического блоков, повышения благосостояния граждан, здравоохранения, отечественной промышленности, автомобиле- и судостроения, строительства жилья, малого и среднего бизнеса, будущей налоговой реформы, антироссийских санкций и противодействие им и многие другие. «Выполнение программы социально-экономического развития и рост качества государственного управления в России — это две главные задачи, которые были поставлены президентом еще в 2020 году и выполнением которых занимается правительство <…> Нам удалось вместе пройти ковид, помочь миллионам граждан сохранить здоровье, а бизнесу — сберечь коллективы, производство и рабочие места», — рассказал Мишустин. Санкции, введенные против России недружественными странами, больно ударили по их экономике, рассказал Мишустин. Россия, несмотря на внешнее давление, вошла в пятерку стран с крупнейшей покупательской способностью ВВП на душу населения. «Условия, в которых всем нам пришлось работать в прошлом году, оставались очень сложными внешнее давление на Россию не ослабевало, наоборот, расширялось по оценкам ряда экспертов», — добавил он. По его словам, Россия успешно прошла сложный период адаптации к санкциям, несмотря на возрастающий прессинг. Мишустин пояснил, что защита собственных интересов и развития страны, высокие цифры прошлого года стали результатом реализации решений президента, работы правительства, всех ветвей власти, бизнеса, общественных объединений и россиян. Также Мишустин не оставил без внимания трагедию, которая произошла в подмосковном Красногорске 22 марта. Он заявил, что разделяет желание возмездия в связи с терактом в «Крокусе». Премьер-министр отметил, что с пониманием относится к предложениям по вопросам миграции, а стремление принять дополнительные решения понятно и справедливо. Однако подготовка всех инициатив по таким вопросам должна проходить с учетом позиции правоохранительных органов. «Как сказал президент, у террористов нет ни национальности, ни вероисповедания, в нашей стране мирно проживают представители многих народностей и конфессий, у нас по-настоящему многонациональное государство», — дополнил Михаил Мишустин. Председатель правительства зачитывал отчет перед депутатам Госдумы на протяжении около 1,5 часов. Суммарно вместе с ответами на вопросы парламентариев выступление премьер-министра заняло более 3,5 часов. Володин пристыдил тех, кто покинул зал. Также он пошутил: «Те, кто покинул зал, могут не переизбираться [на новый срок]». Перед тем как дать возможность депутатам задать интересующие их вопросы премьер-министру, Володин напомнил, что буквально через месяц парламентариям предстоит определить новый состав правительства. «Поэтому сегодняшний разговор — хорошая основа для того, чтобы проанализировать сделанное, в том числе потом принять решение», — намекнул председатель Госдумы. Отвечая на вопросы парламентариев, которые касались социальной сферы, экономики, в частности, предпринимательства и инвестиций, Михаил Мишустин заявил, что для стимулирования инвестиционной активности правительство России создало «целую линейку инструментария», которая «тиражируется» последние четыре года. Он выразил надежду, что российские предприниматели будут активнее вкладывать средства в развитие отечественной экономики. «Мы ждем мощнейших инвестиций», — утвердительно сказал Мишустин, что вызвало улыбку на лицах депутатов. Завершая часть с ответами на вопросы депутатов, Вячеслав Володин намекнул о роли Госдумы. Он напомнил, что министры и вице-премьеры, кто был в позитивном ключе отмечен в ходе всего дня — назначались парламентом. Это вновь заставило улыбнуться Мишустина, представителей правительства, депутатов и, конечно, журналистов. В заключение глава правительства указал на то, что за всеми достижениями страны стоят люди, россияне. Каждый из них, по его словам, работает на общую задачу — сделать Россию сильной и процветающей. «Все вместе мы — народ России. Талантливый, разносторонний. Который во все времена преодолевал любые вызовы. Преодолеем их и сейчас. У нашего государства, которым мы гордимся, огромный потенциал. Усилиями каждого он будет реализован в полной мере. Сделаем все, чтобы наша лучшая в мире страна процветала», — резюмировал Михаил Мишустин.