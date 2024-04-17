Власти напомнили банкам о важности перехода на российский софт

Это необходимо для безопасности клиентов и достижения технологического суверенитета

17 апреля 2024 в 22:46 Размер текста - 17 +

Мишустин в приветственной речи на форуме «Data Fusion» отметил важную роль российских IT-компаний в в прогрессе страны. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банки РФ одними из первых в России готовы к технологическому суверенитету и переходу на отечественное программное обеспечение (ПО), хотя это и потребует от них сотни миллиардов вложений. С этой целью IT-компании разрабатывают для банков новые системы, а на страже персональных данных встанут легкие российские нейросети. Так эксперты прокомментировали совещание правительства РФ 17 апреля и личное участие в нем президента РФ Владимира Путина. Сегодня президент совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обсудили очередной этап внедрения российского ПО в банковской среде. С 1 января 2025 года на основании указа президента банки начнут процедуру отказа от зарубежных программ. Этот процесс будет контролировать ЦБ РФ в рамках принятого постановления правительства, регулирующего использование программ на объектах критической инфраструктуры (КИИ), к которым отнесены, в первую очередь, банковские учреждения. Цифровизация гозакупок и внедрение государственных информационных систем в постоянном фокусе внимания правительства. На фото — Мишустин на Московском финансовом форуме. Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несколькими часами ранее Мишустин, выступая на форуме «Data Fusion», отметил успехи российской IT-отрасли. Чистая прибыль стартапов, поддержанных правительством, превысила 10 млрд рублей, а в 20 тысячах российских ИТ-проектах работает 850 тысяч человек. Немаловажная роль банкинга и безопасности персональных данных граждан отводится правительством в новом нацпроекте «Экономика данных». «Для выполнения этих задач формируется новый нацпроект „Экономика данных“, который направлен на выстраивание целостного механизма сбора, передачи, хранения и анализа информации. Конечно, с соблюдением максимально высоких стандартов безопасности», — подчеркнул Мишустин. Статья по теме В России определились с будущим интернета. Видео Готовы ли банки к переходу на российское ПО Цифровая трансформация банков РФ необходима, поскольку автоматизированные банковские системы (АБС) во многих банках адаптированы для работы с иностранным ПО, в первую очередь, с системой управления базами данных (СУБД) от американской компании Oracle, пояснил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. В условиях усиления санкций и ухода западных разработчиков с российского рынка это стало «ахиллесовой пятой» цифровизации отечественных банков и начало представлять угрозу стабильности функционирования банковской системы. «Для устойчивости развития экономики России приоритетное значение имеет обеспечение технологического суверенитета банковской сферы. С 2020 по 2023 год российские банки являлись флагманами развития цифровой экономики, причем порой не только внутри страны, но и на международной арене. Доля российских программных решений в используемом банками ПО также значительно выросла. По оценкам экспертов, в отдельных банках объем отечественных прикладных систем дошел от 60% до 90%», — рассказал Коробов. Открыть счет в российских банках в упрощенном порядке могут жители 25 стран. Однако, возникает необходимость проверки подлинности документов, удостоверяющих их личность, пояснил Владимир Арлазаров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сколько будет стоить замена иностранного софта Собеседник агентства отметил, что для большинства российских банков переход на отечественное ПО и оборудование представляет собой технически непростой и весьма дорогостоящий процесс. В 2020 году Ассоциация банков России оценила затраты, необходимые для перехода банковского сектора на российское программное обеспечение более чем в 700 млрд руб. А расходы отдельных банков в зависимости от их размеров и масштабов обновления систем могут составить от 90 млн до 150 млрд руб. Новость по теме Россия выделила миллиарды на импортозамещение и продолжит это делать «В сентябре 2023 года несколько крупных кредитных организаций — Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и ДОМ.РФ — даже выступили с предложением отсрочить обязательный переход на отечественное программное обеспечение до 2027 года, полагая, что отечественные поставщики не успевают адаптировать свои АБС под работу с российскими СУБД», — пояснил Коробов. С другой стороны, отметил доктор экономических наук, ряд банков в своих системах уже давно используют отечественное ПО и оборудование, программы собственной разработки или ПО с открытым исходным кодом. Так, ВТБ ориентируется преимущественно на разработки на открытом коде и их регистрацию в реестре отечественного ПО, Абсолют Банк применяет ПО преимущественно российских производителей либо с открытым исходным кодом, заключил Коробов. Контролировать переход банков на российское ПО будет ведомство Эльвиры Набиуллиной — Центробанк РФ Фото: Илья Московец © URA.RU На чем сконцентрирован фокус внимания финсектора Сегодня отечественные банки комплексно обновляют IT-инфраструктуру и сосредоточены на замещении ряда программных продуктов, пояснил заместитель гендиректора по технологическому развитию Группы «Иннотех» Дмитрий Гредников. При этом есть ряд решений, отметил собеседник агентства, которые необходимо реализовать в ближайшей перспективе. Статья по теме Мишустин ускоряет процесс перехода компаний на российский «софт» «На смену традиционным банковским АБС на монолитной архитектуре придут децентрализованные микросервисные решения, которые сформируют новый стандарт core-banking систем. Сейчас рынок ожидает более гибкий подход: использование в продукте не односложной системы, а несколько небольших, помогающих закрывать конкретные задачи. Кроме того, сегодня мы наблюдаем существенный рост интереса финансовых компаний к средствам обеспечения информационной безопасности», — рассказал Гредников. Как упростить, но обезопасить банкинг Проверка документов с помощью легких нейросетей занимает меньше времени и осуществляется с большей точностью, нежели бы это делал человек. Фото: Роман Наумов © URA.RU Ранее правительство своим распоряжением упростило открытие банковских счетов в РФ резидентам из 25 стран, среди них постсоветские республики и ряд крупных экономик, таких как Бразилия, Индонезия, Китай, Пакистан, Турция и Тайланд. Их банки также могут проводить идентификацию своих граждан и компаний в России. Упрощение не должно сказаться на безопасности и качестве финансовых услуг, поэтому российские банки сейчас занимаются внедрением цифровых систем, позволяющих проверять подлинность удостоверяющих личность документов. О том, как происходит проверка документов зарубежных стран URA.RU, рассказал доктор технических наук, руководитель компании Smart Engines Владимир Арлазаров. Статья по теме Российский искусственный интеллект диктует мировые тренды «Мошенники используют поддельные документы при посещении отделений банков, например, переклеивая фотографии в паспортах, и при дистанционном обслуживании. Документы также могут синтезироваться „с нуля“ с помощью генеративных нейросетей. Если паспорт РФ всем хорошо знаком, и подделки в нем выявляются на раннем этапе, то проверка документов, например, резидентов стран СНГ проблематична, поскольку оператор просто физически не в состоянии запомнить все отличительные особенности их подлинности», — рассказал Арлазаров. Основанными на механике легких нейросетей системы проверки документов клиентов, пояснил собеседник URA.RU, сейчас заинтересовали несколько крупных банков. Среди них: Райффайзен-Банк, СКБ Банк, Альфа-Банк, АТБ и многие другие, а также мобильный оператор МТС. Проверка документов с помощью нейросетей, в конечном итоге, обезопасит и клиентов, и сами финансовые институты, заключил Арлазаров. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банки РФ одними из первых в России готовы к технологическому суверенитету и переходу на отечественное программное обеспечение (ПО), хотя это и потребует от них сотни миллиардов вложений. С этой целью IT-компании разрабатывают для банков новые системы, а на страже персональных данных встанут легкие российские нейросети. Так эксперты прокомментировали совещание правительства РФ 17 апреля и личное участие в нем президента РФ Владимира Путина. Сегодня президент совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обсудили очередной этап внедрения российского ПО в банковской среде. С 1 января 2025 года на основании указа президента банки начнут процедуру отказа от зарубежных программ. Этот процесс будет контролировать ЦБ РФ в рамках принятого постановления правительства, регулирующего использование программ на объектах критической инфраструктуры (КИИ), к которым отнесены, в первую очередь, банковские учреждения. Несколькими часами ранее Мишустин, выступая на форуме «Data Fusion», отметил успехи российской IT-отрасли. Чистая прибыль стартапов, поддержанных правительством, превысила 10 млрд рублей, а в 20 тысячах российских ИТ-проектах работает 850 тысяч человек. Немаловажная роль банкинга и безопасности персональных данных граждан отводится правительством в новом нацпроекте «Экономика данных». «Для выполнения этих задач формируется новый нацпроект „Экономика данных“, который направлен на выстраивание целостного механизма сбора, передачи, хранения и анализа информации. Конечно, с соблюдением максимально высоких стандартов безопасности», — подчеркнул Мишустин. Готовы ли банки к переходу на российское ПО Цифровая трансформация банков РФ необходима, поскольку автоматизированные банковские системы (АБС) во многих банках адаптированы для работы с иностранным ПО, в первую очередь, с системой управления базами данных (СУБД) от американской компании Oracle, пояснил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. В условиях усиления санкций и ухода западных разработчиков с российского рынка это стало «ахиллесовой пятой» цифровизации отечественных банков и начало представлять угрозу стабильности функционирования банковской системы. Собеседник агентства отметил, что для большинства российских банков переход на отечественное ПО и оборудование представляет собой технически непростой и весьма дорогостоящий процесс. В 2020 году Ассоциация банков России оценила затраты, необходимые для перехода банковского сектора на российское программное обеспечение более чем в 700 млрд руб. А расходы отдельных банков в зависимости от их размеров и масштабов обновления систем могут составить от 90 млн до 150 млрд руб. «В сентябре 2023 года несколько крупных кредитных организаций — Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и ДОМ.РФ — даже выступили с предложением отсрочить обязательный переход на отечественное программное обеспечение до 2027 года, полагая, что отечественные поставщики не успевают адаптировать свои АБС под работу с российскими СУБД», — пояснил Коробов. С другой стороны, отметил доктор экономических наук, ряд банков в своих системах уже давно используют отечественное ПО и оборудование, программы собственной разработки или ПО с открытым исходным кодом. Так, ВТБ ориентируется преимущественно на разработки на открытом коде и их регистрацию в реестре отечественного ПО, Абсолют Банк применяет ПО преимущественно российских производителей либо с открытым исходным кодом, заключил Коробов. Сегодня отечественные банки комплексно обновляют IT-инфраструктуру и сосредоточены на замещении ряда программных продуктов, пояснил заместитель гендиректора по технологическому развитию Группы «Иннотех» Дмитрий Гредников. При этом есть ряд решений, отметил собеседник агентства, которые необходимо реализовать в ближайшей перспективе. «На смену традиционным банковским АБС на монолитной архитектуре придут децентрализованные микросервисные решения, которые сформируют новый стандарт core-banking систем. Сейчас рынок ожидает более гибкий подход: использование в продукте не односложной системы, а несколько небольших, помогающих закрывать конкретные задачи. Кроме того, сегодня мы наблюдаем существенный рост интереса финансовых компаний к средствам обеспечения информационной безопасности», — рассказал Гредников. Ранее правительство своим распоряжением упростило открытие банковских счетов в РФ резидентам из 25 стран, среди них постсоветские республики и ряд крупных экономик, таких как Бразилия, Индонезия, Китай, Пакистан, Турция и Тайланд. Их банки также могут проводить идентификацию своих граждан и компаний в России. Упрощение не должно сказаться на безопасности и качестве финансовых услуг, поэтому российские банки сейчас занимаются внедрением цифровых систем, позволяющих проверять подлинность удостоверяющих личность документов. О том, как происходит проверка документов зарубежных стран URA.RU, рассказал доктор технических наук, руководитель компании Smart Engines Владимир Арлазаров. «Мошенники используют поддельные документы при посещении отделений банков, например, переклеивая фотографии в паспортах, и при дистанционном обслуживании. Документы также могут синтезироваться „с нуля“ с помощью генеративных нейросетей. Если паспорт РФ всем хорошо знаком, и подделки в нем выявляются на раннем этапе, то проверка документов, например, резидентов стран СНГ проблематична, поскольку оператор просто физически не в состоянии запомнить все отличительные особенности их подлинности», — рассказал Арлазаров. Основанными на механике легких нейросетей системы проверки документов клиентов, пояснил собеседник URA.RU, сейчас заинтересовали несколько крупных банков. Среди них: Райффайзен-Банк, СКБ Банк, Альфа-Банк, АТБ и многие другие, а также мобильный оператор МТС. Проверка документов с помощью нейросетей, в конечном итоге, обезопасит и клиентов, и сами финансовые институты, заключил Арлазаров.