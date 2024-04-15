Почему сближение России и Беларуси станет примером для стран СНГ

Мишустин и Головченко на встрече заключили три соглашения, несмотря на одно противоречие

15 апреля 2024 в 22:15 Размер текста - 17 +

Главы правительств России и Беларуси на встрече отметили успехи экономики Союзного государства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Дальнейшая интеграция экономик России и Беларуси благоприятно скажется на политических процессах на международной арене, что послужит примером для сближения с РФ и других республик СНГ. Задолженность Беларуси по облигациям стала самым острым моментом встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко, но и это противоречие было урегулировано. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги переговоров правительств двух стран, прошедших 15 апреля в Москве. Встрече предшествовало общение глав государства — президента РФ Владимира Путина и президента РБ Александра Лукашенко, которые в пятницу 12 апреля в день космонавтики провели переговоры о работе стран над совместными экономическими, оборонными и космическими программами. Как отметили главы государств, взаимная интеграция выросла. «[Поскольку две страны] объединяют общая история, духовные ценности, сложившиеся между многими россиянами и белорусами семейные и родственные узы», — резюмировал Путин. Новость по теме Россия и Беларусь поставили рекорд взаимной торговли в 4,2 трлн рублей Сегодняшняя встреча с коллегой из Республики Беларусь стала пятой для Мишустина в ранге премьер-министра РФ. Если общение глав правительств с 2020 по 2023 годы касалось преодоления пандемийного кризиса и санкций, связанных с началом СВО, то 2024 год стал своеобразным подведением итогов, как это было реализовано. Стартовали с сообщения о рекорде. «У нас в 2023 году опять очередной рекордный показатель взаимного товарооборота. Это четыре триллиона 200 миллиардов российских рублей», — заявил Мишустин. Беларусь может поставлять на российский рынок больше сельскохозяйственной техники, отметил на встрече с Мишустиным Головченко. На фото тракторы «Беларусь» Фото: Илья Московец © URA.RU До 20 миллионов тонн вырос также совместный транзит через общую границу. По результатам переговоров главы правительств России и Беларуси анонсировали подписание трех соглашений. Первое из них, соглашение о взаимном признании электронных цифровых подписей, должно упростить трансграничное взаимодействие бизнеса и участие в госторгах. Второе соглашение заключили для совместного производства легкомоторного многоцелевого самолета «Освей». Предмет третьего соглашения — «усиление инвестиционной активности» — был озвучен после речи Головченко о качественных показателях российских инвестиций в белорусскую экономику, которые «оставляют желать лучшего». Российский бизнес, по мнению белорусского премьера, вкладывает в проекты на территории Беларуси меньше, чем в другие страны СНГ — третье место по сумме участия. Головченко предложил создать условия для роста инвестиций, в первую очередь, туристические проекты. «Конечно, я знаю, что огромное количество россиян и промышленных предпринимателей готовы инвестировать [в экономику Беларуси], но здесь важно, чтобы задолженность [страны] была погашена для размещения новых белорусских облигаций на финансовом рынке России», — парировал Мишустин, назвав основной фактор, сдерживающий инвестиционную активность россиян в экономику Беларуси. Белорусские автобусы МАЗ работают на маршрутах в ряде регионов РФ. На фото — автобусный парк в Екатеринбурге Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Дальнейшая интеграция двух стран важна и для усиления их политической и экономической мощи, в том числе, на международной арене, рассказал профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. Доктор экономических наук отметил, что международные отношения на примере стран СНГ подчиняются общим закономерностям и формулам. «Развивая союз России и Беларуси, страны не только улучшают свои политические и экономические показатели совместными проектами, но и усиливают периферийное влияние на другие страны СНГ, которые пока еще только формируют условия для более активного присоединения к интеграционным процессам», — пояснил Евсеев. Успешные совместные проекты России и Беларуси послужат примером для других стран СНГ усилить экономическую и политическую интеграцию с нашей страной. Ближе всего к экономической и политической интеграции с нашей страной, отметил ученый, наряду с Беларусью, сейчас находятся Казахстан и Туркменистан. Дружественные страны СНГ, имеющие схожие с РФ идеологию госуправления, имеют с нашей страной более тесные экономические связи. Вадим Евсеев, д. э. н. РАНГиГС Рост инвестиций России в энергетику Беларуси и совместные проекты достижения технологического суверенитета способствует росту экономик России и Беларуси в рамках союзного государства, рассказала в беседе с URA.RU доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Татьяна Асон. Вместе с тем, отметила экономист, накопившийся с 2022 года долг Беларуси по облигациям (евробондам) перед российскими инвесторами превышает 15 миллиардов рублей. Такая величина долга по облигациям сказалась на активности российских инвесторов. «Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС, которая решит большинство вопросов в энергетическом комплексе республики. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетическом секторе, поставляя напрямую и для транзита в республику нефть, газ, уголь и электроэнергию», — пояснила Асон. Одним из незаменимых видов транспорта для России по-прежнему является белорусский карьерный самосвал Белаз Фото: Анна Майорова © URA.RU Доцент также выделила три важных совместных инвестпроекта, финансируемых российским бизнесом. Это автомбильные манипуляторы в городе Дзержинске, лесопромышленные механизмы (город Лагойда) и проект холдинга «АМКОДОР», предусматривающий организацию производства автомобильных мостов. Развитию экономических отношений способствует банковский сектор союзного государства. Более 80% внешнеторгового оборота приходится на расчеты в российских и белорусских рублях, 20% — на валюты дружественных стран. «Что касается технологического суверенитета обоих государств, то здесь ведется работа по формированию единого научно-технического пространства. К 2026 г. в рамках космической программы „Комплекс-СГ“ должен быть создан малый аппарат и два наноспутника — российский и белорусский. На реализацию программы выделено два миллиарда рублей. Сегодня было анонсировано совместное создание легкомоторного самолета „Освей“, который станет очередным этапом укрепления единого экономического пространства», — заключила Асон. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дальнейшая интеграция экономик России и Беларуси благоприятно скажется на политических процессах на международной арене, что послужит примером для сближения с РФ и других республик СНГ. Задолженность Беларуси по облигациям стала самым острым моментом встречи премьер-министра РФ Михаила Мишустина и его белорусского коллеги Романа Головченко, но и это противоречие было урегулировано. Так эксперты прокомментировали URA.RU итоги переговоров правительств двух стран, прошедших 15 апреля в Москве. Встрече предшествовало общение глав государства — президента РФ Владимира Путина и президента РБ Александра Лукашенко, которые в пятницу 12 апреля в день космонавтики провели переговоры о работе стран над совместными экономическими, оборонными и космическими программами. Как отметили главы государств, взаимная интеграция выросла. «[Поскольку две страны] объединяют общая история, духовные ценности, сложившиеся между многими россиянами и белорусами семейные и родственные узы», — резюмировал Путин. Сегодняшняя встреча с коллегой из Республики Беларусь стала пятой для Мишустина в ранге премьер-министра РФ. Если общение глав правительств с 2020 по 2023 годы касалось преодоления пандемийного кризиса и санкций, связанных с началом СВО, то 2024 год стал своеобразным подведением итогов, как это было реализовано. Стартовали с сообщения о рекорде. До 20 миллионов тонн вырос также совместный транзит через общую границу. По результатам переговоров главы правительств России и Беларуси анонсировали подписание трех соглашений. Первое из них, соглашение о взаимном признании электронных цифровых подписей, должно упростить трансграничное взаимодействие бизнеса и участие в госторгах. Второе соглашение заключили для совместного производства легкомоторного многоцелевого самолета «Освей». Предмет третьего соглашения — «усиление инвестиционной активности» — был озвучен после речи Головченко о качественных показателях российских инвестиций в белорусскую экономику, которые «оставляют желать лучшего». Российский бизнес, по мнению белорусского премьера, вкладывает в проекты на территории Беларуси меньше, чем в другие страны СНГ — третье место по сумме участия. Головченко предложил создать условия для роста инвестиций, в первую очередь, туристические проекты. «Конечно, я знаю, что огромное количество россиян и промышленных предпринимателей готовы инвестировать [в экономику Беларуси], но здесь важно, чтобы задолженность [страны] была погашена для размещения новых белорусских облигаций на финансовом рынке России», — парировал Мишустин, назвав основной фактор, сдерживающий инвестиционную активность россиян в экономику Беларуси. Дальнейшая интеграция двух стран важна и для усиления их политической и экономической мощи, в том числе, на международной арене, рассказал профессор кафедры зарубежного регионоведения и международного сотрудничества ИГСУ РАНХиГС Вадим Евсеев. Доктор экономических наук отметил, что международные отношения на примере стран СНГ подчиняются общим закономерностям и формулам. Успешные совместные проекты России и Беларуси послужат примером для других стран СНГ усилить экономическую и политическую интеграцию с нашей страной. Ближе всего к экономической и политической интеграции с нашей страной, отметил ученый, наряду с Беларусью, сейчас находятся Казахстан и Туркменистан. Рост инвестиций России в энергетику Беларуси и совместные проекты достижения технологического суверенитета способствует росту экономик России и Беларуси в рамках союзного государства, рассказала в беседе с URA.RU доцент департамента международного бизнеса Финуниверситета при правительстве РФ Татьяна Асон. Вместе с тем, отметила экономист, накопившийся с 2022 года долг Беларуси по облигациям (евробондам) перед российскими инвесторами превышает 15 миллиардов рублей. Такая величина долга по облигациям сказалась на активности российских инвесторов. Доцент также выделила три важных совместных инвестпроекта, финансируемых российским бизнесом. Это автомбильные манипуляторы в городе Дзержинске, лесопромышленные механизмы (город Лагойда) и проект холдинга «АМКОДОР», предусматривающий организацию производства автомобильных мостов. Развитию экономических отношений способствует банковский сектор союзного государства. Более 80% внешнеторгового оборота приходится на расчеты в российских и белорусских рублях, 20% — на валюты дружественных стран. «Что касается технологического суверенитета обоих государств, то здесь ведется работа по формированию единого научно-технического пространства. К 2026 г. в рамках космической программы „Комплекс-СГ“ должен быть создан малый аппарат и два наноспутника — российский и белорусский. На реализацию программы выделено два миллиарда рублей. Сегодня было анонсировано совместное создание легкомоторного самолета „Освей“, который станет очередным этапом укрепления единого экономического пространства», — заключила Асон.