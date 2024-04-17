Власти напомнили банкам о важности перехода на российский софт

Банки РФ одними из первых в России готовы к технологическому суверенитету и переходу на отечественное программное обеспечение (ПО), хотя это и потребует от них сотни миллиардов вложений. С этой целью IT-компании разрабатывают для банков новые системы, а на страже персональных данных встанут легкие российские нейросети. Так эксперты прокомментировали совещание правительства РФ 17 апреля и личное участие в нем президента РФ Владимира Путина.
Сегодня президент совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обсудили очередной этап внедрения российского ПО в банковской среде. С 1 января 2025 года на основании указа президента банки начнут процедуру отказа от зарубежных программ. Этот процесс будет контролировать ЦБ РФ в рамках принятого постановления правительства, регулирующего использование программ на объектах критической инфраструктуры (КИИ), к которым отнесены, в первую очередь, банковские учреждения.
Цифровизация гозакупок и внедрение государственных информационных систем в постоянном фокусе внимания правительства. На фото — Мишустин на Московском финансовом форуме.
Несколькими часами ранее Мишустин, выступая на форуме «Data Fusion», отметил успехи российской IT-отрасли. Чистая прибыль стартапов, поддержанных правительством, превысила 10 млрд рублей, а в 20 тысячах российских ИТ-проектах работает 850 тысяч человек. Немаловажная роль банкинга и безопасности персональных данных граждан отводится правительством в новом нацпроекте «Экономика данных».
«Для выполнения этих задач формируется новый нацпроект „Экономика данных“, который направлен на выстраивание целостного механизма сбора, передачи, хранения и анализа информации. Конечно, с соблюдением максимально высоких стандартов безопасности», — подчеркнул Мишустин.
Цифровая трансформация банков РФ необходима, поскольку автоматизированные банковские системы (АБС) во многих банках адаптированы для работы с иностранным ПО, в первую очередь, с системой управления базами данных (СУБД) от американской компании Oracle, пояснил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. В условиях усиления санкций и ухода западных разработчиков с российского рынка это стало «ахиллесовой пятой» цифровизации отечественных банков и начало представлять угрозу стабильности функционирования банковской системы.
«Для устойчивости развития экономики России приоритетное значение имеет обеспечение технологического суверенитета банковской сферы. С 2020 по 2023 год российские банки являлись флагманами развития цифровой экономики, причем порой не только внутри страны, но и на международной арене. Доля российских программных решений в используемом банками ПО также значительно выросла. По оценкам экспертов, в отдельных банках объем отечественных прикладных систем дошел от 60% до 90%», — рассказал Коробов.
Открыть счет в российских банках в упрощенном порядке могут жители 25 стран. Однако, возникает необходимость проверки подлинности документов, удостоверяющих их личность, пояснил Владимир Арлазаров
Собеседник агентства отметил, что для большинства российских банков переход на отечественное ПО и оборудование представляет собой технически непростой и весьма дорогостоящий процесс. В 2020 году Ассоциация банков России оценила затраты, необходимые для перехода банковского сектора на российское программное обеспечение более чем в 700 млрд руб. А расходы отдельных банков в зависимости от их размеров и масштабов обновления систем могут составить от 90 млн до 150 млрд руб.
«В сентябре 2023 года несколько крупных кредитных организаций — Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и ДОМ.РФ — даже выступили с предложением отсрочить обязательный переход на отечественное программное обеспечение до 2027 года, полагая, что отечественные поставщики не успевают адаптировать свои АБС под работу с российскими СУБД», — пояснил Коробов.
С другой стороны, отметил доктор экономических наук, ряд банков в своих системах уже давно используют отечественное ПО и оборудование, программы собственной разработки или ПО с открытым исходным кодом. Так, ВТБ ориентируется преимущественно на разработки на открытом коде и их регистрацию в реестре отечественного ПО, Абсолют Банк применяет ПО преимущественно российских производителей либо с открытым исходным кодом, заключил Коробов.
Контролировать переход банков на российское ПО будет ведомство Эльвиры Набиуллиной — Центробанк РФ
Сегодня отечественные банки комплексно обновляют IT-инфраструктуру и сосредоточены на замещении ряда программных продуктов, пояснил заместитель гендиректора по технологическому развитию Группы «Иннотех» Дмитрий Гредников. При этом есть ряд решений, отметил собеседник агентства, которые необходимо реализовать в ближайшей перспективе.
«На смену традиционным банковским АБС на монолитной архитектуре придут децентрализованные микросервисные решения, которые сформируют новый стандарт core-banking систем. Сейчас рынок ожидает более гибкий подход: использование в продукте не односложной системы, а несколько небольших, помогающих закрывать конкретные задачи. Кроме того, сегодня мы наблюдаем существенный рост интереса финансовых компаний к средствам обеспечения информационной безопасности», — рассказал Гредников.
Как упростить, но обезопасить банкинг
Проверка документов с помощью легких нейросетей занимает меньше времени и осуществляется с большей точностью, нежели бы это делал человек.
Ранее правительство своим распоряжением упростило открытие банковских счетов в РФ резидентам из 25 стран, среди них постсоветские республики и ряд крупных экономик, таких как Бразилия, Индонезия, Китай, Пакистан, Турция и Тайланд. Их банки также могут проводить идентификацию своих граждан и компаний в России. Упрощение не должно сказаться на безопасности и качестве финансовых услуг, поэтому российские банки сейчас занимаются внедрением цифровых систем, позволяющих проверять подлинность удостоверяющих личность документов. О том, как происходит проверка документов зарубежных стран URA.RU, рассказал доктор технических наук, руководитель компании Smart Engines Владимир Арлазаров.
«Мошенники используют поддельные документы при посещении отделений банков, например, переклеивая фотографии в паспортах, и при дистанционном обслуживании. Документы также могут синтезироваться „с нуля“ с помощью генеративных нейросетей. Если паспорт РФ всем хорошо знаком, и подделки в нем выявляются на раннем этапе, то проверка документов, например, резидентов стран СНГ проблематична, поскольку оператор просто физически не в состоянии запомнить все отличительные особенности их подлинности», — рассказал Арлазаров.
Основанными на механике легких нейросетей системы проверки документов клиентов, пояснил собеседник URA.RU, сейчас заинтересовали несколько крупных банков. Среди них: Райффайзен-Банк, СКБ Банк, Альфа-Банк, АТБ и многие другие, а также мобильный оператор МТС. Проверка документов с помощью нейросетей, в конечном итоге, обезопасит и клиентов, и сами финансовые институты, заключил Арлазаров.
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Банки РФ одними из первых в России готовы к технологическому суверенитету и переходу на отечественное программное обеспечение (ПО), хотя это и потребует от них сотни миллиардов вложений. С этой целью IT-компании разрабатывают для банков новые системы, а на страже персональных данных встанут легкие российские нейросети. Так эксперты прокомментировали совещание правительства РФ 17 апреля и личное участие в нем президента РФ Владимира Путина. Сегодня президент совместно с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным и главой Центробанка Эльвирой Набиуллиной обсудили очередной этап внедрения российского ПО в банковской среде. С 1 января 2025 года на основании указа президента банки начнут процедуру отказа от зарубежных программ. Этот процесс будет контролировать ЦБ РФ в рамках принятого постановления правительства, регулирующего использование программ на объектах критической инфраструктуры (КИИ), к которым отнесены, в первую очередь, банковские учреждения. Несколькими часами ранее Мишустин, выступая на форуме «Data Fusion», отметил успехи российской IT-отрасли. Чистая прибыль стартапов, поддержанных правительством, превысила 10 млрд рублей, а в 20 тысячах российских ИТ-проектах работает 850 тысяч человек. Немаловажная роль банкинга и безопасности персональных данных граждан отводится правительством в новом нацпроекте «Экономика данных». «Для выполнения этих задач формируется новый нацпроект „Экономика данных“, который направлен на выстраивание целостного механизма сбора, передачи, хранения и анализа информации. Конечно, с соблюдением максимально высоких стандартов безопасности», — подчеркнул Мишустин. Готовы ли банки к переходу на российское ПО Цифровая трансформация банков РФ необходима, поскольку автоматизированные банковские системы (АБС) во многих банках адаптированы для работы с иностранным ПО, в первую очередь, с системой управления базами данных (СУБД) от американской компании Oracle, пояснил профессор кафедры банковского дела и монетарного регулирования Финансового университета при Правительстве РФ Юрий Коробов. В условиях усиления санкций и ухода западных разработчиков с российского рынка это стало «ахиллесовой пятой» цифровизации отечественных банков и начало представлять угрозу стабильности функционирования банковской системы. Собеседник агентства отметил, что для большинства российских банков переход на отечественное ПО и оборудование представляет собой технически непростой и весьма дорогостоящий процесс. В 2020 году Ассоциация банков России оценила затраты, необходимые для перехода банковского сектора на российское программное обеспечение более чем в 700 млрд руб. А расходы отдельных банков в зависимости от их размеров и масштабов обновления систем могут составить от 90 млн до 150 млрд руб. «В сентябре 2023 года несколько крупных кредитных организаций — Россельхозбанк, Газпромбанк, Промсвязьбанк, ВТБ и ДОМ.РФ — даже выступили с предложением отсрочить обязательный переход на отечественное программное обеспечение до 2027 года, полагая, что отечественные поставщики не успевают адаптировать свои АБС под работу с российскими СУБД», — пояснил Коробов. С другой стороны, отметил доктор экономических наук, ряд банков в своих системах уже давно используют отечественное ПО и оборудование, программы собственной разработки или ПО с открытым исходным кодом. Так, ВТБ ориентируется преимущественно на разработки на открытом коде и их регистрацию в реестре отечественного ПО, Абсолют Банк применяет ПО преимущественно российских производителей либо с открытым исходным кодом, заключил Коробов. Сегодня отечественные банки комплексно обновляют IT-инфраструктуру и сосредоточены на замещении ряда программных продуктов, пояснил заместитель гендиректора по технологическому развитию Группы «Иннотех» Дмитрий Гредников. При этом есть ряд решений, отметил собеседник агентства, которые необходимо реализовать в ближайшей перспективе. «На смену традиционным банковским АБС на монолитной архитектуре придут децентрализованные микросервисные решения, которые сформируют новый стандарт core-banking систем. Сейчас рынок ожидает более гибкий подход: использование в продукте не односложной системы, а несколько небольших, помогающих закрывать конкретные задачи. Кроме того, сегодня мы наблюдаем существенный рост интереса финансовых компаний к средствам обеспечения информационной безопасности», — рассказал Гредников. Ранее правительство своим распоряжением упростило открытие банковских счетов в РФ резидентам из 25 стран, среди них постсоветские республики и ряд крупных экономик, таких как Бразилия, Индонезия, Китай, Пакистан, Турция и Тайланд. Их банки также могут проводить идентификацию своих граждан и компаний в России. Упрощение не должно сказаться на безопасности и качестве финансовых услуг, поэтому российские банки сейчас занимаются внедрением цифровых систем, позволяющих проверять подлинность удостоверяющих личность документов. О том, как происходит проверка документов зарубежных стран URA.RU, рассказал доктор технических наук, руководитель компании Smart Engines Владимир Арлазаров. «Мошенники используют поддельные документы при посещении отделений банков, например, переклеивая фотографии в паспортах, и при дистанционном обслуживании. Документы также могут синтезироваться „с нуля“ с помощью генеративных нейросетей. Если паспорт РФ всем хорошо знаком, и подделки в нем выявляются на раннем этапе, то проверка документов, например, резидентов стран СНГ проблематична, поскольку оператор просто физически не в состоянии запомнить все отличительные особенности их подлинности», — рассказал Арлазаров. Основанными на механике легких нейросетей системы проверки документов клиентов, пояснил собеседник URA.RU, сейчас заинтересовали несколько крупных банков. Среди них: Райффайзен-Банк, СКБ Банк, Альфа-Банк, АТБ и многие другие, а также мобильный оператор МТС. Проверка документов с помощью нейросетей, в конечном итоге, обезопасит и клиентов, и сами финансовые институты, заключил Арлазаров.