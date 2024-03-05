Россия выделила миллиарды на импортозамещение и продолжит это делать

05 марта 2024 в 23:52 Размер текста - 17 +

Валентин Макаров, президент «РУССОФТ», за 25 лет объединил 100 тысяч ИТ-специалистов в одну ассоциацию Фото: Роман Наумов © URA.RU Господдержка ИТ-сферы растет, из бюджета выделяются миллиарды. Однако крупные корпорации стремятся разрабатывать продукты, не предназначенные для массового потребителя, чем могут затормозить общий прогресс. Об этом журналист URA.RU узнал, посетив пресс-конференцию ассоциации «РУССОФТ» 5 марта. «В общей сложности, за два года было потрачено 24 млрд рублей на особо значимые проекты, а 17 млрд из них на грантовое финансирование. В этом году выделили уже 7 млрд рублей для того, чтобы продолжать все начатые процессы», — рассказал о выделенных Российскому фонду развития информационных технологий президент «РУССОФТ» Валентин Макаров. Новость по теме Татарстан первым в России полностью перейдет на отечественную ОС По словам эксперта, после начала СВО и геополитической перестройки мира, импортозамещение стало острой потребностью для российской экономики. Спустя 2 года мы можем уже делать какие-то выводы и выделять тренды. За это время государство, особенно Правительство РФ, приняло очень серьезный набор мер, чтобы импортозамещение прошло оперативно, быстро и правильно. «Однако, конечно же, стали заметны и негативные результаты. Например, рост инсорсинга в корпорациях — разработанные ими продукты не предназначены для конкуренции на глобальном рынке, а потому будут только из года в год терять конкурентоспособность, — отметил негативные последствия активного импортозамещения Валентин Макаров. Российский внутренний рынок очень мал в сравнении с мировым, отметил эксперт. «Поэтому, для того, чтобы наши продукты могли сохранять конкурентоспособность, а мы могли становиться лидерами Нового технологического уклада, необходимо, чтобы продукты разрабатывали ИТ-компании, имеющие опыт продаж на мировых рынках», — заключил президент «РУССОФТ». Ранее Валентин Макаров дал эксклюзивное интервью URA.RU, в котором он рассказал об итогах российской цифровизации, перспективах всей ИТ-отрасли. Также он рассказал, как стать идеальным начинающим специалистом, если решил работать в ИТ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Господдержка ИТ-сферы растет, из бюджета выделяются миллиарды. Однако крупные корпорации стремятся разрабатывать продукты, не предназначенные для массового потребителя, чем могут затормозить общий прогресс. Об этом журналист URA.RU узнал, посетив пресс-конференцию ассоциации «РУССОФТ» 5 марта. «В общей сложности, за два года было потрачено 24 млрд рублей на особо значимые проекты, а 17 млрд из них на грантовое финансирование. В этом году выделили уже 7 млрд рублей для того, чтобы продолжать все начатые процессы», — рассказал о выделенных Российскому фонду развития информационных технологий президент «РУССОФТ» Валентин Макаров. По словам эксперта, после начала СВО и геополитической перестройки мира, импортозамещение стало острой потребностью для российской экономики. Спустя 2 года мы можем уже делать какие-то выводы и выделять тренды. За это время государство, особенно Правительство РФ, приняло очень серьезный набор мер, чтобы импортозамещение прошло оперативно, быстро и правильно. «Однако, конечно же, стали заметны и негативные результаты. Например, рост инсорсинга в корпорациях — разработанные ими продукты не предназначены для конкуренции на глобальном рынке, а потому будут только из года в год терять конкурентоспособность, — отметил негативные последствия активного импортозамещения Валентин Макаров. Российский внутренний рынок очень мал в сравнении с мировым, отметил эксперт. «Поэтому, для того, чтобы наши продукты могли сохранять конкурентоспособность, а мы могли становиться лидерами Нового технологического уклада, необходимо, чтобы продукты разрабатывали ИТ-компании, имеющие опыт продаж на мировых рынках», — заключил президент «РУССОФТ». Ранее Валентин Макаров дал эксклюзивное интервью URA.RU, в котором он рассказал об итогах российской цифровизации, перспективах всей ИТ-отрасли. Также он рассказал, как стать идеальным начинающим специалистом, если решил работать в ИТ.